Н Наталья Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта Ехали на микроавтобусе, все чисто, комфортно! Есть разъёмы для зарядных устройств. Гид хорошо осведомлён, рассказывает много легенд. Очень интересно и увлекательно! Рекомендую!

Ю Юлия Буддизм: просто о сложном, или Экскурсия по главным дацанам Бурятии читать дальше интересная и необычная Для нас была удобна именно эта, так как с дороги большую экскурсию мы бы не потянули, но при этом все основное мы посмотрели) Анастасия весёлый и интересный гид Рекомендуем! Были в Улан-Удэ проездом на 1 день, очень хотелось посмотреть основные достопримечательности Выбрали экскурсию с 2 дацанами. Нам очень понравилось) экскурсия

К Козлова Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта Спасибо большое. Всё очень понравилось. Приедем к Вам ещё

Н Надежда Буддизм: просто о сложном, или Экскурсия по главным дацанам Бурятии Экскурсия была очень познавательная. Как только сели в машину и обратно гид Анастасия все время рассказывала про историю города Улан-удэ, историю бурятского буддизма, много информации в целом. И действительно просто о сложном. Еще долго нужно осваивать полученную информацию. Благодарю!

М Михаил Буддизм: просто о сложном, или Экскурсия по главным дацанам Бурятии Огромное спасибо Анастасии за прекрасную организацию! Заказывали очень задолго, и всё прошло отлично, без срывов и проблем. Сама экскурсия очень рекомендуется для знакомства с Буддизмом, прекрасное понятное изложение, глубокий, интересный рассказ. Море впечатлений, большое спасибо!

Р Роман Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе Очень познавательная экскурсия,узнали много о народе, культуре и быте, побывали в дацане и этнодеревне,постреляли из лука, попробовали местную кухню, пофотографировались,поиграли в игры, спасибо Марианне за организацию и помощь, всем рекомендую

Е Елена Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе Замечательная, увлекающая Марианна

Ж Женя Зимняя сказка Чивыркуйского залива Мы увидели лису, торосы, остров Голый с ледяными гротами и горячий источник. Очень понравилось, немного огорчило отсутствие чистого льда в этом году, но так как на него уже насмотрелись в другом месте, было не критично. Спасибо

О Ольга Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе читать дальше мы узнали много нового о жизни Бурятии и о буддизме. Особенно хочется отметить поездку в бурятскую деревню и Светлану, которая радушно нас встретила, угостила национальной едой, рассказала про обычаи, научила национальным играм, танцам и каллиграфии. Спасибо вам за незабываемую экскурсию! Огромная благодарность Марианне за потрясающую экскурсию! Это прекрасный гид с историческим образованием и широчайшим кругозором. В дружелюбной и комфортной обстановке