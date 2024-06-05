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Индивидуальная
5.5 часов
Буддизм в Бурятии: История и дацаны в экскурсии из Улан-Удэ
Познайте глубину буддийской мудрости, посещая священные дацаны Бурятии в уникальной экскурсии
Начало: Гостиница Бурятия
18 июня в 09:00
30 июня в 09:00
8 670₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
5 часов
Духовная Мекка Сибири: путешествие в Иволгинский дацан
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце буддийской культуры Бурятии с посещением святыни Итигэлова
Начало: На площади Советов
Завтра в 13:00
10 июня в 10:30
5 900₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Уникальное путешествие по Байкалу: маяк, источник и бухта
Вас ждет погружение в атмосферу Байкала: от легендарных мест до тайных уголков с истинным духом Сибири
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 900₽ за человека
Мини-группа
4.5 часа
Групповая экскурсия в Верхнюю Берёзовку: дацан и этномузей
Погрузитесь в атмосферу Бурятии: посещение священного дацана и уникального этномузея под открытым небом
Начало: На площади Советов
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, в пятницу в 14:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 400₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Старообрядцы Бурятии: история и современность
Погрузитесь в мир старообрядцев Забайкалья. Узнайте об их культуре, быте и истории. Ночевка в избе 19 века с традиционной кухней
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 26 000₽ за человека
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия на Ушканьи острова в Улан-Удэ: Байкальские нерпы и мраморные пляжи
Ушканьи острова - это четыре уникальных острова Байкала. Здесь можно увидеть байкальских нерп, мраморные пляжи и гнездовья чаек. Присоединяйтесь к нашему туру
Начало: Улан-Удэ
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 600₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Шаман-Гора и другие места силы Заиграевского района (в мини-группе)
Бурятия - это больше, чем Байкал. Удивительная природа и богатая духовная культура ждут вас на экскурсии по Заиграевскому району
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
4 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Ехали на микроавтобусе, все чисто, комфортно! Есть разъёмы для зарядных устройств. Гид хорошо осведомлён, рассказывает много легенд. Очень интересно и увлекательно! Рекомендую!
- ЮЮлия20 мая 2024Были в Улан-Удэ проездом на 1 день, очень хотелось посмотреть основные достопримечательности Выбрали экскурсию с 2 дацанами. Нам очень понравилось) экскурсия
- ККозлова13 мая 2024Спасибо большое. Всё очень понравилось. Приедем к Вам ещё
- ННадежда11 мая 2024Экскурсия была очень познавательная. Как только сели в машину и обратно гид Анастасия все время рассказывала про историю города Улан-удэ, историю бурятского буддизма, много информации в целом. И действительно просто о сложном. Еще долго нужно осваивать полученную информацию. Благодарю!
- ММихаил5 мая 2024Огромное спасибо Анастасии за прекрасную организацию! Заказывали очень задолго, и всё прошло отлично, без срывов и проблем. Сама экскурсия очень рекомендуется для знакомства с Буддизмом, прекрасное понятное изложение, глубокий, интересный рассказ. Море впечатлений, большое спасибо!
- РРоман19 марта 2024Очень познавательная экскурсия,узнали много о народе, культуре и быте, побывали в дацане и этнодеревне,постреляли из лука, попробовали местную кухню, пофотографировались,поиграли в игры, спасибо Марианне за организацию и помощь, всем рекомендую
- ЕЕлена13 марта 2024Замечательная, увлекающая Марианна
- ЖЖеня8 марта 2024Зимняя сказка Чивыркуйского заливаМы увидели лису, торосы, остров Голый с ледяными гротами и горячий источник. Очень понравилось, немного огорчило отсутствие чистого льда в этом году, но так как на него уже насмотрелись в другом месте, было не критично. Спасибо
- ООльга26 февраля 2024Огромная благодарность Марианне за потрясающую экскурсию! Это прекрасный гид с историческим образованием и широчайшим кругозором. В дружелюбной и комфортной обстановке
- ЧЧерниговская23 октября 2023Лама в Нирване. Иволгинский Дацан. Буддизм и шаманизмБолее глубокое, чем обычно, знание истории буддизма, истории Бурятии, позитивный настрой и доброжелательность к экскурсантам с учётом их изначальных знаний). С большой благодарностью к Валерию Андреевичу! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Необычные»
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