Необычные экскурсии по Улан-Удэ

Найдено 7 экскурсий в категории «Необычные» в Улан-Удэ, цены от 4 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Буддизм: просто о сложном, или Экскурсия по главным дацанам Бурятии
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
55 отзывов
Буддизм в Бурятии: История и дацаны в экскурсии из Улан-Удэ
Познайте глубину буддийской мудрости, посещая священные дацаны Бурятии в уникальной экскурсии
Начало: Гостиница Бурятия
18 июня в 09:00
30 июня в 09:00
8 670 за всё до 2 чел.
Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
5 отзывов
Духовная Мекка Сибири: путешествие в Иволгинский дацан
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце буддийской культуры Бурятии с посещением святыни Итигэлова
Начало: На площади Советов
Завтра в 13:00
10 июня в 10:30
5 900 за человека
Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Уникальное путешествие по Байкалу: маяк, источник и бухта
Вас ждет погружение в атмосферу Байкала: от легендарных мест до тайных уголков с истинным духом Сибири
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 900 за человека
Верхняя Берёзовка: дацан и этномузей
🚗 На машине
Мини-группа
4.5 часа
2 отзыва
Групповая экскурсия в Верхнюю Берёзовку: дацан и этномузей
Погрузитесь в атмосферу Бурятии: посещение священного дацана и уникального этномузея под открытым небом
Начало: На площади Советов
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, в пятницу в 14:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 400 за человека
Старообрядцы Бурятии: история и современность
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Старообрядцы Бурятии: история и современность
Погрузитесь в мир старообрядцев Забайкалья. Узнайте об их культуре, быте и истории. Ночевка в избе 19 века с традиционной кухней
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 26 000 за человека
Ушканьи острова
Групповая
11 часов
10 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия на Ушканьи острова в Улан-Удэ: Байкальские нерпы и мраморные пляжи
Ушканьи острова - это четыре уникальных острова Байкала. Здесь можно увидеть байкальских нерп, мраморные пляжи и гнездовья чаек. Присоединяйтесь к нашему туру
Начало: Улан-Удэ
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 600 за человека
Шаман-Гора и другие места силы Заиграевского района (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
Шаман-Гора и другие места силы Заиграевского района (в мини-группе)
Бурятия - это больше, чем Байкал. Удивительная природа и богатая духовная культура ждут вас на экскурсии по Заиграевскому району
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
4 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта
    Ехали на микроавтобусе, все чисто, комфортно! Есть разъёмы для зарядных устройств. Гид хорошо осведомлён, рассказывает много легенд. Очень интересно и увлекательно! Рекомендую!
    Ехали на микроавтобусе, все чисто, комфортно! Есть разъёмы для зарядных устройств. Гид хорошо осведомлён, рассказывает многоЕхали на микроавтобусе, все чисто, комфортно! Есть разъёмы для зарядных устройств. Гид хорошо осведомлён, рассказывает многоЕхали на микроавтобусе, все чисто, комфортно! Есть разъёмы для зарядных устройств. Гид хорошо осведомлён, рассказывает многоЕхали на микроавтобусе, все чисто, комфортно! Есть разъёмы для зарядных устройств. Гид хорошо осведомлён, рассказывает много
  • Ю
    Юлия
    20 мая 2024
    Буддизм: просто о сложном, или Экскурсия по главным дацанам Бурятии
    Были в Улан-Удэ проездом на 1 день, очень хотелось посмотреть основные достопримечательности Выбрали экскурсию с 2 дацанами. Нам очень понравилось) экскурсия
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    интересная и необычная Для нас была удобна именно эта, так как с дороги большую экскурсию мы бы не потянули, но при этом все основное мы посмотрели) Анастасия весёлый и интересный гид Рекомендуем!

  • К
    Козлова
    13 мая 2024
    Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта
    Спасибо большое. Всё очень понравилось. Приедем к Вам ещё
  • Н
    Надежда
    11 мая 2024
    Буддизм: просто о сложном, или Экскурсия по главным дацанам Бурятии
    Экскурсия была очень познавательная. Как только сели в машину и обратно гид Анастасия все время рассказывала про историю города Улан-удэ, историю бурятского буддизма, много информации в целом. И действительно просто о сложном. Еще долго нужно осваивать полученную информацию. Благодарю!
    Экскурсия была очень познавательная. Как только сели в машину и обратно гид Анастасия все время рассказывалаЭкскурсия была очень познавательная. Как только сели в машину и обратно гид Анастасия все время рассказывалаЭкскурсия была очень познавательная. Как только сели в машину и обратно гид Анастасия все время рассказывала
  • М
    Михаил
    5 мая 2024
    Буддизм: просто о сложном, или Экскурсия по главным дацанам Бурятии
    Огромное спасибо Анастасии за прекрасную организацию! Заказывали очень задолго, и всё прошло отлично, без срывов и проблем. Сама экскурсия очень рекомендуется для знакомства с Буддизмом, прекрасное понятное изложение, глубокий, интересный рассказ. Море впечатлений, большое спасибо!
  • Р
    Роман
    19 марта 2024
    Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе
    Очень познавательная экскурсия,узнали много о народе, культуре и быте, побывали в дацане и этнодеревне,постреляли из лука, попробовали местную кухню, пофотографировались,поиграли в игры, спасибо Марианне за организацию и помощь, всем рекомендую
  • Е
    Елена
    13 марта 2024
    Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе
    Замечательная, увлекающая Марианна
  • Ж
    Женя
    8 марта 2024
    Зимняя сказка Чивыркуйского залива
    Мы увидели лису, торосы, остров Голый с ледяными гротами и горячий источник. Очень понравилось, немного огорчило отсутствие чистого льда в этом году, но так как на него уже насмотрелись в другом месте, было не критично. Спасибо
  • О
    Ольга
    26 февраля 2024
    Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе
    Огромная благодарность Марианне за потрясающую экскурсию! Это прекрасный гид с историческим образованием и широчайшим кругозором. В дружелюбной и комфортной обстановке
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    мы узнали много нового о жизни Бурятии и о буддизме. Особенно хочется отметить поездку в бурятскую деревню и Светлану, которая радушно нас встретила, угостила национальной едой, рассказала про обычаи, научила национальным играм, танцам и каллиграфии. Спасибо вам за незабываемую экскурсию!

  • Ч
    Черниговская
    23 октября 2023
    Лама в Нирване. Иволгинский Дацан. Буддизм и шаманизм
    Более глубокое, чем обычно, знание истории буддизма, истории Бурятии, позитивный настрой и доброжелательность к экскурсантам с учётом их изначальных знаний). С большой благодарностью к Валерию Андреевичу! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Улан-Удэ
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Буддизм: просто о сложном, или Экскурсия по главным дацанам Бурятии
  2. Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе
  3. Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта
  4. Верхняя Берёзовка: дацан и этномузей
  5. Старообрядцы Бурятии: история и современность
Какие места ещё посмотреть в Улан-Удэ
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в июне 2024
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