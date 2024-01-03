Встретим вас в аэропорту Улан-Удэ в 09:00 или на ж. -д. вокзале в 10:00 и отправимся в Иволгинский дацан у подножия хребта Хамар-Дабан. В монастырском комплексе находятся резиденция главы буддистов России и буддийский университет.

После заселения в гостиницу начнём обзорную экскурсию по Улан-Удэ. Вы увидите необычный памятник В. И. Ленину — огромное изваяние головы Владимира Ильича. А ещё рассмотрим здание оперного театра, пройдёмся по пешеходной улице и полюбуемся Одигитриевским кафедральным собором.

После экскурсии поужинаем и вернёмся в гостиницу.