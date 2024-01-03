Расслабиться в горячих источниках, услышать многоголосое пение и побывать в традиционной юрте
А ещё увидим деревья, облачённые в белые кружева изморози, и проступивший на камне лик богини Янжиме.
Вы познакомитесь с традициями бурят и пообедаете в настоящей юрте, а на ужин вас будут ждать к себе семейские староверы из села Тарбагатай.
янв
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей любого возраста.
Программа тура по дням
Иволгинский дацан и экскурсия по Улан-Удэ
Встретим вас в аэропорту Улан-Удэ в 09:00 или на ж. -д. вокзале в 10:00 и отправимся в Иволгинский дацан у подножия хребта Хамар-Дабан. В монастырском комплексе находятся резиденция главы буддистов России и буддийский университет.
После заселения в гостиницу начнём обзорную экскурсию по Улан-Удэ. Вы увидите необычный памятник В. И. Ленину — огромное изваяние головы Владимира Ильича. А ещё рассмотрим здание оперного театра, пройдёмся по пешеходной улице и полюбуемся Одигитриевским кафедральным собором.
После экскурсии поужинаем и вернёмся в гостиницу.
Усть-Баргузин и Гусихинские минеральные источники
После завтрака поедем в посёлок Усть-Баргузин на берегу Байкала. Заселимся в гостиницу и отправимся на Гусихинские минеральные источники. Вода здесь богата микроэлементами и сохраняет температуру 52°C в одном источники и 44°С в другом.
Во время прогулки насладимся необычным лесным пейзажем — деревья здесь будто облачены в белоснежные кружева. Всё дело в покрывающей их изморози.
Искупаемся в горячем бассейне со стеклянной крыше, а затем вернёмся в отель и поужинаем.
Баргузинский и Чивыркуйский заливы и купание в горячих источниках
Позавтракаем и начнём экскурсию по заповедным местам Байкала на автомобиле. Полюбуемся Баргузинским и Чивыркуйским заливами, побываем в Забайкальском национальном парке и остановимся на Чивыркуйском перешейке, чтобы полюбоваться заливом и полуостровом Святой нос.
В Монахово поднимемся на смотровую площадку, чтобы запечатлеть Чивыркуйский залив во всей красе. А ещё пройдёмся по льду Байкала. Кстати, в заливе он замерзает раньше, чем в остальных частях озера.
Пообедаем в посёлке Катунь и поедем назад. По дороге заедем на горячие источники Кулиное, где желающие смогут прямо под открытым небом окунуться в горячие воды.
По возвращении в гостиницу — ужин.
Баргузинская долина, обед в традиционной юрте и ущелье реки Алла
После завтрака поедем в Баргузинскую долину, на родину матери Чингисхана! Вы побываете в селе Баргузин, основанном в 17 веке, и на месте поклонения богине Янжиме — у камня, где недавно проявился её лик.
Затем познакомимся с местными бытом и обычаями в традиционной бурятской юрте, насладимся национальными блюдами на обед и поедем на курорт Алла. У эвенков, коренных обитателей, ущелье реки Алла считалось священным местом.
Вечером поужинаем и разойдёмся по номерам.
Посёлок Тарбагатай: музей быта и ужин у семейский староверов
Позавтракаем и вернёмся в Улан-Удэ, где заселимся в гостиницу. Дальше отправимся в посёлок Тарбагатай. Расстояние от города — 70 км. Вы окажетесь в месте, где с 17 века живут переселённые в Сибирь семейские староверы. ЮНЕСКО включила их самобытную культуру в «шедевры устного и нематериального наследия человечества».
Заглянем в музей быта, посетим старинный православный храм и встретимся со староверами на подворье. Ужин будет яркий: вы не только попробуете блюда старорусской кухни, но и познакомитесь с обрядами и обычаями местных и услышите уникальное многоголосное пение.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт или на ж. -д. вокзал.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Улан-Удэ в 09:00, ж. - д. вокзал в 10:00Завершение: Аэропорт или ж. - д. вокзал Улан-Удэ, утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.