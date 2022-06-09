Это путешествие познакомит вас с Байкалом со стороны Бурятии — более дикими и аутентичными местами с нетронутой природой и национальным колоритом.



Вы побываете в самом большом буддийском храме в России, пообщаетесь с ламами и старообрядцами, искупаетесь в теплых водах Чивыркуйского залива и горячих целебных источниках.



А еще вас ждет увлекательное путешествие на катере по Байкалу, однодневный круиз на остров Ольхон и вкуснейшая бурятская кухня.