Восточное побережье Байкала: бурятские вкусности, Баргузинская долина и Чивыркуйский залив

Искупаться в целебных горячих источниках и насладиться просторами Баргузинской степи

Это путешествие познакомит вас с Байкалом со стороны Бурятии — более дикими и аутентичными местами с нетронутой природой и национальным колоритом.

Вы побываете в самом большом буддийском храме в России, пообщаетесь с ламами и старообрядцами, искупаетесь в теплых водах Чивыркуйского залива и горячих целебных источниках.

А еще вас ждет увлекательное путешествие на катере по Байкалу, однодневный круиз на остров Ольхон и вкуснейшая бурятская кухня.
Восточное побережье Байкала: бурятские вкусности, Баргузинская долина и Чивыркуйский залив
Восточное побережье Байкала: бурятские вкусности, Баргузинская долина и Чивыркуйский залив
Восточное побережье Байкала: бурятские вкусности, Баргузинская долина и Чивыркуйский залив
Восточное побережье Байкала: бурятские вкусности, Баргузинская долина и Чивыркуйский залив
Восточное побережье Байкала: бурятские вкусности, Баргузинская долина и Чивыркуйский залив
Восточное побережье Байкала: бурятские вкусности, Баргузинская долина и Чивыркуйский залив
Восточное побережье Байкала: бурятские вкусности, Баргузинская долина и Чивыркуйский залив
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь, чтобы комфортно гулять по природе. А еще захватите купальные принадлежности — в программе у нас будут источники.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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