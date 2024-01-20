Испечь оладьи в русской печи, покататься в собачьей упряжке и искупаться в термальных источниках
Подружимся с маламутами, попаримся в баньке, послушаем пение старообрядцев, попробуем уху из омуля и полюбуемся торосами, наплесками и застывшими во льдах пузырьками.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|95 000 ₽
Описание
Организационные детали
Программа тура может незначительно корректироваться с учетом погодных условий, а также пожеланий гостей.
Программа тура по дням
Достопримечательности Улан-Удэ, гора Каменка, Шаман-Гора и село Новая Брянь
Встретим вас в аэропорту Улан-Удэ, зарядимся чашечкой кофе и отправимся осматривать Иволгинский дацан — памятник буддийской традиции. Увидим также дворец Хамбо-ламы Итигэлова. На территории дацана пообедаем в юрте, а затем поедем в Заиграевский район. Узнаем легенды горы Каменки и Шаман-Горы, на которой сохранились древние рисунки.
Далее доберёмся до села Новая Брянь, где на ужин попробуем блюда кухни старообрядцев и примем участие в мастер-классе по приготовлению оладьев в русской печи. Вы также услышите уникальное пение местных женщин.
Вернёмся в Улан-Удэ и разместимся в отеле.
Катание в собачьих упряжках, Этнографический музей народов Забайкалья и переезд в Горячинск
После завтрака покидаем Улан-Удэ и отправляемся в село Горячинск. Сделаем остановку в Верхней Берёзовке, где находится Этнографический музей народов Забайкалья — единственный в Бурятии музей паркового типа под открытым небом. Здесь вы сможете увидеть, как жили эвенки, сойоты, буряты и русские XIX – начала XX вв. А ещё прокатимся в собачьих упряжках! Пообедаем в уютном ресторане на территории музея и поедем дальше.
По пути также увидим валун Черепаха. Добравшись до пункта назначения, поужинаем, а затем попаримся в баньке.
Забайкальский национальный парк, кордон Монахово и бухта Змеиная
Позавтракав, направимся к берегу Чивыркуйского залива в Забайкальский национальный парк. По пути увидим полуостров Святой Нос, реку Буртуй. По приезде вы сможете пообщаться с дружелюбными маламутами. На обед вас ждёт уха из байкальского омуля.
Затем доберёмся до кордона Монахово. Поднимемся на смотровую площадку и увидим Байкал с высоты птичьего полёта. Спустимся на лёд, чтобы насладиться красотой торосов и сокуй.
Далее посетим бухту Змеиную, где желающие искупаются в термальных источниках. Вечером вернёмся на ужин в особняк.
В сердце Байкала - на Ольхон
После завтрака отправляемся на Ольхон. Будем передвигаться на хивусе или трэколе. Побываем на мысе Любви, увидим знаменитые Хобой и Бурхан, а также мыс «Три брата» или Саган-Хушун. Полюбуемся Малым Морем и сделаем множество фотографий на льду, в котором застыли пузырьки.
Свободный день, окончание тура
Сегодня предлагаем провести день размеренно: прогуляться по берегу байкала и ощутить единение с природой. Вечером вас ждёт банька и прощальный ужин, после чего мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Улан-Удэ, время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Аэропорт Улан-Удэ, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.