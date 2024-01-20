Встретим вас в аэропорту Улан-Удэ, зарядимся чашечкой кофе и отправимся осматривать Иволгинский дацан — памятник буддийской традиции. Увидим также дворец Хамбо-ламы Итигэлова. На территории дацана пообедаем в юрте, а затем поедем в Заиграевский район. Узнаем легенды горы Каменки и Шаман-Горы, на которой сохранились древние рисунки.

Далее доберёмся до села Новая Брянь, где на ужин попробуем блюда кухни старообрядцев и примем участие в мастер-классе по приготовлению оладьев в русской печи. Вы также услышите уникальное пение местных женщин.

Вернёмся в Улан-Удэ и разместимся в отеле.