1 день

Г. Иркутск - п. Листвянка

Добро пожаловать на сибирскую землю!

Чтобы задать нужный тон путешествию, наполним его с самого первого дня вниманием и заботой.

Встретим вас в аэропорту, на вокзале или у отеля.

В камерной обстановке познакомитесь с гидом и единомышленниками.

Чтобы не откладывать заветную встречу с Байкалом, отправимся прямиком в излюбленную туристическую локацию – посёлок Листвянка.

Заберёмся по канатной дороге на смотровую площадку “Камень Черского”.

С высоты видно, как ледяная гладь Байкала соседствует с вольными незамерзающими водами Ангары.

Картина стихийной мощи неизменно вызывает восторг у гостей!

Во второй половине дня в Усадьбе Тюрюминых познакомимся с байкальскими хаски.

Порода, выведенная на восточном побережье Байкала, — собаки-чемпионы, смело рассекающие сибирские просторы.

Их предки — аляскинская, норвежская хаски и аборигенная камчатская лайка.

Собаки не только выносливы физически, но и очень дружелюбны, как с детьми, так и со взрослыми.

В Усадьбе более 70 собак — победители и финалисты забегов на дальние дистанции и покорители сердец публики.

После насыщенного дня расположимся в уютном отеле: уделим время увлекательным беседам и размеренному отдыху.

Включено: обед.