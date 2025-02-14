мар
Программа тура по дням
Г. Иркутск - п. Листвянка
Добро пожаловать на сибирскую землю!
Чтобы задать нужный тон путешествию, наполним его с самого первого дня вниманием и заботой.
Встретим вас в аэропорту, на вокзале или у отеля.
В камерной обстановке познакомитесь с гидом и единомышленниками.
Чтобы не откладывать заветную встречу с Байкалом, отправимся прямиком в излюбленную туристическую локацию – посёлок Листвянка.
Заберёмся по канатной дороге на смотровую площадку “Камень Черского”.
С высоты видно, как ледяная гладь Байкала соседствует с вольными незамерзающими водами Ангары.
Картина стихийной мощи неизменно вызывает восторг у гостей!
Во второй половине дня в Усадьбе Тюрюминых познакомимся с байкальскими хаски.
Порода, выведенная на восточном побережье Байкала, — собаки-чемпионы, смело рассекающие сибирские просторы.
Их предки — аляскинская, норвежская хаски и аборигенная камчатская лайка.
Собаки не только выносливы физически, но и очень дружелюбны, как с детьми, так и со взрослыми.
В Усадьбе более 70 собак — победители и финалисты забегов на дальние дистанции и покорители сердец публики.
После насыщенного дня расположимся в уютном отеле: уделим время увлекательным беседам и размеренному отдыху.
Включено: обед.
П. Листвянка - этнопарк Золотая Орда - п. Куркут - о. Ольхон - п. Харанцы
Доброе морозное утро!
После вкусного завтрака отправимся в живописный путь к Малому морю.
Его западное побережье знаменито красивейшими ледяными наплесками: порывы ветра круто поднимают волны, брызги которых застывают на скалах ослепительными белоснежными узорами.
Наш маршрут проложен через этнопарк “Золотая Орда”, дважды вошедший в ТОП-10 лучших этнопарков страны.
Коренные жители встретят нас традиционными подношениями, окунут в культуру древнего народа через красочные обряды и легенды, расскажут, как кочевали их предки.
Проведут экскурсию по юртам — основному жилищу кочевников.
На обед угостят национальной кухней, приготовленной с любовью: ароматными буузами, хрустящими хушуурами и настойкой на кедровом орехе (в описании указаны примеры блюд).
По дороге остановимся в Тажеранских степях с инопланетным пейзажем: их возраст насчитывает около 300-400 миллионов лет.
Достигнув посёлка Куркут, пересядем на популярный среди местных транспорт УАЗ “буханка”, взяв курс на Ольхон — самый большой остров Байкальского архипелага.
Преодолевая километры надёжного льда, сделаем фото уютных заснеженных бухт и необъятных белых степей.
По прибытии на остров разместимся в отеле посёлка Харанцы, отдыхнём с дороги и насладимся ужином.
Включено: завтрак, обед, ужин.
П. Харанцы - о. Огой - п. Харанцы
В третий день тура мы отправимся на остров Огой — значимое место в буддийской культуре.
По пути вспомните своё заветное желании.
Чтобы его исполнить, мы поднимемся на вершину острова к белоснежной буддийской Ступе Просветления.
В её основании замурованы книги, рукописные манускрипты и священные артефакты, которые дают монументу силы оберегать местность от негативной энергии.
Совершим сакральный обряд, обойдя Ступу три раза: очистим ауру и попросим о самом сокровенном.
Западная часть безлюдного Огоя удивит интересной формой.
Мыс Дракон часто встречается в подборках лучших фото Байкала.
Зимой же его статный вид особенно впечатляет благодаря сокуям — ажурным наплескам на скалистых выступах.
Во время обеда для вас накроют пикник на свежем воздухе.
Ароматная уха из омуля, приготовленная на открытом огне, согревающий чай – и мы снова полны сил для новых впечатлений!
Также сделаем несколько остановок вдоль побережья Ольхона, где встречаются, украшенные льдом, рельефные выступы, обрывы и гроты.
В отель вернёмся ближе к вечеру.
Укутаемся в тёплый плед, поужинаем и отдохнём.
Включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
О. Ольхон - мыс Хобой - п. Усть-Баргузин
Готовы к новым впечатлениям?
Тихие Харанцы останутся позади, спустившись на берег, мы увидим то, ради чего многие приезжают на Байкал именно зимой — хивусы!
Катера-амфибии на воздушных подушках мирно ожидают своих гостей, чтобы наполнить путешествие драйвом.
Они славятся не только необычной конструкцией, но тем, что являются самым безопасным и комфортным способом передвижения на огромные расстояния по замёрзшему озеру.
Наша цель — пересечь жемчужину Сибири по льду и дойти до Бурятии!
Только представьте: за окном хивуса необъятная бело-голубая пустыня, а внутри тепло и отличная компания.
Мы сделаем остановку у мыса Хобой — самой северной точки Ольхона, и дадим время на прогулку.
Мыс — одно из мест силы острова, где шаманы издревле проводили обряды, общались с предками, обращались к древним духам, что наделяет его невероятной энергетикой.
Также рядом с мысом открывается невероятный вид на самую широкую часть Байкала.
Именно здесь в полной мере ощутимы его масштабы!
Приготовленные с заботой ланчбоксы с сытным обедом не дадут проголодаться в пути.
Следом преодолеем огромное расстояние как в настоящей экспедиции, причалив к восточному побережью.
Вечером прибудем в картинно красивый поселок Усть-Баргузин, где заселяемся в гостиницу.
В финале дня нас ждут вкусный ужин и умиротворённый отдых.
Включено: завтрак, обед ланч-боксы, ужин.
П. Усть-Баргузин - Чивыркуйский залив - бухта Змеевая - п. Усть-Баргузин
Вторая часть путешествия посвящена Бурятии на восточном побережье Байкала.
Перед нами предстанет совершенно другой ландшафт — величественные горные массивы, стремящиеся к небу.
И, конечно же, вас ждёт погружение в гармонию буддизма — именно здесь конфессия проникла в Россию.
А сегодня нам предстоит посетить заповедную зону Забайкальского национального парка.
Мы увидим Чивыркуйский залив — одну из знаковых достопримечательностей республики.
Её наименование произошло от бурятского «шэвэрхуу» — «заросший густым лесом».
Берега залива и расположенные в нём острова действительно покрыты непроходимым таёжным лесом.
На заповедной территории обитает множество краснокнижных птиц.
Если удача будет на нашей стороне, увидим редкого орлана-белохвостого.
Не упустим возможность раскрыть секреты крепкого сибирского здоровья и посетим природные источники бухты Змеевой. *
*Дополнительная опция: на контрасте с морозным воздухом особым наслаждением станет купание в горячих термальных источниках под открытым небом. Температура воды достигает 45°С. Процедура укрепит опорно-двигательную систему, взбодрит дух и подарит тонус всему организму.
К возвращению в отель для вас накроют вкусный горячий ужин.
Включено: завтрак, обед ланч-боксы, ужин.
П. Усть-Баргузин - г. Улан-Удэ - Иволгинский дацан - г. Улан-Удэ
После заключительного завтрак в посёлке Усть-Баргузин мы отправляемся в Улан-Удэ — столицу Бурятии, вошедшую в список исторических городов России.
Яркий акцент дня — посещение Иволгинского дацана — центра Буддийской традиционной Сангхи России.
На его территории находится 10 храмов.
Один из которых Дворец Хамбо ламы Итигэлова.
Его стены оберегают нетленное тело: после 75 лет в земле оно выглядело, «как если бы это был живой человек».
Всё дело в том, что Лама Итигэлов при жизни погрузился в медитацию, а его сознание достигло состояния нирваны.
Также вы узнаете о нескольких основных направлениях буддизма в Бурятии.
Дацан — место силы.
Для каждого он несёт свою ценность: сакральный смысл буддийской архитектуры, спокойствие, возможность побыть за пределами бытовой суеты и исключительные исторические факты.
По возвращении в город, полюбуемся в отдалении горными хребтами Хамар-Дабана.
Для финального гастрономического вечера выберем ресторан с местной кухней и проведём время за интересными беседами о пройденных приключениях.
Включено: завтрак.
Г. Улан-Удэ
Завершающие часы в столице Бурятии, завтрак в отеле и самостоятельный выезд.
Порекомендуем вам атмосферную кофейню и магазины с аутентичными сувенирами.
Будем ждать новую встречу с вами летом: согрейтесь на песчаных пляжах, загляните в прозрачные воды Байкала, запечатлите многогранную палитру закатов и рассветов.
Включено: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице (благоустроенные номера).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|114 000
|12 000
Скидка 5% детям до 12 лет.
Варианты проживания
Отель «Крестовая Падь» или аналогичный
Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места.
Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей. Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.
На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.
Отель «Мелодия Ольхона» или аналогичный
Загородный отель «Мелодия Ольхона» находится в деревне Харанцы Иркутской области на острове Ольхон. Гости могут воспользоваться бесплатной парковкой за территорией отеля, парковка освещена в темное время суток и находится под видеонаблюдением. В зоне кафе работает бесплатный Wi-Fi.
Двухэтажный отель построен из хвойного дерева, благодаря этому внутри него дышится легко. У каждого номера свой отдельный вход, в номерах на первом этаже есть террасы, на втором этаже — балконы. Номера оснащены деревянной мебелью, ортопедическими матрасами, ванной комнатой с душевой кабиной и комплектом полотенец. Всего отель предлагает 16 номеров, половина из которых оборудованы бытовой техникой.
Гости могут попробовать блюда сибирской кухни в кафе на территории комплекса. В стоимость проживания входит завтрак.
Отель «Баргузинский прибой» или аналогичный
Мини-гостиница при ресторане «Баргузинский прибой» расположена в поселке Усть-Баргузин.
К услугам гостей бар и общий лаундж.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер, общая кухня и бесплатный Wi-Fi.
Гости могут заняться различными видами активного отдыха в окрестностях Усть-Баргузин, в том числе лыжным спортом.
Отель «Сагаан-Морин» или аналогичный
Отель «Сагаан Морин» находится в 0,8 км от центра Улан-Удэ, неподалеку от значимых городских мест и объектов инфраструктуры. С бурятского языка такое необычное название переводится как «белая лошадь». Оно было выбрано, потому что для бурят белый цвет всегда символизировал добро, счастье и честность.
Номерной фонд составляют 85 современных номеров. Они различаются по категориям, но все оснащены комфортабельной мебелью, скоростным Wi-Fi и предметами личной гигиены. Из окон верхних этажей шестнадцатиэтажного здания можно полюбоваться великолепной панорамой города.
Каждое утро сервируется завтрак в формате «шведский стол». В ресторане на втором этаже подаются блюда бурятской национальной кухни.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в 9:00 утра в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
- Сопровождение гида
- Комфортный трансфер микроавтобус Mercedes Sprinter (или аналог): г. Иркутск - п. Листвянка - о. Ольхон п. Усть-Баргузин - Улан-Удэ
- Размещение в п. Листвянка: гостиничный комплекс «Крестовая падь»: 2-х местный благоустроенный номер (с удобствами в номере)
- Размещение в п. Харанцы: отель «Мелодия Ольхона»: 2-х местный благоустроенный номер (с удобствами в номере)
- Размещение в п. Усть-Баргузин: отель «Баргузинский прибой»: 2-х местный благоустроенный номер (с удобствами в номере)
- Размещение в г. Улан-Удэ, отель «Сагаан-Морин»: 2-х местный благоустроенный номер (с удобствами в номере)
- Обзорная экскурсия по п. Листвянка
- Катание на канатной дороге и посещение камня им. Черского
- Прогулка на собачьих упряжках (10 минут)
- Развлекательная программа "Родные просторы" в этнопарке "Золотая Орда"
- Автомобильная экскурсия на о. Огой: Ступа Просветления - м. Кобылья голова
- Опция «Поцелуй Байкала»
- Ледовый переход с экскурсией на хивусе: о. Ольхон - м. Хобой - п. Усть-Баргузин
- Автомобильная экскурсия по Чивыркуйскому заливу: посещение бухты Змеевая
- Обзорная экскурсия по г. Улан-Удэ
- Посещение Иволгинского дацана
- Пропуск в национальный парк
- Питание по программе: день 1: обеддень 2: завтрак, обед в этнопарке «Золотая орда», ужиндень 3: завтрак, обед-пикник, ужиндень 4: завтрак, обед ланч-боксы, ужиндень 5: завтрак, обед, ужиндень 6: завтракдень 7: завтрак
- День 1: обед
- День 2: завтрак, обед в этнопарке «Золотая орда», ужин
- День 3: завтрак, обед-пикник, ужин
- День 4: завтрак, обед ланч-боксы, ужин
- День 5: завтрак, обед, ужин
- День 6: завтрак
- День 7: завтрак
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно из г. Улан-Удэ
- Алкогольная и табачная продукция
- Услуги, не указанные в программе или указанные за доп. плату
- Страховка
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Организатор тура оставляет за собой право вносить изменения в программу тура, включая порядок дней, последовательность экскурсионных объектов и размещение в гостиницах (с заменой на аналогичный или более высокий класс).
Что нужно знать про лед Байкала?
Обращаем ваше внимание, что формирование льда на Байкале – процесс природный и не всегда предсказуемый. В редких случаях лед может не встать к запланированным датам, или его состояние может не позволять проведение запланированных ледовых активностей. В таких ситуациях мы скорректируем программу тура, предложив альтернативные варианты экскурсий и развлечений, которые обеспечат безопасность и комфорт наших гостей. Мы приложим все усилия, чтобы ваш отдых был запоминающимся в любых погодных условиях.