Зимний Байкал: сокровища двух берегов

Здесь вы встретите два коренных народа с их древней культурой, а также вам предстоит изучить озеро под призмой разных взглядов и насладиться разнообразием его невероятных видов. Тур начнётся с запада,
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а именно с посещения гостеприимной Листвянки.

Затем, преодолев степи вдоль пролива Малого моря, посетим этнопарк «Золотая орда» и познакомимся с самобытными обычаями коренного населения.

Не упустим возможность и рассмотрим достопримечательность зимнего Байкала — ледяные пещеры и гроты в окрестностях сакрального острова Ольхон. Пересечём по ледяному покрову границу областей и окажемся на бескрайних просторах Бурятии. Здесь бережно хранятся тайны буддизма и вековые секреты здоровья кочевников. Вы прикоснётесь к ним, искупавшись в целебных источниках. Запечатлите на память изумительные виды Чивыркуйского залива. Насладитесь Байкалом с двух берегов — возьмите от путешествия по Сибири максимум!

5
3 отзыва
Зимний Байкал: сокровища двух берегов
Зимний Байкал: сокровища двух берегов
Зимний Байкал: сокровища двух берегов
Ближайшие даты:
11
мар
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Г. Иркутск - п. Листвянка

Добро пожаловать на сибирскую землю!

Чтобы задать нужный тон путешествию, наполним его с самого первого дня вниманием и заботой.

Встретим вас в аэропорту, на вокзале или у отеля.

В камерной обстановке познакомитесь с гидом и единомышленниками.

Чтобы не откладывать заветную встречу с Байкалом, отправимся прямиком в излюбленную туристическую локацию – посёлок Листвянка.

Заберёмся по канатной дороге на смотровую площадку “Камень Черского”.

С высоты видно, как ледяная гладь Байкала соседствует с вольными незамерзающими водами Ангары.

Картина стихийной мощи неизменно вызывает восторг у гостей!

Во второй половине дня в Усадьбе Тюрюминых познакомимся с байкальскими хаски.

Порода, выведенная на восточном побережье Байкала, — собаки-чемпионы, смело рассекающие сибирские просторы.

Их предки — аляскинская, норвежская хаски и аборигенная камчатская лайка.

Собаки не только выносливы физически, но и очень дружелюбны, как с детьми, так и со взрослыми.

В Усадьбе более 70 собак — победители и финалисты забегов на дальние дистанции и покорители сердец публики.

После насыщенного дня расположимся в уютном отеле: уделим время увлекательным беседам и размеренному отдыху.

Включено: обед.

Г. Иркутск - п. ЛиствянкаГ. Иркутск - п. ЛиствянкаГ. Иркутск - п. Листвянка
2 день

П. Листвянка - этнопарк Золотая Орда - п. Куркут - о. Ольхон - п. Харанцы

Доброе морозное утро!

После вкусного завтрака отправимся в живописный путь к Малому морю.

Его западное побережье знаменито красивейшими ледяными наплесками: порывы ветра круто поднимают волны, брызги которых застывают на скалах ослепительными белоснежными узорами.

Наш маршрут проложен через этнопарк “Золотая Орда”, дважды вошедший в ТОП-10 лучших этнопарков страны.

Коренные жители встретят нас традиционными подношениями, окунут в культуру древнего народа через красочные обряды и легенды, расскажут, как кочевали их предки.

Проведут экскурсию по юртам — основному жилищу кочевников.

На обед угостят национальной кухней, приготовленной с любовью: ароматными буузами, хрустящими хушуурами и настойкой на кедровом орехе (в описании указаны примеры блюд).

По дороге остановимся в Тажеранских степях с инопланетным пейзажем: их возраст насчитывает около 300-400 миллионов лет.

Достигнув посёлка Куркут, пересядем на популярный среди местных транспорт УАЗ “буханка”, взяв курс на Ольхон — самый большой остров Байкальского архипелага.

Преодолевая километры надёжного льда, сделаем фото уютных заснеженных бухт и необъятных белых степей.

По прибытии на остров разместимся в отеле посёлка Харанцы, отдыхнём с дороги и насладимся ужином.

Включено: завтрак, обед, ужин.

П. Листвянка - этнопарк Золотая Орда - п. Куркут - о. Ольхон - п. ХаранцыП. Листвянка - этнопарк Золотая Орда - п. Куркут - о. Ольхон - п. ХаранцыП. Листвянка - этнопарк Золотая Орда - п. Куркут - о. Ольхон - п. ХаранцыП. Листвянка - этнопарк Золотая Орда - п. Куркут - о. Ольхон - п. Харанцы
3 день

П. Харанцы - о. Огой - п. Харанцы

В третий день тура мы отправимся на остров Огой — значимое место в буддийской культуре.

По пути вспомните своё заветное желании.

Чтобы его исполнить, мы поднимемся на вершину острова к белоснежной буддийской Ступе Просветления.

В её основании замурованы книги, рукописные манускрипты и священные артефакты, которые дают монументу силы оберегать местность от негативной энергии.

Совершим сакральный обряд, обойдя Ступу три раза: очистим ауру и попросим о самом сокровенном.

Западная часть безлюдного Огоя удивит интересной формой.

Мыс Дракон часто встречается в подборках лучших фото Байкала.

Зимой же его статный вид особенно впечатляет благодаря сокуям — ажурным наплескам на скалистых выступах.

Во время обеда для вас накроют пикник на свежем воздухе.

Ароматная уха из омуля, приготовленная на открытом огне, согревающий чай – и мы снова полны сил для новых впечатлений!

Также сделаем несколько остановок вдоль побережья Ольхона, где встречаются, украшенные льдом, рельефные выступы, обрывы и гроты.

В отель вернёмся ближе к вечеру.

Укутаемся в тёплый плед, поужинаем и отдохнём.

Включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

П. Харанцы - о. Огой - п. ХаранцыП. Харанцы - о. Огой - п. ХаранцыП. Харанцы - о. Огой - п. ХаранцыП. Харанцы - о. Огой - п. Харанцы
4 день

О. Ольхон - мыс Хобой - п. Усть-Баргузин

Готовы к новым впечатлениям?

Тихие Харанцы останутся позади, спустившись на берег, мы увидим то, ради чего многие приезжают на Байкал именно зимой — хивусы!

Катера-амфибии на воздушных подушках мирно ожидают своих гостей, чтобы наполнить путешествие драйвом.

Они славятся не только необычной конструкцией, но тем, что являются самым безопасным и комфортным способом передвижения на огромные расстояния по замёрзшему озеру.

Наша цель — пересечь жемчужину Сибири по льду и дойти до Бурятии!

Только представьте: за окном хивуса необъятная бело-голубая пустыня, а внутри тепло и отличная компания.

Мы сделаем остановку у мыса Хобой — самой северной точки Ольхона, и дадим время на прогулку.

Мыс — одно из мест силы острова, где шаманы издревле проводили обряды, общались с предками, обращались к древним духам, что наделяет его невероятной энергетикой.

Также рядом с мысом открывается невероятный вид на самую широкую часть Байкала.

Именно здесь в полной мере ощутимы его масштабы!

Приготовленные с заботой ланчбоксы с сытным обедом не дадут проголодаться в пути.

Следом преодолеем огромное расстояние как в настоящей экспедиции, причалив к восточному побережью.

Вечером прибудем в картинно красивый поселок Усть-Баргузин, где заселяемся в гостиницу.

В финале дня нас ждут вкусный ужин и умиротворённый отдых.

Включено: завтрак, обед ланч-боксы, ужин.

О. Ольхон - мыс Хобой - п. Усть-БаргузинО. Ольхон - мыс Хобой - п. Усть-БаргузинО. Ольхон - мыс Хобой - п. Усть-Баргузин
5 день

П. Усть-Баргузин - Чивыркуйский залив - бухта Змеевая - п. Усть-Баргузин

Вторая часть путешествия посвящена Бурятии на восточном побережье Байкала.

Перед нами предстанет совершенно другой ландшафт — величественные горные массивы, стремящиеся к небу.

И, конечно же, вас ждёт погружение в гармонию буддизма — именно здесь конфессия проникла в Россию.

А сегодня нам предстоит посетить заповедную зону Забайкальского национального парка.

Мы увидим Чивыркуйский залив — одну из знаковых достопримечательностей республики.

Её наименование произошло от бурятского «шэвэрхуу» — «заросший густым лесом».

Берега залива и расположенные в нём острова действительно покрыты непроходимым таёжным лесом.

На заповедной территории обитает множество краснокнижных птиц.

Если удача будет на нашей стороне, увидим редкого орлана-белохвостого.

Не упустим возможность раскрыть секреты крепкого сибирского здоровья и посетим природные источники бухты Змеевой. *

*Дополнительная опция: на контрасте с морозным воздухом особым наслаждением станет купание в горячих термальных источниках под открытым небом. Температура воды достигает 45°С. Процедура укрепит опорно-двигательную систему, взбодрит дух и подарит тонус всему организму.

К возвращению в отель для вас накроют вкусный горячий ужин.

Включено: завтрак, обед ланч-боксы, ужин.

П. Усть-Баргузин - Чивыркуйский залив - бухта Змеевая - п. Усть-БаргузинП. Усть-Баргузин - Чивыркуйский залив - бухта Змеевая - п. Усть-БаргузинП. Усть-Баргузин - Чивыркуйский залив - бухта Змеевая - п. Усть-БаргузинП. Усть-Баргузин - Чивыркуйский залив - бухта Змеевая - п. Усть-Баргузин
6 день

П. Усть-Баргузин - г. Улан-Удэ - Иволгинский дацан - г. Улан-Удэ

После заключительного завтрак в посёлке Усть-Баргузин мы отправляемся в Улан-Удэ — столицу Бурятии, вошедшую в список исторических городов России.

Яркий акцент дня — посещение Иволгинского дацана — центра Буддийской традиционной Сангхи России.

На его территории находится 10 храмов.

Один из которых Дворец Хамбо ламы Итигэлова.

Его стены оберегают нетленное тело: после 75 лет в земле оно выглядело, «как если бы это был живой человек».

Всё дело в том, что Лама Итигэлов при жизни погрузился в медитацию, а его сознание достигло состояния нирваны.

Также вы узнаете о нескольких основных направлениях буддизма в Бурятии.

Дацан — место силы.

Для каждого он несёт свою ценность: сакральный смысл буддийской архитектуры, спокойствие, возможность побыть за пределами бытовой суеты и исключительные исторические факты.

По возвращении в город, полюбуемся в отдалении горными хребтами Хамар-Дабана.

Для финального гастрономического вечера выберем ресторан с местной кухней и проведём время за интересными беседами о пройденных приключениях.

Включено: завтрак.

П. Усть-Баргузин - г. Улан-Удэ - Иволгинский дацан - г. Улан-УдэП. Усть-Баргузин - г. Улан-Удэ - Иволгинский дацан - г. Улан-УдэП. Усть-Баргузин - г. Улан-Удэ - Иволгинский дацан - г. Улан-УдэП. Усть-Баргузин - г. Улан-Удэ - Иволгинский дацан - г. Улан-Удэ
7 день

Г. Улан-Удэ

Завершающие часы в столице Бурятии, завтрак в отеле и самостоятельный выезд.

Порекомендуем вам атмосферную кофейню и магазины с аутентичными сувенирами.

Будем ждать новую встречу с вами летом: согрейтесь на песчаных пляжах, загляните в прозрачные воды Байкала, запечатлите многогранную палитру закатов и рассветов.

Включено: завтрак.

Г. Улан-УдэГ. Улан-Удэ

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице (благоустроенные номера).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеДоплата за одноместное
114 00012 000

Скидка 5% детям до 12 лет.

Варианты проживания

Отель «Крестовая Падь» или аналогичный

1 ночь

Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места.

Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей. Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.

На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.

Отель «Крестовая Падь» или аналогичныйОтель «Крестовая Падь» или аналогичныйОтель «Крестовая Падь» или аналогичныйОтель «Крестовая Падь» или аналогичныйОтель «Крестовая Падь» или аналогичныйОтель «Крестовая Падь» или аналогичный

Отель «Мелодия Ольхона» или аналогичный

2 ночи

Загородный отель «Мелодия Ольхона» находится в деревне Харанцы Иркутской области на острове Ольхон. Гости могут воспользоваться бесплатной парковкой за территорией отеля, парковка освещена в темное время суток и находится под видеонаблюдением. В зоне кафе работает бесплатный Wi-Fi.

Двухэтажный отель построен из хвойного дерева, благодаря этому внутри него дышится легко. У каждого номера свой отдельный вход, в номерах на первом этаже есть террасы, на втором этаже — балконы. Номера оснащены деревянной мебелью, ортопедическими матрасами, ванной комнатой с душевой кабиной и комплектом полотенец. Всего отель предлагает 16 номеров, половина из которых оборудованы бытовой техникой.

Гости могут попробовать блюда сибирской кухни в кафе на территории комплекса. В стоимость проживания входит завтрак.

Отель «Мелодия Ольхона» или аналогичныйОтель «Мелодия Ольхона» или аналогичныйОтель «Мелодия Ольхона» или аналогичныйОтель «Мелодия Ольхона» или аналогичныйОтель «Мелодия Ольхона» или аналогичный

Отель «Баргузинский прибой» или аналогичный

2 ночи

Мини-гостиница при ресторане «Баргузинский прибой» расположена в поселке Усть-Баргузин.

К услугам гостей бар и общий лаундж.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер, общая кухня и бесплатный Wi-Fi.

Гости могут заняться различными видами активного отдыха в окрестностях Усть-Баргузин, в том числе лыжным спортом.

Отель «Баргузинский прибой» или аналогичныйОтель «Баргузинский прибой» или аналогичныйОтель «Баргузинский прибой» или аналогичныйОтель «Баргузинский прибой» или аналогичныйОтель «Баргузинский прибой» или аналогичныйОтель «Баргузинский прибой» или аналогичный

Отель «Сагаан-Морин» или аналогичный

1 ночь

Отель «Сагаан Морин» находится в 0,8 км от центра Улан-Удэ, неподалеку от значимых городских мест и объектов инфраструктуры. С бурятского языка такое необычное название переводится как «белая лошадь». Оно было выбрано, потому что для бурят белый цвет всегда символизировал добро, счастье и честность.

Номерной фонд составляют 85 современных номеров. Они различаются по категориям, но все оснащены комфортабельной мебелью, скоростным Wi-Fi и предметами личной гигиены. Из окон верхних этажей шестнадцатиэтажного здания можно полюбоваться великолепной панорамой города.

Каждое утро сервируется завтрак в формате «шведский стол». В ресторане на втором этаже подаются блюда бурятской национальной кухни.

Отель «Сагаан-Морин» или аналогичныйОтель «Сагаан-Морин» или аналогичныйОтель «Сагаан-Морин» или аналогичный

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в 9:00 утра в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
  • Сопровождение гида
  • Комфортный трансфер микроавтобус Mercedes Sprinter (или аналог): г. Иркутск - п. Листвянка - о. Ольхон п. Усть-Баргузин - Улан-Удэ
  • Размещение в п. Листвянка: гостиничный комплекс «Крестовая падь»: 2-х местный благоустроенный номер (с удобствами в номере)
  • Размещение в п. Харанцы: отель «Мелодия Ольхона»: 2-х местный благоустроенный номер (с удобствами в номере)
  • Размещение в п. Усть-Баргузин: отель «Баргузинский прибой»: 2-х местный благоустроенный номер (с удобствами в номере)
  • Размещение в г. Улан-Удэ, отель «Сагаан-Морин»: 2-х местный благоустроенный номер (с удобствами в номере)
  • Обзорная экскурсия по п. Листвянка
  • Катание на канатной дороге и посещение камня им. Черского
  • Прогулка на собачьих упряжках (10 минут)
  • Развлекательная программа "Родные просторы" в этнопарке "Золотая Орда"
  • Автомобильная экскурсия на о. Огой: Ступа Просветления - м. Кобылья голова
  • Опция «Поцелуй Байкала»
  • Ледовый переход с экскурсией на хивусе: о. Ольхон - м. Хобой - п. Усть-Баргузин
  • Автомобильная экскурсия по Чивыркуйскому заливу: посещение бухты Змеевая
  • Обзорная экскурсия по г. Улан-Удэ
  • Посещение Иволгинского дацана
  • Пропуск в национальный парк
  • Питание по программе: день 1: обеддень 2: завтрак, обед в этнопарке «Золотая орда», ужиндень 3: завтрак, обед-пикник, ужиндень 4: завтрак, обед ланч-боксы, ужиндень 5: завтрак, обед, ужиндень 6: завтракдень 7: завтрак
  • День 1: обед
  • День 2: завтрак, обед в этнопарке «Золотая орда», ужин
  • День 3: завтрак, обед-пикник, ужин
  • День 4: завтрак, обед ланч-боксы, ужин
  • День 5: завтрак, обед, ужин
  • День 6: завтрак
  • День 7: завтрак
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно из г. Улан-Удэ
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Услуги, не указанные в программе или указанные за доп. плату
  • Страховка
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Организатор тура оставляет за собой право вносить изменения в программу тура, включая порядок дней, последовательность экскурсионных объектов и размещение в гостиницах (с заменой на аналогичный или более высокий класс).

Что нужно знать про лед Байкала?

Обращаем ваше внимание, что формирование льда на Байкале – процесс природный и не всегда предсказуемый. В редких случаях лед может не встать к запланированным датам, или его состояние может не позволять проведение запланированных ледовых активностей. В таких ситуациях мы скорректируем программу тура, предложив альтернативные варианты экскурсий и развлечений, которые обеспечат безопасность и комфорт наших гостей. Мы приложим все усилия, чтобы ваш отдых был запоминающимся в любых погодных условиях.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
14 фев 2025
Организаторам и гидам, которые сопровождали нас на протяжении всей поездки хочется выразить огромную благодарность. Благодаря Вашей слаженной командной работе отдых был организован достойно, всё продумано, всё своевременно и чётко. Даже
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если были какие то накладки в пути, всё решалось быстро. Отдельное спасибо за поздравление моего супруга с днём рождения и подарочек… Было очень приятно… А также небольшие памятные подарочки тоже оставили свой приятный след в наших сердцах. Спасибо Вам… Путешествовать с вами было очень хорошо.

Организаторам и гидам, которые сопровождали нас на протяжении всей поездки хочется выразить огромную благодарность. Благодаря ВашейОрганизаторам и гидам, которые сопровождали нас на протяжении всей поездки хочется выразить огромную благодарность. Благодаря ВашейОрганизаторам и гидам, которые сопровождали нас на протяжении всей поездки хочется выразить огромную благодарность. Благодаря ВашейОрганизаторам и гидам, которые сопровождали нас на протяжении всей поездки хочется выразить огромную благодарность. Благодаря ВашейОрганизаторам и гидам, которые сопровождали нас на протяжении всей поездки хочется выразить огромную благодарность. Благодаря ВашейОрганизаторам и гидам, которые сопровождали нас на протяжении всей поездки хочется выразить огромную благодарность. Благодаря ВашейОрганизаторам и гидам, которые сопровождали нас на протяжении всей поездки хочется выразить огромную благодарность. Благодаря ВашейОрганизаторам и гидам, которые сопровождали нас на протяжении всей поездки хочется выразить огромную благодарность. Благодаря ВашейОрганизаторам и гидам, которые сопровождали нас на протяжении всей поездки хочется выразить огромную благодарность. Благодаря ВашейОрганизаторам и гидам, которые сопровождали нас на протяжении всей поездки хочется выразить огромную благодарность. Благодаря Вашей
К
7 фев 2025
Были некоторые нестыковки по времени на пути следования, всё остальное отлично
Т
11 янв 2025
У нас получилось эти несколько дней провести весело, интересно и точно незабываемо! Отдельная благодарность нашему гиду Константину. Его готовность откликнуться на все наши хотелки, поддержать, заинтересовать и желание помочь в решении всех возникающих вопросов. Не отказал нам ни разу в любом кипише! Костя, большое тебе человеческое спасибо за тебя😊!

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