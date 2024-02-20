Встретим вас в аэропорту Улан-Удэ в 08:30-09:00. Позавтракаем, а затем отправимся в Иволгинский дацан — центр буддизма в России. Сюда стекаются паломники со всего мира! Полюбуемся яркой архитектурой, где соседствуют тибетский, китайский и монгольские стили.

А ещё обязательно покрутим молитвенные барабаны — в них заложены мантры, и посетим дворец, где хранится нетленное тело ламы Даши Доржо Итигэлова.

Вернёмся в Улан-Удэ, после чего у вас будет время для самостоятельной прогулки.