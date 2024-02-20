Лёд и пламя: купание в горячих источниках и сокровища зимнего Байкала

Расслабиться в природных ваннах, попробовать ледовый коктейль и побывать в буддийском дацане

Описание
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Ответы на вопросы
В окружении льдов и снега будет как никогда горячо! Вас ждёт SPA по-байкальски: будем купаться в источниках на свежем воздухе в окружении сугробов и хвойных лесов. На хивусе прокатимся по удивительному льду, заглядывая в хрустальные гроты и любуясь торосами.

Познакомимся и с культурой края: вас ждёт увлекательная экскурсия по Иркутску и посещение Иволгинского дацана, куда стекаются паломники не только со всей России, но и из других стран.
Лёд и пламя: купание в горячих источниках и сокровища зимнего Байкала
Лёд и пламя: купание в горячих источниках и сокровища зимнего Байкала
Лёд и пламя: купание в горячих источниках и сокровища зимнего Байкала
Лёд и пламя: купание в горячих источниках и сокровища зимнего Байкала
Лёд и пламя: купание в горячих источниках и сокровища зимнего Байкала
Лёд и пламя: купание в горячих источниках и сокровища зимнего Байкала
Лёд и пламя: купание в горячих источниках и сокровища зимнего Байкала
Лёд и пламя: купание в горячих источниках и сокровища зимнего Байкала
Лёд и пламя: купание в горячих источниках и сокровища зимнего Байкала
Ближайшие даты:
20
фев
27
фев
2
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий и ледовой обстановки, программа экскурсий может меняться.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и посещение Иволгинского дацана

Встретим вас в аэропорту Улан-Удэ в 08:30-09:00. Позавтракаем, а затем отправимся в Иволгинский дацан — центр буддизма в России. Сюда стекаются паломники со всего мира! Полюбуемся яркой архитектурой, где соседствуют тибетский, китайский и монгольские стили.

А ещё обязательно покрутим молитвенные барабаны — в них заложены мантры, и посетим дворец, где хранится нетленное тело ламы Даши Доржо Итигэлова.

Вернёмся в Улан-Удэ, после чего у вас будет время для самостоятельной прогулки.

Прибытие и посещение Иволгинского дацанаПрибытие и посещение Иволгинского дацанаПрибытие и посещение Иволгинского дацанаПрибытие и посещение Иволгинского дацана
2 день

Бухта Змеевая, путешествие в Чивыркуйский залив и купание в горячих источниках

Позавтракаем в формате ланч-боксов и поедем к Баргузинскому заливу, крупнейшему на Байкале, в село Максимиха. Разместимся на базе отдыха и отправимся на горячие источники в бухту Змеевая.

Проедем по запорошенной тайге в Чивыркуйский залив. Посетим острова, заглянем в ледяные пещеры и гроты. А затем вас ждёт SPA по-байкальски: будем расслабляться в горячих ванных в окружении снежных сугробов прямо на свежем воздухе.

Вернёмся на базу отдыха и поужинаем.

Бухта Змеевая, путешествие в Чивыркуйский залив и купание в горячих источникахБухта Змеевая, путешествие в Чивыркуйский залив и купание в горячих источникахБухта Змеевая, путешествие в Чивыркуйский залив и купание в горячих источникахБухта Змеевая, путешествие в Чивыркуйский залив и купание в горячих источниках
3 день

Красоты Ольхона, мыс Хобой и скала Шаманка

Позавтракаем и начнём путешествие по льду Байкала. Окажемся на острове Ольхон — в самом сердце края. Сегодня увидим полуостров Святой нос и самое глубокое место на озере, посетим мыс Хобой (самую северную точку острова) и полюбуемся скалой Три брата.

Остановимся у мыса Бурхан (скала Шаманка), энергетически мощного места и одной из 9 святынь Азии. В феврале-марте здесь проходит фестиваль ледовой скульптуры и можно увидеть настоящие произведения искусства.

Вернёмся на материк, отдохнём на базе отдыха и поужинаем.

В зависимости от ледовой обстановки маршрут может быть скорректирован.

Красоты Ольхона, мыс Хобой и скала ШаманкаКрасоты Ольхона, мыс Хобой и скала ШаманкаКрасоты Ольхона, мыс Хобой и скала ШаманкаКрасоты Ольхона, мыс Хобой и скала ШаманкаКрасоты Ольхона, мыс Хобой и скала Шаманка
4 день

Катание на хивусе по льду и банька

На хивусе отправимся любоваться торосами — огромными нагромождениями ледяных глыб. С ветерком промчимся по застывшей поверхности Байкала и доберёмся до бухты Змеиная.

Видимость здесь невероятная: сквозь лёд можно рассмотреть даже камешки на дне! Отойдём подальше от берега, пробурим лунку. Желающие смогут попробовать свои силы в этом нелёгком занятии. Затем попробуем студёную воду!

Согреемся травяным чаем местного сбора и продегустируем наш фирменный ледовый коктейль. А затем покатаемся по льду на коньках — везти с собой инвентарь не нужно, мы всё предоставим.

Побываем на смотровой площадке, сделаем эффектные кадры Байкала с высоты и вернёмся на базу и поужинаем. А затем попаримся в баньке.

Катание на хивусе по льду и банькаКатание на хивусе по льду и банькаКатание на хивусе по льду и банькаКатание на хивусе по льду и банькаКатание на хивусе по льду и банька
5 день

Экскурсия по Иркутску

После завтрака отправимся в Иркутск. Заедем в Знаменский монастырь и увидим памятник Колчаку, а ещё вспомним историю декабристов и Григория Шелихова.

Побываем на месте, где в 17 веке основали Иркутский острог, и увидим старейшую святыню города — Спасскую церковь. Ещё рассмотрим Богоявленский собор, Польский костёл, Вечный огонь и Московские ворота.

Полюбуемся памятником Первопроходцам, Знаменским монастырём и памятником Колчаку.

По улице Карла Маркса отправимся на бульвар Гагарина, чтобы увидеть памятник Александру 3, «Мавританский замок», где находится иркутский краеведческий музей, а ещё Сибиряковский дворец.

После экскурсии заселимся в гостиницу.

Экскурсия по ИркутскуЭкскурсия по ИркутскуЭкскурсия по Иркутску
6 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт к вашим рейсам. Если уезжаете рано, завтрак приготовим в формате ланч-бокса.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 08:30-09:00
Завершение: Иркутск, отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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