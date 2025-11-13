Описание Выбрать день Ответы на вопросы Ульяновск, ранее известный как Симбирск, славился своими храмами.



На экскурсии можно узнать об истории разрушенных и сохранившихся святынь, посетить действующие храмы и некрополи.



Гиды расскажут о кованных воротах Спасского монастыря и покажут места, где стояли утраченные святыни.



Трёхчасовое путешествие обещает быть насыщенным и познавательным, раскрывая тайны прошлого и показывая, как город возрождается 5 причин купить эту экскурсию 🏛️ Узнать историю храмов

🔍 Исследовать некрополи

🚶‍♂️ Возможность пешей экскурсии

📜 Открыть тайны прошлого

🕍 Посетить действующие храмы

Анна Ваш гид в Ульяновске Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-3 человека Когда Ежедневно с 10 до 17 9100 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Что можно увидеть Спасский монастырь

Некрополи

Описание экскурсии Когда-то в Симбирске было множество храмов. Гости отмечали, что с любой стороны взъезда в город: с великой Волги, с запада от Москвы или с севера от Казани - их всегда встречали сияющие на солнце купола симбирских храмов. В конце 19 - начале 20 века в городе насчитывалось не меньше тридцати православных храмов. Но кто же мог представить, что через три десятка лет случится необратимое - от святынь не останется практически ничего. Приглашаем Вас проникнуться православной жизнью Симбирска. Вас ждёт трехчасовое знакомство с Ульяновском через калейдоскоп событий, хранящих истории разрушенных и сохранившихся храмов. Вы узнаете: об особенности кованных ворот Спасского монастыря, как выглядели и где находились разрушенные святыни Симбирска, посетите действующие храмы и некрополи. По запросу туриста возможно реализовать экскурсию в пешеходном формате.

