Ульяновск, ранее известный как Симбирск, славился своими храмами.
На экскурсии можно узнать об истории разрушенных и сохранившихся святынь, посетить действующие храмы и некрополи.
Гиды расскажут о кованных воротах Спасского монастыря и покажут места, где стояли утраченные святыни.
Трёхчасовое путешествие обещает быть насыщенным и познавательным, раскрывая тайны прошлого и показывая, как город возрождается
На экскурсии можно узнать об истории разрушенных и сохранившихся святынь, посетить действующие храмы и некрополи.
Гиды расскажут о кованных воротах Спасского монастыря и покажут места, где стояли утраченные святыни.
Трёхчасовое путешествие обещает быть насыщенным и познавательным, раскрывая тайны прошлого и показывая, как город возрождается
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Узнать историю храмов
- 🔍 Исследовать некрополи
- 🚶♂️ Возможность пешей экскурсии
- 📜 Открыть тайны прошлого
- 🕍 Посетить действующие храмы
Что можно увидеть
- Спасский монастырь
- Некрополи
Описание экскурсииКогда-то в Симбирске было множество храмов. Гости отмечали, что с любой стороны взъезда в город: с великой Волги, с запада от Москвы или с севера от Казани - их всегда встречали сияющие на солнце купола симбирских храмов. В конце 19 - начале 20 века в городе насчитывалось не меньше тридцати православных храмов. Но кто же мог представить, что через три десятка лет случится необратимое - от святынь не останется практически ничего. Приглашаем Вас проникнуться православной жизнью Симбирска. Вас ждёт трехчасовое знакомство с Ульяновском через калейдоскоп событий, хранящих истории разрушенных и сохранившихся храмов. Вы узнаете: об особенности кованных ворот Спасского монастыря, как выглядели и где находились разрушенные святыни Симбирска, посетите действующие храмы и некрополи. По запросу туриста возможно реализовать экскурсию в пешеходном формате.
Ежедневно с 10 до 17
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 4
Завершение: Спассовознесенский собор, Ульяновская улица, 2Б
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10 до 17
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Ульяновска
Индивидуальная
до 5 чел.
Утраченное Подгорье или прогулка по склонам Симбирской горы
Начало: Бульвар Новый Венец, памятник Хитрово, Ульяновск
Расписание: По будням с 18.00 до 19.00, по выходным с 08.00 до 18.00
Сегодня в 16:30
Завтра в 15:00
9000 ₽ за всё до 5 чел.