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Экскурсии в Ульяновске

Найдено 52 экскурсии в Ульяновске, цены от 750 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Мистический Ульяновск
На машине
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Мистический Ульяновск
Загадочные истории города на Волге: тайны, чудеса и призраки
Начало: В районе Соборной площади
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 10 900 ₽ за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Ульяновску
Пешая
2.5 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Ульяновску
Увидеть главные достопримечательности, посидеть на диване Обломова и узнать три имени города
Завтра в 13:00
10 авг в 09:00
от 6300 ₽ за всё до 7 чел.
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
На машине
5 часов
41 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Посетить один из 18 уникальных курортов России и поразиться находкам палеонтологов
Начало: В районе гостиницы Волга
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 10 950 ₽ за всё до 4 чел.
Ульяновск: история, современность, легенды
Пешая
2 часа
-
5%
56 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Ульяновск: история, современность, легенды
Погрузитесь в атмосферу Ульяновска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: На территории Заповедника В.И. Ленина на улице Лен...
Завтра в 11:00
10 авг в 17:30
от 5700 ₽6000 ₽ за всё до 20 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пешая
1.5 часа
16 отзывов
Квест
до 7 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пройти по улицам города, разгадать головоломки и отыскать бронзовых колобков-гидов
Завтра в 13:00
10 авг в 09:00
от 4800 ₽ за всё до 7 чел.
По улочкам Симбирска и проспектам Ульяновска: аудиогид
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
По улочкам Симбирска и проспектам Ульяновска: аудиогид
Увидеть всё самое главное, интересное - и узнать малоизвестные факты о городе
Начало: У скульптуры «Симбирская семья»
Сегодня в 10:00
Завтра в 06:00
от 750 ₽ за человека
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до дома Гончарова
Пешая
1.5 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до дома Гончарова
Обзорная экскурсия по городу
Начало: На площади Ленина
Завтра в 13:00
10 авг в 09:00
от 4900 ₽ за всё до 10 чел.
Городские легенды старого Симбирска
Пешая
2 часа
-
10%
22 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Городские легенды старого Симбирска
Начало: Ульяновск, Сквер Гончарова
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5175 ₽5750 ₽ за всё до 15 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
На машине
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Сегодня в 10:30
Завтра в 05:30
от 21 000 ₽ за всё до 4 чел.
Четыре века Волжского Венца
Пешая
На автобусе
1 час
-
10%
51 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Четыре века Волжского Венца
Начало: Ульяновск, ул. Спасская,12а
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4050 ₽4500 ₽ за всё до 10 чел.
Чудеса Никольской горы
6 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 16 чел.
Чудеса Никольской горы
Начало: Ул. Гончарова, 3, Ульяновск
Расписание: Экскурсия возможна с 09:00 до 12:00 (в будние дни гид Григорий)
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
12 500 ₽ за всё до 16 чел.
От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия
Пешая
1.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия
Познакомиться с главными местами города и прикоснуться к их истории в тёплой дружеской атмосфере
Начало: У здания Ульяновского драматического театра
Сегодня в 18:30
10 авг в 17:30
от 4400 ₽ за всё до 5 чел.
Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
Пешая
1.5 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
Погрузитесь в историю Ульяновска, посетив Владимирский сад, Соборную площадь и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и насладитесь видами Волги
Начало: На ул. Спасской
15 авг в 09:30
16 авг в 09:30
от 4900 ₽ за всё до 4 чел.
Квест-аудиоспектакль в Ульяновске «Ваня Гончаров рассказывает…»
Пешая
1 час
5 отзывов
Квест
до 10 чел.
Квест-аудиоспектакль в Ульяновске «Ваня Гончаров рассказывает…»
Путешествие в прошлое Ульяновска с аудиогидом Ваней Гончаровым. Откройте для себя звуки старого Симбирска и погрузитесь в атмосферу города
Начало: В районе музея «Дом И.А. Гончарова»
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 8900 ₽ за всё до 10 чел.
Чудеса и красоты Никольской горы
На машине
6.5 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса и красоты Никольской горы
Прикоснуться к святым местам Симбирского края
Начало: В районе гостиницы «Волга»
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Музей мистики им. Якова Ярова: комната колдуна, карты Таро и тайны Симбирска
1.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Музей мистики им. Якова Ярова: комната колдуна, карты Таро и тайны Симбирска
Экскурсия по купеческому дому - с рассказами о травнике-колдуне и мистических историях города
Начало: В районе Центробанка
Завтра в 13:00
10 авг в 10:00
от 3170 ₽ за всё до 4 чел.
Целебная вода Ундор и динозавры Ульяновска
На автобусе
5 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Целебная вода Ундор и динозавры Ульяновска
Начало: Ульяновск, улица Гончарова, 3
Расписание: Экскурсия возможна с 09:00 до 15:00
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мастер-класс по рисованию акварелью в Винновской роще
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мастер-класс по рисованию акварелью в Винновской роще
Уникальная возможность освоить акварельные техники на пленэре в историческом месте Ульяновска. Узнайте тайны Винновской рощи и создайте шедевр
Начало: У беседки Гончарова в Винновской роще
10 авг в 11:30
11 авг в 12:30
от 4000 ₽ за всё до 2 чел.
Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала с мини-экскурсией по центру Ульяновска
На машине
На поезде
1.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала с мини-экскурсией по центру Ульяновска
С комфортом добраться в отель и составить первое впечатление о городе
10 авг в 07:30
11 авг в 07:30
от 4950 ₽ за всё до 4 чел.
Музей симбирского масонства в Ульяновске
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Музей симбирского масонства в Ульяновске
Прикоснуться к тайнам братства и узнать, правда ли масоны управляют миром
Начало: На Красноармейской улице
Завтра в 14:00
10 авг в 08:00
от 2826 ₽ за всё до 2 чел.
Мастер-класс по акварели в кофейне Ульяновска
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Мастер-класс по акварели в кофейне Ульяновска
Погрузитесь в атмосферу творчества и уюта на мастер-классе по акварели в одной из лучших кофеен Ульяновска. Создайте свою картину, наслаждаясь вкусным кофе
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 16:30
10 авг в 10:30
от 3600 ₽ за всё до 2 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Пешая
2 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 5 чел.
Пешеходная экскурсия в Музейный квартал
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия в Музейный квартал
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
6150 ₽ за всё до 5 чел.
Масонский Симбирск
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Масонский Симбирск
Погрузитесь в мир масонских тайн и легенд Ульяновска. Узнайте о масонских ложах, склепах и загадках, которые скрывает город
Начало: У парка «Винновская роща»
Завтра в 13:00
10 авг в 10:00
от 5650 ₽ за всё до 10 чел.
Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
Пешая
1.5 часа
110 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
Начало: Бармузей Васи Ложкина
15 авг в 08:30
16 авг в 08:30
4900 ₽ за всё до 10 чел.
Непарадный Симбирск
Пешая
2 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Непарадный Симбирск
Начало: Ул. Ленина, 91, Ульяновск, Сквер им. Гончарова
Расписание: По выходным и праздничным дням с 10:00 до 17:00
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте туристов
На автобусе
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
7450 ₽ за всё до 5 чел.
Ульяновск от основания до современности
Пешая
1 час
-
5%
52 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Ульяновск от основания до современности
Ленин и Волга - символы Ульяновска. Полюбуйтесь волжскими просторами и пройдитесь по ленинским местам. Узнайте о других значимых точках города
Начало: Гончарова 48
Сегодня в 09:30
Завтра в 06:00
от 4513 ₽4750 ₽ за всё до 15 чел.
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до сквера Гончарова
Пешая
1 час
-
10%
5 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до сквера Гончарова
Прогулка по Ульяновску: история, архитектура и виды на Волгу. Откройте для себя памятники и стили, которые удивят и порадуют
Начало: Площадь Ленина
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
4140 ₽4600 ₽ за всё до 8 чел.
Обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте туристов
На автобусе
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
7450 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

С
Музей мистики им. Якова Ярова: комната колдуна, карты Таро и тайны Симбирска
Дата посещения: 14 июн 2026
Нашей компании экскурсия понравилась и взрослым и детям. Интересно было окунуться в мистический мир нашего города Ульяновска (Симбирска).
В дальнейшем планируем посетить еще не одну экскурсию:)
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Т
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Дата посещения: 24 мар 2026
По отзывам тех кто присутствовал на экскурсии с Никитой, было очень замечательно. Интересно, активно, захватывающе
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Е
Музей мистики им. Якова Ярова: комната колдуна, карты Таро и тайны Симбирска
Дата посещения: 7 янв 2026
Было очень интересных мистических историй рассказано, спасибо Дмитрию! Желаем процветания и роста вашему музею.
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Т
От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия
Дата посещения: 23 авг 2025
Привет из Иркутска! Елена провела экскурсию выше всяких похвал. Разносторонняя и обаятельная, она чутко реагировала на наши вопросы и комментарии,
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оставив неизгладимые впечатления. Город Ульяновск надолго будет у нас ассоциироваться с Еленой. Елена, мы Вам очень благодарны за время, проведённое в Вашем обществе!

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К
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Дата посещения: 20 авг 2025
Всё прекрасно, интересно и познавательно !
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Н
Музей мистики им. Якова Ярова: комната колдуна, карты Таро и тайны Симбирска
Дата посещения: 6 апр 2025
Ходили с мамой, всё понравилось. Хорошая подача информации, а ещё можно сделать запоминающиеся фотографии.
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Ирина
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до дома Гончарова
Были в Ульяновске на экскурсии 21.07.26. 🔥🔥🔥 Нам очень понравилось, очень содержательно и познавательно, даже наш семилетний ребенок был увлечён,в
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конце нашей встречи его ждал подарок от нашего гида🥰. А мы смогли приобрести в качестве сувениров миниколобочков, которых мы встречали во время всей экскурсии, за что огромное спасибо 🤗 Гида однозначно рекомендую 👍👍👍

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М
Обзорная экскурсия по Ульяновску
прекрасная прогулка была с Юлией по городу, много интересного подчерпнула об истории города!
ходили много, но совершенно не устала. была много истории, современных фактов
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Е
По улочкам Симбирска и проспектам Ульяновска: аудиогид
Отличный формат экскурсии. Это не просто аудиоэкскурсия, а целый аудиоспектакль. С удовольствием прошли по маршруту, Прикоснулись к историю города, событиям, персонам, архитектуре, Город понравился, после первого знакомства хотелось бы сюда вернуться. Спасибо!
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Федорова
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Нам очень понравилась эта экскурсия. Мы были с двумя сыновьями - подростком и помладше, интересно было и нам с мужем
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и детя. Гид Григорий много всего знает и рассказывает "с огоньком", без занудства. Палеонтологический музей просто огонь! Мне понравилось и посещение монастыря, чего я, честно говоря не ожидала. Спасибо!

Нам очень понравилась эта экскурсия. Мы были с двумя сыновьями - подростком и помладше, интересно было
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Всего 717 отзывов в Ульяновске

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Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску

Самые популярные экскурсии в Ульяновске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Мистический Ульяновск;
  2. Обзорная экскурсия по Ульяновску;
  3. Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья;
  4. Ульяновск: история, современность, легенды;
  5. Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков».
Что посмотреть в Ульяновске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Улица Гончарова;
  2. Памятник Богдану Хитрово;
  3. Соборная площадь;
  4. Императорский мост;
  5. Парк Дружбы Народов;
  6. Бульвар Новый Венец;
  7. Заповедник В. И. Ленина;
  8. Памятник букве "Ё";
  9. Художественный Музей;
  10. Площадь Ленина.
Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в августе 2026
Сейчас в Ульяновске можно забронировать 52 экскурсии от 750 до 28 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 717 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Интересные экскурсии в Ульяновске 2026 ждут туристов, желающих погрузиться в атмосферу этого города. Ульяновск экскурсии по городу и достопримечательности предлагают уникальный опыт, который расширит ваши горизонты. Наши экскурсии из Ульяновска сочетают в себе образовательные элементы и развлечения, подходя для посетителей всех возрастов. Забронируйте своё приключение сейчас и оцените все преимущества актуальных предложений