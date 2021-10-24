Д Дмитрий 5

10.09.2021 Сегодня мы побывали на вечерней пешеходной экскурсии по Ульяновску. Нашим экскурсоводом был Максим, который совершенно в нестандартной манере провёл нас по старым и новым улочкам своего города. И это было не банальное «посмотрите налево, посмотрите направо», а интересная прогулка старых друзей с воспоминаниями о том, что было и как стало. Нам поведали и об истории и о легендах, и все это было преподнесено, как-бы невзначай и не навязчиво. Два часа пролетели незаметно! Одним словом мы остались в полном восторге! Спасибо Максиму за замечательный вечер!