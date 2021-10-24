Все экскурсии в Ульяновске
Доступно 21 экскурсия 🚌 в Ульяновске на 2021 год, 44 ⭐ отзыва, цены от 1690₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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9ч
2 000₽
за 1 чел.
Путешествие в Великий Болгар
Приглашаем вас в Великий Болгар
04.07 с 08:30
15ч
2 000₽
за 1 чел.
Красавица Казань
Отправляемся в столицу Татарстана, в удивительный город, где смешались национальные традиции загадочного...
20 июня в 06:30
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 200₽
за 1-10 чел.
Ульяновск от основания до современности
История, архитектура и самые красивые места города на пешеходной прогулке
3д
3 500₽
за 1 чел.
Оздоровительный трёхдневный тур в Соль-Илецк
Приглашаем вас в трёхдневный тур в Соль-Илецк - российский аналог израильского курорта на Мёртвом море!...
12.07 по 16.07 в 19:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 510₽
за 1-10 чел.
Ульяновск: история, современность, легенды
Знакомство с волжским городом, сменившим три названия
Индивидуальная экскурсия
4ч
8 450₽
за 1-4 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
Рассмотрите Ульяновск со всех сторон с комфортом, во время автомобильной экскурсии
с понедельника - воскресенье с 08.00 до 20.00
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
8 450₽
за 1-4 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
3 500₽
за 1-10 чел.
Пешеходная экскурсия в Музейный квартал
Одна из главных достопримечательностей Ульяновска - это уникальный Музейный квартал, сохранивший...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 000₽
за 1-10 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Ульяновску
Экскурсия по Ульяновску начинается с обзорной поездки, которая приоткроет для нас основные вехи...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте
Ульяновск насчитывает более трёх столетий
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
8ч
9 000₽
за 1-10 чел.
Загородная экскурсия в геопарк «Ундория» (30 км)
Поездка начнётся с визита в Ундоровский палеонтологический музей, созданный возле села Ундоры - на...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч
6 000₽
за 1-10 чел.
Ульяновск: Красный маршрут
Специально для туристов, которые хотят познакомиться с историей Ульяновска советских времён, мы...
Ежедневно
14ч
2 000₽
за 1 чел.
Замок Гарибальди (Тольятти) и Парк истории техники ИМ.К.Г. Сахарова
Эта экскурсия абсолютно универсальна, понравится как детям, так и взрослым, как техникам, так и...
04.09 с 06:30
2д
4 900₽
за 1 чел.
Две столицы в одной экскурсии: Йошкар-Ола и Чебоксары (2 дня)
Приглашаем вас в двухдневный тур, посмотреть на красавицу Йошкар-Олу и Чебоксары, посмотреть там...
28 августа в 06:00
14ч
2 000₽
за 1 чел.
Экскурсионный тур на остров-град Свияжск
Остров-град Свияжск славен своей историей, духом православной культуры, красотой природного и...
22 августа в 06:30
15ч
2 100₽
за 1 чел.
Добро пожаловать в Саранск - столицу Мордовии
Посетите Саранск - красивейший городок, столицу Мордовии, город, который полностью обновлён за последние...
25.07 с 06:30
1д
2 400₽
за 1 чел.
Тур в Дивное Дивеево
Давно хотели посетить Дивное Дивеево, а точнее Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь и...
20 августа в 23.30
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 200₽
за 1-10 чел.
Ульяновск 1000 лет назад до наших дней
Во время трехчасовой экскурсии вы пройдете вдоль границы деревянного кремля, увидите один из...
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 200₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Ульяновску
Ленин и Волга - две известных ассоциации с Ульяновском
Каждый день
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-30 чел.
Мистический Симбирск
Экскурсия в темное время суток для всех желающих познакомиться с темной стороной города
по договоренности
16ч
1 690₽
за 1 чел.
Йошкар-Ола: В гости к Йошкину коту
Йошкар-Ола - город с марийским акцентом, русским характером и бельгийской архитектурой
5.06, 19.06
Последние отзывы «Экскурсии Ульяновска»
- ТТатьяна24 октября 2021Отличная экскурсия, очень познавательная и интересная!
- ООльга13 сентября 2021Экскурсия понравилась, спасибо гиду Максиму. С удовольствием порекомендую друзьям.
- ДДмитрий10 сентября 202110.09.2021 Сегодня мы побывали на вечерней пешеходной экскурсии по Ульяновску. Нашим экскурсоводом был Максим, который совершенно в нестандартной манере провёл нас по старым и новым улочкам своего города. И это было не банальное «посмотрите налево, посмотрите направо», а интересная прогулка старых друзей с воспоминаниями о том, что было и как стало. Нам поведали и об истории и о легендах, и все это было преподнесено, как-бы невзначай и не навязчиво. Два часа пролетели незаметно! Одним словом мы остались в полном восторге! Спасибо Максиму за замечательный вечер!
- ООльга10 августа 2021Гид Алексей провел экскурсию на автомобиле по всему Ульяновску. Посетили много интересных мест. Рассказывал интересно, живо. Не грузил ненужной скучной информацией. Спасибо.
- ЕЕлена5 августа 2021Спасибо Алексею за экскурсию! Очень интересная и позновательная экскурсия. Я в восторге
- ССветлана10 июля 2021Были проездом в Ульяновске. Взяли экскурсию по городу на 4, 5 часа. Алексей прекрасный гид! Мы получили всю необходимую информацию и ответы на все свои вопросы о городе. Искренне желаем удачи Алексею.
- РРустем4 июля 2021Алексей классный гид. Экскурсия была полезной и интересной, узнали и увидели разнообразный Ульяновск. С нами в группе был местный житель и даже для него больше половины информации было открытием. Рекомендую всем.
- ИИлья25 июня 2021Отличная экскурсия, спасибо Алексею за интересный рассказ и знакомство с городом Ульяновск! Однозначно рекомендуем
- ЕЕвгения18 июня 2021Чудесная экскурсия проведенная Алексеем по городу, в котором не была 35 лет Многое быоо открытием, многое восстановилось в памяти. ВСЕ БЫЛО ПРЕКРАСНО! очень рекомендую. Большое спасибо!