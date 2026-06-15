Индивидуальная
до 3 чел.
Мистический Ульяновск
Загадочные истории города на Волге: тайны, чудеса и призраки
Начало: В районе Соборной площади
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 10 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Ульяновску
Увидеть главные достопримечательности, посидеть на диване Обломова и узнать три имени города
Завтра в 13:00
10 авг в 09:00
от 6300 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Посетить один из 18 уникальных курортов России и поразиться находкам палеонтологов
Начало: В районе гостиницы Волга
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 10 950 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 20 чел.
Ульяновск: история, современность, легенды
Погрузитесь в атмосферу Ульяновска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: На территории Заповедника В.И. Ленина на улице Лен...
Завтра в 11:00
10 авг в 17:30
от 5700 ₽
6000 ₽ за всё до 20 чел.
Квест
до 7 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пройти по улицам города, разгадать головоломки и отыскать бронзовых колобков-гидов
Завтра в 13:00
10 авг в 09:00
от 4800 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
По улочкам Симбирска и проспектам Ульяновска: аудиогид
Увидеть всё самое главное, интересное - и узнать малоизвестные факты о городе
Начало: У скульптуры «Симбирская семья»
Сегодня в 10:00
Завтра в 06:00
от 750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до дома Гончарова
Обзорная экскурсия по городу
Начало: На площади Ленина
Завтра в 13:00
10 авг в 09:00
от 4900 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 15 чел.
Городские легенды старого Симбирска
Начало: Ульяновск, Сквер Гончарова
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5175 ₽
5750 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Сегодня в 10:30
Завтра в 05:30
от 21 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Четыре века Волжского Венца
Начало: Ульяновск, ул. Спасская,12а
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4050 ₽
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 16 чел.
Чудеса Никольской горы
Начало: Ул. Гончарова, 3, Ульяновск
Расписание: Экскурсия возможна с 09:00 до 12:00 (в будние дни гид Григорий)
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
12 500 ₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия
Познакомиться с главными местами города и прикоснуться к их истории в тёплой дружеской атмосфере
Начало: У здания Ульяновского драматического театра
Сегодня в 18:30
10 авг в 17:30
от 4400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
Погрузитесь в историю Ульяновска, посетив Владимирский сад, Соборную площадь и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и насладитесь видами Волги
Начало: На ул. Спасской
15 авг в 09:30
16 авг в 09:30
от 4900 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 10 чел.
Квест-аудиоспектакль в Ульяновске «Ваня Гончаров рассказывает…»
Путешествие в прошлое Ульяновска с аудиогидом Ваней Гончаровым. Откройте для себя звуки старого Симбирска и погрузитесь в атмосферу города
Начало: В районе музея «Дом И.А. Гончарова»
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 8900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса и красоты Никольской горы
Прикоснуться к святым местам Симбирского края
Начало: В районе гостиницы «Волга»
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Музей мистики им. Якова Ярова: комната колдуна, карты Таро и тайны Симбирска
Экскурсия по купеческому дому - с рассказами о травнике-колдуне и мистических историях города
Начало: В районе Центробанка
Завтра в 13:00
10 авг в 10:00
от 3170 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Целебная вода Ундор и динозавры Ульяновска
Начало: Ульяновск, улица Гончарова, 3
Расписание: Экскурсия возможна с 09:00 до 15:00
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Мастер-класс по рисованию акварелью в Винновской роще
Уникальная возможность освоить акварельные техники на пленэре в историческом месте Ульяновска. Узнайте тайны Винновской рощи и создайте шедевр
Начало: У беседки Гончарова в Винновской роще
10 авг в 11:30
11 авг в 12:30
от 4000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала с мини-экскурсией по центру Ульяновска
С комфортом добраться в отель и составить первое впечатление о городе
10 авг в 07:30
11 авг в 07:30
от 4950 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Музей симбирского масонства в Ульяновске
Прикоснуться к тайнам братства и узнать, правда ли масоны управляют миром
Начало: На Красноармейской улице
Завтра в 14:00
10 авг в 08:00
от 2826 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Мастер-класс по акварели в кофейне Ульяновска
Погрузитесь в атмосферу творчества и уюта на мастер-классе по акварели в одной из лучших кофеен Ульяновска. Создайте свою картину, наслаждаясь вкусным кофе
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 16:30
10 авг в 10:30
от 3600 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия в Музейный квартал
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
6150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Масонский Симбирск
Погрузитесь в мир масонских тайн и легенд Ульяновска. Узнайте о масонских ложах, склепах и загадках, которые скрывает город
Начало: У парка «Винновская роща»
Завтра в 13:00
10 авг в 10:00
от 5650 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
Начало: Бармузей Васи Ложкина
15 авг в 08:30
16 авг в 08:30
4900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Непарадный Симбирск
Начало: Ул. Ленина, 91, Ульяновск, Сквер им. Гончарова
Расписание: По выходным и праздничным дням с 10:00 до 17:00
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
7450 ₽ за всё до 5 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 15 чел.
Ульяновск от основания до современности
Ленин и Волга - символы Ульяновска. Полюбуйтесь волжскими просторами и пройдитесь по ленинским местам. Узнайте о других значимых точках города
Начало: Гончарова 48
Сегодня в 09:30
Завтра в 06:00
от 4513 ₽
4750 ₽ за всё до 15 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до сквера Гончарова
Прогулка по Ульяновску: история, архитектура и виды на Волгу. Откройте для себя памятники и стили, которые удивят и порадуют
Начало: Площадь Ленина
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
4140 ₽
4600 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
7450 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
С
Дата посещения: 14 июн 2026
Нашей компании экскурсия понравилась и взрослым и детям. Интересно было окунуться в мистический мир нашего города Ульяновска (Симбирска).
В дальнейшем планируем посетить еще не одну экскурсию:)
В дальнейшем планируем посетить еще не одну экскурсию:)
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Т
Дата посещения: 24 мар 2026
По отзывам тех кто присутствовал на экскурсии с Никитой, было очень замечательно. Интересно, активно, захватывающе
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Е
Дата посещения: 7 янв 2026
Было очень интересных мистических историй рассказано, спасибо Дмитрию! Желаем процветания и роста вашему музею.
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Т
Дата посещения: 23 авг 2025
Привет из Иркутска! Елена провела экскурсию выше всяких похвал. Разносторонняя и обаятельная, она чутко реагировала на наши вопросы и комментарии,
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К
Дата посещения: 20 авг 2025
Всё прекрасно, интересно и познавательно !
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Н
Дата посещения: 6 апр 2025
Ходили с мамой, всё понравилось. Хорошая подача информации, а ещё можно сделать запоминающиеся фотографии.
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Были в Ульяновске на экскурсии 21.07.26. 🔥🔥🔥 Нам очень понравилось, очень содержательно и познавательно, даже наш семилетний ребенок был увлечён,в
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М
прекрасная прогулка была с Юлией по городу, много интересного подчерпнула об истории города!
ходили много, но совершенно не устала. была много истории, современных фактов
ходили много, но совершенно не устала. была много истории, современных фактов
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Е
Отличный формат экскурсии. Это не просто аудиоэкскурсия, а целый аудиоспектакль. С удовольствием прошли по маршруту, Прикоснулись к историю города, событиям, персонам, архитектуре, Город понравился, после первого знакомства хотелось бы сюда вернуться. Спасибо!
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Нам очень понравилась эта экскурсия. Мы были с двумя сыновьями - подростком и помладше, интересно было и нам с мужем
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Всего 717 отзывов в Ульяновске
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Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску
Самые популярные экскурсии в Ульяновске
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