Утраченное Подгорье или прогулка по склонам Симбирской горы

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Мы встретимся в сакральном для советских граждан месте — площади Ленина, где стоит дом, в котором родился В. И. Ульянов. Именно там начнется наше путешествие по Симбирской горе, наполненное спусками и подъёмами по живописным местам старой застройки, заброшенным садам и Волжским просторам. Вместе мы попытаемся найти следы «Подгорья» утерянного района старого Симбирска. Закончим экскурсию пройдя по руинам некогда величественного парка «Дружбы народов».
Утраченное Подгорье или прогулка по склонам Симбирской горы
Утраченное Подгорье или прогулка по склонам Симбирской горы
Утраченное Подгорье или прогулка по склонам Симбирской горы
Утраченное Подгорье или прогулка по склонам Симбирской горы
Утраченное Подгорье или прогулка по склонам Симбирской горы
Утраченное Подгорье или прогулка по склонам Симбирской горы
Утраченное Подгорье или прогулка по склонам Симбирской горы
Утраченное Подгорье или прогулка по склонам Симбирской горы
Утраченное Подгорье или прогулка по склонам Симбирской горы
Утраченное Подгорье или прогулка по склонам Симбирской горы
Утраченное Подгорье или прогулка по склонам Симбирской горы
Утраченное Подгорье или прогулка по склонам Симбирской горы
Утраченное Подгорье или прогулка по склонам Симбирской горы
Утраченное Подгорье или прогулка по склонам Симбирской горы
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Что вас ожидает:

  • Ленинский Мемориал
  • Река Волга
  • Памятник основателю города Богдану Хитрово
  • Квартира-музей семьи Ульяновых
  • Гостиница Венец
  • Дом писателя С. Г. Скитальца (Петрова)
  • Булыжная мостовая Смоленского спуска XIX в
  • Беседки у р. Волги
  • Парк дружбы народов - руины павильонов Казахской ССР, Молдавской ССР, Таджикской ССР, Армянской ССР, Грузинской ССР, Азербайджанской ССР и Литовской ССР
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Описание

Что вас ожидает:

  • Ленинский Мемориал и Волжские просторы.
  • Начнем нашу прогулку со знакомства с чудесным архитектурным ансамблем советского модернизма, построенным к 100-летию вождя мирового пролетариата. Эта настоящая музейная площадь, ведь здесь сохранились три дореволюционных дома в которых жила семья Ульяновых. Сейчас они аккуратно вписаны в композицию Ленинского мемориала — ядра исторического центра современного Ульяновска.
  • От «Колизея» вниз по улице Пролетарской.
  • Покинув площадь Ленина, мы окажемся у «Колизея». Круглое здание, с высокими окнами — сейчас ресторан, а в советские годы питьевая галерея. С него начнется наше знакомство с улицей Пролетарской — пятым ульяновским Венцом. До революции здесь жили зажиточные симбиряне, поэтому сохранившиеся постройки здесь с изюминкой: балкончиками, светелками, беседками на крышах, мезонинами. Именно здесь жил ученик и друг Максима Горького писатель Степан Скиталец (Петров). Сейчас его творчество, забыто, но именно он был автором первоначального текста популярного вальса ХХ века «На сопках Манчжурии».
Смоленский спуск — старая кладка и Фундамент Смоленской церкви
Вместе мы спустимся по извивающейся дороге и по нисходящей тропе вниз с Симбирской горы. Обнаружим участки, замощенные камнями позапрошлого века — остатками Смоленского спуска. Вспомним А. С. Пушкина, нарисовавшего этот склон Волжского косогора. И наконец, попробуем найти в зарослях заброшенных садов фундамент соборной церкви Смоленской Богородицы.

Набережная реки Волги

Ульяновск единственный крупный поволжский город, который не имеет своей благоустроенной набережной рядом с рекой Волгой. Местные общественные движения посредством сбора пожертвований попытались восполнить этот недостаток. Благодаря им мы сможем передохнуть после тяжелого спуска и насладится Волжскими просторами на комфортной площадке непосредственно у реки.

Подгорье

Подгорье — самая старая часть города, заселенная ещё до основания Симбирской крепости. Здесь жили рыбаки, купцы, стояли пристани, склады, коптильни… Этот район полностью утрачен после постройки Волжской ГЭС и заполнения Куйбышевского водохранилища. Вместе мы прогуляемся по современной набережной Ульяновска и вспомним историю этого места.

Парк Дружбы Народов

На части жилого района Подгорья в советское время был разбит гигантский парк в 35 га. С крушением Советского союза некогда прекрасный парк, пришел в полный упадок. Парк строился в качестве символического дара советских республик городу, в котором родился Ленин. В парке было разбито 15 павильонов, каждый из них был посвящен конкретной республике с характерными для ее культуры деталями. Мы пройдем по руинам павильонов Казахской ССР, Молдавской ССР, Таджикской ССР, Армянской ССР, Грузинской ССР, Азербайджанской ССР и Литовской ССР.

Главный спуск и Венец

Завершим нашу прогулку поднявшись на Венец по самому древнему из симбирских путей с Волги в город — Никольскому спуску. «Венец» — одно из ключевых названий, связанных с красивейшим местом Ульяновска, визитная карточка города, уникальная набережная, расположенная на высоком берегу Волги. Здесь мы попрощаемся с рекой и закончим нашу прогулку.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

по будням с 18.00 до 20.00, по выходным с 08.00 до 20.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: бульвар Новый Венец, памятник Хитрово, Ульяновск
Завершение: бульвар Новый Венец, 3 / 4
Когда и сколько длится?
Когда: по будням с 18.00 до 20.00, по выходным с 08.00 до 20.00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ: половина маршрута проходит по не благоустроенной местности.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду (лучше походную) по погоде и удобную обувь.
  • Весной (с марта по апрель) обязательно непромокаемую обувь (сапоги).
  • Возьмите питьевую воду и перекус, на маршруте будет место для пикника
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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