Что вас ожидает:

Ленинский Мемориал и Волжские просторы.

Начнем нашу прогулку со знакомства с чудесным архитектурным ансамблем советского модернизма, построенным к 100-летию вождя мирового пролетариата. Эта настоящая музейная площадь, ведь здесь сохранились три дореволюционных дома в которых жила семья Ульяновых. Сейчас они аккуратно вписаны в композицию Ленинского мемориала — ядра исторического центра современного Ульяновска.

От «Колизея» вниз по улице Пролетарской.

Покинув площадь Ленина, мы окажемся у «Колизея». Круглое здание, с высокими окнами — сейчас ресторан, а в советские годы питьевая галерея. С него начнется наше знакомство с улицей Пролетарской — пятым ульяновским Венцом. До революции здесь жили зажиточные симбиряне, поэтому сохранившиеся постройки здесь с изюминкой: балкончиками, светелками, беседками на крышах, мезонинами. Именно здесь жил ученик и друг Максима Горького писатель Степан Скиталец (Петров). Сейчас его творчество, забыто, но именно он был автором первоначального текста популярного вальса ХХ века «На сопках Манчжурии».

Смоленский спуск — старая кладка и Фундамент Смоленской церкви

Вместе мы спустимся по извивающейся дороге и по нисходящей тропе вниз с Симбирской горы. Обнаружим участки, замощенные камнями позапрошлого века — остатками Смоленского спуска. Вспомним А. С. Пушкина, нарисовавшего этот склон Волжского косогора. И наконец, попробуем найти в зарослях заброшенных садов фундамент соборной церкви Смоленской Богородицы.

Набережная реки Волги

Ульяновск единственный крупный поволжский город, который не имеет своей благоустроенной набережной рядом с рекой Волгой. Местные общественные движения посредством сбора пожертвований попытались восполнить этот недостаток. Благодаря им мы сможем передохнуть после тяжелого спуска и насладится Волжскими просторами на комфортной площадке непосредственно у реки.

Подгорье

Подгорье — самая старая часть города, заселенная ещё до основания Симбирской крепости. Здесь жили рыбаки, купцы, стояли пристани, склады, коптильни… Этот район полностью утрачен после постройки Волжской ГЭС и заполнения Куйбышевского водохранилища. Вместе мы прогуляемся по современной набережной Ульяновска и вспомним историю этого места.

Парк Дружбы Народов

На части жилого района Подгорья в советское время был разбит гигантский парк в 35 га. С крушением Советского союза некогда прекрасный парк, пришел в полный упадок. Парк строился в качестве символического дара советских республик городу, в котором родился Ленин. В парке было разбито 15 павильонов, каждый из них был посвящен конкретной республике с характерными для ее культуры деталями. Мы пройдем по руинам павильонов Казахской ССР, Молдавской ССР, Таджикской ССР, Армянской ССР, Грузинской ССР, Азербайджанской ССР и Литовской ССР.

Главный спуск и Венец

Завершим нашу прогулку поднявшись на Венец по самому древнему из симбирских путей с Волги в город — Никольскому спуску. «Венец» — одно из ключевых названий, связанных с красивейшим местом Ульяновска, визитная карточка города, уникальная набережная, расположенная на высоком берегу Волги. Здесь мы попрощаемся с рекой и закончим нашу прогулку.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.