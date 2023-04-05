Мы встретимся в сакральном для советских граждан месте — площади Ленина, где стоит дом, в котором родился В. И. Ульянов. Именно там начнется наше путешествие по Симбирской горе, наполненное спусками и подъёмами по живописным местам старой застройки, заброшенным садам и Волжским просторам. Вместе мы попытаемся найти следы «Подгорья» утерянного района старого Симбирска. Закончим экскурсию пройдя по руинам некогда величественного парка «Дружбы народов».
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Что вас ожидает:
- Ленинский Мемориал
- Река Волга
- Памятник основателю города Богдану Хитрово
- Квартира-музей семьи Ульяновых
- Гостиница Венец
- Дом писателя С. Г. Скитальца (Петрова)
- Булыжная мостовая Смоленского спуска XIX в
- Беседки у р. Волги
- Парк дружбы народов - руины павильонов Казахской ССР, Молдавской ССР, Таджикской ССР, Армянской ССР, Грузинской ССР, Азербайджанской ССР и Литовской ССР
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Описание
Что вас ожидает:
- Ленинский Мемориал и Волжские просторы.
- Начнем нашу прогулку со знакомства с чудесным архитектурным ансамблем советского модернизма, построенным к 100-летию вождя мирового пролетариата. Эта настоящая музейная площадь, ведь здесь сохранились три дореволюционных дома в которых жила семья Ульяновых. Сейчас они аккуратно вписаны в композицию Ленинского мемориала — ядра исторического центра современного Ульяновска.
- От «Колизея» вниз по улице Пролетарской.
- Покинув площадь Ленина, мы окажемся у «Колизея». Круглое здание, с высокими окнами — сейчас ресторан, а в советские годы питьевая галерея. С него начнется наше знакомство с улицей Пролетарской — пятым ульяновским Венцом. До революции здесь жили зажиточные симбиряне, поэтому сохранившиеся постройки здесь с изюминкой: балкончиками, светелками, беседками на крышах, мезонинами. Именно здесь жил ученик и друг Максима Горького писатель Степан Скиталец (Петров). Сейчас его творчество, забыто, но именно он был автором первоначального текста популярного вальса ХХ века «На сопках Манчжурии».
Смоленский спуск — старая кладка и Фундамент Смоленской церкви
Вместе мы спустимся по извивающейся дороге и по нисходящей тропе вниз с Симбирской горы. Обнаружим участки, замощенные камнями позапрошлого века — остатками Смоленского спуска. Вспомним А. С. Пушкина, нарисовавшего этот склон Волжского косогора. И наконец, попробуем найти в зарослях заброшенных садов фундамент соборной церкви Смоленской Богородицы.
Набережная реки Волги
Ульяновск единственный крупный поволжский город, который не имеет своей благоустроенной набережной рядом с рекой Волгой. Местные общественные движения посредством сбора пожертвований попытались восполнить этот недостаток. Благодаря им мы сможем передохнуть после тяжелого спуска и насладится Волжскими просторами на комфортной площадке непосредственно у реки.
Подгорье
Подгорье — самая старая часть города, заселенная ещё до основания Симбирской крепости. Здесь жили рыбаки, купцы, стояли пристани, склады, коптильни… Этот район полностью утрачен после постройки Волжской ГЭС и заполнения Куйбышевского водохранилища. Вместе мы прогуляемся по современной набережной Ульяновска и вспомним историю этого места.
Парк Дружбы Народов
На части жилого района Подгорья в советское время был разбит гигантский парк в 35 га. С крушением Советского союза некогда прекрасный парк, пришел в полный упадок. Парк строился в качестве символического дара советских республик городу, в котором родился Ленин. В парке было разбито 15 павильонов, каждый из них был посвящен конкретной республике с характерными для ее культуры деталями. Мы пройдем по руинам павильонов Казахской ССР, Молдавской ССР, Таджикской ССР, Армянской ССР, Грузинской ССР, Азербайджанской ССР и Литовской ССР.
Главный спуск и Венец
Завершим нашу прогулку поднявшись на Венец по самому древнему из симбирских путей с Волги в город — Никольскому спуску. «Венец» — одно из ключевых названий, связанных с красивейшим местом Ульяновска, визитная карточка города, уникальная набережная, расположенная на высоком берегу Волги. Здесь мы попрощаемся с рекой и закончим нашу прогулку.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
по будням с 18.00 до 20.00, по выходным с 08.00 до 20.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: бульвар Новый Венец, памятник Хитрово, УльяновскЗавершение: бульвар Новый Венец, 3 / 4
- Когда и сколько длится?
- Когда: по будням с 18.00 до 20.00, по выходным с 08.00 до 20.00Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- ВНИМАНИЕ: половина маршрута проходит по не благоустроенной местности.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду (лучше походную) по погоде и удобную обувь.
- Весной (с марта по апрель) обязательно непромокаемую обувь (сапоги).
- Возьмите питьевую воду и перекус, на маршруте будет место для пикника
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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