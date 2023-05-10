Л Лидия

Приморье - край леопардов

Тур предусматривает дни с обедами за свой счет - вроде ок, но можно было бы увеличить стоимость тура, но включить какой-нибудь обед с морепродуктами, приготовленный прямо на локации (о. Русский, или полуостров Гамова). В дни, когда питание было включено в стоимость, это самое питание не понравилось - откровенно неудачное и не вкусное, смазывает все впечатления. День земли леопарда и водопадов - никто заранее не предупредил, что нас оставят в отеле уже в три часа дня, а вокруг отеля не будет вообще никаких развлечений или мероприятий. Тоже очень смазывает впечатления. Сам отель, конечно, очень классный и уютный, но в плане досуга нулевой.