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Авторский тур
7 дней
Приморье - край леопардов
Экскурсионный тур «Приморье - край леопардов» на 7 дней
Владивосток
18 июня
25 июня
2 июля
9 июля
от 91 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия10 мая 2023Приморье - край леопардовТур предусматривает дни с обедами за свой счет - вроде ок, но можно было бы увеличить стоимость тура, но включить какой-нибудь обед с морепродуктами, приготовленный прямо на локации (о. Русский, или полуостров Гамова). В дни, когда питание было включено в стоимость, это самое питание не понравилось - откровенно неудачное и не вкусное, смазывает все впечатления. День земли леопарда и водопадов - никто заранее не предупредил, что нас оставят в отеле уже в три часа дня, а вокруг отеля не будет вообще никаких развлечений или мероприятий. Тоже очень смазывает впечатления. Сам отель, конечно, очень классный и уютный, но в плане досуга нулевой.
- ААлёна2 ноября 2022Приморье - край леопардовБольшая страна - отличная компания. Ездили с ними во Владивосток. Организовано все было на высшем уровне. Всё, что было заявлено в туре, компания выполнила. У нас были дополнительные запросы, и Компания нам помогла со всеми нашими желаниями. Тур был очень интересный. Так что рекомендую и туроператора и их туры.