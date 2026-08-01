Найдено 1 экскурсия в Уссурийске , цена 56 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 13 часов 1 отзыв Индивидуальная до 7 чел. Из Уссурийска - на полуостров Гамова Отправиться в путешествие к берегам Японского моря и отыскать райский уголок Начало: У вашего отеля от 56 000 ₽ за всё до 7 чел.

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