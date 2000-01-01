Отправиться в путешествие к берегам Японского моря и отыскать райский уголок
Полуостров Гамова и его неотъемлемая часть — бухта Витязь — находятся у берегов лазурного Японского моря.
Это по-настоящему райский и притягательный уголок невероятной красоты, вызывающий желание приезжать сюда снова и снова. Мы с вами побываем в местах, куда добираются не многие. Вы восхититесь живописными бухтами, побываете на острове Томящегося сердца и откроете его секрет.
Это по-настоящему райский и притягательный уголок невероятной красоты, вызывающий желание приезжать сюда снова и снова. Мы с вами побываем в местах, куда добираются не многие. Вы восхититесь живописными бухтами, побываете на острове Томящегося сердца и откроете его секрет.
Описание
Что вас ожидает
Удивительное сочетание ярких красок, чистого воздуха и шикарных пейзажей привлекает сюда путешественников и местных жителей круглый год. Природа щедро одарила красотой полуостров Гамова. И мы откроем его для вас! В программе — неспешный треккинг, во время которого вы:
- Увидите живописную бухту Черепаха, которая получила своё название благодаря кекуру, расположенному в море. Когда увидите его, сами всё поймёте.
- Побываете в бухте Теляковского. Она расположена у восточного побережья полуострова Гамова в Хассанском районе, между мысом Гамова и мысом Теляковского. Природа здесь потрясающая!
- И в финале окажетесь на острове Томящегося сердца. Во время шторма здесь можно услышать звуки, похожие на сердцебиение. Обязательно расскажем вам, как это связано с названием острова.
Кому подойдёт маршрут
Нам предстоит пройти пешком около 8 км. Маршрут несложный и не требует особой физической подготовки, однако будьте готовы к подъёмам и спускам. Можете взять с собой детей от 12 лет.
Организационные детали
- На комфортабельном автомобиле мы заберём вас из отеля и довезём до места старта пешеходного маршрута. Время в дороге займёт около 7 часов в обе стороны.
- Переход на остров Томящегося сердца можно осуществить только при благоприятных погодных условиях. Если уровень воды, сезон и температура позволяют, для перехода необходимо переобуться в резиновые тапочки (возьмите с собой).
- Рекомендуем надеть треккинговую обувь и спортивную, желательно многослойную, одежду. Также возьмите с собой воду и перекус, так как мы уезжаем на целый день.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 11 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — ваша команда гидов в Уссурийске
Всем туристический привет, я Карина, представляю команду гидов. Занимаюсь организацией туров по Приморскому краю и по России. Моё Бюро экскурсий выросло из огромной любви к путешествиям. И, как известно, когда ты искренне любишь то, что ты делаешь, ты делаешь свою работу с удовольствием и полной отдачей. Путешествуя с нами, вы почувствуете любовь и восхищение к нашему краю и его природной красоте, мы покажем вам невероятные пейзажи, заповедные и самые лучшие места Приморья!