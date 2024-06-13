Полуостров Гамова и его неотъемлемая часть — бухта Витязь — находятся у берегов лазурного Японского моря. Это по-настоящему райский уголок, вызывающий желание приезжать сюда снова и снова. Мы с вами побываем в местах, куда добираются не многие. Вы восхититесь живописными бухтами, побываете на острове Томящегося сердца и откроете его секрет.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Удивительное сочетание ярких красок, чистого воздуха и шикарных пейзажей привлекает сюда путешественников и местных жителей круглый год. Природа щедро одарила красотой полуостров Гамова. И мы откроем его для вас! В программе — неспешный треккинг, во время которого вы:

Увидите живописную бухту Черепаха, которая получила своё название благодаря кекуру, расположенному в море. Когда увидите его, сами всё поймёте.

Побываете в бухте Теляковского. Она расположена у восточного побережья полуострова Гамова в Хассанском районе, между мысом Гамова и мысом Теляковского. Природа здесь потрясающая!

И в финале окажетесь на острове Томящегося сердца. Во время шторма здесь можно услышать звуки, похожие на сердцебиение.

Кому подойдёт маршрут

Нам предстоит пройти пешком около 8 км. Маршрут несложный и не требует особой физической подготовки, однако будьте готовы к подъёмам и спускам. Можете взять с собой детей от 12 лет.

Организационные детали