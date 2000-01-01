Из Уссурийска - на полуостров Гамова

Индивидуальная экскурсия в Уссурийске

Отправиться в путешествие к берегам Японского моря и отыскать райский уголок

Полуостров Гамова и его неотъемлемая часть — бухта Витязь — находятся у берегов лазурного Японского моря.

Это по-настоящему райский и притягательный уголок невероятной красоты, вызывающий желание приезжать сюда снова и снова. Мы с вами побываем в местах, куда добираются не многие. Вы восхититесь живописными бухтами, побываете на острове Томящегося сердца и откроете его секрет.
Из Уссурийска - на полуостров Гамова
Из Уссурийска - на полуостров Гамова
Из Уссурийска - на полуостров Гамова
Из Уссурийска - на полуостров Гамова
Из Уссурийска - на полуостров Гамова
Из Уссурийска - на полуостров Гамова
Из Уссурийска - на полуостров Гамова
Из Уссурийска - на полуостров Гамова
Из Уссурийска - на полуостров Гамова
Из Уссурийска - на полуостров Гамова
Из Уссурийска - на полуостров Гамова
Из Уссурийска - на полуостров Гамова

Описание

Что вас ожидает

Удивительное сочетание ярких красок, чистого воздуха и шикарных пейзажей привлекает сюда путешественников и местных жителей круглый год. Природа щедро одарила красотой полуостров Гамова. И мы откроем его для вас! В программе — неспешный треккинг, во время которого вы:

  • Увидите живописную бухту Черепаха, которая получила своё название благодаря кекуру, расположенному в море. Когда увидите его, сами всё поймёте.
  • Побываете в бухте Теляковского. Она расположена у восточного побережья полуострова Гамова в Хассанском районе, между мысом Гамова и мысом Теляковского. Природа здесь потрясающая!
  • И в финале окажетесь на острове Томящегося сердца. Во время шторма здесь можно услышать звуки, похожие на сердцебиение. Обязательно расскажем вам, как это связано с названием острова.

Кому подойдёт маршрут

Нам предстоит пройти пешком около 8 км. Маршрут несложный и не требует особой физической подготовки, однако будьте готовы к подъёмам и спускам. Можете взять с собой детей от 12 лет.

Организационные детали

  • На комфортабельном автомобиле мы заберём вас из отеля и довезём до места старта пешеходного маршрута. Время в дороге займёт около 7 часов в обе стороны.
  • Переход на остров Томящегося сердца можно осуществить только при благоприятных погодных условиях. Если уровень воды, сезон и температура позволяют, для перехода необходимо переобуться в резиновые тапочки (возьмите с собой).
  • Рекомендуем надеть треккинговую обувь и спортивную, желательно многослойную, одежду. Также возьмите с собой воду и перекус, так как мы уезжаем на целый день.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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