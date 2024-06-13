Полуостров Гамова и его неотъемлемая часть — бухта Витязь — находятся у берегов лазурного Японского моря. Это по-настоящему райский уголок, вызывающий желание приезжать сюда снова и снова. Мы с вами побываем в местах, куда добираются не многие. Вы восхититесь живописными бухтами, побываете на острове Томящегося сердца и откроете его секрет.
Описание экскурсии
Удивительное сочетание ярких красок, чистого воздуха и шикарных пейзажей привлекает сюда путешественников и местных жителей круглый год. Природа щедро одарила красотой полуостров Гамова. И мы откроем его для вас! В программе — неспешный треккинг, во время которого вы:
- Увидите живописную бухту Черепаха, которая получила своё название благодаря кекуру, расположенному в море. Когда увидите его, сами всё поймёте.
- Побываете в бухте Теляковского. Она расположена у восточного побережья полуострова Гамова в Хассанском районе, между мысом Гамова и мысом Теляковского. Природа здесь потрясающая!
- И в финале окажетесь на острове Томящегося сердца. Во время шторма здесь можно услышать звуки, похожие на сердцебиение.
Кому подойдёт маршрут
Нам предстоит пройти пешком около 8 км. Маршрут несложный и не требует особой физической подготовки, однако будьте готовы к подъёмам и спускам. Можете взять с собой детей от 12 лет.
Организационные детали
- На комфортабельном автомобиле мы заберём вас из отеля и довезём до места старта пешеходного маршрута. Время в дороге займёт около 6 часов в обе стороны.
- Общая продолжительность экскурсии — 15 часов, пешая часть — 8 часов
- Переход на остров Томящегося сердца можно осуществить только при благоприятных погодных условиях. Если уровень воды, сезон и температура позволяют, для перехода необходимо переобуться в резиновые тапочки (возьмите с собой).
- Рекомендуем надеть треккинговую обувь и спортивную, желательно многослойную, одежду. Также возьмите с собой воду и перекус, так как мы уезжаем на целый день.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — ваша команда гидов в Уссурийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Всем туристический привет, я Карина, представляю команду гидов. Занимаюсь организацией туров по Приморскому краю и по России. Моё Бюро экскурсий выросло из огромной любви к путешествиям. И, как известно, когда
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Уникальная 9 часовая пешая прогулка с погружение волшебный мир полуострова Гамова. ДУШЕВНЫЙ ГИД, забота, поддержка, внимание и понимание каждого участника группы, креатив, лёгкость в общении, позитивные эмоции, шикарные виды незабываемые воспоминания. Отзывчивость, уверенность и надёжность! Возможность забрать гостей и из Уссурийска и из Владивостока, что для нас было очень удобно! Карина, Спасибо ОГРОМНОЕ! Рекомендуем и Ждём продолжения!
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от 56 000 ₽ за экскурсию