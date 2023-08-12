Погулять по величественным алтайским горам и полюбоваться роскошными пейзажами
Красная гора — одно из самых красивых мест в окрестностях Усть-Коксы. По ней рассыпано семь озер, но для посещения доступно три.
Мы доставим вас на подготовленном транспорте к началу туристической тропы к озёрам — вы пройдёте её в своём темпе. В среднем вся прогулка занимает около 5 часов. Приготовьтесь к захватывающим дух ландшафтам: ледникам, цветущим лугам и водопадам.
Мы доставим вас на подготовленном транспорте к началу туристической тропы к озёрам — вы пройдёте её в своём темпе. В среднем вся прогулка занимает около 5 часов. Приготовьтесь к захватывающим дух ландшафтам: ледникам, цветущим лугам и водопадам.
Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы.
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8 часов
К каскаду Мультинских озёр
Организованный трансфер туда и обратно + самостоятельный 5-часовой треккинг
у вашей гостинице в Усть-Коксе или на ул. Лиственн...
8 000₽ за человека
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 200 ₽
|Дети до 10 лет
|1 760 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Описание
Что вас ожидает
На УАЗ или ГАЗ-66 мы доставим вас к первому озеру. Оттуда вы отправитесь в самостоятельный 5-часовой треккинг по горной тропе. Отклоняться от неё запрещено. Тропа очень чёткая, без спорных развилок, заблудиться на ней невозможно. Специальной физической подготовки для её прохождения не требуется. По пути вы увидите озёра, небольшие водопады, ледник и идиллические альпийские пейзажи. Подышите чистым воздухом и зарядитесь энергией гор.
Организационные детали
- Тайминг экскурсии: 2 часа на авто до места старта, 5 часов треккинга, 1 час отдыха после похода, 2 часа на авто обратно
- Сезонность: май-сентябрь
- Маршрут вы проходите самостоятельно, без сопровождения гида
- На тропе не продают еду и напитки. Нужно взять их с собой. По запросу мы можем подготовить для вас перекус (блинчики, бутерброд и чай) — 300 руб. с человека.
- Перепад высоты около 100 метров. Вся прогулка проходит выше 2000 метров.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на ул. Лиственная
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Екатерина — Организатор в Усть-Коксе
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Екатерина, я представляю официальное туристическое агентство в Усть-Коксе. Мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии по самым живописным местам Алтая. Всегда уделяем большое внимание комфорту и безопасности. Ждём вас.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
12 авг 2023
Все очень понравилось. Рекомендуем.