Красная гора — одно из самых красивых мест в окрестностях Усть-Коксы. По ней рассыпано семь озер, но для посещения доступно три.



Мы доставим вас на подготовленном транспорте к началу туристической тропы к озёрам — вы пройдёте её в своём темпе. В среднем вся прогулка занимает около 5 часов. Приготовьтесь к захватывающим дух ландшафтам: ледникам, цветущим лугам и водопадам.