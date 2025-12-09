Мини-группа
до 10 чел.
Треккинг к озёрам Красной горы
Погулять по величественным алтайским горам и полюбоваться роскошными пейзажами
Начало: На ул. Лиственная
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
К каскаду Мультинских озёр
Организованный трансфер туда и обратно + самостоятельный 5-часовой треккинг
Начало: У вашей гостинице в Усть-Коксе или на ул. Лиственн...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Треккинг на смотровую площадку «Сопливый лог» в мини-группе
Погулять по горным тропам и полюбоваться живописными видами с опытным инструктором
Начало: На ул. Лиственная
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
600 ₽ за человека
