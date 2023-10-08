Организованный трансфер туда и обратно + самостоятельный 5-часовой треккинг
Цепочка живописных горных водоёмов — одна из главных природных сокровищ Горного Алтая. В рамках однодневной экскурсии для посещения доступны два озера: Нижнее и Среднее. Мы встретим вас в Усть-Коксе и отвезём на подготовленном транспорте по бездорожью к точке начала. После вы проведёте несколько часов в окружении заповедных пейзажей. И вернётесь с нами в Усть-Коксу.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
🏞 В 09:00 выезжаем из с. Усть-Кокса, в 16:30 отправляемся обратно. Дорога в обе стороны займёт примерно 2,5 часа. На самостоятельный треккинг выделяется около 5 часов.
🏞 Пеший маршрут вы проходите самостоятельно — заблудиться нельзя, тропа ведёт вдоль озера. Особых требований к физической подготовке нет, можно поехать с детьми.
🏞 Поездка возможна с мая по октябрь и с декабря по март. В каждый из сезонов Мультинские озёра по-своему прекрасны и достойны внимания.
Организационные детали
- С мая по сентябрь заброска на автомобиле ГАЗ-66; октябрь, ноябрь, март, апрель — на квадрациклах «Сокол»; с декабрс по февраль — на снегоходе с санями
- Машину можно припарковать у информационного центра в с. Усть-Кокса
- Позаботьтесь о питании в течение дня. Вы также можете обратиться к нам — за дополнительную плату мы приготовим ланч-бокс.
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашей гостинице в Усть-Коксе или на ул. Лиственная
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Усть-Коксе
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Екатерина, я представляю официальное туристическое агентство в Усть-Коксе. Мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии по самым живописным местам Алтая. Всегда уделяем большое внимание комфорту и безопасности. Ждём вас.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании