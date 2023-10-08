Цепочка живописных горных водоёмов — одна из главных природных сокровищ Горного Алтая. В рамках однодневной экскурсии для посещения доступны два озера: Нижнее и Среднее. Мы встретим вас в Усть-Коксе и отвезём на подготовленном транспорте по бездорожью к точке начала. После вы проведёте несколько часов в окружении заповедных пейзажей. И вернётесь с нами в Усть-Коксу.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🏞 В 09:00 выезжаем из с. Усть-Кокса, в 16:30 отправляемся обратно. Дорога в обе стороны займёт примерно 2,5 часа. На самостоятельный треккинг выделяется около 5 часов.

🏞 Пеший маршрут вы проходите самостоятельно — заблудиться нельзя, тропа ведёт вдоль озера. Особых требований к физической подготовке нет, можно поехать с детьми.

🏞 Поездка возможна с мая по октябрь и с декабря по март. В каждый из сезонов Мультинские озёра по-своему прекрасны и достойны внимания.

Организационные детали