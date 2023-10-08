К каскаду Мультинских озёр

Организованный трансфер туда и обратно + самостоятельный 5-часовой треккинг

Описание
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Ответы на вопросы
Цепочка живописных горных водоёмов — одна из главных природных сокровищ Горного Алтая. В рамках однодневной экскурсии для посещения доступны два озера: Нижнее и Среднее. Мы встретим вас в Усть-Коксе и отвезём на подготовленном транспорте по бездорожью к точке начала. После вы проведёте несколько часов в окружении заповедных пейзажей. И вернётесь с нами в Усть-Коксу.
К каскаду Мультинских озёр
К каскаду Мультинских озёр
К каскаду Мультинских озёр
К каскаду Мультинских озёр
К каскаду Мультинских озёр
К каскаду Мультинских озёр
К каскаду Мультинских озёр
К каскаду Мультинских озёр
Ближайшие даты:
8
окт
9
окт
10
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11
окт
12
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13
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🏞 В 09:00 выезжаем из с. Усть-Кокса, в 16:30 отправляемся обратно. Дорога в обе стороны займёт примерно 2,5 часа. На самостоятельный треккинг выделяется около 5 часов.

🏞 Пеший маршрут вы проходите самостоятельно — заблудиться нельзя, тропа ведёт вдоль озера. Особых требований к физической подготовке нет, можно поехать с детьми.

🏞 Поездка возможна с мая по октябрь и с декабря по март. В каждый из сезонов Мультинские озёра по-своему прекрасны и достойны внимания.

Организационные детали

  • С мая по сентябрь заброска на автомобиле ГАЗ-66; октябрь, ноябрь, март, апрель — на квадрациклах «Сокол»; с декабрс по февраль — на снегоходе с санями
  • Машину можно припарковать у информационного центра в с. Усть-Кокса
  • Позаботьтесь о питании в течение дня. Вы также можете обратиться к нам — за дополнительную плату мы приготовим ланч-бокс.

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашей гостинице в Усть-Коксе или на ул. Лиственная
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании
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