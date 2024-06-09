Приглашаем в несложный треккинг, стартующий прямо из Усть-Коксы! Вы подниметесь на смотровую площадку «Сопливый лог», насладитесь панорамными видами на Катунский хребет и Уймонскую долину. В ясную погоду сможете увидеть Белуху — самую высокую гору Сибири. А ещё по пути мы угостим вас горячим травяным чаем со сладостями.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы дойдёте до смотровой площадке «Сопливый лог» по живописному склону горы. В пути сделаете остановку у незамерзающего ручья — сможете отведать кристально чистую воду и набрать её с собой. На вершине полюбуетесь чарующими видами и попьёте чай со сладостями. Маршрут не предполагает крутых подъёмов и подойдёт путешественникам всех возрастов.

Организационные детали