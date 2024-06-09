Приглашаем в несложный треккинг, стартующий прямо из Усть-Коксы! Вы подниметесь на смотровую площадку «Сопливый лог», насладитесь панорамными видами на Катунский хребет и Уймонскую долину. В ясную погоду сможете увидеть Белуху — самую высокую гору Сибири. А ещё по пути мы угостим вас горячим травяным чаем со сладостями.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы дойдёте до смотровой площадке «Сопливый лог» по живописному склону горы. В пути сделаете остановку у незамерзающего ручья — сможете отведать кристально чистую воду и набрать её с собой. На вершине полюбуетесь чарующими видами и попьёте чай со сладостями. Маршрут не предполагает крутых подъёмов и подойдёт путешественникам всех возрастов.
Организационные детали
- Это круглогодичная программа
- Общая протяжённость маршрута — 400 м (200 м подъем и 200 м спуск)
- Чай со сладостями включён в стоимость
- Вас будет сопровождать опытный инструктор из нашей команды
ежедневно в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|600 ₽
|Дети до 12 лет
|480 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Лиственная
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Усть-Коксе
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Екатерина, я представляю официальное туристическое агентство в Усть-Коксе. Мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии по самым живописным местам Алтая. Всегда уделяем большое внимание комфорту и безопасности. Ждём вас.Задать вопрос
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