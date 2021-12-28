Что вы можете увидеть 🤩

Город Валдай расположен в живописном месте среди озер и поросших светлыми лесами холмов. Чистый воздух, здоровая вода, ровный климат делают его одной из самых привлекательных курортных зон России.

Музейный Колокольный центр

Во время экскурсии вы познакомитесь с Колокольным центром, единственным в России музеем, в котором собраны колокола буквально со всего мира. Здесь ведется рассказ о прадедушках современных колоколов и причудливых потомках, которых можно встретить в самых неожиданных местах. Экспозиция Музейного колокольного центра состоит из четырех тематических залов, проходя по которым, можно ознакомиться с колокольной историей с глубокой древности до наших дней. Использование мультимедийных решений позволяет представить экспозицию интересно и образно для аудитории любого возраста.

Музей колокольчиков

Посетите Музей колокольчиков в архитектурном памятнике XVIII столетия путевой дворцовой церкви во имя Великомученицы Святой Екатерины, построенной по проекту Н. А. Львова для императрицы Екатерины II. Особенность музея состоит в том, что здесь можно не только осматривать экспонаты, но и слушать их, а также самому испытать себя в звонарном искусстве.

Иверский мужской монастырь

Увидите Иверский мужской монастырь, расположенный на живописном Селевецком острове Валдайского озера. Он был основан в честь иконы Иверской Богоматери и занял особое место в истории русского православия. Это уникальный памятник зодчества, центр изразцового производства, резьбы по дереву и по камню.