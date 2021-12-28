История и традиции Валдая

Город Валдай расположен в живописном месте среди озер и поросших светлыми лесами холмов

Индивидуально
для 5 чел.
Город Валдай расположен в живописном месте среди озер и поросших светлыми лесами холмов.

Чистый воздух, здоровая вода, ровный климат делают его одной из самых привлекательных курортных зон России.

Во время экскурсии вы познакомитесь с Колокольным центром, единственным в России музеем, в котором собраны колокола буквально со всего мира.

Здесь ведется рассказ о прадедушках современных колоколов и причудливых потомках, которых можно встретить в самых неожиданных местах.
История и традиции Валдая
История и традиции Валдая
История и традиции Валдая
История и традиции Валдая

Что вы можете увидеть 🤩

  • Музей колоколов
  • Музейный Колокольный центр
  • Валдайский Иверский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Город Валдай расположен в живописном месте среди озер и поросших светлыми лесами холмов. Чистый воздух, здоровая вода, ровный климат делают его одной из самых привлекательных курортных зон России.

Музейный Колокольный центр

Во время экскурсии вы познакомитесь с Колокольным центром, единственным в России музеем, в котором собраны колокола буквально со всего мира. Здесь ведется рассказ о прадедушках современных колоколов и причудливых потомках, которых можно встретить в самых неожиданных местах. Экспозиция Музейного колокольного центра состоит из четырех тематических залов, проходя по которым, можно ознакомиться с колокольной историей с глубокой древности до наших дней. Использование мультимедийных решений позволяет представить экспозицию интересно и образно для аудитории любого возраста.

Музей колокольчиков

Посетите Музей колокольчиков в архитектурном памятнике XVIII столетия путевой дворцовой церкви во имя Великомученицы Святой Екатерины, построенной по проекту Н. А. Львова для императрицы Екатерины II. Особенность музея состоит в том, что здесь можно не только осматривать экспонаты, но и слушать их, а также самому испытать себя в звонарном искусстве.

Иверский мужской монастырь

Увидите Иверский мужской монастырь, расположенный на живописном Селевецком острове Валдайского озера. Он был основан в честь иконы Иверской Богоматери и занял особое место в истории русского православия. Это уникальный памятник зодчества, центр изразцового производства, резьбы по дереву и по камню.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
  • Транспортные услуги
Где начинаем и завершаем?
Начало: Комсомольский пр., д. 1
Завершение: Валдайский Иверский монастырь
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Внимание!
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: 450 руб. /взрослые, 240 руб. /школьники.
  • В стоимость также не входят транспортные расходы: если Вы не на своем транспорте, помогу с арендой автомобиля
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

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