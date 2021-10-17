Отзыв на: История и традиции Валдая

Д Дарья 5

Были на экскурсии с гидом Надеждой Петровной. Очень образованная, интеллигентная женщина, знающий и компетентный экскурсовод. В нашей компании были и дети 11-13 лет, и взрослые 73 лет-всем понравилось, и все очень многое почерпнули. Когда в провинции встречаешь таких образованных и неравнодушных к истории своего края людей, понимаешь, что именно благодаря им можно гордиться историей нашей страны и нашими людьми. Спасибо большое, Надежда Петровна!