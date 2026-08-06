Индивидуальная
до 5 чел.
История и традиции Валдая (на вашем авто)
Путешествие в город колокольного звона и знакомство с архитектурой Иверского монастыря
Начало: По договоренности
10 авг в 13:30
13 авг в 10:00
от 9200 ₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
«Уездный город В»: вокруг Валдая с аудиогидом
Познакомиться с главными достопримечательностями и их историей на самостоятельной прогулке
Начало: На ул. Февральская
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
Погрузиться в историю и легенды «столицы озёрного края»
Начало: Ул. Труда, д. 2 (у музея Колоколов)
Завтра в 09:30
10 авг в 09:00
от 9550 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 07:00
8900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
История и традиции Валдая
Начало: Комсомольский пр., д. 1
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9200 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Экскурсовод Надежда Петровна просто великолепна.
Вам был полезен этот отзыв?
Рекомендую, все на отлично.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Потрясающая экскурсия в Музей Колокола с замечательным экскурсоводом Викторией Александровной. Очень рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
Знакомство с этим удивительным городом началось для нас с настоящего подарка — экскурсовода Оксаны, которая искренне и трепетно влюблена в
+2
Вам был полезен этот отзыв?
О
Спасибо за экскурсию! История и современная жизнь этого чудесного города причудливо переплелись в этой экскурсии. Было очень интересно!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Мы в восторге от экскурсии. Узнали и посетили не только достопримечательности Валадая, но и особенности местной кухни, жизни жителей. Прекрасен
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Экскурсия прошла на высшем уровне, отдельная благодарность экскурсоводу Евгению, все понравилось.
Вам был полезен этот отзыв?
Оказалось, что Валдай - это не просто точка на карте, дорожный указатель на М-11, мимо которого мы много раз проезжали.
+6
Вам был полезен этот отзыв?
Т
На нашей экскурсии была замена экскурсовода, по причине болезни. Как я поняла. Наверное, я ожидала от экскурсии больше сведений об
Вам был полезен этот отзыв?
Очень милая прогулка получилась.
Гуляли по Валдаю с друзьями, слушали в наушниках — так приятно слушать. Узнали про купеческие дома, старые
Гуляли по Валдаю с друзьями, слушали в наушниках — так приятно слушать. Узнали про купеческие дома, старые
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 213 отзывов в Валдае
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Валдаю
Самые популярные экскурсии в Валдае
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
Сколько стоит экскурсия по Валдаю в августе 2026
Сейчас в Валдае можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2000 до 9550. Туристы уже оставили гидам 213 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Выбирайте экскурсию в Валдай и погрузитесь в атмосферу древнего города, расположенного между Москвой и Санкт-Петербургом. Наши экскурсии предлагают уникальный опыт, сочетающий в себе исторические экспедиции и природные путешествия. Откройте для себя величие Иверского монастыря и других достопримечательностей Валдая, отправляясь в путешествие из любого уголка России