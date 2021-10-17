Все экскурсии в Валдае
Доступно 2 экскурсии 🚌 в Валдае на 2021 год, 28 ⭐ отзывов, цены от 4300₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
4ч
5 500₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Валдаю с посещением музеев и Иверского монастыря
Осмотрим Валдайский Иверский Святоозерский мужской монастырь XVII века
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
4 300₽
за 1-5 чел.
История и традиции Валдая
Путешествие в город колокольного звона и знакомство с архитектурой Иверского монастыря
Последние отзывы «Экскурсии Валдая»
- ДДарья17 октября 2021Были на экскурсии с гидом Надеждой Петровной. Очень образованная, интеллигентная женщина, знающий и компетентный экскурсовод. В нашей компании были и дети 11-13 лет, и взрослые 73 лет-всем понравилось, и все очень многое почерпнули. Когда в провинции встречаешь таких образованных и неравнодушных к истории своего края людей, понимаешь, что именно благодаря им можно гордиться историей нашей страны и нашими людьми. Спасибо большое, Надежда Петровна!
- ВВика3 октября 2021Спасибо. Нам все очень понравилось!
- ААндрей20 сентября 2021Огромное спасибо гиду - Надежде Петровне! Очень познавательный материал представлен с большой любовью к истории, традициям наших предков. Всем кто собирается посетить Валдай и познакомиться с его историей, рекомендую эту экскурсию.