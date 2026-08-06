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Экскурсии в Валдае

Найдено 5 экскурсий в Валдае, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
История и традиции Валдая (на вашем авто)
3.5 часа
86 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
История и традиции Валдая (на вашем авто)
Путешествие в город колокольного звона и знакомство с архитектурой Иверского монастыря
Начало: По договоренности
10 авг в 13:30
13 авг в 10:00
от 9200 ₽ за всё до 5 чел.
«Уездный город В»: вокруг Валдая с аудиогидом
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Аудиогид
«Уездный город В»: вокруг Валдая с аудиогидом
Познакомиться с главными достопримечательностями и их историей на самостоятельной прогулке
Начало: На ул. Февральская
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 2000 ₽ за человека
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
Пешая
3 часа
63 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
Погрузиться в историю и легенды «столицы озёрного края»
Начало: Ул. Труда, д. 2 (у музея Колоколов)
Завтра в 09:30
10 авг в 09:00
от 9550 ₽ за всё до 3 чел.
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
3 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 07:00
8900 ₽ за всё до 5 чел.
История и традиции Валдая
3 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
История и традиции Валдая
Начало: Комсомольский пр., д. 1
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9200 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
История и традиции Валдая (на вашем авто)
Экскурсовод Надежда Петровна просто великолепна.
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Виталий
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
Рекомендую, все на отлично.
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Н
История и традиции Валдая (на вашем авто)
Потрясающая экскурсия в Музей Колокола с замечательным экскурсоводом Викторией Александровной. Очень рекомендуем.
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Александр
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
Знакомство с этим удивительным городом началось для нас с настоящего подарка — экскурсовода Оксаны, которая искренне и трепетно влюблена в
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Валдай. С таким проводником город раскрывается совсем по-особенному, каждая улочка и каждый храм обретают живой голос.
Стартовали с главной площади. Первым делом заглянули в прекрасный Троицкий собор — место, где хранятся несколько поистине уникальных икон. Внутри особая атмосфера покоя, которая сразу настраивает на нужный лад. Здесь же, на площади, почтили память защитников Родины, отдавших жизни в годы Великой Отечественной войны. Валдай - город партизанской Славы.
Одним из ярких акцентов стал памятник кузнецам. Именно возле него Оксана рассказала нам о двух главных вещах, прославивших Валдай на всю Россию и далеко за её пределами. Первая — знаменитые валдайские колокола, чей малиновый звон покорял весь мир. Вторая — те самые валдайские баранки, хрустящее лакомство, известное каждому. Один из Музеев колоколов расположен прямо в церкви, выполненной в виде изящной ротонды. Дальше наш путь лежал к настоящей жемчужине — Иверскому монастырю. Здесь хранится великая святыня — икона Иверской Богоматери. Монастырь сейчас выглядит потрясающе после масштабной реставрации: сияющие купола, ухоженная территория, идеальная красота. Хотя местные жители с лёгкой ностальгией говорят, что вместе с обновлением он немного утратил своё прежнее природное, чуть суровое очарование. Но даже при этом место завораживает своей мощью и умиротворением, от него не хочется уходить.
Уезжали с чувством, что прикоснулись к живой истории, услышали колокольный голос древности и попробовала город на вкус.

Знакомство с этим удивительным городом началось для нас с настоящего подарка — экскурсовода Оксаны, которая искренне
Знакомство с этим удивительным городом началось для нас с настоящего подарка — экскурсовода Оксаны, которая искренне
Знакомство с этим удивительным городом началось для нас с настоящего подарка — экскурсовода Оксаны, которая искренне
Знакомство с этим удивительным городом началось для нас с настоящего подарка — экскурсовода Оксаны, которая искренне+2
Знакомство с этим удивительным городом началось для нас с настоящего подарка — экскурсовода Оксаны, которая искренне
Знакомство с этим удивительным городом началось для нас с настоящего подарка — экскурсовода Оксаны, которая искренне
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О
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
Спасибо за экскурсию! История и современная жизнь этого чудесного города причудливо переплелись в этой экскурсии. Было очень интересно!
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О
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
Мы в восторге от экскурсии. Узнали и посетили не только достопримечательности Валадая, но и особенности местной кухни, жизни жителей. Прекрасен
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Иверский монастырь, сияет на солнце золотыми куполами, отражается в тихой глади озера. Посетили исторически значимые дома, места съемок известных фильмов, насладись разноголосым звоном колоколов. Окунулись в Русь удивительную.

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Ю
История и традиции Валдая (на вашем авто)
Экскурсия прошла на высшем уровне, отдельная благодарность экскурсоводу Евгению, все понравилось.
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Игорь
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
Оказалось, что Валдай - это не просто точка на карте, дорожный указатель на М-11, мимо которого мы много раз проезжали.
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Просто раньше никто не рассказал нам о нем так, как это сделала замечательный экскурсовод Татьяна Анатольевна. Без пафоса, без заученных фраз - живо, умно и с большой любовью к своему городу. Осталось теплое ощущение: будто побывал не на экскурсии, а в гостях у человека, который знает и искренне любит каждую улицу, каждый дом своего города. Большое спасибо! Искренне рекомендую всем, кто еще не был. 5+ баллов.

Оказалось, что Валдай - это не просто точка на карте, дорожный указатель на М-11, мимо которого
Оказалось, что Валдай - это не просто точка на карте, дорожный указатель на М-11, мимо которого
Оказалось, что Валдай - это не просто точка на карте, дорожный указатель на М-11, мимо которого
Оказалось, что Валдай - это не просто точка на карте, дорожный указатель на М-11, мимо которого+6
Оказалось, что Валдай - это не просто точка на карте, дорожный указатель на М-11, мимо которого
Оказалось, что Валдай - это не просто точка на карте, дорожный указатель на М-11, мимо которого
Оказалось, что Валдай - это не просто точка на карте, дорожный указатель на М-11, мимо которого
Оказалось, что Валдай - это не просто точка на карте, дорожный указатель на М-11, мимо которого
Оказалось, что Валдай - это не просто точка на карте, дорожный указатель на М-11, мимо которого
Оказалось, что Валдай - это не просто точка на карте, дорожный указатель на М-11, мимо которого
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Т
Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю
На нашей экскурсии была замена экскурсовода, по причине болезни. Как я поняла. Наверное, я ожидала от экскурсии больше сведений об
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истории города, как он развивался и тд. Получилось что то другое. Про монастырь рассказ был более-менее интересен.
Сама прогулка по городу была приятной. Экскурсовод уделила нам много времени, была внимательна.
Спасибо за проведенную экскурсию.

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Алёна
«Уездный город В»: вокруг Валдая с аудиогидом
Очень милая прогулка получилась.
Гуляли по Валдаю с друзьями, слушали в наушниках — так приятно слушать. Узнали про купеческие дома, старые
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улочки, даже где раньше чай пили. Остановиться можно в любое время, чтоб сфоткать, никуда не торопят. Душевно и атмосферно.
Благодарю за такую возможно, в городе в котором нет других предложений.

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Всего 213 отзывов в Валдае

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Ответы на вопросы от путешественников по Валдаю

Самые популярные экскурсии в Валдае
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. История и традиции Валдая (на вашем авто);
  2. «Уездный город В»: вокруг Валдая с аудиогидом;
  3. Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю;
  4. Город и Иверский монастырь: немузейный маршрут по Валдаю;
  5. История и традиции Валдая.
Сколько стоит экскурсия по Валдаю в августе 2026
Сейчас в Валдае можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2000 до 9550. Туристы уже оставили гидам 213 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Выбирайте экскурсию в Валдай и погрузитесь в атмосферу древнего города, расположенного между Москвой и Санкт-Петербургом. Наши экскурсии предлагают уникальный опыт, сочетающий в себе исторические экспедиции и природные путешествия. Откройте для себя величие Иверского монастыря и других достопримечательностей Валдая, отправляясь в путешествие из любого уголка России