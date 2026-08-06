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Валдай. С таким проводником город раскрывается совсем по-особенному, каждая улочка и каждый храм обретают живой голос.

Стартовали с главной площади. Первым делом заглянули в прекрасный Троицкий собор — место, где хранятся несколько поистине уникальных икон. Внутри особая атмосфера покоя, которая сразу настраивает на нужный лад. Здесь же, на площади, почтили память защитников Родины, отдавших жизни в годы Великой Отечественной войны. Валдай - город партизанской Славы.

Одним из ярких акцентов стал памятник кузнецам. Именно возле него Оксана рассказала нам о двух главных вещах, прославивших Валдай на всю Россию и далеко за её пределами. Первая — знаменитые валдайские колокола, чей малиновый звон покорял весь мир. Вторая — те самые валдайские баранки, хрустящее лакомство, известное каждому. Один из Музеев колоколов расположен прямо в церкви, выполненной в виде изящной ротонды. Дальше наш путь лежал к настоящей жемчужине — Иверскому монастырю. Здесь хранится великая святыня — икона Иверской Богоматери. Монастырь сейчас выглядит потрясающе после масштабной реставрации: сияющие купола, ухоженная территория, идеальная красота. Хотя местные жители с лёгкой ностальгией говорят, что вместе с обновлением он немного утратил своё прежнее природное, чуть суровое очарование. Но даже при этом место завораживает своей мощью и умиротворением, от него не хочется уходить.

Уезжали с чувством, что прикоснулись к живой истории, услышали колокольный голос древности и попробовала город на вкус.