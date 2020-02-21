3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие в город колокольного звона и знакомство с архитектурой Иверского монастыря

Наталья
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Наталья – представитель гидов
Город Валдай, расположившийся среди озер и светлых лесов, очарует вас не только живописными видами, но и духом самобытных русских традиций.

Вы побываете в музее Колоколов и Колокольном центре, где попробуете себя в роли звонаря и узнаете о главном валдайском ремесле.

А после посетите архитектурный символ края и шедевр храмового зодчества — Иверский мужской монастырь на берегу Валдайского озера.
4100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча по договоренности (от одного из музеев по программе)
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У этой экскурсии3 отзыва
5
История и традиции Валдая
История и традиции Валдая

Что вас ожидает

Колокола со всего мира
Понять историю и культуру Валдая невозможно, не посетив Колокольный центр — единственный русский музей, в котором собраны колокола со всего мира. Здесь вы встретите бубенцы и колокольчики, которым уже несколько тысяч лет, увидите ритуальные колокола из Китая, Вьетнама и Индии, с помощью интерактивного экрана запряжете тройку и отольете виртуальный колокол. А на макете петербургского Петропавловского собора сможете детально рассмотреть все три яруса колокольни и услышать звон разных типов колоколов — карильонных, часовых и церковных.

Музей колокольчиков: увидеть, услышать, почувствовать
Тема главного валдайского ремесла продолжится в Музее колокольчиков, расположившемся в путевом дворцовом храме Святой Великомученицы Екатерины 17 века. Здесь вы осмотрите искусные колокола, отлитые в Валдае от настольных, пастушьих до ямщицких, пожарных и корабельных. Кроме того, вы сможете услышать некоторые экспонаты и даже поупражняться в звонарном искусстве.

Символ русского зодчества
Затем вас ждет путь к главной достопримечательности Валдая — мужскому Иверскому монастырю, окруженному природой Селевецкого острова и водами Валдайского озера. Вы узнаете, какое место занимает монастырь в истории русского православия, услышите историю его основания и рассмотрите уникальные детали древнего храмового зодчества. А на внутренней территории сможете увидеть, как создают традиционные изразцы, и понаблюдать за резьбой по дереву и камню.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты — 250 руб./взрослые, 130 руб./студенты, 30 руб./школьники. В стоимость также не входят транспортные расходы: если вы не на своем транспорте, мы поможем с арендой машины.
История и традиции Валдая
История и традиции Валдая
История и традиции Валдая
История и традиции Валдая
История и традиции Валдая
История и традиции Валдая
История и традиции Валдая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договоренности (от одного из музеев по программе).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Наша команда гидов познакомит вас с историей и культурой Великого Новгорода, расскажет о наиболее ярких событиях в городе во время вашего пребывания и посоветует места, где кормят самыми вкусными обедами. С нами сотрудничают лучшие экскурсоводы и транспортные организации города. Мы всегда на связи!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

21 февраля 2020
Экскурсия удалась благодаря
Гиду
Месту
И настроению
23 мая 2019
Экскурсию проводили сотрудники Валдайского музея колоколов. Наталья представляет экскурсионное агентство. Экскурсия интересная, но дешевле и надежнее ее заказать непосредственно в музее колоколов.
7 января 2019
Экскурсовод, Галина Андреевна, была великолепна, влюблена в свой предмет (колокола) и в свой город и не дала нам ни малейшего повода пожалеть о своём выборе.

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