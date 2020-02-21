3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Колокола со всего мира

Понять историю и культуру Валдая невозможно, не посетив Колокольный центр — единственный русский музей, в котором собраны колокола со всего мира. Здесь вы встретите бубенцы и колокольчики, которым уже несколько тысяч лет, увидите ритуальные колокола из Китая, Вьетнама и Индии, с помощью интерактивного экрана запряжете тройку и отольете виртуальный колокол. А на макете петербургского Петропавловского собора сможете детально рассмотреть все три яруса колокольни и услышать звон разных типов колоколов — карильонных, часовых и церковных.

Музей колокольчиков: увидеть, услышать, почувствовать

Тема главного валдайского ремесла продолжится в Музее колокольчиков, расположившемся в путевом дворцовом храме Святой Великомученицы Екатерины 17 века. Здесь вы осмотрите искусные колокола, отлитые в Валдае от настольных, пастушьих до ямщицких, пожарных и корабельных. Кроме того, вы сможете услышать некоторые экспонаты и даже поупражняться в звонарном искусстве.

Символ русского зодчества

Затем вас ждет путь к главной достопримечательности Валдая — мужскому Иверскому монастырю, окруженному природой Селевецкого острова и водами Валдайского озера. Вы узнаете, какое место занимает монастырь в истории русского православия, услышите историю его основания и рассмотрите уникальные детали древнего храмового зодчества. А на внутренней территории сможете увидеть, как создают традиционные изразцы, и понаблюдать за резьбой по дереву и камню.