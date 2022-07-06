Места силы и легенды Сибири. Треккинг-тур

Этот тур для тех, кто не боится расстояний

5
3 отзыва
Программа по дням
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Этот тур для тех, кто не боится расстояний, для тех, кто хочет увидеть Сибирь не из окна экскурсионного автобуса, а во всем ее величии. Вы увидите самый центр Азии и знаменитое золото Скифов.

Вас ждут буддийские монастыри и древние статуи воинов, горные тропы национального парка Ергаки и сибирские блюда, приготовленные на костре.
Места силы и легенды Сибири. Треккинг-тур
Места силы и легенды Сибири. Треккинг-тур
Места силы и легенды Сибири. Треккинг-тур
Места силы и легенды Сибири. Треккинг-тур
Места силы и легенды Сибири. Треккинг-тур
Места силы и легенды Сибири. Треккинг-тур
Места силы и легенды Сибири. Треккинг-тур
Места силы и легенды Сибири. Треккинг-тур
Места силы и легенды Сибири. Треккинг-тур
Места силы и легенды Сибири. Треккинг-тур
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Знакомство с Сибирью
Знакомство с Сибирью
У нас будет возможность без суеты и спешки надышаться хвойными ароматами заповедника Столбы и прогуляться по горным тропам в природном парке Ергаки
Просторы Хакассии
Просторы Хакассии
Почувствуем простор хакасских степей и увидим древнюю Обсерваторию
Центр Азии
Центр Азии
Прогуляемся по набережной реки Енисей, где расположен соответствующий монумент «Центр Азии»
Тувинские деликатесы
Тувинские деликатесы
Мы сможем попробовать несоленый сыр быштак, сухой творог курут и даже молочную водку араку
Отдых в кедровой тайге
Отдых в кедровой тайге
Нас ждут уютные кедровые домики турбазы, бодрящий трекинг, рыбалка и русская баня

Программа тура по дням

1 день

Заповедник «Столбы»

Прибытие в Красноярск.

Трансфер из аэропорта в 8:40 в Национальный парк «Столбы».

Треккинговый маршрут по заповеднику.

Вы увидите сиенитовые скалы, за тысячи лет превращенные ветрами и осадками в произведения искусства.

У многих из них есть имена: Дед, Бабка, Перья, Китайская стенка.

Под руководством опытного проводника Вы сможете подняться на вершины некоторых из них и увидеть невероятные панорамы тайги.

Возвращение на базу.

Ужин.

Возможен заказ ланчбоксов (кейтеринг), либо приготовление блюд на открытом огне в беседке базы отдыха (на выбор туристов, согласовывается заранее).

Отдых.

Заповедник «Столбы»Заповедник «Столбы»Заповедник «Столбы»Заповедник «Столбы»
2 день

Сундуки

Завтрак.

На специально подготовленных внедорожниках отправляемся по маршруту Красноярск – Хакасия (д. Ефремкино).

Примерное время в пути: 4ч 40 мин (357км).

Посещение «Сундуков», скальных отвесов, которые, по мнению археологов, служили древним жителям этих мест Обсерваторией и астрологическим святилищем.

Останавливаемся на обед в кафе.

Гостям будут предложены блюда национальной хакасской кухни.

Осмотр наскальных рисунков, петроглифов, которым более двух тысяч лет.

Панорама хакасской степи, древних курганов.

Завершив прогулку прибываем в деревню Ефремкино.

Ночлег в гостевом дворе «Зов предков».

Деревня окружена горными красотами.

Ужин.

Размещение в теплых юртах.

Возможно посещение бани (оплачивается отдельно).

СундукиСундукиСундукиСундуки
3 день

Древности Хакасии

Ранний подъем.

Завтрак.

Выходим на треккинговый маршрут «Тропа Предков».

Сам треккинговый маршрут проходит по скальному массиву, по берегу реки Белый Июс.

Его протяженность 4 км и он не требует каких-либо спортивных навыков, только осторожность.

Тогыз-Аз с хакасского переводится как «девять ртов».

На тропе множество гротов, которые действительно похожи на открытые рты.

Далее вы увидите древнюю статую Улуг Хуртуях Тас, или как ее еще называют Каменная баба.

В Хакасии ее почитают как святыню.

Памятник относится ко 2-3 тысячелетию до нашей эры.

Следующим объектом будет уникальный Сафроновский курган.

Вы увидите величественные каменные мегалиты, украшенные петроглифами 5 века до н. э.

Прибытие в музей-заповедник под открытым небом «Казановка».

Размещение в традиционной хакасской юрте.

Ужин из блюд традиционной хакасской кухни.

Отдых.

Древности ХакасииДревности ХакасииДревности ХакасииДревности Хакасии
4 день

Отдыхаем в кедровой тайге

Завтрак.

Трансфер на базу «Снежный барс» либо визит центре Государственного природного заказника федерального значения «Пазарым» практически на вершине горного перевала.

Размещение в теплых домиках.

Расположенная в кедровой тайге турбаза также предлагает своим гостям размещение в уютных домиках, выполненных из чистого кедра.

На базе есть отличная русская баня.

Обед.

Ужин на базе.

Отдыхаем в кедровой тайгеОтдыхаем в кедровой тайгеОтдыхаем в кедровой тайгеОтдыхаем в кедровой тайге
5 день

Треккинг

Завтрак.

Треккинговый выход до озера Маранкуль.

Живописной тропой вы пройдете примерно 8-9 км к озеру через лес и бурную реку.

В озере водится омуль (возможна рыбалка по предварительному согласованию).

Обед на маршруте – костровое питание.

Возвращение на базу.

Ужин.

Отдых.

Баня оплачивается отдельно.

С базы «Снежный барс» возможны также индивидуальные треккинг-маршруты, рассчитанные на 3-4 дня, которые также согласовываются заранее.

ТреккингТреккингТреккингТреккинг
6 день

Открываем Туву

Завтрак.

Трансфер в юрточный комплекс Алдын Булак.

Выезд в сторону перевала Ак-Довурак, вершина которого является официальной границей между Хакасией и Тывой.

Остановка на вершине для небольшой фотосессии и совершим символический шаманский ритуал: повяжем национальные ленты (чалома), чтобы поблагодарить духов.

После спуска с перевала мы проследуем в Бижиктиг-Хая, местечко, где находится статуя война Кижи-кожээ.

Обед (ланчбоксы).

Далее вы посетите буддийский монастырь Устуу – Хурэ, центр духовности и государственности Тывы, который находится на родине С. К. Шойгу. в Чаадане.

Прибываем в юрточный комплекс Алдын-Булак – ужин, отдых.

По согласованию, возможно организовать обряд камлания шаманом (не входит в стоимость).

Примерное время в пути: 6 часов (396 км).

7 день

Экскурсия к центру Азии

Завтрак, трансфер озеро Торе-Холь.

Короткая остановка в Кызыле, столице Тувы.

Именно здесь находится географический центр Азии.

Прогулка по набережной реки Енисей, где расположен соответствующий монумент «Центр Азии».

Его автор, Даши Намдаков, известен не только в России но и за ее пределами.

Далее отправляемся в сторону границы с Монголией и прибываем на удивительное озеро с песчаными берегами Торе-Холь.

(Внимание! озеро находится в пограничной зоне с Монголией и для посещения необходимо заранее заказывать пропуска в погран зону).

Размещение в палаточном лагере.

Ужин из блюд, приготовленных на костре.

Примерное время в пути: 5ч 40 мин (300 км).

Экскурсия к центру АзииЭкскурсия к центру АзииЭкскурсия к центру АзииЭкскурсия к центру Азии
8 день

На берегу Торе-Холь

День посвящен отдыху на озере.

Окунуться в прохладной чистейшей воде Торе-Холь в жаркий летний день – огромное удовольствие.

Вас ждет рыбалка и приготовление ухи на костре.

На берегу Торе-ХольНа берегу Торе-ХольНа берегу Торе-ХольНа берегу Торе-Холь
9 день

Подъем на гору шаманов

Завтрак.

Далее неутомимые путешественники совершат подъем на священную гору шаманов "Кэжэгэ".

По форме гора имеет вид огромного кольца.

Внутри кольца течет небольшой ручей и находятся каменные алтари с фарфоровыми статуэтками.

Это – священная родовая гора, на которой по преданию стоял храм Белого города.

Возвращение на озеро.

Отдых.

Ужин из блюд, приготовленных на костре.

10 день

Кызыл - столица Тувы

Завтрак.

Трансфер в г. Кызыл.

Вы посетите главный музей республики – Национальный музей, где хранится знаменитое древнее «Золото скифов».

Остановка на Центральном рынке для дегустации национальных тувинских деликатесов.

Вы сможете попробовать несоленый сыр быштак, сухой творог курут и даже молочную водку араку.

Трансфер до природного парка Ергаки.

Размещение на базе в деревянных утепленных домиках.

Примерное время в пути: 2ч 50 мин (200 км).

Кызыл - столица ТувыКызыл - столица ТувыКызыл - столица ТувыКызыл - столица Тувы
11 день

Ергаки

После завтрака на базе отправляемся на треккинговый маршрут по природному парку Ергаки.

Вас ждут живописные горно-таежные ландшафты, остроконечные гранитные пики, бурные и порожистые реки, окруженные нетронутой тайгой изумрудные озера, долины, созданные ледниками миллионы лет назад.

В зависимости от степени подготовленности туристов, маршруты могут быть от 1 до 5 категории сложности.

Вечером Вас ждет сытный ужин и баня.

По желанию туристов маршрут может быть 2х или 3х дневным (согласовывается заранее).

ЕргакиЕргакиЕргакиЕргаки
12 день

Отъезд

Трансфер Ергаки – г. Абакан.

Ранний подъем, выезд в аэропорт г. Абакан в 4:00.

Примерное время в пути 3 часа.

Окончание тура.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазах, в юрте и палаточном лагере по пути следования.

Варианты проживания

База отдыха «Нарым»

6 ночей

Комплекс состоит из восьми гостевых домиков, летнего палаточного лагеря, административного корпуса и экскурсионного павильона. Предусмотрено место для стоянки автомобилей. Каждый домик готов принять 6 человек (площадь – 24,3 кв. м). Гостям предлагаются удобные спальные места с постельным бельем, небольшая кухня с микроволновой печью, чайником и посудой на 6 персон. В домиках проведено электрическое отопление. Душевые кабины и санитарные узлы расположены рядом с домиками на улице. Большая столовая и кухня с холодильником находятся в административном корпусе. На территории базы «Нарым» размещена оборудованная беседка для приготовления пищи на открытом огне.

База отдыха «Нарым»База отдыха «Нарым»База отдыха «Нарым»База отдыха «Нарым»База отдыха «Нарым»База отдыха «Нарым»

Гостевой двор «Зов предков»

3 ночи

Находится в д. Ефремкино, окруженной горными красотами. Идеально подходит для семейного отдыха и небольших компаний.

На территории гостевого двора имеются:

Юрта 2-х местная (Синяя).

В юрте стоит 2-х спальная кровать, стол, табуретки,2 маленькие тумбочки с ночными светильниками, Одна тумба для вещей, телевизор с DVD, набор посуды,чайник, полотенца, зеркало, вешалка, умывальник- раковина, туалет-унитаз, кирпичная печь, на полу ковровое покрытие.

Возможность 1 дополнительного места. (Оформлена по-домашнему). В юрте установлено летнее водоснабжение, зимой устанавливаются умывальники. Размещение круглый год.

Юрта 4-х местная (Желтая).

В юрте стоит 2-х спальная кровать, две 1-спальных кроватей, стол, табуретки, тумба для вещей,телевизор, набор посуды,чайник, полотенца, вешалка, умывальник- раковина, туалет-унитаз, кирпичная печь, на полу ковровое покрытие.

В юрте установлено летнее водоснабжение, зимой устанавливаются умывальники. Размещение круглый год.

Юрта 6-ти местная (Красная).

В юрте находятся две 2-х спальных кровати, 2 кресло-кровати, стол, стулья, зеркало, вешалка, этажерка с посудой, полотенца, чайник, тумба для вещей, телевизор с DVD,Умывальник-раковина, туалет-унитаз, Кирпичная печь, на полу ковровое покрытие. Возможность 1 дополнительного места. (Оформлена по-домашнему). В юрте установлено летнее водоснабжение, зимой устанавливаются умывальники. Размещение круглый год.

Юрта 6-ти местная (Зеленая).

В юрте находятся четыре 1-местных кроватей,два 2-х местных диванчика, стол, стулья, полка с необходимой посудой, полотенца, чайник, зеркало, вешалка,телевизор, умывальник-раковина, туалет-унитаз, кирпичная печь, на полу ковры. Возможность 1 дополнительного места. (Оформлена по-домашнему). В юрте установлено летнее водоснабжение, зимой устанавливаются умывальники. Размещение круглый год.

Домик деревянный 2-х местный.

В домике две 1-спальн. Кровати, столик с посудой, вешалка, зеркало, печь- буржуйка. Дополнительных мест нет. Возможность размещения в нем весна, лето, осень. (Удобства на улице).

Домик моряка 4-х местный.

В домике два дивана. Кухонный уголок с посудой,электрочайник, вешалка, зеркало,раковина,туалет-унитаз. телевизор с DVD. тумба, кирпичная печь. Дополнительных мест нет. В доме проведено летнее водоснабжение, зимой устанавливаются умывальники и биотуалет. Размещение круглый год.

Кухня-столовая, где наши гости могут заказать 3-х разовое питание или приготовить себе пищу самостоятельно. Для этого у нас приготовлено отдельное место с печью,водой столом и необходимой посудой.

Баня жаркая с парилкой и предбанником.

Летний душ позволит нашим гостям в жаркий денек освежиться после длительных экскурсий

Беседкарассчитана на 30 человек. Она оформлена в лесном стиле. Рядом находится мангал для мяса.

На территории живут курочки и все желающие могут покормить пернатых.

Гостевой двор «Зов предков»Гостевой двор «Зов предков»Гостевой двор «Зов предков»Гостевой двор «Зов предков»Гостевой двор «Зов предков»Гостевой двор «Зов предков»Гостевой двор «Зов предков»Гостевой двор «Зов предков»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание по программе
  • Трансферы по программе
  • Экскурсионная программа
  • Проживание на базе отдыха
  • Услуги гидов и инструкторов
  • Экскурсия в музей /частный музей
  • Двухместное размещение в гостиницах, юртах и гостевом доме по маршруту
  • Входные билеты в музеи, парки
  • Страховка от клещевого энцефалита
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Красноярска и обратно
  • Услуги переводчика
Место начала и завершения?
г. Красноярск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы (паспорт, полис ОМС);
  • страховку от клещевого энцефалита (в случае ее наличия);
  • наличные деньги (на сувениры, приемы у шамана, камлание и прочие личные расходы);
  • рубашку светлых тонов с длинными рукавами;
  • носки х/б 2-3 пары; шерстяные носки (для заездов в конце августа и в сентябре);
  • резиновые сапоги или треккинговые ботинки с высоким голенищем для походов по тайге (для заездов в конце августа и в сентябре);
  • шляпа или кепка для защиты головы от солнца;
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем;
  • купальник;
  • индивидуальные лекарства (при необходимости);
  • утепленные брюки и куртку;
  • спортивные штаны;
  • флисовый джемпер и свитер;
  • хороший дождевик или штормовку с капюшоном;
  • комплект сменной обуви (треккинговые кроссовки) и верхней одежды (свитер/флиска, брюки);
  • резиновые сапоги (не обязательно, но желательно);
  • хлопчатобумажные носки (3-4 пары);
  • шерстяные носки (2 пары);
  • футболки (2-3 шт);
  • небольшой рюкзак для радиальных выходов;
  • фонарик с комплектом запасных батареек;
  • небольшой полиуретановый коврик для сидения;
  • влажные салфетки;
  • средства личной гигиены;
  • средства от комаров и мошкары (например «Off», «Москитол», «Тайга»);
  • личную аптечку;
  • видео- и фотоаппаратуру в гермоупаковке;
  • флисовый вкладыш в спальник;
  • спальный мешок (можно приобрести здесь/ взять в аренду).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие есть ограничения для участия в туре?
  • для участия в маршруте необходимо обладать физической подготовкой позволяющей проходить от 12 до 20 км в день по горной местности и базовыми навыками поведения в дикой природе;
  • туристы в обязательном порядке должны иметь страховку на случай укуса клеща;
  • туристам рекомендуется пройти вакцинацию от клещевого энцефалита;
  • заявка на посещение погран зоны подаётся минимум за 30 дней;
  • мы оставляем за собой право корректировки и изменения маршрутов.

Планируя данное путешествие туристам следует учитывать:

  • длительные переезды;
  • часть маршрута данного экспедиционного тура пролегает в условиях высокогорья (около 2000 м на уровнем моря);
  • планируются длительные пешие прогулки.

Поэтому людям с ослабленным здоровьем и находящимся в группе риска, стоит проконсультироваться с врачом.

Физическая подготовка: специальная физическая подготовка не требуется.

Участие в туре детей: с 12 лет в сопровождении родителей или иных официальных представителей.

Что еще можно увидеть в туре?

В рамках тура, по выбору туристов (согласовывается заранее), возможны следующие дополнительные остановки:

  • в деревне староверов верховья реки Каа – Хем (Тыва);
  • в экологическом поселении Петропавловка (экскурсия по поселению ремесленников);
  • на озере Тиберкуль, треккинг к священной горе общины «Висарионовцев» (достаточно большой перепад высот на маршруте);
  • посещение старательского прииска Чибижек и трекинг на гору «7 Братьев» (возможно попробовать себя в старательском деле, в поиске золота на прииске).
Нужны ли специальные разрешения для иностранных граждан?

Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные документы.

Для оформления пропуска нужны копии тех документов по которым турист въезжает на территорию РФ.

Период проверки как заявляет пограничное управление ФСБ не менее 3х месяцев (возможно быстрее).

Более точную информацию уточняйте при бронировании.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
6 июля 2022
Потрясающий тур. За 10 дней увидел такое разнообразие ландшафтов, климатических зон и культур, что трудно поверить что такое вообще возможно. И все это наряду с организацией тура, продуманной до мелочей. В общем, полный восторг
А
16 ноя 2020
Организация тура: шикарно. Не просто выезд и поход, но ещё и детальная проработка маршрута. Глубокое знание Максимом предмета экскурсии. Видно, что любит свое дело, любит тайгу. Стоянки безопасны, организованы с комфортом (насколько это возможно в тайге).
Очень интересный разносторонний рассказчик. Всегда позитивный, весёлый. При этом всегда собран, внимателен. С ним надёжно. Очень профессиональная команда.
С удовольствием ставлю всем отлично!
С
11 ноя 2020
Очень благодарны этой организации за отличную организацию на всём протяжении тура, точность в расписании, разнообразие экскурсий и профессиональных гидов, удивительные рассказы о красотах края и замечательное тёплое общение.

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