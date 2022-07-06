Прибытие в Красноярск.
Трансфер из аэропорта в 8:40 в Национальный парк «Столбы».
Треккинговый маршрут по заповеднику.
Вы увидите сиенитовые скалы, за тысячи лет превращенные ветрами и осадками в произведения искусства.
У многих из них есть имена: Дед, Бабка, Перья, Китайская стенка.
Под руководством опытного проводника Вы сможете подняться на вершины некоторых из них и увидеть невероятные панорамы тайги.
Возвращение на базу.
Ужин.
Возможен заказ ланчбоксов (кейтеринг), либо приготовление блюд на открытом огне в беседке базы отдыха (на выбор туристов, согласовывается заранее).
Отдых.
Завтрак.
На специально подготовленных внедорожниках отправляемся по маршруту Красноярск – Хакасия (д. Ефремкино).
Примерное время в пути: 4ч 40 мин (357км).
Посещение «Сундуков», скальных отвесов, которые, по мнению археологов, служили древним жителям этих мест Обсерваторией и астрологическим святилищем.
Останавливаемся на обед в кафе.
Гостям будут предложены блюда национальной хакасской кухни.
Осмотр наскальных рисунков, петроглифов, которым более двух тысяч лет.
Панорама хакасской степи, древних курганов.
Завершив прогулку прибываем в деревню Ефремкино.
Ночлег в гостевом дворе «Зов предков».
Деревня окружена горными красотами.
Ужин.
Размещение в теплых юртах.
Возможно посещение бани (оплачивается отдельно).
Ранний подъем.
Завтрак.
Выходим на треккинговый маршрут «Тропа Предков».
Сам треккинговый маршрут проходит по скальному массиву, по берегу реки Белый Июс.
Его протяженность 4 км и он не требует каких-либо спортивных навыков, только осторожность.
Тогыз-Аз с хакасского переводится как «девять ртов».
На тропе множество гротов, которые действительно похожи на открытые рты.
Далее вы увидите древнюю статую Улуг Хуртуях Тас, или как ее еще называют Каменная баба.
В Хакасии ее почитают как святыню.
Памятник относится ко 2-3 тысячелетию до нашей эры.
Следующим объектом будет уникальный Сафроновский курган.
Вы увидите величественные каменные мегалиты, украшенные петроглифами 5 века до н. э.
Прибытие в музей-заповедник под открытым небом «Казановка».
Размещение в традиционной хакасской юрте.
Ужин из блюд традиционной хакасской кухни.
Отдых.
Завтрак.
Трансфер на базу «Снежный барс» либо визит центре Государственного природного заказника федерального значения «Пазарым» практически на вершине горного перевала.
Размещение в теплых домиках.
Расположенная в кедровой тайге турбаза также предлагает своим гостям размещение в уютных домиках, выполненных из чистого кедра.
На базе есть отличная русская баня.
Обед.
Ужин на базе.
Завтрак.
Треккинговый выход до озера Маранкуль.
Живописной тропой вы пройдете примерно 8-9 км к озеру через лес и бурную реку.
В озере водится омуль (возможна рыбалка по предварительному согласованию).
Обед на маршруте – костровое питание.
Возвращение на базу.
Ужин.
Отдых.
Баня оплачивается отдельно.
С базы «Снежный барс» возможны также индивидуальные треккинг-маршруты, рассчитанные на 3-4 дня, которые также согласовываются заранее.
Завтрак.
Трансфер в юрточный комплекс Алдын Булак.
Выезд в сторону перевала Ак-Довурак, вершина которого является официальной границей между Хакасией и Тывой.
Остановка на вершине для небольшой фотосессии и совершим символический шаманский ритуал: повяжем национальные ленты (чалома), чтобы поблагодарить духов.
После спуска с перевала мы проследуем в Бижиктиг-Хая, местечко, где находится статуя война Кижи-кожээ.
Обед (ланчбоксы).
Далее вы посетите буддийский монастырь Устуу – Хурэ, центр духовности и государственности Тывы, который находится на родине С. К. Шойгу. в Чаадане.
Прибываем в юрточный комплекс Алдын-Булак – ужин, отдых.
По согласованию, возможно организовать обряд камлания шаманом (не входит в стоимость).
Примерное время в пути: 6 часов (396 км).
Завтрак, трансфер озеро Торе-Холь.
Короткая остановка в Кызыле, столице Тувы.
Именно здесь находится географический центр Азии.
Прогулка по набережной реки Енисей, где расположен соответствующий монумент «Центр Азии».
Его автор, Даши Намдаков, известен не только в России но и за ее пределами.
Далее отправляемся в сторону границы с Монголией и прибываем на удивительное озеро с песчаными берегами Торе-Холь.
(Внимание! озеро находится в пограничной зоне с Монголией и для посещения необходимо заранее заказывать пропуска в погран зону).
Размещение в палаточном лагере.
Ужин из блюд, приготовленных на костре.
Примерное время в пути: 5ч 40 мин (300 км).
День посвящен отдыху на озере.
Окунуться в прохладной чистейшей воде Торе-Холь в жаркий летний день – огромное удовольствие.
Вас ждет рыбалка и приготовление ухи на костре.
Завтрак.
Далее неутомимые путешественники совершат подъем на священную гору шаманов "Кэжэгэ".
По форме гора имеет вид огромного кольца.
Внутри кольца течет небольшой ручей и находятся каменные алтари с фарфоровыми статуэтками.
Это – священная родовая гора, на которой по преданию стоял храм Белого города.
Возвращение на озеро.
Отдых.
Ужин из блюд, приготовленных на костре.
Завтрак.
Трансфер в г. Кызыл.
Вы посетите главный музей республики – Национальный музей, где хранится знаменитое древнее «Золото скифов».
Остановка на Центральном рынке для дегустации национальных тувинских деликатесов.
Вы сможете попробовать несоленый сыр быштак, сухой творог курут и даже молочную водку араку.
Трансфер до природного парка Ергаки.
Размещение на базе в деревянных утепленных домиках.
Примерное время в пути: 2ч 50 мин (200 км).
После завтрака на базе отправляемся на треккинговый маршрут по природному парку Ергаки.
Вас ждут живописные горно-таежные ландшафты, остроконечные гранитные пики, бурные и порожистые реки, окруженные нетронутой тайгой изумрудные озера, долины, созданные ледниками миллионы лет назад.
В зависимости от степени подготовленности туристов, маршруты могут быть от 1 до 5 категории сложности.
Вечером Вас ждет сытный ужин и баня.
По желанию туристов маршрут может быть 2х или 3х дневным (согласовывается заранее).
Трансфер Ергаки – г. Абакан.
Ранний подъем, выезд в аэропорт г. Абакан в 4:00.
Примерное время в пути 3 часа.
Окончание тура.
Тур предусматривает проживание на турбазах, в юрте и палаточном лагере по пути следования.
Комплекс состоит из восьми гостевых домиков, летнего палаточного лагеря, административного корпуса и экскурсионного павильона. Предусмотрено место для стоянки автомобилей. Каждый домик готов принять 6 человек (площадь – 24,3 кв. м). Гостям предлагаются удобные спальные места с постельным бельем, небольшая кухня с микроволновой печью, чайником и посудой на 6 персон. В домиках проведено электрическое отопление. Душевые кабины и санитарные узлы расположены рядом с домиками на улице. Большая столовая и кухня с холодильником находятся в административном корпусе. На территории базы «Нарым» размещена оборудованная беседка для приготовления пищи на открытом огне.
Находится в д. Ефремкино, окруженной горными красотами. Идеально подходит для семейного отдыха и небольших компаний.
На территории гостевого двора имеются:
Юрта 2-х местная (Синяя).
В юрте стоит 2-х спальная кровать, стол, табуретки,2 маленькие тумбочки с ночными светильниками, Одна тумба для вещей, телевизор с DVD, набор посуды,чайник, полотенца, зеркало, вешалка, умывальник- раковина, туалет-унитаз, кирпичная печь, на полу ковровое покрытие.
Возможность 1 дополнительного места. (Оформлена по-домашнему). В юрте установлено летнее водоснабжение, зимой устанавливаются умывальники. Размещение круглый год.
Юрта 4-х местная (Желтая).
В юрте стоит 2-х спальная кровать, две 1-спальных кроватей, стол, табуретки, тумба для вещей,телевизор, набор посуды,чайник, полотенца, вешалка, умывальник- раковина, туалет-унитаз, кирпичная печь, на полу ковровое покрытие.
В юрте установлено летнее водоснабжение, зимой устанавливаются умывальники. Размещение круглый год.
Юрта 6-ти местная (Красная).
В юрте находятся две 2-х спальных кровати, 2 кресло-кровати, стол, стулья, зеркало, вешалка, этажерка с посудой, полотенца, чайник, тумба для вещей, телевизор с DVD,Умывальник-раковина, туалет-унитаз, Кирпичная печь, на полу ковровое покрытие. Возможность 1 дополнительного места. (Оформлена по-домашнему). В юрте установлено летнее водоснабжение, зимой устанавливаются умывальники. Размещение круглый год.
Юрта 6-ти местная (Зеленая).
В юрте находятся четыре 1-местных кроватей,два 2-х местных диванчика, стол, стулья, полка с необходимой посудой, полотенца, чайник, зеркало, вешалка,телевизор, умывальник-раковина, туалет-унитаз, кирпичная печь, на полу ковры. Возможность 1 дополнительного места. (Оформлена по-домашнему). В юрте установлено летнее водоснабжение, зимой устанавливаются умывальники. Размещение круглый год.
Домик деревянный 2-х местный.
В домике две 1-спальн. Кровати, столик с посудой, вешалка, зеркало, печь- буржуйка. Дополнительных мест нет. Возможность размещения в нем весна, лето, осень. (Удобства на улице).
Домик моряка 4-х местный.
В домике два дивана. Кухонный уголок с посудой,электрочайник, вешалка, зеркало,раковина,туалет-унитаз. телевизор с DVD. тумба, кирпичная печь. Дополнительных мест нет. В доме проведено летнее водоснабжение, зимой устанавливаются умывальники и биотуалет. Размещение круглый год.
Кухня-столовая, где наши гости могут заказать 3-х разовое питание или приготовить себе пищу самостоятельно. Для этого у нас приготовлено отдельное место с печью,водой столом и необходимой посудой.
Баня жаркая с парилкой и предбанником.
Летний душ позволит нашим гостям в жаркий денек освежиться после длительных экскурсий
Беседкарассчитана на 30 человек. Она оформлена в лесном стиле. Рядом находится мангал для мяса.
На территории живут курочки и все желающие могут покормить пернатых.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Планируя данное путешествие туристам следует учитывать:
Поэтому людям с ослабленным здоровьем и находящимся в группе риска, стоит проконсультироваться с врачом.
Физическая подготовка: специальная физическая подготовка не требуется.
Участие в туре детей: с 12 лет в сопровождении родителей или иных официальных представителей.
В рамках тура, по выбору туристов (согласовывается заранее), возможны следующие дополнительные остановки:
Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные документы.
Для оформления пропуска нужны копии тех документов по которым турист въезжает на территорию РФ.
Период проверки как заявляет пограничное управление ФСБ не менее 3х месяцев (возможно быстрее).
Более точную информацию уточняйте при бронировании.