Находится в д. Ефремкино, окруженной горными красотами. Идеально подходит для семейного отдыха и небольших компаний.

На территории гостевого двора имеются:

Юрта 2-х местная (Синяя).

В юрте стоит 2-х спальная кровать, стол, табуретки,2 маленькие тумбочки с ночными светильниками, Одна тумба для вещей, телевизор с DVD, набор посуды,чайник, полотенца, зеркало, вешалка, умывальник- раковина, туалет-унитаз, кирпичная печь, на полу ковровое покрытие.

Возможность 1 дополнительного места. (Оформлена по-домашнему). В юрте установлено летнее водоснабжение, зимой устанавливаются умывальники. Размещение круглый год.

Юрта 4-х местная (Желтая).

В юрте стоит 2-х спальная кровать, две 1-спальных кроватей, стол, табуретки, тумба для вещей,телевизор, набор посуды,чайник, полотенца, вешалка, умывальник- раковина, туалет-унитаз, кирпичная печь, на полу ковровое покрытие.

В юрте установлено летнее водоснабжение, зимой устанавливаются умывальники. Размещение круглый год.

Юрта 6-ти местная (Красная).

В юрте находятся две 2-х спальных кровати, 2 кресло-кровати, стол, стулья, зеркало, вешалка, этажерка с посудой, полотенца, чайник, тумба для вещей, телевизор с DVD,Умывальник-раковина, туалет-унитаз, Кирпичная печь, на полу ковровое покрытие. Возможность 1 дополнительного места. (Оформлена по-домашнему). В юрте установлено летнее водоснабжение, зимой устанавливаются умывальники. Размещение круглый год.

Юрта 6-ти местная (Зеленая).

В юрте находятся четыре 1-местных кроватей,два 2-х местных диванчика, стол, стулья, полка с необходимой посудой, полотенца, чайник, зеркало, вешалка,телевизор, умывальник-раковина, туалет-унитаз, кирпичная печь, на полу ковры. Возможность 1 дополнительного места. (Оформлена по-домашнему). В юрте установлено летнее водоснабжение, зимой устанавливаются умывальники. Размещение круглый год.

Домик деревянный 2-х местный.

В домике две 1-спальн. Кровати, столик с посудой, вешалка, зеркало, печь- буржуйка. Дополнительных мест нет. Возможность размещения в нем весна, лето, осень. (Удобства на улице).

Домик моряка 4-х местный.

В домике два дивана. Кухонный уголок с посудой,электрочайник, вешалка, зеркало,раковина,туалет-унитаз. телевизор с DVD. тумба, кирпичная печь. Дополнительных мест нет. В доме проведено летнее водоснабжение, зимой устанавливаются умывальники и биотуалет. Размещение круглый год.

Кухня-столовая, где наши гости могут заказать 3-х разовое питание или приготовить себе пищу самостоятельно. Для этого у нас приготовлено отдельное место с печью,водой столом и необходимой посудой.

Баня жаркая с парилкой и предбанником.

Летний душ позволит нашим гостям в жаркий денек освежиться после длительных экскурсий

Беседкарассчитана на 30 человек. Она оформлена в лесном стиле. Рядом находится мангал для мяса.

На территории живут курочки и все желающие могут покормить пернатых.