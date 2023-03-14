Природные чудеса в краю озер. Тур выходного дня в Псковской области

Псковская область знаменита не только своими культурными достопримечательностями

5
3 отзыва
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Псковская область знаменита не только своими культурными достопримечательностями, но и природными. Тур в Псковскую область на выходные откроет для вас уникальные природные объекты Псковщины.

Вы посетите Национальный парк «Себежский», где сосновые леса в сочетании с озерами подчеркивают первозданную природу этого края, а удивительный ландшафтный сад усадьбы Ореховно покорит вас настоящими шедеврами ландшафтного дизайна.
Природные чудеса в краю озер. Тур выходного дня в Псковской области
Природные чудеса в краю озер. Тур выходного дня в Псковской области
Природные чудеса в краю озер. Тур выходного дня в Псковской области
Природные чудеса в краю озер. Тур выходного дня в Псковской области
Природные чудеса в краю озер. Тур выходного дня в Псковской области
Природные чудеса в краю озер. Тур выходного дня в Псковской области
Природные чудеса в краю озер. Тур выходного дня в Псковской области
Природные чудеса в краю озер. Тур выходного дня в Псковской области
Природные чудеса в краю озер. Тур выходного дня в Псковской области
Природные чудеса в краю озер. Тур выходного дня в Псковской области
Природные чудеса в краю озер. Тур выходного дня в Псковской области
Природные чудеса в краю озер. Тур выходного дня в Псковской области
Природные чудеса в краю озер. Тур выходного дня в Псковской области
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Дом-замок в ландшафтном саду
Дом-замок в ландшафтном саду
Окунетесь в красоту парка усадьбы Ореховно и увидите экзотические растения в оранжерее
Уютный город Себеж
Уютный город Себеж
Прогуляетесь по городу, который находится недалеко от границ с Латвией и Белоруссией
Частная сыроварня
Частная сыроварня
Попробуете местные сыры на вкусной дегустации

Программа тура по дням

1 день

Себеж

08:00 Встреча с гидом на Ж/Д вокзале Великих Лук.

Завтрак (шведский стол) в ресторане отеля Юбилейная.

Отправление на автобусе из Великих Лук в Себеж.

Обзорная экскурсия по Себежу.

Себеж расположился на юге Псковской области, недалеко от границ с Латвией и Белоруссией.

Город находится в живописном месте, на перешейке между двух озер – Себежским озером и озером Орно, благодаря чему зачастую Себеж именуют «Псковской Венецией».

В ходе экскурсии вы посетите Замковую гору, прогуляетесь по набережной, осмотрите памятники, а желающие смогут подняться на колокольню Рождественской церкви.

Обед.

Экскурсия в Национальный парк «Себежский».

Национальный парк «Себежский» был образован 8 января 1996 года.

Это особо охраняемая природная территория федерального значения.

Парк занимает площадь более 50 гектар.

Главная его уникальность – это необычное сочетание леса и воды.

На территории национального парка 115 озер.

Холмистый рельеф, сосновые леса в сочетании с озерами придают этим местам очень живописный вид.

Леса парка «Себежский» населены многочисленными обитателями, а некоторые виды птиц и животных занесены в Красную книгу.

Посещение частной сыроварни с дегустацией.

Отправление из Себежа в Великие Луки.

Размещение в отеле.

Свободное время.

СебежСебежСебежСебежСебеж
2 день

Ореховно и Великие Луки

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Отправление из Великих Лук в деревню Черенцово.

Посещение музея пейзажного наследия «Окоём».

Музей располагается в здании бывшей сельской школы.

Многие экспонаты здесь рассказывают об истории деревни Чернецово, в которой и сейчас насчитывается 100 дворов, а когда-то было значительно больше.

Экскурсию проводит основатель музея Александр Желамский, являющийся Действительным членом Русского Географического Общества, кандидатом географических наук и геоморфологом.

Переезд в Ореховно.

Экскурсия по парку усадьбы Ореховно.

Усадьба Ореховно – это европейский сад в регулярном стиле в миниатюре.

Ландшафтный сад располагается на 5 гектарах вокруг дома-замка, который был построен в нормандском стиле, и включает: английский пейзажный парк, итальянский сад, русский усадебный сад и оранжерея, где высаживают экзотические теплолюбивые растения.

Весной и летом цветение и аромат одних растений сменяются другими, а осенью раскрывается еще одна задумка автора – неповторимый узор из меняющей цвет листвы.

Переезд в Великие Луки.

Обед.

Обзорная экскурсия по Великим Лукам.

Вдоль берегов реки Ловать раскинулся древний город Великие Луки.

Пограничный город, практически ровесник Москвы, который не раз защищал русские земли от вторжения врагов.

Благодаря многовековой истории, Великие Луки и его окрестности богаты на археологические находки и исторические памятники.

Трансфер на ж/д вокзал Великих Лук.

Отправление в Москву на поезде 064А в 19:55.

Ореховно и Великие ЛукиОреховно и Великие ЛукиОреховно и Великие ЛукиОреховно и Великие ЛукиОреховно и Великие Луки

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

  • Гостиница Юбилейная 3* TWIN – 9 750 руб.;
  • Гостиница Юбилейная 3* Полулюкс (DBL+доп. место) – 9 750 руб.;
  • Гостиница Юбилейная 3* SGL – 11 250 руб.

Пакет питания: 1 завтрак, 2 обеда – 1 600 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Юбилейная»

1 ночь

Гостиница «Юбилейная» находится в центре города Великие Луки, всего в 300 метрах от Центрального парка культуры и отдыха. К услугам гостей лаконично оформленные номера, бесплатный фитнес-центр и бесплатный Wi-Fi.

Все номера располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и оснащены холодильником и телевизором со спутниковыми каналами.

По утрам для гостей накрывают сытный завтрак «шведский стол». В гостинице также работают снэк-бар и ресторан, в котором подают блюда европейской кухни.

Гостиница «Юбилейная»Гостиница «Юбилейная»Гостиница «Юбилейная»Гостиница «Юбилейная»Гостиница «Юбилейная»Гостиница «Юбилейная»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостинице с завтраком
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Обзорная экскурсия по Себежу
  • Обзорная экскурсия по Великим Лукам
  • Экскурсия по парку Усадьбы Ореховно
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Великие Луки и обратно
  • Пакет питания:1 завтрак и 2 обеда – 1600р
  • Экскурсия в Себежский национальный парк
  • Входной билет в парк Ореховно – 600 рублей
  • Посещение Музея Пейзажного наследия – 200р
Место начала и завершения?
Россия, Псковская область, Великие Луки
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что такое пакет питания?

Вы можете заранее оплатить питание (завтрак в первый день и два обеда). Они будут по маршруту следования.

Ужины оплачиваются самостоятельно.

На каком транспорте удобнее добираться до начала маршрута?

Тур сделан под поезд и программа рассчитана на утреннее прибытие. Поэтому удобнее всего выезжать накануне из Москвы.

Но если вам удобнее прилететь накануне или приехать на автобусе/автомобиле, то можно при бронировании уточнить этот вопрос с менеджером.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Б
14 мар 2023
Поездка удалась. Все было отлично.
Поездка удалась. Все было отлично.Поездка удалась. Все было отлично.Поездка удалась. Все было отлично.Поездка удалась. Все было отлично.Поездка удалась. Все было отлично.Поездка удалась. Все было отлично.Поездка удалась. Все было отлично.Поездка удалась. Все было отлично.Поездка удалась. Все было отлично.
Е
3 мар 2023
Тур в целом понравился. Не впечатлила поездка в Саамскую деревню. Но это субъективное мнение, т. к. видела подобное в других регионах России с более динамичной и интересной программой. Териберка- выше всяких ожиданий. В обзорной экскурсии и во время переездов не хватило информации. Гид не местный. Это чувствуется. Общее впечатление от поездки- высший балл.
С
27 фев 2023
Прекрасная организация: всё четко, с удобством по времени и локациям. Со вкусом подобраны рестораны и гостиницы. Увлечённый и эрудированный с отличным чувством юмора гид.
Мы влюбились в Мурманск и окрестности. Вернёмся за северным сиянием и обниматься с хасками через год

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