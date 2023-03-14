1 день

Себеж

08:00 Встреча с гидом на Ж/Д вокзале Великих Лук.

Завтрак (шведский стол) в ресторане отеля Юбилейная.

Отправление на автобусе из Великих Лук в Себеж.

Обзорная экскурсия по Себежу.

Себеж расположился на юге Псковской области, недалеко от границ с Латвией и Белоруссией.

Город находится в живописном месте, на перешейке между двух озер – Себежским озером и озером Орно, благодаря чему зачастую Себеж именуют «Псковской Венецией».

В ходе экскурсии вы посетите Замковую гору, прогуляетесь по набережной, осмотрите памятники, а желающие смогут подняться на колокольню Рождественской церкви.

Обед.

Экскурсия в Национальный парк «Себежский».

Национальный парк «Себежский» был образован 8 января 1996 года.

Это особо охраняемая природная территория федерального значения.

Парк занимает площадь более 50 гектар.

Главная его уникальность – это необычное сочетание леса и воды.

На территории национального парка 115 озер.

Холмистый рельеф, сосновые леса в сочетании с озерами придают этим местам очень живописный вид.

Леса парка «Себежский» населены многочисленными обитателями, а некоторые виды птиц и животных занесены в Красную книгу.

Посещение частной сыроварни с дегустацией.

Отправление из Себежа в Великие Луки.

Размещение в отеле.

Свободное время.