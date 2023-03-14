08:00 Встреча с гидом на Ж/Д вокзале Великих Лук.
Завтрак (шведский стол) в ресторане отеля Юбилейная.
Отправление на автобусе из Великих Лук в Себеж.
Обзорная экскурсия по Себежу.
Себеж расположился на юге Псковской области, недалеко от границ с Латвией и Белоруссией.
Город находится в живописном месте, на перешейке между двух озер – Себежским озером и озером Орно, благодаря чему зачастую Себеж именуют «Псковской Венецией».
В ходе экскурсии вы посетите Замковую гору, прогуляетесь по набережной, осмотрите памятники, а желающие смогут подняться на колокольню Рождественской церкви.
Обед.
Экскурсия в Национальный парк «Себежский».
Национальный парк «Себежский» был образован 8 января 1996 года.
Это особо охраняемая природная территория федерального значения.
Парк занимает площадь более 50 гектар.
Главная его уникальность – это необычное сочетание леса и воды.
На территории национального парка 115 озер.
Холмистый рельеф, сосновые леса в сочетании с озерами придают этим местам очень живописный вид.
Леса парка «Себежский» населены многочисленными обитателями, а некоторые виды птиц и животных занесены в Красную книгу.
Посещение частной сыроварни с дегустацией.
Отправление из Себежа в Великие Луки.
Размещение в отеле.
Свободное время.
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Отправление из Великих Лук в деревню Черенцово.
Посещение музея пейзажного наследия «Окоём».
Музей располагается в здании бывшей сельской школы.
Многие экспонаты здесь рассказывают об истории деревни Чернецово, в которой и сейчас насчитывается 100 дворов, а когда-то было значительно больше.
Экскурсию проводит основатель музея Александр Желамский, являющийся Действительным членом Русского Географического Общества, кандидатом географических наук и геоморфологом.
Переезд в Ореховно.
Экскурсия по парку усадьбы Ореховно.
Усадьба Ореховно – это европейский сад в регулярном стиле в миниатюре.
Ландшафтный сад располагается на 5 гектарах вокруг дома-замка, который был построен в нормандском стиле, и включает: английский пейзажный парк, итальянский сад, русский усадебный сад и оранжерея, где высаживают экзотические теплолюбивые растения.
Весной и летом цветение и аромат одних растений сменяются другими, а осенью раскрывается еще одна задумка автора – неповторимый узор из меняющей цвет листвы.
Переезд в Великие Луки.
Обед.
Обзорная экскурсия по Великим Лукам.
Вдоль берегов реки Ловать раскинулся древний город Великие Луки.
Пограничный город, практически ровесник Москвы, который не раз защищал русские земли от вторжения врагов.
Благодаря многовековой истории, Великие Луки и его окрестности богаты на археологические находки и исторические памятники.
Трансфер на ж/д вокзал Великих Лук.
Отправление в Москву на поезде 064А в 19:55.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
Пакет питания: 1 завтрак, 2 обеда – 1 600 руб.
Гостиница «Юбилейная» находится в центре города Великие Луки, всего в 300 метрах от Центрального парка культуры и отдыха. К услугам гостей лаконично оформленные номера, бесплатный фитнес-центр и бесплатный Wi-Fi.
Все номера располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и оснащены холодильником и телевизором со спутниковыми каналами.
По утрам для гостей накрывают сытный завтрак «шведский стол». В гостинице также работают снэк-бар и ресторан, в котором подают блюда европейской кухни.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Вы можете заранее оплатить питание (завтрак в первый день и два обеда). Они будут по маршруту следования.
Ужины оплачиваются самостоятельно.
Тур сделан под поезд и программа рассчитана на утреннее прибытие. Поэтому удобнее всего выезжать накануне из Москвы.
Но если вам удобнее прилететь накануне или приехать на автобусе/автомобиле, то можно при бронировании уточнить этот вопрос с менеджером.