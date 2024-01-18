Великие Луки, Полибино, Торопец, Наумово: земля, рождающая гениев
Групповой тур в Великих Луках

Великие Луки, Полибино, Торопец, Наумово

5
3 отзыва
Самые дальние уголки Псковской и Тверской областей откроют вам свои тайны: родовые поместья, коллекции русских гениев, традиции и быт псковских усадеб.

Вы также услышите истории из жизни деятелей отечественной науки и культуры, прогуляетесь по приусадебным паркам и заглянете в удивительный городок на границе Псковской и Тверской области — Торопец, бережно сохранивший историю ушедших эпох.
Великие Луки, Полибино, Торопец, Наумово: земля, рождающая гениев
Великие Луки, Полибино, Торопец, Наумово: земля, рождающая гениев
Великие Луки, Полибино, Торопец, Наумово: земля, рождающая гениев
Ближайшие даты:
25
мая
10
авг
3
ноя

Что вас ожидает:

Мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской
Мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской
Посетим единственный музей в мире, посвящённый этой удивительной женщине, признанному математику и общественному деятелю
Побываем в городе на границе областей
Побываем в городе на границе областей
Торопец - чудесный маленький город расположившийся практически на границе Псковской и Тверской областей. В окружении озёр и лесов, он сумел сохранить свою особенную атмосферу, архитектуру и ритм жизни
Экскурсия по усадьбе М. П. Мусоргского
Экскурсия по усадьбе М. П. Мусоргского
Побываем в барской усадьбе в краю голубых псковских озер, где родился выдающийся русский композитор М. П. Мусоргский

Программа тура по дням

1 день

Великие Луки, Полибино и Торопец

08:00 Встреча с гидом на ж/д вокзале Великих Лук (у памятника Ленину).

Завтрак в кафе города-шведский стол.

Обзорная экскурсия по г. Великие Луки.

Наше путешествие начнётся в городе Великие Луки. Он является одним из культурно–образовательных центров Псковской области. В ходе нашей экскурсии вы сможете проникнуться его историей, пройтись по улочкам и открыть для себя знаменательные исторические места и памятники.

Посещение музея академика Виноградова. Экскурсия.
Одной из главных достопримечательностей Великих Лук является дом-музей академика И. М. Виноградова. Сегодня это единственный музей в России, посвящённый великому учёному. Внутри вы сможете увидеть настоящий образец великолукской дореволюционной городской усадьбы, рассмотреть вещи, принадлежавшие Виноградову и его семье, и подробнее узнать о самом великом математике, его жизни и карьере.

Обед.

Переезд в Полибино.

Следующая остановка в нашей программе – Полибино.

Эта деревня, расположившаяся на правом берегу реки Ловать, впервые упоминается в 1774 году, как владение Ивана Михельсона. Однако сегодня Полибино известно благодаря музею-усадьбе С. В. Ковалевской.

Экскурсия по музею-усадьбе С. Ковалевской.

Мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской – единственный музей в мире, посвящённый этой удивительной женщине, признанному математику и общественному деятелю.

Первая русская женщина-математик провела в этом доме большую часть своего детства, и именно здесь, в Полибино, в ней открылись способности к точным наукам. Здесь вы сможете увидеть уникальную коллекцию её вещей, документов и книг из личной библиотеки, которые характеризуют ее как всемирно признанного учёного.

Переезд в Торопец.

Торопец - чудесный маленький город расположившийся практически на границе Псковской и Тверской областей.

В окружении озёр и лесов, он сумел сохранить свою особенную атмосферу, архитектуру и ритм жизни. У вас будет свободное время для прогулок по тихим улочкам и отдыха после поездки.
Размещение в гостинице.

Великие Луки, Полибино и ТоропецВеликие Луки, Полибино и Торопец
2 день

Торопец и Наумово

Завтрак в гостинице.

Обзорная экскурсия по г. Торопец.

Вам откроются старинные купеческие дома, видевшие рассвет торговли в городе. Свято-Тихоновский женский монастырь встретит спокойствием и умиротворённостью. Одна из старейших церквей города – Казанская церковь позволит оценить красоту торопецкого стиля, а Спасо-Преображенская церковь представит вашему вниманию особенности местного церковного зодчества. Не оставим без внимания мы и домик Патриарха Тихона.

Также вам удастся увидеть памятник, особенный не только для этого города, но и для всей России - памятник Учителю – первый памятник этой благородной профессии. Древний центр Торопца-Красный остров и дуб Александра Невского – их историю вам в подробностях расскажут в путешествии по Торопцу.

Экскурсия в музей Космонавтики.

Обед.

Переезд в Наумово.

Экскурсия по усадьбе М. П. Мусоргского.

В краю голубых псковских озер родился выдающийся русский композитор М. П. Мусоргский.

На его родине в поселке Наумово Куньинского района, создан филиал Псковского государственного историко-художественного и архитектурного музея-заповедника. Музей в доме, построенном в XIX веке, уже много лет открывает двери для своих гостей.

Сегодня вы сможете оценить здесь и интерьеры барской усадьбы, и увидеть вещи, принадлежавшие семье известного композитора, проследить творческий путь М. П. Мусоргского.

Переезд в Великие Луки на ж/д вокзал.

Окончание программы.

Торопец и НаумовоТоропец и Наумово

Проживание

В туре предусмотрено размещение в гостинице «Торопа» в городе Торопец.

Стоимость тура на 1 человека, руб. :

  • трёхместное — 11 900;
  • двухместное — 11 900;
  • одноместное — 13 900.

Пакет питания по желанию: 1 700 руб.

Скидка пенсионерам: 200 руб.

Варианты проживания

Гостиница Торопа

1 ночь

Отель «Торопа» расположен в Торопце, в 700 м от Торопца. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и бар. Стойка регистрации этого 3-звездочного отеля открыта круглосуточно, в отеле доступен бесплатный Wi-Fi, организована доставка еды и напитков в номер. Желающие могут забронировать семейные номера.

В номерах установлен шкаф для одежды. В числе удобств письменный стол и телевизор. В некоторых номерах гостиницы «Торопа» есть балкон. Гостям всех номеров предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро в гостинице «Торопа» подают континентальный завтрак и завтрак по меню на выбор.

Подгородное находится в 3,9 км от отеля, а Торопец/Цветки — в 4,1 км.

Гостиница ТоропаГостиница ТоропаГостиница ТоропаГостиница ТоропаГостиница ТоропаГостиница Торопа

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обеспечение по маршруту
  • Проживание в отеле с завтраком в номерах 1-й категории
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Обзорная экскурсия по Великим Лукам
  • Обзорная экскурсия по Торопцу
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Великих Лук и обратно и при необходимости авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга или Москвы и обратно если турист едет сначала до Санкт-Петербурга или Москвы, а потом до Великих Лук
  • Пакет питания: 2 обеда + 1 завтрак - 1700 рублей, а также питание вне пакета
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Псковская область, Великие Луки
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и в какое время отправляются поезда в Великие Луки и обратно?

Санкт-Петербург:

  • Ладожский вокзал: Санкт-Петербург — Великие Луки, поезд 677А. Отправление накануне даты начала тура: 22:30 — 07:50;
  • Великие Луки — Санкт-Петербург, поезд 677А. 20:24 — 06:32;
  • Великие Луки — Санкт-Петербург, поезд 677Ч в 20:13.

Москва

  • Белорусский вокзал: Москва — Великие Луки, поезд 063А. Отправление накануне даты начала тура: 21:14 — 07:50;
  • Великие Луки — Москва, поезд 064А 19:55 — 07:18. Прибытие на Белорусский вокзал;
  • Великие Луки — Москва, поезд 664А в 21:30 или 064 в 19:25.

Других поездов для отъезда обратно нет.

Важная информация
  • Организатор не несет ответственности за задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
  • В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать объекты из программы.
  • Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.
  • Организатор не несет ответственности за задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
  • В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать объекты из программы.
  • Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.
  • Организатор не несет ответственности за задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
  • В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать объекты из программы.
  • Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.

Особенности данного тура: При себе обязательно иметь паспорт РФ и полис ОМС.

Перед покупкой ж/д билетов, уточните, гарантирована ли группа.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
18 янв 2024
Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
Г
16 янв 2024
быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
быстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
А
16 янв 2024
Все четко, и по времени.

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