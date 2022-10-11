1 день

Встреча, размещение на турбазе «Снежный Барс»

Встреча в аэропорту Абакана.

Завтрак в кафе.

Трансфер на турбазу «Снежный Барс» (300 км).

Размещение в деревянных домиках (умывальник, биотуалет).

Турбаза «Снежный барс» живописно расположена в окружении гор Западного Саяна, в самом сердце дружелюбной сибирской тайги, на берегу чистейшей горной реки Стоктыш на высоте 1250 метров над уровнем моря.

Изюминка базы – разнообразные блюда в лучших традициях русской кухни, русская баня с парной на берегу горной реки и настоящая кедровая тайга, окружающая базу со всех сторон.

До ближайшего жилья 120 километров, а вокруг – сказочно красивое, манящее и абсолютно не тронутое цивилизацией царство.

На турбазе нет сотовой связи!

Размещение на турбазе «Снежный Барс».

Завтрак в кафе, обед и ужин на турбазе.