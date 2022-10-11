Зимний тур в Хакасию

Путь этого зимнего тура, проходящего по югу Красноярского края

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Путь этого зимнего тура, проходящего по югу Красноярского края и Хакасии, словно унизан туристическими драгоценностями: этнографический музей "Шушенское", сибирская тайга, белые вершины и хребты Западного Саяна, удаленные охотничьи зимовья, таежная кухня и ослепительный воздушный снег. Также возможно проведение тура под индивидуальный запрос.
Зимний тур в Хакасию
Зимний тур в Хакасию
Зимний тур в Хакасию
Зимний тур в Хакасию
Зимний тур в Хакасию
Зимний тур в Хакасию
Зимний тур в Хакасию
Зимний тур в Хакасию
Зимний тур в Хакасию
Зимний тур в Хакасию
Зимний тур в Хакасию
Зимний тур в Хакасию
Зимний тур в Хакасию
Зимний тур в Хакасию
Зимний тур в Хакасию
Зимний тур в Хакасию
Зимний тур в Хакасию
Зимний тур в Хакасию
Зимний тур в Хакасию
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Мостик Любви
Мостик Любви
Пройдемся по подвесному мостику Любви прямо над водами горной реки
Музей-заповедник "Шушенское"
Музей-заповедник "Шушенское"
Познакомимся с сельской жизнью XIX века и мастерством сибирских ремесленников.
Сердце сибирской тайги
Сердце сибирской тайги
Нас ждут разнообразные блюда в лучших традициях русской кухни, русская баня с парной на берегу горной реки и настоящая кедровая тайга

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение на турбазе «Снежный Барс»

Встреча в аэропорту Абакана.

Завтрак в кафе.

Трансфер на турбазу «Снежный Барс» (300 км).

Размещение в деревянных домиках (умывальник, биотуалет).

Турбаза «Снежный барс» живописно расположена в окружении гор Западного Саяна, в самом сердце дружелюбной сибирской тайги, на берегу чистейшей горной реки Стоктыш на высоте 1250 метров над уровнем моря.

Изюминка базы – разнообразные блюда в лучших традициях русской кухни, русская баня с парной на берегу горной реки и настоящая кедровая тайга, окружающая базу со всех сторон.

До ближайшего жилья 120 километров, а вокруг – сказочно красивое, манящее и абсолютно не тронутое цивилизацией царство.

На турбазе нет сотовой связи!

Размещение на турбазе «Снежный Барс».

Завтрак в кафе, обед и ужин на турбазе.

Встреча, размещение на турбазе «Снежный Барс»Встреча, размещение на турбазе «Снежный Барс»Встреча, размещение на турбазе «Снежный Барс»Встреча, размещение на турбазе «Снежный Барс»
2 день

Подвесной мостик Любви, река Большой Он

День на турбазе в кедровой тайге.

Поход наподвесной мостик Любви (2 км в одну сторону, 2,5 часа).

Подвесной мост проходит через высокогорную реку Большой Он.

Река Большой Он стремительно, преодолевая пороги и перекаты, течет среди вековой кедровой тайги.

Местная традиция – супруг или любимый человек должен пронести свою возлюбленную на руках по мостику Любви над водами горной реки.

Вечером посещение русской бани.

Размещение на турбазе «Снежный Барс».

Завтрак, обед и ужин на турбазе.

Подвесной мостик Любви, река Большой ОнПодвесной мостик Любви, река Большой ОнПодвесной мостик Любви, река Большой ОнПодвесной мостик Любви, река Большой Он
3 день

Стела Хуртуях тас, плотина Саяно-Шушенской ГЭС, музей-заповедник «Шушенское»

Прощание с тайгой и продолжение автобусного путешествия.

Остановка у священной хакасской стелы Хуртуях тас (мать матерей).

Ей поклоняются и приносят дары хакасские женщины, желающие родить ребенка.

Далее остановка у плотины Саяно-Шушенской ГЭС, самой крупной в России.

Прибытие в поселок Шушенское.

Этот уголок старины расположен на берегу реки Шушь, недалеко от ее впадения в Енисей.

Эту ночь вам предстоит провести в архитектурно-этнографическом комплексе музея-заповедника «Шушенское», он сохранил обычаи и традиции сибирской деревни конца XIX века.

Усадьбы гостиничного комплекса воссозданы с сохранением культурных стилей Приангарья и юга Красноярского края.

Реалии крестьянского быта удачно сочетаются с современным комфортом проживания.

Обед и ужин с традиционными блюдами русской кухни.

Размещение в гостевых домах музея-заповедника «Шушенское».

Завтрак на турбазе, обед и ужин в гостевых домах.

Стела Хуртуях тас, плотина Саяно-Шушенской ГЭС, музей-заповедник «Шушенское»Стела Хуртуях тас, плотина Саяно-Шушенской ГЭС, музей-заповедник «Шушенское»Стела Хуртуях тас, плотина Саяно-Шушенской ГЭС, музей-заповедник «Шушенское»Стела Хуртуях тас, плотина Саяно-Шушенской ГЭС, музей-заповедник «Шушенское»
4 день

Экскурсия по музею-заповеднику «Шушенское», Абакан

Красочная экскурсия по государственному этнографическому музею-заповеднику «Шушенское».

Знакомство с сельской жизнью XIX века и мастерством сибирских ремесленников.

После обеда выезд в Абакан.

Гости отправятся на обзорную экскурсию по Абакану, во время которой также посетят Хакасский национальный краеведческий музей.

Ужин в гостинице.

Размещение в гостинице «Хакасия» 3*.

Завтрак и обед в Шушенском, ужин в гостинице.

Экскурсия по музею-заповеднику «Шушенское», АбаканЭкскурсия по музею-заповеднику «Шушенское», АбаканЭкскурсия по музею-заповеднику «Шушенское», АбаканЭкскурсия по музею-заповеднику «Шушенское», АбаканЭкскурсия по музею-заповеднику «Шушенское», АбаканЭкскурсия по музею-заповеднику «Шушенское», АбаканЭкскурсия по музею-заповеднику «Шушенское», Абакан
5 день

Отъезд

Освобождение номеров в гостинице до 12:00.

Окончание программы.

Трансфер в аэропорт.

Завтрак в гостинице.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице, на турбазе и гостевых домах

Стоимость сборного тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеДоплата за одноместное
69 0009 800

Стоимость тура на 1 человека, при проведении индивидуальной программы:

  • 1 человек – 202 500 рублей;
  • 2 человека – 111 000 рублей;
  • 3 человека – 83 000 рублей.

Варианты проживания

Гостиница «Хакасия» 3

1 ночь

Гостиница "Хакасия" находится в центре Абакана. Проживание в номерах с 1 или 2 кроватями, дополнительное место - раскладушка. Номера оборудованы всем необходимым. Wi-Fi бесплатно.

Адрес: г. Абакан, ул. Ленина, 88

Гостиница «Хакасия» 3Гостиница «Хакасия» 3Гостиница «Хакасия» 3Гостиница «Хакасия» 3Гостиница «Хакасия» 3Гостиница «Хакасия» 3Гостиница «Хакасия» 3Гостиница «Хакасия» 3Гостиница «Хакасия» 3

Туристическая база «Снежный барс»

2 ночи

Туристическая база "Снежный барс" расположена в окружении живописных гор Западного Саяна, в самом сердце дружелюбной сибирской тайги на берегу чистейшей горной реки Стоктыш на высоте1250 метров над уровнем моря. Изюминка базы – разнообразные блюда в лучших традициях русской таежной кухни, русская баня с парной на берегу горной реки и настоящая тайга, окружающая базу со всех сторон.

Размещение для туристов на базе осуществляется в деревянных домиках (нижний ряд) на 1-2 человека, обставленных мебелью, в каждом из которых есть жаркая кирпичная печка; комната гигиены с биотуалетом и умывальником.

А также в однокомнатных домах (верхний ряд) с застекленной верандой, которые отличаются большей площадью и в отделке их интерьера использованы рога и шкуры зверей. Кроме того, в некоторых домах верхнего ряда дополнительно выложены камины. В доме имеется: две кровати (2-х спальная и 2-х ярусная), стол, стул, шкаф, тумбочка. В каждом доме имеется комната гигиены с биотуалетом и умывальником. Отопление печное.

На территории базы главный корпус, холл с мягкой мебелью, камином, баром, караоке, бильярдом, кафе на 30 человек, русская баня и теплый душ.

Туристическая база «Снежный барс»Туристическая база «Снежный барс»Туристическая база «Снежный барс»Туристическая база «Снежный барс»Туристическая база «Снежный барс»Туристическая база «Снежный барс»Туристическая база «Снежный барс»Туристическая база «Снежный барс»Туристическая база «Снежный барс»Туристическая база «Снежный барс»Туристическая база «Снежный барс»

Гостевые дома этнографического музея «Шушенское»

1 ночь

Гостевые дом этнографического музея "Шушенское". Это возможность переночевать в типично сибирских деревянных домах, воссозданных по образцу XIX века, но в то же время предоставляющих гостям полный комфорт, привычный современному городскому жителю.

Администрация музея открыла продажу мест в своих гостевых домах летом 2013 г., но уже за это короткое время наши клиенты успели полюбить колоритные комфортные домики, располагающиеся совсем рядом с музеем, а также настоящую сибирскую кухню, которой потчуют гостей.

Музейный комплекс располагает 5 большими деревянными домами, каждый из которых уникален по-своему, каждый имеет свою легенду и внутреннее убранство. В каждом доме от 2 до 4 комнат, приспособленных для двухместного проживания (по 2 односпальные кровати). Каждая из комнат имеет собственную ванную комнату с полным санузлом (душевая кабина, современная сантехника, предметы индивидуальной гигиены, халаты, полотенца, тапочки). Также в каждой комнате установлен кондиционер, в каждом доме есть холодильник, розетки. Дополнительные услуги: WiFi (бесплатно), сибирская баня, фотографирование в национальных костюмах, тематические экскурсии.
Адрес: Красноярский край, пгт. Шушенское, ул. Новая, 1

Гостевые дома этнографического музея «Шушенское»Гостевые дома этнографического музея «Шушенское»Гостевые дома этнографического музея «Шушенское»Гостевые дома этнографического музея «Шушенское»Гостевые дома этнографического музея «Шушенское»Гостевые дома этнографического музея «Шушенское»Гостевые дома этнографического музея «Шушенское»Гостевые дома этнографического музея «Шушенское»Гостевые дома этнографического музея «Шушенское»Гостевые дома этнографического музея «Шушенское»Гостевые дома этнографического музея «Шушенское»Гостевые дома этнографического музея «Шушенское»Гостевые дома этнографического музея «Шушенское»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостинице «Хакасия» 3* (1 ночь, 2-местный номер), на турбазе «Снежный Барс» (2 ночи, 2-местный домик), в гостевых домах «Шушенское» (1 ночь, 2-местный номер)
  • Питание по программе (5 завтраков, 4 обеда и 4 ужина)
  • Транспортное обслуживание по маршруту
  • Услуги гида
  • Входные билеты и экскурсия в музее «Шушенское» и «Хуртуях Тас»
  • Посещение бани
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Абакан и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Алкоголь
  • Сувениры
  • Страховка
Место начала и завершения?
г. Абакан
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы:
    • паспорт;
    • медицинская страховка;
    • путевка или договор;
  • одежда для путешествия (должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что Вы обычно надеваете для зимних пеших прогулок и отдыха):
    • термобелье;
    • флис или полартек – штаны и свитер;
    • пуховый жилет;
    • утепленные штаны или полукомбинезон;
    • теплая куртка (желательно пуховик);
    • шерстяные носки 2 пары;
    • свободная обувь с высоким голенищем;
    • теплая шапка с ушами;
    • перчатки (лучше вязаные) + теплые рукавицы.
Как добраться?

Маршрут начинается в Абакане.

Cуществуют прямые авиарейсы Москва – Абакан.

Кроме того, в Абакан ежедневно ходит поезд №124 из Красноярска и №068 из Москвы через Екатеринбург, Новосибирск и другие города.

Какая будет погода?

Климат Хакасии – резко континентальный. Зимы холодные. Температуру предсказать сложно. Средняя температура января -20С. Снежно и облачно. Бывают годы, когда температура достигает -5С или даже 0С. Даже если в городах города будет малоснежно, в тайге будет много белого снега.

Будет ли сотовая связь?

Сотовая связь будет отсутствовать с обеда дня 1 до обеда дня 3 на территории турбазы "Снежный Барс" в тайге. Wi-Fi, соответственно, в лесу тоже отсутствует. Полный digital-детокс!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На чем будем передвигаться?

Транспорт зависит от численности группы:

  • 4 человека – минивен 7 п/мест;
  • 5-8 человек – форд транзит 13 мест.

Посадка произвольная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
11 окт 2022
Всё было отлично.
А
25 авг 2022
Организация тура - питание, проживание, транспорт и маршруты были на хорошем уровне, все устроило, было комфортно, проблем не было.
Д
14 авг 2022
Замечательная организация всех моментов путешествия: трансфер, экскурсионная программа, работа водителя и гида, жилье, концерты, питание… Все очень понравилось! Большое спасибо!

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