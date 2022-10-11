Встреча в аэропорту Абакана.
Завтрак в кафе.
Трансфер на турбазу «Снежный Барс» (300 км).
Размещение в деревянных домиках (умывальник, биотуалет).
Турбаза «Снежный барс» живописно расположена в окружении гор Западного Саяна, в самом сердце дружелюбной сибирской тайги, на берегу чистейшей горной реки Стоктыш на высоте 1250 метров над уровнем моря.
Изюминка базы – разнообразные блюда в лучших традициях русской кухни, русская баня с парной на берегу горной реки и настоящая кедровая тайга, окружающая базу со всех сторон.
До ближайшего жилья 120 километров, а вокруг – сказочно красивое, манящее и абсолютно не тронутое цивилизацией царство.
На турбазе нет сотовой связи!
Размещение на турбазе «Снежный Барс».
Завтрак в кафе, обед и ужин на турбазе.
День на турбазе в кедровой тайге.
Поход наподвесной мостик Любви (2 км в одну сторону, 2,5 часа).
Подвесной мост проходит через высокогорную реку Большой Он.
Река Большой Он стремительно, преодолевая пороги и перекаты, течет среди вековой кедровой тайги.
Местная традиция – супруг или любимый человек должен пронести свою возлюбленную на руках по мостику Любви над водами горной реки.
Вечером посещение русской бани.
Размещение на турбазе «Снежный Барс».
Завтрак, обед и ужин на турбазе.
Прощание с тайгой и продолжение автобусного путешествия.
Остановка у священной хакасской стелы Хуртуях тас (мать матерей).
Ей поклоняются и приносят дары хакасские женщины, желающие родить ребенка.
Далее остановка у плотины Саяно-Шушенской ГЭС, самой крупной в России.
Прибытие в поселок Шушенское.
Этот уголок старины расположен на берегу реки Шушь, недалеко от ее впадения в Енисей.
Эту ночь вам предстоит провести в архитектурно-этнографическом комплексе музея-заповедника «Шушенское», он сохранил обычаи и традиции сибирской деревни конца XIX века.
Усадьбы гостиничного комплекса воссозданы с сохранением культурных стилей Приангарья и юга Красноярского края.
Реалии крестьянского быта удачно сочетаются с современным комфортом проживания.
Обед и ужин с традиционными блюдами русской кухни.
Размещение в гостевых домах музея-заповедника «Шушенское».
Завтрак на турбазе, обед и ужин в гостевых домах.
Красочная экскурсия по государственному этнографическому музею-заповеднику «Шушенское».
Знакомство с сельской жизнью XIX века и мастерством сибирских ремесленников.
После обеда выезд в Абакан.
Гости отправятся на обзорную экскурсию по Абакану, во время которой также посетят Хакасский национальный краеведческий музей.
Ужин в гостинице.
Размещение в гостинице «Хакасия» 3*.
Завтрак и обед в Шушенском, ужин в гостинице.
Освобождение номеров в гостинице до 12:00.
Окончание программы.
Трансфер в аэропорт.
Завтрак в гостинице.
Тур предусматривает проживание в гостинице, на турбазе и гостевых домах
Стоимость сборного тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|69 000
|9 800
Стоимость тура на 1 человека, при проведении индивидуальной программы:
Гостиница "Хакасия" находится в центре Абакана. Проживание в номерах с 1 или 2 кроватями, дополнительное место - раскладушка. Номера оборудованы всем необходимым. Wi-Fi бесплатно.
Адрес: г. Абакан, ул. Ленина, 88
Туристическая база "Снежный барс" расположена в окружении живописных гор Западного Саяна, в самом сердце дружелюбной сибирской тайги на берегу чистейшей горной реки Стоктыш на высоте1250 метров над уровнем моря. Изюминка базы – разнообразные блюда в лучших традициях русской таежной кухни, русская баня с парной на берегу горной реки и настоящая тайга, окружающая базу со всех сторон.
Размещение для туристов на базе осуществляется в деревянных домиках (нижний ряд) на 1-2 человека, обставленных мебелью, в каждом из которых есть жаркая кирпичная печка; комната гигиены с биотуалетом и умывальником.
А также в однокомнатных домах (верхний ряд) с застекленной верандой, которые отличаются большей площадью и в отделке их интерьера использованы рога и шкуры зверей. Кроме того, в некоторых домах верхнего ряда дополнительно выложены камины. В доме имеется: две кровати (2-х спальная и 2-х ярусная), стол, стул, шкаф, тумбочка. В каждом доме имеется комната гигиены с биотуалетом и умывальником. Отопление печное.
На территории базы главный корпус, холл с мягкой мебелью, камином, баром, караоке, бильярдом, кафе на 30 человек, русская баня и теплый душ.
Гостевые дом этнографического музея "Шушенское". Это возможность переночевать в типично сибирских деревянных домах, воссозданных по образцу XIX века, но в то же время предоставляющих гостям полный комфорт, привычный современному городскому жителю.
Администрация музея открыла продажу мест в своих гостевых домах летом 2013 г., но уже за это короткое время наши клиенты успели полюбить колоритные комфортные домики, располагающиеся совсем рядом с музеем, а также настоящую сибирскую кухню, которой потчуют гостей.
Музейный комплекс располагает 5 большими деревянными домами, каждый из которых уникален по-своему, каждый имеет свою легенду и внутреннее убранство. В каждом доме от 2 до 4 комнат, приспособленных для двухместного проживания (по 2 односпальные кровати). Каждая из комнат имеет собственную ванную комнату с полным санузлом (душевая кабина, современная сантехника, предметы индивидуальной гигиены, халаты, полотенца, тапочки). Также в каждой комнате установлен кондиционер, в каждом доме есть холодильник, розетки. Дополнительные услуги: WiFi (бесплатно), сибирская баня, фотографирование в национальных костюмах, тематические экскурсии.
Адрес: Красноярский край, пгт. Шушенское, ул. Новая, 1
Маршрут начинается в Абакане.
Cуществуют прямые авиарейсы Москва – Абакан.
Кроме того, в Абакан ежедневно ходит поезд №124 из Красноярска и №068 из Москвы через Екатеринбург, Новосибирск и другие города.
Климат Хакасии – резко континентальный. Зимы холодные. Температуру предсказать сложно. Средняя температура января -20С. Снежно и облачно. Бывают годы, когда температура достигает -5С или даже 0С. Даже если в городах города будет малоснежно, в тайге будет много белого снега.
Сотовая связь будет отсутствовать с обеда дня 1 до обеда дня 3 на территории турбазы "Снежный Барс" в тайге. Wi-Fi, соответственно, в лесу тоже отсутствует. Полный digital-детокс!
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Транспорт зависит от численности группы:
Посадка произвольная.