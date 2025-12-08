Вас ждут уникальные, единственные в мире музеи, где гениальные открытия рождались среди пейзажей русской глубинки.
Погрузитесь в атмосферу купеческого Торопца, прогуляетесь по его древним улочкам и ощутите вдохновение в родовом имении Мусоргского в Наумово.
Программа тура по дням
Великие Луки, Полибино и Торопец
08:00 Встреча с гидом на ж/д вокзале Великих Лук (у памятника Ленину).
Завтрак в кафе города-шведский стол.
Обзорная экскурсия по г. Великие Луки. Наше путешествие начнётся в городе Великие Луки. Он является одним из культурно–образовательных центров Псковской области.
В ходе нашей экскурсии вы сможете проникнуться его историей, пройтись по улочкам и открыть для себя знаменательные исторические места и памятники.
Экскурсия в музей академика Виноградова. Одной из главных достопримечательностей Великих Лук является дом-музей академика И. М. Виноградова. Сегодня это единственный музей в России, посвящённый великому учёному.
Внутри вы сможете увидеть настоящий образец великолукской дореволюционной городской усадьбы, рассмотреть вещи, принадлежавшие Виноградову и его семье, и подробнее узнать о самом великом математике, его жизни и карьере.
Обед.
Переезд в Полибино.
Следующая остановка в нашей программе – Полибино. Эта деревня, расположившаяся на правом берегу реки Ловать, впервые упоминается в 1774 году, как владение Ивана Михельсона. Однако сегодня Полибино известно благодаря музею-усадьбе С. В. Ковалевской.
Экскурсия по музею-усадьбе С. Ковалевской. Мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской – единственный музей в мире, посвящённый этой удивительной женщине, признанному математику и общественному деятелю.
Первая русская женщина-математик провела в этом доме большую часть своего детства, и именно здесь, в Полибино, в ней открылись способности к точным наукам.
Здесь вы сможете увидеть уникальную коллекцию её вещей, документов и книг из личной библиотеки, которые характеризуют ее как всемирно признанного учёного.
Переезд в Торопец.
Торопец – чудесный маленький город расположившийся практически на границе Псковской и Тверской областей. В окружении озёр и лесов, он сумел сохранить свою особенную атмосферу, архитектуру и ритм жизни. У вас будет свободное время для прогулок по тихим улочкам и отдыха после поездки.
Размещение в гостинице.
Торопец и Наумово
Завтрак в гостинице.
Обзорная экскурсия по г. Торопец. Вам откроются старинные купеческие дома, видевшие рассвет торговли в городе. Свято-Тихоновский женский монастырь встретит спокойствием и умиротворённостью.
Одна из старейших церквей города – Казанская церковь позволит оценить красоту торопецкого стиля, а Спасо-Преображенская церковь представит вашему вниманию особенности местного церковного зодчества. Не оставим без внимания мы и домик Патриарха Тихона.
Также вам удастся увидеть памятник, особенный не только для этого города, но и для всей России – памятник Учителю – первый памятник этой благородной профессии. Древний центр Торопца-Красный остров и дуб Александра Невского – их историю вам в подробностях расскажут в путешествии по Торопцу.
Экскурсия в музей Космонавтики (оплачивается дополнительно).
Обед.
Переезд в Наумово.
Экскурсия по усадьбе М. П. Мусоргского. В краю голубых псковских озер родился выдающийся русский композитор М. П. Мусоргский.
На его родине в поселке Наумово Куньинского района, создан филиал Псковского государственного историко-художественного и архитектурного музея-заповедника. Музей в доме, построенном в XIX веке, уже много лет открывает двери для своих гостей.
Сегодня вы сможете оценить здесь и интерьеры барской усадьбы, и увидеть вещи, принадлежавшие семье известного композитора, проследить творческий путь М. П. Мусоргского.
Переезд в Великие Луки на ж/д вокзал.
Окончание программы.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостинице «Торопа» в городе Торопец.
Стоимость тура на 1 человека, руб. :
|Дата
|Номер
|Цена
|06.12.25
|2-местный
|12900
|1-местный
|14900
|03.01.26 / 12.12.26
|2-местный
|14300
|1-местный
|16300
Пакет питания по желанию: 1950 руб.
Скидка пенсионерам: 200 руб.
Варианты проживания
Гостиница Торопа
Отель «Торопа» расположен в Торопце, в 700 м от Торопца. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и бар. Стойка регистрации этого 3-звездочного отеля открыта круглосуточно, в отеле доступен бесплатный Wi-Fi, организована доставка еды и напитков в номер. Желающие могут забронировать семейные номера.
В номерах установлен шкаф для одежды. В числе удобств письменный стол и телевизор. В некоторых номерах гостиницы «Торопа» есть балкон. Гостям всех номеров предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро в гостинице «Торопа» подают континентальный завтрак и завтрак по меню на выбор.
Подгородное находится в 3,9 км от отеля, а Торопец/Цветки — в 4,1 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обеспечение по маршруту
- Проживание в отеле в номерах 1-й категории
- Питание, указанное в программе: 1 завтрак в гостинице
- Услуги гида-сопровождающего
- Обзорная экскурсия по Великим Лукам
- Обзорная экскурсия по Торопцу
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Великих Лук и обратно и при необходимости авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга или Москвы и обратно (если турист едет сначала до Санкт-Петербурга или Москвы, а потом до Великих Лук)
- Питание, не указанное в программе: пакет питания: 2 обеда + 1 завтрак - 1950 рублей, ужины
- Экскурсия в музей Космонавтики - 100 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Когда и в какое время отправляются поезда в Великие Луки и обратно?
Санкт-Петербург:
- Ладожский вокзал: Санкт-Петербург — Велики Луки поезд 677А. Отправление накануне даты начала тура. 22:30-07:50.
- Великие Луки — Санкт-Петербург поезд 677А. 20:24-06:32.
Москва:
- Белорусский вокзал: Москва — Великие Луки поезд 063А. Отправление накануне даты начала тура. 21:14-07:50.
- Великие Луки — Москва поезд 064А 19:55-07:18. Прибытие на Белорусский вокзал.
Других поездов для отъезда обратно нет.
Важная информация
- Организатор не несет ответственности за задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
- В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать объекты из программы.
- Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.
Особенности данного тура: При себе обязательно иметь паспорт РФ и полис ОМС.
Перед покупкой ж/д билетов, уточните, гарантирована ли группа.
Какие скидки есть в туре?
Скидка пенсионерам: 200 руб.