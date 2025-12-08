1 день

Великие Луки, Полибино и Торопец

08:00 Встреча с гидом на ж/д вокзале Великих Лук (у памятника Ленину).

Завтрак в кафе города-шведский стол.

Обзорная экскурсия по г. Великие Луки. Наше путешествие начнётся в городе Великие Луки. Он является одним из культурно–образовательных центров Псковской области.

В ходе нашей экскурсии вы сможете проникнуться его историей, пройтись по улочкам и открыть для себя знаменательные исторические места и памятники.

Экскурсия в музей академика Виноградова. Одной из главных достопримечательностей Великих Лук является дом-музей академика И. М. Виноградова. Сегодня это единственный музей в России, посвящённый великому учёному.

Внутри вы сможете увидеть настоящий образец великолукской дореволюционной городской усадьбы, рассмотреть вещи, принадлежавшие Виноградову и его семье, и подробнее узнать о самом великом математике, его жизни и карьере.

Обед.

Переезд в Полибино.

Следующая остановка в нашей программе – Полибино. Эта деревня, расположившаяся на правом берегу реки Ловать, впервые упоминается в 1774 году, как владение Ивана Михельсона. Однако сегодня Полибино известно благодаря музею-усадьбе С. В. Ковалевской.

Экскурсия по музею-усадьбе С. Ковалевской. Мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской – единственный музей в мире, посвящённый этой удивительной женщине, признанному математику и общественному деятелю.

Первая русская женщина-математик провела в этом доме большую часть своего детства, и именно здесь, в Полибино, в ней открылись способности к точным наукам.

Здесь вы сможете увидеть уникальную коллекцию её вещей, документов и книг из личной библиотеки, которые характеризуют ее как всемирно признанного учёного.

Переезд в Торопец.

Торопец – чудесный маленький город расположившийся практически на границе Псковской и Тверской областей. В окружении озёр и лесов, он сумел сохранить свою особенную атмосферу, архитектуру и ритм жизни. У вас будет свободное время для прогулок по тихим улочкам и отдыха после поездки.

Размещение в гостинице.

