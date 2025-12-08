Мои заказы

Земля, рождающая гениев. Зимний тур в Псковскую область

Земля, рождающая гениев
Прикоснетесь к наследию двух великих математиков с мировым именем в их родовых усадьбах в Полибино и Великих Луках.

Вас ждут уникальные, единственные в мире музеи, где гениальные открытия рождались среди пейзажей русской глубинки.

Погрузитесь в атмосферу купеческого Торопца, прогуляетесь по его древним улочкам и ощутите вдохновение в родовом имении Мусоргского в Наумово.
Земля, рождающая гениев. Зимний тур в Псковскую областьФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Земля, рождающая гениев. Зимний тур в Псковскую областьФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Земля, рождающая гениев. Зимний тур в Псковскую областьФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Великие Луки, Полибино и Торопец

08:00 Встреча с гидом на ж/д вокзале Великих Лук (у памятника Ленину).

Завтрак в кафе города-шведский стол.

Обзорная экскурсия по г. Великие Луки. Наше путешествие начнётся в городе Великие Луки. Он является одним из культурно–образовательных центров Псковской области.

В ходе нашей экскурсии вы сможете проникнуться его историей, пройтись по улочкам и открыть для себя знаменательные исторические места и памятники.

Экскурсия в музей академика Виноградова. Одной из главных достопримечательностей Великих Лук является дом-музей академика И. М. Виноградова. Сегодня это единственный музей в России, посвящённый великому учёному.

Внутри вы сможете увидеть настоящий образец великолукской дореволюционной городской усадьбы, рассмотреть вещи, принадлежавшие Виноградову и его семье, и подробнее узнать о самом великом математике, его жизни и карьере.

Обед.

Переезд в Полибино.

Следующая остановка в нашей программе – Полибино. Эта деревня, расположившаяся на правом берегу реки Ловать, впервые упоминается в 1774 году, как владение Ивана Михельсона. Однако сегодня Полибино известно благодаря музею-усадьбе С. В. Ковалевской.

Экскурсия по музею-усадьбе С. Ковалевской. Мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской – единственный музей в мире, посвящённый этой удивительной женщине, признанному математику и общественному деятелю.

Первая русская женщина-математик провела в этом доме большую часть своего детства, и именно здесь, в Полибино, в ней открылись способности к точным наукам.

Здесь вы сможете увидеть уникальную коллекцию её вещей, документов и книг из личной библиотеки, которые характеризуют ее как всемирно признанного учёного.

Переезд в Торопец.

Торопец – чудесный маленький город расположившийся практически на границе Псковской и Тверской областей. В окружении озёр и лесов, он сумел сохранить свою особенную атмосферу, архитектуру и ритм жизни. У вас будет свободное время для прогулок по тихим улочкам и отдыха после поездки.

Размещение в гостинице.

Великие Луки, Полибино и Торопец
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Торопец и Наумово

Завтрак в гостинице.

Обзорная экскурсия по г. Торопец. Вам откроются старинные купеческие дома, видевшие рассвет торговли в городе. Свято-Тихоновский женский монастырь встретит спокойствием и умиротворённостью.

Одна из старейших церквей города – Казанская церковь позволит оценить красоту торопецкого стиля, а Спасо-Преображенская церковь представит вашему вниманию особенности местного церковного зодчества. Не оставим без внимания мы и домик Патриарха Тихона.

Также вам удастся увидеть памятник, особенный не только для этого города, но и для всей России – памятник Учителю – первый памятник этой благородной профессии. Древний центр Торопца-Красный остров и дуб Александра Невского – их историю вам в подробностях расскажут в путешествии по Торопцу.

Экскурсия в музей Космонавтики (оплачивается дополнительно).

Обед.

Переезд в Наумово.

Экскурсия по усадьбе М. П. Мусоргского. В краю голубых псковских озер родился выдающийся русский композитор М. П. Мусоргский.

На его родине в поселке Наумово Куньинского района, создан филиал Псковского государственного историко-художественного и архитектурного музея-заповедника. Музей в доме, построенном в XIX веке, уже много лет открывает двери для своих гостей.

Сегодня вы сможете оценить здесь и интерьеры барской усадьбы, и увидеть вещи, принадлежавшие семье известного композитора, проследить творческий путь М. П. Мусоргского.

Переезд в Великие Луки на ж/д вокзал.

Окончание программы.

Торопец и НаумовоТоропец и НаумовоТоропец и НаумовоТоропец и Наумово
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

В туре предусмотрено размещение в гостинице «Торопа» в городе Торопец.

Стоимость тура на 1 человека, руб. :

ДатаНомерЦена
06.12.252-местный12900
1-местный14900
03.01.26 / 12.12.262-местный14300
1-местный16300

Пакет питания по желанию: 1950 руб.

Скидка пенсионерам: 200 руб.

Варианты проживания

Гостиница Торопа

1 ночь

Отель «Торопа» расположен в Торопце, в 700 м от Торопца. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и бар. Стойка регистрации этого 3-звездочного отеля открыта круглосуточно, в отеле доступен бесплатный Wi-Fi, организована доставка еды и напитков в номер. Желающие могут забронировать семейные номера.

В номерах установлен шкаф для одежды. В числе удобств письменный стол и телевизор. В некоторых номерах гостиницы «Торопа» есть балкон. Гостям всех номеров предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро в гостинице «Торопа» подают континентальный завтрак и завтрак по меню на выбор.

Подгородное находится в 3,9 км от отеля, а Торопец/Цветки — в 4,1 км.

Гостиница ТоропаГостиница ТоропаГостиница ТоропаГостиница ТоропаГостиница ТоропаГостиница Торопа
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обеспечение по маршруту
  • Проживание в отеле в номерах 1-й категории
  • Питание, указанное в программе: 1 завтрак в гостинице
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Обзорная экскурсия по Великим Лукам
  • Обзорная экскурсия по Торопцу
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Великих Лук и обратно и при необходимости авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга или Москвы и обратно (если турист едет сначала до Санкт-Петербурга или Москвы, а потом до Великих Лук)
  • Питание, не указанное в программе: пакет питания: 2 обеда + 1 завтрак - 1950 рублей, ужины
  • Экскурсия в музей Космонавтики - 100 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Псковская область, Великие Луки
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и в какое время отправляются поезда в Великие Луки и обратно?

Санкт-Петербург:

  • Ладожский вокзал: Санкт-Петербург — Велики Луки поезд 677А. Отправление накануне даты начала тура. 22:30-07:50.
  • Великие Луки — Санкт-Петербург поезд 677А. 20:24-06:32.

Москва:

  • Белорусский вокзал: Москва — Великие Луки поезд 063А. Отправление накануне даты начала тура. 21:14-07:50.
  • Великие Луки — Москва поезд 064А 19:55-07:18. Прибытие на Белорусский вокзал.

Других поездов для отъезда обратно нет.

Важная информация
  • Организатор не несет ответственности за задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
  • В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать объекты из программы.
  • Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.
  • Организатор не несет ответственности за задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
  • В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать объекты из программы.
  • Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.
  • Организатор не несет ответственности за задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
  • В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать объекты из программы.
  • Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.

Особенности данного тура: При себе обязательно иметь паспорт РФ и полис ОМС.

Перед покупкой ж/д билетов, уточните, гарантирована ли группа.

Какие скидки есть в туре?

Скидка пенсионерам: 200 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Похожие туры из Великих Луков

Великие Луки, Полибино, Торопец, Наумово: земля, рождающая гениев
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Великие Луки, Полибино, Торопец, Наумово: земля, рождающая гениев
Начало: Псковская область, Великие Луки
7 мар в 10:00
18 апр в 10:00
от 14 300 ₽ за человека