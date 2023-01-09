Сольвычегодск и Великий Устюг

Экскурсионный тур «Сольвычегодск и Великий Устюг» на 3 дня

4.7
3 отзыва
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Сольвычегодск и Великий Устюг
Сольвычегодск и Великий Устюг
Сольвычегодск и Великий Устюг
Сольвычегодск и Великий Устюг
Сольвычегодск и Великий Устюг
Сольвычегодск и Великий Устюг
Сольвычегодск и Великий Устюг
Сольвычегодск и Великий Устюг
Сольвычегодск и Великий Устюг
Сольвычегодск и Великий Устюг
Сольвычегодск и Великий Устюг
Сольвычегодск и Великий Устюг
Сольвычегодск и Великий Устюг
Сольвычегодск и Великий Устюг
Сольвычегодск и Великий Устюг
Сольвычегодск и Великий Устюг
Сольвычегодск и Великий Устюг
Сольвычегодск и Великий Устюг
Сольвычегодск и Великий Устюг
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Знакомство с Сольвычегодском
Знакомство с Сольвычегодском
Озеро Соленое, минеральный источник, набережная реки Вычегда
«Устюжские письма»
«Устюжские письма»
Изящество рисунка и каллиграфическая чистота линий, прорисованные детали и изысканный колорит
Вотчина Деда Мороза (по желанию)
Вотчина Деда Мороза (по желанию)
Посещение сказочного терема седого волшебника, Тропы сказок и кузницы Деда Мороза

Описание

Вы окунётесь в мир храмового зодчества и духовного наследия Древней Руси и почувствуете атмосферу того времени, с которого остались лишь памятники архитектуры и увлекательные истории.

Приятным дополнением к программе тура станет знакомство с народными ремеслами и промыслами Русского Севера: чернением по серебру, берестяным промыслом и ткачеством.

Программа тура по дням

1 день

Озеро Солёное, минеральный источник, набережная реки Вычегда

09:14 Прибытие туристов на ст. Котлас Южный поездом № 78 Санкт-Петербург — Воркута.

10:03 Прибытие туристов на ст. Котлас Южный поездом № 376 Москва — Воркута.

Встреча — сбор туристов у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона с табличкой.

10:15 Трансфер в Сольвычегодск (32 км).

12:00 Обзорная пешеходная экскурсия — озеро Соленое, минеральный источник, набережная реки Вычегда.

Экскурсия в Благовещенский собор — домовую церковь купцов Строгановых (XVI век), в котором располагается экспозиция Сольвычегодского историко-архитектурного музея.

В интерьере храма сохранились фрески и иконостас XVII века. С колокольни собора открывается прекрасная панорама на этот небольшой уездный городок. Знакомство с Введенским монастырем, основанным в XVII веке рядом с Соленым озером, на берегу которого сохранилась соляная варница.

В главном храме монастыря — Введенском соборе сохранился впечатляющий своими размерами семиярусный резной иконостас и иконы «строгановской» школы XVII века.

Примечание: во время экскурсионного дня выделяется время для самостоятельного перекуса в кафе Сольвычегодска.

16:00 Трансфер в Великий Устюг (101 км).

18:00 Размещение в гостиницах города в номерах с удобствами.

Ужин.

Свободное время.

Озеро Солёное, минеральный источник, набережная реки ВычегдаОзеро Солёное, минеральный источник, набережная реки ВычегдаОзеро Солёное, минеральный источник, набережная реки Вычегда
2 день

Великий Устюг: обзорная экскурсия и музей древнерусского искусства

08:30 Завтрак в кафе гостиницы.

09:00 Обзорная пешеходная экскурсия с посещением храма Прокопия Устюжского. Во время экскурсии туристы побывают на Соборном Дворище, познакомятся с ансамблем Михаило-Архангельского монастыря (основан в XII веке), увидят прекрасные памятники каменного зодчества — церкви Спасо-Преображения и Сретенско-Преображения XII-XVIII в., церкви Вознесения и Николы Угодника XVII в., памятники гражданской архитектуры, прогуляются по набережной реки Сухоны.

11:30 Посещение сувенирных лавок «Северная чернь» и «Коробейник».

12:00 Экскурсия в Музей древнерусского искусства проводится в церкви Вознесения. Музей древнерусского искусства создан в памятнике архитектуры ХVII в. — церкви Вознесения, где и организована музейная экскурсия. Сегодня храм представляет редкий памятник, отличающийся целостностью своего интерьера.

В Музее древнерусского искусства особенно ярко представлено устюжское иконописание. Экспонируется около 70 памятников иконописного искусства XV–ХVII вв., 33 из них показаны впервые. Представлены знаменитые «устюжские письма», с их изяществом рисунка и каллиграфической чистотой линий, тщательной прорисовкой деталей и изысканным колоритом.

Среди них выдающиеся произведения устюжского иконописания — икона «Успение Богоматери» (1496), вклад князя Семёна Борисовича Суздальского в главный храм Великого Устюга — Успенский собор, образ Спаса Нерукотворного (XVI в.), чудотворная икона «Богоматерь Одигитрия Смоленская» (около 1558), перед которой в 1693 году молился Пётр Первый.

Примечание: в случае выходного или санитарного дня в церкви Вознесения, экскурсия заменяется на обзорную экскурсию по музейному фондохранилищу.

Краткое содержание: в депозитарии — хранилище музейных фондов, проводится обзорная экскурсия по музейному фондохранилищу — многочисленным коллекциям, среди которых изразцы и мебель, художественная береста и самовары, стекло и фарфор, книги и документы. Большие площади выставки отведены под доступное для посетителей, хранение коллекций предметов.

В обзорной экскурсии представлены: коллекция изразцов, насчитывающая более трех с половиной тысяч единиц хранения, коллекция прялок и предметов мебели, коллекция изделий из бересты, коллекция фарфора и фаянса, коллекция изделий из кости.

Самая большая группа предметов в обзорной экскурсии — это всевозможные шкатулочки, коробочки, ларцы разных размеров. Среди предметов обихода, в основном в зажиточных домах, бытовали различные предметы из кости — веера, швейки, ножи для разрезания бумаги, гребни. Обилие монастырей и церквей на Русском Севере определило ещё один вид работ косторезов: образки, кресты, иконы.

Иконы монтировались из костяных пластинок и фигур на прямоугольной доске на фоне фольги или тканей. В отдельном зале фондохранилища представлена коллекция предметов из металла. В основном, это самовары: самовары-чайники, походные самовары. Также в обзорной экскурсии можно увидеть поддужные колокольчики разных размеров, подсвечники, канделябры, замки, ключи большие и маленькие.

13:00 Обед в кафе города.

14:00 За дополнительную плату, на выбор предлагаются:

  • поездка на Загородную Вотчину деда Мороза — посещение сказочного терема седого волшебника, Тропы сказок и кузницы Деда Мороза. Стоимость 2 900 рублей с человека;
  • экскурсия в музей завода «Северная чернь». Стоимость 500 рублей с человека;
  • экскурсия в этнографический музей «Искусство Устюжской земли» в здании Никольской церкви. Богатые фондовые коллекции позволили показать разнообразие народного искусства Устюжского края ХVII – начала ХХ в: узорное ткачество (пестрядь, ремизное, браное, выборное), вышивку, кубовую набойку, резьбу и роспись по дереву, ковку и просечку, керамику. Стоимость 700 рублей с человека.
Великий Устюг: обзорная экскурсия и музей древнерусского искусстваВеликий Устюг: обзорная экскурсия и музей древнерусского искусстваВеликий Устюг: обзорная экскурсия и музей древнерусского искусстваВеликий Устюг: обзорная экскурсия и музей древнерусского искусстваВеликий Устюг: обзорная экскурсия и музей древнерусского искусства
3 день

Свободный день

08:00 Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров.

Свободный день для самостоятельного изучения города.

За дополнительную плату, на выбор предлагаются:

  • экскурсия в Троице-Гледенский монастырь. Краткое содержание: при слиянии рек Сухоны и Юга на высоком холме в незапамятные времена стоял город Гледен. Близ города был основан монастырь во имя Святой Живоначальной Троицы, который по праву считается одним из древнейших на Русском Севере. Редкостный по красоте иконостас, возрожденный в 70-е годы XX века московскими реставраторами, вызывает восхищение всех, кто приезжает на музейную экскурсию в Троице-Гледенский монастырь. Посещение Дымковской слободы. Панорама набережной Великого Устюга. Примечания: экскурсия автобусно-пешеходная, проводится только в летний период (с мая по сентябрь). Стоимость 2 500 рублей с человека;
  • экскурсия в Михайло-Архангельский собор, украшением которого является высокий трехъярусный резной золоченый иконостас 17-18 вв., в котором совмещены два стиля — барокко и классицизм. На паперти собора сохранились четыре разновоременные росписи 17-18 вв, в том числе уникальные «Притчи старческие». Примечание: экскурсия пешеходная, проводится только в летний период (с мая по сентябрь). Стоимость 800 рублей с человека.
Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день

Проживание

В туре предусмотрено размещение в гостинице в Великом Устюге в номерах с удобствами — гостиница «Двина». Если в этой гостинице нет мест, то альтернатива — гостиницы «Сухона», «Великий Устюг».

Стоимость тура на 1 человека, руб:

  • при 1-местном размещении — 19 825 рублей;
  • при 2-местном размещении — 17 465 рублей.

Стоимость тура на 1 человека в зимние праздники (в период с 20 декабря по 15 января):

  • при 1-местном размещении — 26 325 рублей;
  • при 2-местном размещении — 22 465 рублей.

Варианты проживания

Гостиница «Двина»

2 ночи

«Двина» — это уютная небольшая гостиница на 46 номеров в самом центре города Великий Устюг. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера в отеле выполнены в светлых и спокойных тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и бесплатным Wi-Fi. На территории есть бесплатная парковка.

В кафе «Гостиный Дворик» гости могут насладиться вкусным континентальным завтраком. В номерах есть холодильник и электрический чайник.

В шаговой доступности «Резиденция Деда Мороза» — 450 метров, набережная реки Сухона — 350 метров и «Успенский Собор» — 550 метров. До железнодорожного вокзала «Великий Устюг» 3,5 километра, до местного аэропорта 4 километра.

Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»

Гостиница «Сухона»

2 ночи

Гостиница «Сухона» находится в Великом Устюге. Для удобства гостей предоставляется услуга вызова трансфера и бесплатная парковка на территории комплекса.

Разместиться предлагается в номерах разной категории, каждый из которых оснащен современной мебелью и техникой, удобными спальными местами и интернетом, а также индивидуальной ванной комнатой.

На территории гостиницы работает ресторан, готовый предложить разнообразие блюд русской и европейской кухни. Каждое утро сервируется сытный завтрак по меню.

Гостиница находится в самом центре города. В шаговой доступности музей, городская резиденция Деда Мороза, продовольственные магазины и магазины сувенирной продукции.

Гостиница «Сухона»Гостиница «Сухона»Гостиница «Сухона»Гостиница «Сухона»

Гостиница «Великий Устюг»

2 ночи

Комфортабельная, современная гостиница «Великий Устюг» расположена в центре живописного старинного города, в шаговой доступности от исторически значимых объектов архитектуры Великого Устюга — Собора Прокопия Праведного, церкви Вознесения, Михайло-Архангельского монастыря и других достопримечательностей. От гостиницы рукой подать до Набережной — красивейшей улицы города, вдоль которой вытянута цепочка древних храмов и церквей и открывается прекрасная панорама на храмы Дымковской Слободы на противоположном берегу реки Сухоны.

Гостиница «Великий Устюг» — это целый гостиничный комплекс, располагающий рестораном, конференц-залом, парикмахерской.

90 номеров гостиницы оборудованы удобной мебелью, спутниковым телевидением, душевой комнатой. Возможно размещение до 190 человек.

Созданы все условия для уютного проживания и полноценного отдыха. Отличное обслуживание и широкие возможности для проведения различных мероприятий.

Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Трансфер от/до аэропорта и ж/д вокзала
  • Питание (2 завтрака, 1 обед, 1 ужин)
  • Проживание в номерах с удобствами
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты по всему маршруту
  • Питание, указанное как «самостоятельно» или «за дополнительную плату»
  • Активности и экскурсии, указанные как «самостоятельно» или «за дополнительную плату»:поездка на Загородную Вотчину деда Мороза — 2 900 руб. /чел. экскурсия в музей завода «Северная чернь» — 500 руб. /чел. экскурсия в этнографический музей «Искусство устюжской земли» в здании Никольской церкви — 700 руб. /чел. экскурсия в Троице-Гледенский монастырь + Дымковская слобода — 2 500 руб. /чел. экскурсия в Михайло-Архангельский собор (экскурсия пешеходная, проводится с мая по сентябрь) — 800 руб. /чел.
  • Поездка на Загородную Вотчину деда Мороза — 2 900 руб. /чел.
  • Экскурсия в музей завода «Северная чернь» — 500 руб. /чел.
  • Экскурсия в этнографический музей «Искусство устюжской земли» в здании Никольской церкви — 700 руб. /чел.
  • Экскурсия в Троице-Гледенский монастырь + Дымковская слобода — 2 500 руб. /чел.
  • Экскурсия в Михайло-Архангельский собор (экскурсия пешеходная, проводится с мая по сентябрь) — 800 руб. /чел
Место начала и завершения?
Архангельская область, Котлас
Билеты входят в стоимость?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсионных и иных мероприятий без уменьшения программы тура. Время проведения мероприятий в программе указано ориентировочно.

Какой транспорт используется в туре?

Легковой автомобиль Volkswagen Polo, минивен Volkswagen.

Может ли изменяться стоимость?

В зимние праздники, в период с 20 декабря по 15 января доплата 5 000 рублей с человека при 2-местном размещении и 6 500 рублей при 1-местном размещении.

Что ещё нужно знать о туре?

Перед бронированием тура просим уточнять стоимость путевки. Дополнительные экскурсии заказываются и оплачиваются на местах.

Какой минимальный возраст, с которого можно ехать в тур?

Рекомендуемый возраст — от 5 лет. Однако, в туре бывали туристы и с 3-летними детьми, и даже с грудничками.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
9 янв 2023
Организатор Ольга хорошо вела группу. Обязательная, пунктуальная и хороший организатор.
Н
9 янв 2023
Созванивались, списывались, все в контакте, план мероприятий дали на весь период сразу-удобно. Все было по запланированному графику, спасибо организаторам за отдых!!
К
9 янв 2023
Сняла 1 звезду,т. к. программа была скорректирована по времени и дням без предварительного уведомления нас.
А так всё супер.
А прощальная песня "Великий Устюг" в машине во время трансфера на вокзал - добавила незабываемого колорита. 👍🏻👍🏻👍🏻

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Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры

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