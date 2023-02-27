Прибытие в г. Великий Устюг.
Внимание:
Заселение в гостиницу «На Валге».
Обед.
Переезд в город Великий Устюг.
Осмотр Соборного дворища, рассказ о его храмах, истории Великого Устюга.
Посещение Собора Прокопия Праведного.
Второй собор Соборного дворища посвящен святому праведному Прокопию – небесному покровителю Великого Устюга.
Встреча и общение с отцом Вячеславом, по желанию благословение, помазание.
Осмотр Собора Иоанна Устюжского.
Осмотр Набережной Великого Устюга в сопровождении гида – экскурсовода.
Свободное время в городе.
Самостоятельный осмотр центральной части города.
Завтрак.
Посещение Музея древнего искусства, расположенного в церкви Вознесения.
Местночтимые святые Иоанн и Мария – храм Вознесения место их упокоения.
В храме 6 иконостасов ХV111 в. Уникальные произведения устюжского иконописания, лицевого шитья и редкие книги.
Интерактивное занятие «В иконописной мастерской», знакомство в интерьерах храма с миром древнерусской иконы, основными этапами ее создания.
Переезд в Михайло-Архангельский монастырь.
Осмотр монастырских строений.
Обед.
Посещение Музея природы.
Интерактивные занятия «Загадки северной природы».
Сидя на березовых пенечках, наши гости в доступной игровой форме знакомятся с жизнью северной природы в разные времена года.
Осмотр церкви Жен Мироносиц.
Посещение музея новогодней, рождественской игрушки.
Ужин.
Завтрак.
Выезд на экскурсию в природный заповедник «Опоки».
Примерно в 70 километрах от города Великий Устюг на правом берегу Сухоны есть деревня Опоки – что на древнерусском языке означает «скалы».
Здесь под натиском реки образовались Сухонские скалы.
На противоположном левом берегу Сухоны, у нежилой деревни Братское, есть еще одно притягательное место – фонтанирующий источник.
Высота гейзера достигала 10 метров, сейчас запас воды в водоносном горизонте уменьшился, а жерло гейзера расширилось – и фонтан стал ниже: 4–5 метров.
Обед.
Выезд из гостиницы.
Тур предусматривает проживание в современном отеле гостиничного комплекса «На Валге».
Стоимость тура для детей от 4 до 14 лет – 12 400 руб.
Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в Великом Устюге. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.
Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.
Расстояние от гостиницы «На Валге» до аэропорта Великий Устюг составляет 4,1 км.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Вы можете доехать до ж/д транспортом до станции Котлас Южный.
Далее варианты: автобус до города Великий Устюг либо такси.
При передвижении автобусом встречаем туристов в Великом Устюге и везем в ГК «На Валге» (без доп. оплаты).
По запросу за дополнительную плату предоставляем трансфер из Котласа.
Самолетом до аэропорта Великий Устюг.