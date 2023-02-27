Святыни северной земли. Поездка в Великий Устюг

Акция! Скидка на раннее бронирование за 60 дней до начала тура 12%

5
3 отзыва
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Акция! Скидка на раннее бронирование за 60 дней до начала тура 12% от стоимости. В этом туре вас ждет путешествие по святым местам Великого Устюга.

Вы узнаете историю города, побываете в Соборе Прокопия Праведного и Михайло-Архангельском монастыре, посетите музей древнего искусства и музей рождественской игрушки. А еще съездите в природный заповедник «Опоки» и полюбуетесь береговыми скалами.
Святыни северной земли. Поездка в Великий Устюг
Святыни северной земли. Поездка в Великий Устюг
Святыни северной земли. Поездка в Великий Устюг
Святыни северной земли. Поездка в Великий Устюг
Святыни северной земли. Поездка в Великий Устюг
Святыни северной земли. Поездка в Великий Устюг
Святыни северной земли. Поездка в Великий Устюг
Святыни северной земли. Поездка в Великий Устюг
Святыни северной земли. Поездка в Великий Устюг
Святыни северной земли. Поездка в Великий Устюг
Святыни северной земли. Поездка в Великий Устюг
Святыни северной земли. Поездка в Великий Устюг
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Фонтанирующий источник
Фонтанирующий источник
Отправитесь в природный заповедник «Опоки» и узнаете про историю этого удивительного места
На берегу реки Сухона
На берегу реки Сухона
Осмотрите набережную Великого Устюга в сопровождении гида
Святые места
Святые места
Посетите собор, церковь, монастырь и сможете пообщаться с отцом Вячеславом

Программа тура по дням

1 день

Соборы г. Великий Устюг

Прибытие в г. Великий Устюг.

Внимание:

  • туристов в Великом Устюге в аэропорту встретим (без доп. платы);
  • на ж/д вокзале Котласа за дополнительную плату (тариф уточнять при бронировании).

Заселение в гостиницу «На Валге».

Обед.

Переезд в город Великий Устюг.

Осмотр Соборного дворища, рассказ о его храмах, истории Великого Устюга.

Посещение Собора Прокопия Праведного.

Второй собор Соборного дворища посвящен святому праведному Прокопию – небесному покровителю Великого Устюга.

Встреча и общение с отцом Вячеславом, по желанию благословение, помазание.

Осмотр Собора Иоанна Устюжского.

Осмотр Набережной Великого Устюга в сопровождении гида – экскурсовода.

Свободное время в городе.

Самостоятельный осмотр центральной части города.

Соборы г. Великий УстюгСоборы г. Великий УстюгСоборы г. Великий УстюгСоборы г. Великий УстюгСоборы г. Великий Устюг
2 день

Музей древнего искусства. Михайло-Архангельский монастырь. Музей природы. Музей новогодней, рождественской игрушки

Завтрак.

Посещение Музея древнего искусства, расположенного в церкви Вознесения.

Местночтимые святые Иоанн и Мария – храм Вознесения место их упокоения.

В храме 6 иконостасов ХV111 в. Уникальные произведения устюжского иконописания, лицевого шитья и редкие книги.

Интерактивное занятие «В иконописной мастерской», знакомство в интерьерах храма с миром древнерусской иконы, основными этапами ее создания.

Переезд в Михайло-Архангельский монастырь.

Осмотр монастырских строений.

Обед.

Посещение Музея природы.

Интерактивные занятия «Загадки северной природы».

Сидя на березовых пенечках, наши гости в доступной игровой форме знакомятся с жизнью северной природы в разные времена года.

Осмотр церкви Жен Мироносиц.

Посещение музея новогодней, рождественской игрушки.

Ужин.

Музей древнего искусства. Михайло-Архангельский монастырь. Музей природы. Музей новогодней, рождественской игрушкиМузей древнего искусства. Михайло-Архангельский монастырь. Музей природы. Музей новогодней, рождественской игрушкиМузей древнего искусства. Михайло-Архангельский монастырь. Музей природы. Музей новогодней, рождественской игрушкиМузей древнего искусства. Михайло-Архангельский монастырь. Музей природы. Музей новогодней, рождественской игрушки
3 день

Природный заповедник «Опоки». Отъезд

Завтрак.

Выезд на экскурсию в природный заповедник «Опоки».

Примерно в 70 километрах от города Великий Устюг на правом берегу Сухоны есть деревня Опоки – что на древнерусском языке означает «скалы».

Здесь под натиском реки образовались Сухонские скалы.

На противоположном левом берегу Сухоны, у нежилой деревни Братское, есть еще одно притягательное место – фонтанирующий источник.

Высота гейзера достигала 10 метров, сейчас запас воды в водоносном горизонте уменьшился, а жерло гейзера расширилось – и фонтан стал ниже: 4–5 метров.

Обед.

Выезд из гостиницы.

Природный заповедник «Опоки». ОтъездПриродный заповедник «Опоки». ОтъездПриродный заповедник «Опоки». Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в современном отеле гостиничного комплекса «На Валге».

Стоимость тура для детей от 4 до 14 лет – 12 400 руб.

Варианты проживания

Гостиница «На Валге»

2 ночи

Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в Великом Устюге. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.

Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.

Расстояние от гостиницы «На Валге» до аэропорта Великий Устюг составляет 4,1 км.

Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостиничном комплексе «На Валге» в номере категории «Стандарт» 3 дня/2 ночи
  • Питание по программе: завтрак (2), обед (3), ужин (2)
  • Стоимость входных билетов на мастер-классы и в музеи по программе
  • Транспортное обслуживание в рамках программы
  • Услуги гида
Что не входит
  • Авиа билеты до г. Великий Устюг и обратно или ж/д билеты до г. Котлас и обратно
  • Трансфер из г. Котлас до г. Великий Устюг/гостиничного комплекса «На Валге» и обратно (самостоятельно на автобусе/такси или за доп. плату)
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Вологодская область, Великоустюгский муниципальный округ, посёлок Валга
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как добраться до гостиничного комплекса?

Вы можете доехать до ж/д транспортом до станции Котлас Южный.

Далее варианты: автобус до города Великий Устюг либо такси.

При передвижении автобусом встречаем туристов в Великом Устюге и везем в ГК «На Валге» (без доп. оплаты).

По запросу за дополнительную плату предоставляем трансфер из Котласа.

Самолетом до аэропорта Великий Устюг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
27 фев 2023
Огромное спасибо всём за великолепное путешествие в сказку, в детство. Успехов вам и процветания, а мы будем постоянными вашими клиентами❤️
Е
6 фев 2023
Потрясающее путешествие в Великий Устюг - яркое, захватывающее, разнообразное!
Потрясающее путешествие в Великий Устюг - яркое, захватывающее, разнообразное!Потрясающее путешествие в Великий Устюг - яркое, захватывающее, разнообразное!Потрясающее путешествие в Великий Устюг - яркое, захватывающее, разнообразное!Потрясающее путешествие в Великий Устюг - яркое, захватывающее, разнообразное!Потрясающее путешествие в Великий Устюг - яркое, захватывающее, разнообразное!Потрясающее путешествие в Великий Устюг - яркое, захватывающее, разнообразное!Потрясающее путешествие в Великий Устюг - яркое, захватывающее, разнообразное!Потрясающее путешествие в Великий Устюг - яркое, захватывающее, разнообразное!Потрясающее путешествие в Великий Устюг - яркое, захватывающее, разнообразное!Потрясающее путешествие в Великий Устюг - яркое, захватывающее, разнообразное!
Е
6 фев 2023
Отличное путешествие - яркое, насыщенное, интересное, завораживает!!!

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