3 день

Природный заповедник «Опоки». Отъезд

Завтрак.

Выезд на экскурсию в природный заповедник «Опоки».

Примерно в 70 километрах от города Великий Устюг на правом берегу Сухоны есть деревня Опоки – что на древнерусском языке означает «скалы».

Здесь под натиском реки образовались Сухонские скалы.

На противоположном левом берегу Сухоны, у нежилой деревни Братское, есть еще одно притягательное место – фонтанирующий источник.

Высота гейзера достигала 10 метров, сейчас запас воды в водоносном горизонте уменьшился, а жерло гейзера расширилось – и фонтан стал ниже: 4–5 метров.

Обед.

Выезд из гостиницы.