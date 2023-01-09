1 день

Обзорная экскурсия по Каргополю и выставка Каргополье с древнейшиих времён

06:03 Прибытие на станцию Няндома поездом № 79 Архангельск – Адлер.

06:37 Прибытие на станцию Няндома поездом № 10 С-Петербург – Архангельск.

07:00 Прибытие на станцию Няндома поездом № 143 Мурманск (Архангельск) – Вологда.

10:02 Прибытие на станцию Няндома поездом № 118 Москва – Архангельск.

Встреча — сбор туристов с табличкой у центрального входа на жд вокзал со стороны перрона.

10:15 Трансфер в Каргополь (78 км).

11:15 Прибытие в Каргополь. Обед в кафе города.

12:00 Обзорная пешеходная экскурсия по городу проведёт вас по уютной набережной, храмовые комплексы на площадях порадуют своим великолепием, а местные предания и легенды всецело окунут вас в далёкое прошлое северного славного города.

Город Каргополь расположен у самого истока реки Онеги, берущей своё начало из озера Лаче. В прошлом — это известный торговый город древнерусского государства, земли уезда которого простирались вдоль реки Онеги до самого Белого моря.

Через Каргополь проходил транзитный соляной путь из Поморья. Выгодное экономическое положение, монополия на торговлю солью, пожалованная Иваном Грозным способствовали экономическому развитию города.

С Каргополем связано немало известных лиц и сюжетов истории Российского государства. «Кому Белоозеро, а мне оно смолы чернее; кому Лаче-озеро, а мне, на нем живя, плач горький» — пишет о Каргополе Даниил Заточник — автор и главный персонаж выдающегося произведения древнерусской литературы XII-XIII вв.

В 1447 году в Каргополь бежал соперник великого князя Московского Василия Темного Дмитрий Шемяка, захватив с собой царевну Софью и царскую казну. Посол английской королевы Джеймс Флетчер в 1588 году называл Каргополь в числе главных городов России…

После раскола русской православной церкви в Каргополь бежали «утекшие» монахи из Соловецкого монастыря. Из Каргополя родом Александр Баранов – Первый Главный правитель Русской Америки. И это далеко не полный список известных лиц и событий!

Всегда, во все времена Каргополь сохранял свой особый статус, свое лицо, не торопясь подчиняться реформам и нововведениям. «До бога высоко, до царя далёко!» - так говаривали в Каргополе.

Посещение сувенирного магазина.

14:00 Посещение выставки «Каргополье с древнейших времён». Краткое содержание: в экспозиции представлена история каргопольской крепости, предметы раскопок XVII века, в том числе оружие, пушки, ядра и т. п.

Посетителям представят уникальную икону «Борис и Глеб на фоне горящей каргопольской крепости», написанную 1700 года мая 1 дня в память о чудесном спасении Каргополя от пожара, расскажут об осаде каргопольской крепости польско-литовскими отрядами в 1612 году и успехах каргопольцев, где они «и преславные победы показали».

15:00 Трансфер в деревню Чертовицы Нижние (12 км). Размещение в Гостевом доме «Каргопольская слобода» на берегу реки Онеги в номерах со всеми удобствами.

16:30 Вечерняя паужина (чай с пирогами) и демонстрация фильма «Каргополье — край спрятанного времени».

17:30 По желанию гостей организуется трансфер в Каргополь для самостоятельного знакомства с городом. Эта часть «неорганизованного» путешествия наверняка будет чрезвычайно интересной и познавательной. Сюда приезжают за «атмосферой».

По Каргополю можно просто гулять без всякой цели и получать удовольствие от всего увиденного. Другой воздух, другой ритм, другие мысли. Затейливые дома из разных эпох, кое-где дощатые тротуары, тихие провинциальные улочки.

От улицы Ивана Болотникова, героя смутного времени и предводителя крестьянского восстания 1606-1607 годов можно дойти до белоснежного памятника другому революционеру — Ильичу. Здесь жили люди в 16 веке, 17, 18, 19… живут и сейчас.

По желанию (самостоятельно, за дополнительную плату) — посещение первого в Каргополе Частного Дома — музея династии гончаров Шевелевых с возможностью проведения мастер-класса по лепке каргопольской глиняной игрушки. Берестяная сувенирная лавка.

Русская баня (за доп. плату).