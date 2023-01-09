Экскурсионный тур «Каргополь, Сольвычегодск и Великий Устюг» на 4 дня
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Описание
Этот тур позволит ненадолго отрешиться от сиюминутных проблем, и окунутся в мир храмового зодчества Древней Руси, позволит почувствовать великое духовное наследие, которое завещали нам наши предки, чтобы мы сохранили в своих сердцах чувство красоты и гармонии мира.
Вы познакомитесь с духовными символами Русского Севера — церковью Прокопия Праведного в Великом Устюге и Христорождественским Собором в Каргополе, возрождающимся монастырём Александра Ошевенского на Каргополье и Благовещенским Собором — домовой церковью купцов Строгановых в Сольвычегодске.
Приятным дополнением к программе тура станет знакомство с народными ремеслами и промыслами Русского Севера — каргопольской глиняной игрушкой, чернением по серебру, берестяным промыслом и ткачеством. А деревенский обед по-ошевенски с множеством пирогов из русской печи будет настоящим праздником для гостей.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Каргополю и выставка Каргополье с древнейшиих времён
06:03 Прибытие на станцию Няндома поездом № 79 Архангельск – Адлер.
06:37 Прибытие на станцию Няндома поездом № 10 С-Петербург – Архангельск.
07:00 Прибытие на станцию Няндома поездом № 143 Мурманск (Архангельск) – Вологда.
10:02 Прибытие на станцию Няндома поездом № 118 Москва – Архангельск.
Встреча — сбор туристов с табличкой у центрального входа на жд вокзал со стороны перрона.
10:15 Трансфер в Каргополь (78 км).
11:15 Прибытие в Каргополь. Обед в кафе города.
12:00 Обзорная пешеходная экскурсия по городу проведёт вас по уютной набережной, храмовые комплексы на площадях порадуют своим великолепием, а местные предания и легенды всецело окунут вас в далёкое прошлое северного славного города.
Город Каргополь расположен у самого истока реки Онеги, берущей своё начало из озера Лаче. В прошлом — это известный торговый город древнерусского государства, земли уезда которого простирались вдоль реки Онеги до самого Белого моря.
Через Каргополь проходил транзитный соляной путь из Поморья. Выгодное экономическое положение, монополия на торговлю солью, пожалованная Иваном Грозным способствовали экономическому развитию города.
С Каргополем связано немало известных лиц и сюжетов истории Российского государства. «Кому Белоозеро, а мне оно смолы чернее; кому Лаче-озеро, а мне, на нем живя, плач горький» — пишет о Каргополе Даниил Заточник — автор и главный персонаж выдающегося произведения древнерусской литературы XII-XIII вв.
В 1447 году в Каргополь бежал соперник великого князя Московского Василия Темного Дмитрий Шемяка, захватив с собой царевну Софью и царскую казну. Посол английской королевы Джеймс Флетчер в 1588 году называл Каргополь в числе главных городов России…
После раскола русской православной церкви в Каргополь бежали «утекшие» монахи из Соловецкого монастыря. Из Каргополя родом Александр Баранов – Первый Главный правитель Русской Америки. И это далеко не полный список известных лиц и событий!
Всегда, во все времена Каргополь сохранял свой особый статус, свое лицо, не торопясь подчиняться реформам и нововведениям. «До бога высоко, до царя далёко!» - так говаривали в Каргополе.
Посещение сувенирного магазина.
14:00 Посещение выставки «Каргополье с древнейших времён». Краткое содержание: в экспозиции представлена история каргопольской крепости, предметы раскопок XVII века, в том числе оружие, пушки, ядра и т. п.
Посетителям представят уникальную икону «Борис и Глеб на фоне горящей каргопольской крепости», написанную 1700 года мая 1 дня в память о чудесном спасении Каргополя от пожара, расскажут об осаде каргопольской крепости польско-литовскими отрядами в 1612 году и успехах каргопольцев, где они «и преславные победы показали».
15:00 Трансфер в деревню Чертовицы Нижние (12 км). Размещение в Гостевом доме «Каргопольская слобода» на берегу реки Онеги в номерах со всеми удобствами.
16:30 Вечерняя паужина (чай с пирогами) и демонстрация фильма «Каргополье — край спрятанного времени».
17:30 По желанию гостей организуется трансфер в Каргополь для самостоятельного знакомства с городом. Эта часть «неорганизованного» путешествия наверняка будет чрезвычайно интересной и познавательной. Сюда приезжают за «атмосферой».
По Каргополю можно просто гулять без всякой цели и получать удовольствие от всего увиденного. Другой воздух, другой ритм, другие мысли. Затейливые дома из разных эпох, кое-где дощатые тротуары, тихие провинциальные улочки.
От улицы Ивана Болотникова, героя смутного времени и предводителя крестьянского восстания 1606-1607 годов можно дойти до белоснежного памятника другому революционеру — Ильичу. Здесь жили люди в 16 веке, 17, 18, 19… живут и сейчас.
По желанию (самостоятельно, за дополнительную плату) — посещение первого в Каргополе Частного Дома — музея династии гончаров Шевелевых с возможностью проведения мастер-класса по лепке каргопольской глиняной игрушки. Берестяная сувенирная лавка.
Русская баня (за доп. плату).
Ошевенская волость и обед по-ошевенски
08:30 Завтрак.
09:00 Автобусно-пешеходная экспедиция в «Ошевенскую волость». Кроме села Ошевенское путь будет в деревни Саунино и Погост (50 км). Это второе по значению место в Каргополье, где непременно следует побывать. Здесь одновременно сосуществуют старинный возрождающийся монастырь, деревянное зодчество и традиционные для Русского севера ремёсла.
Село Ошевенское — выдающийся историко-ландшафтный памятник Русского Севера. Жилая застройка в старинной планировке органично сосуществуют с часовнями, церквями, комплексом монастыря. Но сохранились здесь и артефакты еще языческой культуры — обетные кресты, святая роща, культовые поклонные камни — следовики. И это удивительно!
В селе Саунино – церковь Иоанна Златоуста. Это шатровый храм 1665 года. Внутри храм перекрыт живописным потолком — «расписными небесами». Шестигранная колокольня XVIII века придает всему ансамблю законченный неповторимый облик. Ансамбли памятников деревянного зодчества ожидают и в деревне с замечательным названием Погост.
В древности это слово обозначало не только кладбище, но и некое общее место близких поселений. Поселения сохранились не все, а вот деревня Погост сохранилась и входит в Ассоциацию самых красивых деревень России. Потому и едут сюда люди из разных земель — ближних и очень дальних.
12:00 Деревенский обед по-ошевенски с домашним хлебом и пирогами из русской печи. После обеда продолжаем наше знакомство с Каргопольем и едем в село Архангело, где на левом берегу реки Онеги стоят две деревянные церкви — Архангела Михаила (1715 г.) и Сретения Господня (около 1820 г.).
Первая уникальна тем, что завершена кубоватой кровлей, известной только в Поонежье и на прионежском берегу Белого моря. На кубе стоит традиционное пятиглавие. Апсида перекрыта бочкой.
Сретенская церковь имеет шлемовидную кровлю с завершением главкой. Храм Сретения Господня относится к типу ярусных храмов.
13:30 Возвращаемся в Каргополь по старинному почтовому тракту через село Волосово, где находятся руинированные остатки Никольского деревянного храма (1670 г.). Село Волосово известно также в истории Поонежья, как одно из «раскольничьих гнезд». Здесь произошло одно из последних самосожжений в 1860 году.
15:00 Свободное время для продолжения самостоятельного знакомства с городом. За дополнительную плату предлагаются:
- загородная автобусная экскурсия в село Большие Лядины (37 км) с заездом (при наличии проезжей дороги) в село Красная Ляга, где сохранилась уникальная шатровая Сретено — Михайловская церковь (1655 г.) с изумительным по своей красоте внешним убранством (самостоятельный осмотр). Внешний осмотр многоглавой Богоявленской церкви (1793 г.) с полукруглым крыльцом — гульбищем в селе Лядины. Посещение этнографического музея «Лядинское узорочье» (возрождение льняного промысла, предметы крестьянского быта, история деревни). Стоимость экскурсии 2 000 рублей с человека;
- осмотр выставок и экспозиций Каргопольского музея. Стоимость по прейскуранту музея;
- посещение «Центра народных ремесел «Берегиня», который располагается в здании, которое является памятником архитектуры начала XIX века.
Путешествуя по мастерским Центра народных ремесел, вы соприкоснетесь с традиционными северными ремеслами: плетение из бересты, лоскутное шитье, народная тряпичная кукла, ткачество, глиняная игрушка. «Возрожденное ремесло» — так называется экспозиция нашего небольшого музея, где хранится тепло рук и души мастеров в образах и сюжетах игрушек из глины. Сувенирная лавка. Стоимость по прейскуранту центра.
18:00 Ужин (самостоятельно).
22:30 Освобождение номеров. Трансфер на ст. Няндома (78 км).
Озеро Солёное, минеральный источник и набережная реки Вычегда
00:45 Отправление поездом № 371 Архангельск – Котлас.
10:46 Прибытие на станцию Котлас Южный. Встреча туристов у центрального входа на жд вокзал со стороны перрона с табличкой. Трансфер в Сольвычегодск (30 км).
12:00 Обзорная пешеходная экскурсия — озеро Соленое, минеральный источник, набережная реки Вычегда.
Экскурсия в Благовещенский собор — домовую церковь купцов Строгановых (XVI век), в котором располагается экспозиция Сольвычегодского историко-архитектурного музея. В интерьере храма сохранились фрески и иконостас XVII века.
С колокольни собора открывается прекрасная панорама на этот небольшой уездный городок. Знакомство с Введенским монастырем, основанным в XVII веке рядом с Соленым озером, на берегу которого сохранилась соляная варница.
В главном храме монастыря – Введенском соборе сохранился впечатляющий своими размерами семиярусный резной иконостас и иконы «строгановской» школы XVII века.
Примечание: во время экскурсионного дня выделяется время для самостоятельного перекуса в кафе Сольвычегодска.
16:00 Трансфер в Великий Устюг (101 км).
18:00 Размещение в гостиницах города в номерах с удобствами. Ужин. Свободное время.
Обзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусства
08:30 Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров.
09:00 Обзорная пешеходная экскурсия с посещением храма Прокопия Устюжского.
Во время экскурсии туристы побывают на Соборном Дворище, познакомятся с ансамблем Михаило-Архангельского монастыря (основан в XII веке), увидят прекрасные памятники каменного зодчества – церкви Спасо-Преображения и Сретенско-Преображения XII-XVIII в., церкви Вознесения и Николы Угодника XVII в., памятники гражданской архитектуры, прогуляются по набережной реки Сухоны.
11:30 Посещение сувенирных лавок «Северная чернь» и «Коробейник».
12:00 Экскурсия в Музей древнерусского искусства проводится в церкви Вознесения. Музей древнерусского искусства создан в памятнике архитектуры ХVII в. — церкви Вознесения, где и организована музейная экскурсия.
Сегодня храм представляет редкий памятник, отличающийся целостностью своего интерьера. В Музее древнерусского искусства особенно ярко представлено устюжское иконописание.
Экспонируется около 70 памятников иконописного искусства XV–ХVII вв., 33 из них показаны впервые. Представлены знаменитые «устюжские письма», с их изяществом рисунка и каллиграфической чистотой линий, тщательной прорисовкой деталей и изысканным колоритом.
Среди них выдающиеся произведения устюжского иконописания — икона «Успение Богоматери» (1496), вклад князя Семёна Борисовича Суздальского в главный храм Великого Устюга – Успенский собор, образ Спаса Нерукотворного (XVI в.), чудотворная икона «Богоматерь Одигитрия Смоленская» (около 1558), перед которой в 1693 году молился Пётр Первый.
Примечание: в случае выходного или санитарного дня в церкви Вознесения экскурсия заменяется на обзорную экскурсию по музейному фондохранилищу.
Краткое содержание: в депозитарии — хранилище музейных фондов, проводится обзорная экскурсия по музейному фондохранилищу - многочисленным коллекциям, среди которых изразцы и мебель, художественная береста и самовары, стекло и фарфор, книги и документы.
Большие площади выставки отведены под доступное для посетителей, хранение коллекций предметов. В обзорной экскурсии представлены: коллекция изразцов, насчитывающая более трех с половиной тысяч единиц хранения, коллекция прялок и предметов мебели, коллекция изделий из бересты, коллекция фарфора и фаянса, коллекция изделий из кости.
Самая большая группа предметов в обзорной экскурсии — это всевозможные шкатулочки, коробочки, ларцы разных размеров. Среди предметов обихода, в основном в зажиточных домах, бытовали различные предметы из кости – веера, швейки, ножи для разрезания бумаги, гребни.
Обилие монастырей и церквей на Русском Севере определило ещё один вид работ косторезов: образки, кресты, иконы. Иконы монтировались из костяных пластинок и фигур на прямоугольной доске на фоне фольги или тканей.
В отдельном зале фондохранилища представлена коллекция предметов из металла. В основном, это самовары: самовары-чайники, походные самовары. Также в обзорной экскурсии можно увидеть поддужные колокольчики разных размеров, подсвечники, канделябры, замки, ключи большие и маленькие.
13:00 Обед в кафе.
14:00 За дополнительную плату на выбор предлагаются:
- поездка на Загородную Вотчину деда Мороза – посещение сказочного терема седого волшебника, Тропы сказок и кузницы Деда Мороза. Стоимость 2 900 рублей с человека;
- экскурсия в музей завода «Северная чернь». Стоимость 500 рублей с человека;
- экскурсия в этнографический музей «Искусство устюжской земли» в здании Никольской церкви. Богатые фондовые коллекции позволяют показать разнообразие народного искусства Устюжского края ХVII – начала ХХ в: узорное ткачество (пестрядь, ремизное, браное, выборное), вышивку, кубовую набойку, резьбу и роспись по дереву, ковку и просечку, керамику. Стоимость 700 рублей с человека;
- экскурсия в Троице-Гледенский монастырь + Дымковская слобода. Краткое содержание: при слиянии рек Сухоны и Юга на высоком холме в незапамятные времена стоял город Гледен. Близ города был основан монастырь во имя Святой Живоначальной Троицы, который по праву считается одним из древнейших на Русском Севере. Редкостный по красоте иконостас, возрожденный в 70-е годы XX века московскими реставраторами, вызывает восхищение всех, кто приезжает на музейную экскурсию в Троице-Гледенский монастырь. Примечания: экскурсия автобусно-пешеходная, проводится только в летний период (с мая по сентябрь). Стоимость 2500 рублей с человека
- экскурсия в Михайло-Архангельский собор, украшением которого является высокий трехъярусный резной золоченый иконостас 17-18 вв, в котором совмещены два стиля — барокко и классицизм. На паперти собора сохранились четыре разновоременные росписи 17-18 вв, в том числе уникальные «Притчи старческие». Примечание: экскурсия пешеходная, проводится только в летний период (с мая по сентябрь). Стоимость 800 рублей с человека.
17:45 Трансфер в Котлас Южный (70 км).
19:22 Отправление туристов поездом № 97 Воркута – С. Петербург.
20:12 Отправление туристов поездом № 375 Воркута – Москва.
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсионных и иных мероприятий без уменьшения программы тура. Время проведения мероприятий в программе указано ориентировочно.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостевом доме «Каргопольская слобода» на берегу реки Онеги в номерах со всеми удобствами (1 ночь) и в отеле в Великом Устюге (1 ночь), а также 1 ночь туристы проведут в поезде.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
- при 1-местном размещении 34 300 рублей;
- при 2-местном размещении 31 800 рублей.
Варианты проживания
Каргопольская слобода
Гостевой дом «Гостевой дом Каргопольская Слобода» находится в Каргополе. Этот гостевой дом располагается в 13 км от центра города.
В гостевом доме есть бесплатный Wi-Fi. Для путешественников на машине организована парковка. Чтобы путешествие было не только приятным, но и удобным, гости могут заказать трансфер. А ещё в распоряжении гостей индивидуальная регистрация заезда и отъезда.
В номере гостей ждут телевизор. Перечисленные услуги есть не во всех номерах.
Поезд Няндома - Котлас Южный
Внутренний переезд Няндома – Котлас Южный.
Отель Двина
Размещение в гостиницах города в номерах с удобствами.
«Двина» — это уютная небольшая гостиница на 46 номеров в самом центре города Великий Устюг. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера в отеле выполнены в светлых и спокойных тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и бесплатным Wi-Fi. На территории есть бесплатная парковка.
В кафе «Гостиный Дворик» гости могут насладиться вкусным континентальным завтраком. В номерах есть холодильник и электрический чайник.
В шаговой доступности «Резиденция Деда Мороза» — 450 метров, набережная реки Сухона — 350 метров и «Успенский Собор» — 550 метров. До железнодорожного вокзала «Великий Устюг» 3,5 километра, до местного аэропорта 4 километра.
Если в этом отеле нет мест, то альтернатива: Сухона, Великий Устюг.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное, экскурсионное обслуживание и питание (2 завтрака, 3 обеда, 1 ужин и чайная паужина) по программе
- Проживание в номерах с удобствами
- Что не входит
- Ж/д билеты по всему маршруту (в том числе билеты на внутренний переезд Няндома – Котлас Южный)
- Трансфер (такси) для самостоятельного знакомства с городом: 150-220 рублей
- Питание, активности и экскурсии, указанные как «самостоятельно» или «за дополнительную плату»:посещение первого в Каргополе Частного Дома с возможностью проведения мастер-класса по лепке каргопольской глиняной игрушкирусская банязагородная автобусная экскурсия в село Большие Лядины с заездом (при наличии проезжей дороги) в село Красная Ляга, (самостоятельный осмотр), посещение этнографического музея «Лядинское узорочье» (возрождение льняного промысла, предметы крестьянского быта, история деревни). Стоимость — 2 000 рублей с человекаосмотр выставок и экспозиций Каргопольского музея. Стоимость по прейскуранту музеяпосещение «Центра народных ремесел «Берегиня», который располагается в здании, которое является памятником архитектуры начала XIX века. Стоимость по прейскуранту центрапоездка на Загородную Вотчину деда Мороза. Стоимость 2 900 рублей с человекаэкскурсия в музей завода «Северная чернь». Стоимость 500 рублей с человекаэкскурсия в этнографический музей «Искусство устюжской земли» в здании Никольской церкви. Стоимость 700 рублей с человекаэкскурсия в Троице-Гледенский монастырь + Дымковская слобода. Стоимость 2500 рублей с человекаэкскурсия в Михайло-Архангельский собор. Примечание: экскурсия пешеходная, проводится только в летний период (с мая по сентябрь). Стоимость 800 рублей с человека.
- Посещение первого в Каргополе Частного Дома с возможностью проведения мастер-класса по лепке каргопольской глиняной игрушки
- Русская баня
- Загородная автобусная экскурсия в село Большие Лядины с заездом (при наличии проезжей дороги) в село Красная Ляга, (самостоятельный осмотр), посещение этнографического музея «Лядинское узорочье» (возрождение льняного промысла, предметы крестьянского быта, история деревни). Стоимость — 2 000 рублей с человека
- Осмотр выставок и экспозиций Каргопольского музея. Стоимость по прейскуранту музея
- Посещение «Центра народных ремесел «Берегиня», который располагается в здании, которое является памятником архитектуры начала XIX века. Стоимость по прейскуранту центра
- Поездка на Загородную Вотчину деда Мороза. Стоимость 2 900 рублей с человека
- Экскурсия в музей завода «Северная чернь». Стоимость 500 рублей с человека
- Экскурсия в этнографический музей «Искусство устюжской земли» в здании Никольской церкви. Стоимость 700 рублей с человека
- Экскурсия в Троице-Гледенский монастырь + Дымковская слобода. Стоимость 2500 рублей с человека
- Экскурсия в Михайло-Архангельский собор. Примечание: экскурсия пешеходная, проводится только в летний период (с мая по сентябрь). Стоимость 800 рублей с человека
- Место начала и завершения?
- Архангельская область, Няндома
- Билеты входят в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Ж/д билеты по внутреннему переезду Няндома – Котлас Южный, туристы также приобретают самостоятельно (через турагентство).
- Входит ли страховка в стоимость?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсионных и иных мероприятий без уменьшения программы тура. Время проведения мероприятий в программе указано ориентировочно.
- Какой транспорт используется в туре?
Легковой автомобиль Volkswagen Polo, минивен Volkswagen.
- Может ли изменяться стоимость тура?
В зимние праздники, в период с 20 декабря по 10 января доплата 4 000 рублей с человека при 2-местном размещении и 5 500 рублей при 1-местном размещении.
- Что ещё нужно знать о туре?
Перед бронированием тура просим уточнять стоимость путевки. Дополнительные экскурсии заказываются и оплачиваются на местах.
- Какой минимальный возраст, с которого можно ехать в тур?
От 5 лет, хотя возят и 3 лет, и даже грудничков.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
А так всё супер.
А прощальная песня "Великий Устюг" в машине во время трансфера на вокзал - добавила незабываемого колорита. 👍🏻👍🏻👍🏻