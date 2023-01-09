Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма

Экскурсионный тур «Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма» на 3 дня

4.7
3 отзыва
Описание
Программа по дням
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
Ближайшие даты:
29
сен
6
окт
13
окт
20
окт
27
окт
3
ноя
10
ноя
Ещё
даты

Что вас ожидает:

«Устюжские письма»
«Устюжские письма»
Изящество рисунка и каллиграфическая чистота линий, прорисованные детали, изысканный колорит
По желанию знакомство с Загородной Вотчиной деда Мороза
По желанию знакомство с Загородной Вотчиной деда Мороза
Посещение сказочного терема седого волшебника, Тропы сказок и кузницы Деда Мороза
Малый город с большой историей
Малый город с большой историей
Дома с угловатыми балконами, «Тотемское барокко», «картуши», которые прославили Тотьму на весь мир

Описание

Это не просто три города за три дня, а путешествие по местам духовного наследия Древней Руси. Вы увидите символы русского Севера и памятники архитектуры: церковь Прокопия Праведного в Великом Устюге и Благовещенский Собор в Сольвычегодске.

А на десерт по желанию вы сможете познакомиться с народными северными ремеслами и промыслами и даже побывать в вотчине Деда Мороза.

Программа тура по дням

1 день

Сольвычегодск: обзорная экскурсия, Благовещенский собор и Введенский монастырь

09:14 Прибытие туристов на ст. Котлас Южный поездом № 78 С. Петербург - Воркута.

10:03 Прибытие туристов на ст. Котлас Южный поездом № 376 Москва – Воркута.

Встреча — сбор туристов у центрального входа на жд вокзал со стороны перрона с табличкой.

10:15 Трансфер в Сольвычегодск (32 км).

12:00 Обзорная пешеходная экскурсия — озеро Соленое, минеральный источник, набережная реки Вычегда.

Экскурсия в Благовещенский собор — домовую церковь купцов Строгановых (XVI век), в котором располагается экспозиция Сольвычегодского историко — архитектурного музея. В интерьере храма сохранились фрески и иконостас XVII века. С колокольни собора открывается прекрасная панорама на этот небольшой уездный городок.

Знакомство с Введенским монастырем, основанным в XVII веке рядом с Соленым озером, на берегу которого сохранилась соляная варница. В главном храме монастыря — Введенском соборе сохранился впечатляющий своими размерами семиярусный резной иконостас и иконы «строгановской» школы XVII века.

Примечание: во время экскурсионного дня выделяется время для самостоятельного перекуса в кафе Сольвычегодска.

16:00 Трансфер в Великий Устюг (101 км).

18:00 Размещение в гостиницах города в номерах с удобствами.

Ужин.

Свободное время.

Сольвычегодск: обзорная экскурсия, Благовещенский собор и Введенский монастырьСольвычегодск: обзорная экскурсия, Благовещенский собор и Введенский монастырьСольвычегодск: обзорная экскурсия, Благовещенский собор и Введенский монастырь
2 день

Великий Устюг: обзорная экскурсия и музей древнерусского искусства

08:30 Завтрак в кафе гостиницы.

09:00 Обзорная пешеходная экскурсия с посещением храма Прокопия Устюжского.

Во время экскурсии туристы побывают на Соборном Дворище, познакомятся с ансамблем Михаило-Архангельского монастыря (основан в XII веке), увидят прекрасные памятники каменного зодчества — церкви Спасо-Преображения и Сретенско-Преображения XII-XVIII в., церкви Вознесения и Николы Угодника XVII в., памятники гражданской архитектуры, прогуляются по набережной реки Сухоны.

11:30 Посещение сувенирных лавок «Северная чернь» и «Коробейник».

12:00 Экскурсия в Музей древнерусского искусства проводится в церкви Вознесения.

Музей древнерусского искусства создан в памятнике архитектуры ХVII в. — церкви Вознесения, где и организована музейная экскурсия. Сегодня храм представляет редкий памятник, отличающийся целостностью своего интерьера. В Музее древнерусского искусства особенно ярко представлено устюжское иконописание.

Экспонируется около 70 памятников иконописного искусства XV–ХVII вв., 33 из них показаны впервые. Представлены знаменитые «устюжские письма», с их изяществом рисунка и каллиграфической чистотой линий, тщательной прорисовкой деталей и изысканным колоритом.

Среди них выдающиеся произведения устюжского иконописания — икона «Успение Богоматери» (1496), вклад князя Семёна Борисовича Суздальского в главный храм Великого Устюга — Успенский собор, образ Спаса Нерукотворного (XVI в.), чудотворная икона «Богоматерь Одигитрия Смоленская» (около 1558), перед которой в 1693 году молился Пётр Первый.

Примечание: в случае выходного или санитарного дня в церкви Вознесения, экскурсия заменяется на обзорную экскурсию по музейному фондохранилищу.

Краткое содержание: в депозитарии – хранилище музейных фондов, проводится обзорная экскурсия по музейному фондохранилищу - многочисленным коллекциям, среди которых изразцы и мебель, художественная береста и самовары, стекло и фарфор, книги и документы. Большие площади выставки отведены под доступное для посетителей, хранение коллекций предметов.

В обзорной экскурсии представлены: коллекция изразцов, насчитывающая более трех с половиной тысяч единиц хранения, коллекция прялок и предметов мебели, коллекция изделий из бересты, коллекция фарфора и фаянса, коллекция изделий из кости.

Самая большая группа предметов в обзорной экскурсии – это всевозможные шкатулочки, коробочки, ларцы разных размеров. Среди предметов обихода, в основном в зажиточных домах, бытовали различные предметы из кости: веера, швейки, ножи для разрезания бумаги, гребни. Обилие монастырей и церквей на Русском Севере определило ещё один вид работ косторезов: образки, кресты, иконы. Иконы монтировались из костяных пластинок и фигур на прямоугольной доске на фоне фольги или тканей.

В отдельном зале фондохранилища представлена коллекция предметов из металла. В основном, это самовары: самовары-чайники, походные самовары. Также в обзорной экскурсии можно увидеть поддужные колокольчики разных размеров, подсвечники, канделябры, замки, ключи большие и маленькие.

13:00 Обед в кафе города.

14:00 За дополнительную плату, на выбор предлагаются:

  • поездка на Загородную Вотчину деда Мороза — посещение сказочного терема седого волшебника, Тропы сказок и кузницы Деда Мороза. Стоимость 2 900 рублей с человека;
  • экскурсия в музей завода «Северная чернь». Стоимость 500 рублей с человека;
  • экскурсия в этнографический музей «Искусство Устюжской земли» в здании Никольской церкви. Богатые фондовые коллекции позволили показать разнообразие народного искусства Устюжского края ХVII – начала ХХ в: узорное ткачество (пестрядь, ремизное, браное, выборное), вышивку, кубовую набойку, резьбу и роспись по дереву, ковку и просечку, керамику. Стоимость 700 рублей с человека;
  • экскурсия в Троице-Гледенский монастырь. Краткое содержание: при слиянии рек Сухоны и Юга на высоком холме в незапамятные времена стоял город Гледен. Близ города был основан монастырь во имя Святой Живоначальной Троицы, который по праву считается одним из древнейших на Русском Севере. Редкостный по красоте иконостас, возрожденный в 70-е годы XX века московскими реставраторами, вызывает восхищение всех, кто приезжает на музейную экскурсию в Троице-Гледенский монастырь. Посещение Дымковской слободы. Панорама набережной Великого Устюга. Примечания: экскурсия автобусно-пешеходная, проводится только в летний период (с мая по сентябрь). Стоимость 2 500 рублей с человека;
  • экскурсия в Михайло-Архангельский собор, украшением которого является высокий трехъярусный резной золоченый иконостас 17-18 вв, в котором совмещены два стиля — барокко и классицизм. На паперти собора сохранились четыре разновоременные росписи 17-18 вв, в том числе уникальные «Притчи старческие». Примечания: экскурсия пешеходная, проводится только в летний период (с мая по сентябрь). Стоимость 800 рублей с человека.
Великий Устюг: обзорная экскурсия и музей древнерусского искусстваВеликий Устюг: обзорная экскурсия и музей древнерусского искусстваВеликий Устюг: обзорная экскурсия и музей древнерусского искусстваВеликий Устюг: обзорная экскурсия и музей древнерусского искусстваВеликий Устюг: обзорная экскурсия и музей древнерусского искусстваВеликий Устюг: обзорная экскурсия и музей древнерусского искусстваВеликий Устюг: обзорная экскурсия и музей древнерусского искусстваВеликий Устюг: обзорная экскурсия и музей древнерусского искусстваВеликий Устюг: обзорная экскурсия и музей древнерусского искусства
3 день

Тотьма: обзорная экскурсия и музей церковной старины

07:30 Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров.

08:00 Отъезд в г. Тотьма (240 км).

11:30 Обзорная экскурсия по городу «Малый город с большой историей» позволит путешественникам неспешно прогуляться по провинциальным улочкам уездного городка, рассмотреть деревянные дома с угловатыми балконами и резными наличниками, откроет удивительной красоты храмы, выполненные в архитектурном стиле «Тотемское барокко», расскажет, что такое «картуши» и почему они прославили Тотьму на весь мир.

Примечание: в процессе экскурсионного дня выделяется время для самостоятельного обеда в кафе Тотьмы.

15:00 Музей церковной старины расположен в Успенском храме с высокой величавой колокольней. В его экспозиции представлены памятники северорусской иконописи, образцы деревянной храмовой скульптуры, мелкая пластика из меди и дерева, а также предметы церковной утвари. В музее находится чудотворная икона Богоматери Всех скорбящих Радости, написанная в XVII веке.

16:00 Свободное время.

17:15 Отъезд в Вологду (200 км). На выезде из Тотьмы заезд в придорожный кемпинг «Лисий остров» для санитарной остановки.

20:30 Прибытие в г. Вологда на железнодорожный вокзал.

21:47 Отправление туристов поездом № 115 Архангельск – Москва.

21:30 Отправление туристов поездом № 71 «Демидовский экспресс» Екатеринбург – С. Петербург.

Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсионных и иных мероприятий без уменьшения программы тура. Время проведения мероприятий в программе указано ориентировочно.

Тотьма: обзорная экскурсия и музей церковной стариныТотьма: обзорная экскурсия и музей церковной стариныТотьма: обзорная экскурсия и музей церковной стариныТотьма: обзорная экскурсия и музей церковной старины

Проживание

В туре предусмотрено размещение в отеле Двина в Великом Устюге. При отсутствии мест альтернатива: Сухона, Великий Устюг.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

  • при 1-местном размещении 31 800 рублей;
  • при 2-местном размещении 29 800 рублей.

Варианты проживания

Отель Двина

2 ночи

Размещение в гостиницах города в номерах с удобствами.

«Двина» — это уютная небольшая гостиница на 46 номеров в самом центре города Великий Устюг. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера в отеле выполнены в светлых и спокойных тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и бесплатным Wi-Fi. На территории есть бесплатная парковка.

В кафе «Гостиный Дворик» гости могут насладиться вкусным континентальным завтраком. В номерах есть холодильник и электрический чайник.

В шаговой доступности «Резиденция Деда Мороза» — 450 метров, набережная реки Сухона — 350 метров и «Успенский Собор» — 550 метров. До железнодорожного вокзала «Великий Устюг» 3,5 километра, до местного аэропорта 4 километра.

Если в этом отеле нет мест, то альтернатива: Сухона, Великий Устюг.

Отель ДвинаОтель ДвинаОтель ДвинаОтель ДвинаОтель ДвинаОтель ДвинаОтель Двина

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
  • Питание (2 завтрака, 1 обед, 1 ужин) по программе
  • Проживание в номерах с удобствами
Что не входит
  • Ж/д билеты по всему маршруту
  • Питание и экскурсии, указанные как «самостоятельно» или «за дополнительную плату»:поездка на Загородную Вотчину деда Мороза — 2 900 рублей с человекаэкскурсия в музей завода «Северная чернь» — 500 рублей с человекаэкскурсия в этнографический музей «Искусство Устюжской земли» — 700 рублей с человекаэкскурсия в Троице-Гледенский монастырь — 2 500 рублей с человекаэкскурсия в Михайло-Архангельский собор — 800 рублей с человека.
  • Поездка на Загородную Вотчину деда Мороза — 2 900 рублей с человека
  • Экскурсия в музей завода «Северная чернь» — 500 рублей с человека
  • Экскурсия в этнографический музей «Искусство Устюжской земли» — 700 рублей с человека
  • Экскурсия в Троице-Гледенский монастырь — 2 500 рублей с человека
  • Экскурсия в Михайло-Архангельский собор — 800 рублей с человека
Место начала и завершения?
Архангельская область, Котлас
Билеты входят в стоимость?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсионных и иных мероприятий без уменьшения программы тура. Время проведения мероприятий в программе указано ориентировочно.

Какой транспорт используется в туре?

Легковой автомобиль Volkswagen Polo, минивен Volkswagen.

Может ли изменяться стоимость?

В зимние праздники, в период с 20 декабря по 15 января доплата 5 000 рублей с человека при 2-местном размещении и 6 500 рублей при 1-местном размещении.

Что ещё нужно знать о туре?

Перед бронированием тура просим уточнять стоимость путевки. Дополнительные экскурсии заказываются и оплачиваются на местах.

Какой минимальный возраст, с которого можно ехать в тур?

От 5 лет, хотя возят и 3 лет, и даже грудничков.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
9 янв 2023
Организатор Ольга хорошо вела группу. Обязательная, пунктуальная и хороший организатор.
Н
9 янв 2023
Созванивались, списывались, все в контакте, план мероприятий дали на весь период сразу-удобно. Все было по запланированному графику, спасибо организаторам за отдых!!
К
9 янв 2023
Сняла 1 звезду,т. к. программа была скорректирована по времени и дням без предварительного уведомления нас.
А так всё супер.
А прощальная песня "Великий Устюг" в машине во время трансфера на вокзал - добавила незабываемого колорита. 👍🏻👍🏻👍🏻

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Великого Устюга

Пешеходные
Многодневные туры
3-дневные туры

Похожие туры из Великого Устюга

Зимняя сказка из Санкт-Петербурга. Железнодорожный круиз
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимняя сказка из Санкт-Петербурга. Железнодорожный круиз
Россия, Санкт-Петербург
18 ноя
25 ноя
9 дек
45 300 за человека
Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Популярное предложение
Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция ...
10 ноя
17 ноя
24 ноя
1 дек
от 34 900 за человека
Новогодняя сказка в Великом Устюге
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка в Великом Устюге
г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция ...
10 ноя
17 ноя
24 ноя
1 дек
от 27 800 за человека
У нас ещё много экскурсий в Великом Устюге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Великом Устюге
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ