Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг и его тайны
Индивидуальная экскурсия по Великому Устюгу: древние монастыри, купеческие дома и тайны старинных храмов. Узнайте больше о судьбе города и его жителях
Начало: У церкви Вознесения
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от 3600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Великий Устюг
Приглашаем на увлекательное путешествие по Великому Устюгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У памятника Семену Дежневу
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от 5400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг: по городу с краеведом
Проникнуться духом древности, любуясь старинными храмами, и узнать, как история меняла облик города
Начало: У городской резиденции Деда Мороза, Октябрьский пе...
17 авг в 16:00
18 авг в 16:00
от 4930 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Великим Устюгом
Погрузитесь в историю Великого Устюга: от Успенского собора до Михаило-Архангельского монастыря. Исследуйте сокровища древнего города
Начало: Советский проспект 88
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 5950 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Великому Устюгу
Прогулка по историческим местам Великого Устюга, где древние храмы и монастыри расскажут о богатой истории русского севера
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
6150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Великому Устюгу и Дымковская слобода на транспорте туриста
Уникальная возможность познакомиться с древним городом и его архитектурными шедеврами. Узнайте больше о традициях и истории русского севера
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
7900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Старинный город открывает тайны: знакомство с Великим Устюгом
Путешествие по Великому Устюгу - это уникальная возможность окунуться в историю и культуру древнего города, открывая его величие и тайны
Начало: Великий Устюг, Советский проспект, 88
Расписание: В будние дни в интервале с 17:00 до 21:00. В выходные дни в интервале с 08:00 до 21:00.
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
3400 ₽ за всё до 35 чел.
Индивидуальная
Экскурсия по пивоваренному заводу «Бавария» с дегустацией
Посетить знаменитое предприятие в Великом Устюге
Начало: Возле завода
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 12 июл 2025
Спасибо огромное Михаилу за интересную, познавательную экскурсию. 2часа пролетели незаметно, дети остались под впечатлением от всего увиденного и услышанного. Я
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Алексей показал себя классным гидом и интересным рассказчиком. Даже дети подростки отметили интнресные рассказы и множество интерактива. Очень рекомендую. Однозначно превысит ваши ожидания! на фотках мои дети учатся переворачивать блины
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Хотим сказать огромное спасибо Марии за незабываемую экскурсию по Великому Устюгу! Мы были в городе впервые, и Мария стала для
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О
самый лучший в Великом Устюге. с любовью к городу и истории.
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К
Посетили Великий Устюг одним днём и оперативно удалось договориться с Алексеем об экскурсии для нас. Всё очень понравилось! Остались довольны
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M
Все замечательно! Спасибо Михаилу за интересный рассказ и вовлеченность
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К
Спасибо большое, огромная благодарность за эти два часа прогулки по городу. Было очень интересно слушать и познавательно.
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О
Мы очень рады, что знакомство с Великим Устюгом у нас началось с этой экскурсии. Мария - влюблённый в свой город
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А
Спасибо большое Алексею за интересную экскурсию! Все понравилось!!!
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Е
Мы в восторге от прогулки с Михаилом, в то, как он влюблен в свое дело. Очень интересно и легко был подан материал, много новых фактов узнали.
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Всего 331 отзыв в Великом Устюге
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Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу
Самые популярные экскурсии в Великом Устюге
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Что посмотреть в Великом Устюге
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Великому Устюгу в августе 2026
Сейчас в Великом Устюге можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 3400 до 7900. Туристы уже оставили гидам 331 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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