Отзыв на: Великий Устюг: по городу с краеведом Е Елена 5 Очень понравилось, солердаиельно, интересно.

Отзыв на: Великий Устюг: по городу с краеведом В Виктор 5 Хоть до экскурсии успел посетить несколько музеев и получить представление о Великом Устюге, Михаил смог добавить дополнительные фрагменты, без которых история города оказалась бы неполной. Очень эрудированный и доброжелательный экскурсовод. Рекомендую!

Отзыв на: Великий Устюг: по городу с краеведом В Вадим 5 Отличная экскурсия, очень содержательная и интересная! Михаил обладает большими знаниями о городе и превосходный рассказчик, и видно что очень любит свой город. Время экскурсии пролетело не заметно.

Отзыв на: Великий Устюг — путешествие в глубь веков Е Екатерина 5 Большое спасибо Александру за очень информативный и четкий, а главное интересный рассказ о своем городе.

Отзыв на: Великий Устюг — путешествие в глубь веков О Ольга 5 Потрясающая экскурсия. Александр умничка, мы очень рады, что познакомились с ним. Рассказал очень интересно, увлекательно. Слушали все даже дети и задавали вопросы.