1 отзыв

Индивидуальная

Старинный город открывает тайны: знакомство с Великим Устюгом Путешествие по Великому Устюгу - это уникальная возможность окунуться в историю и культуру древнего города, открывая его величие и тайны Начало: Великий Устюг, Советский проспект, 88

Расписание: В будние дни в интервале с 17:00 до 21:00. В выходные дни в интервале с 08:00 до 21:00.