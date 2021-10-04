Все экскурсии в Великом Устюге
Доступно 9 экскурсий 🚌 в Великом Устюге на 2021 год, 66 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
3ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Экскурсия по городу с посещением Музея и мастер-классом по росписи шара
Великий Устюг - старинный волжский город, родина нашего Деда Мороза, центр семейного туризма и...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
2 500₽
за 1-4 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч
1 700₽
за 1-15 чел.
Великий Устюг: по городу с краеведом
Проникнуться духом древности, любуясь старинными храмами, и узнать, как история меняла облик города
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-20 чел.
Прогулки с краеведом по Великому Устюгу - история города в деталях
Чтобы почувствовать магию места, необходимо пройтись по нему пешком, посмотреть глазами, а может и...
Индивидуальная экскурсия
1ч
1 500₽
за 1-4 чел.
Великий Устюг — путешествие в глубь веков
Поразиться истории одного из древнейших городов Русского Севера и вдохновиться пейзажами церквей
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-20 чел.
Великий Устюг - город русских святых
Сегодня все знают, что Великий Устюг - родина Дедушки Мороза
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Великому Устюгу и храмы Дымковской слободы
Самый древний город на русском севере, родина Деда Мороза и центр семейного туризма
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Великому Устюгу
Самый древний город на русском севере, родина Деда Мороза и центр семейного туризма
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Экскурсия по городу и заводу "Северная чернь" с мастер-классом
Великий Устюг - родина Деда Мороза и хранитель самых старых исторических построек севера
Ежедневно
Последние отзывы «Экскурсии Великого Устюга»
- ЕЕлена4 октября 2021Очень понравилось, солердаиельно, интересно.
- ВВиктор1 октября 2021Хоть до экскурсии успел посетить несколько музеев и получить представление о Великом Устюге, Михаил смог добавить дополнительные фрагменты, без которых история города оказалась бы неполной. Очень эрудированный и доброжелательный экскурсовод. Рекомендую!
- ВВадим2 сентября 2021Отличная экскурсия, очень содержательная и интересная! Михаил обладает большими знаниями о городе и превосходный рассказчик, и видно что очень любит свой город. Время экскурсии пролетело не заметно.
- ЕЕкатерина8 апреля 2021Большое спасибо Александру за очень информативный и четкий, а главное интересный рассказ о своем городе.
- ООльга14 марта 2021Потрясающая экскурсия. Александр умничка, мы очень рады, что познакомились с ним. Рассказал очень интересно, увлекательно. Слушали все даже дети и задавали вопросы.
- ККсения8 марта 2021Видно, что экскурсовод любит свой город. Это главный критерий:)