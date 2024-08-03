Программа тура по дням
Прибытие. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная»
Прибытие в Вологду до 09:45.
Встреча с гидом в условленном месте не ранее 09:45.
Размещение в гостинице днём по паспорту.
При условии бронирования раннего заселения в гостиницу (за доп. плату – стоимость уточнять при бронировании) встреча с гидом у входа в гостиницу не ранее 09:45.
От ЖД вокзала до гостиницы гости добираются самостоятельно на такси.
Важно! Рекомендуем туристам, прибывающим на поездах рано утром дополнительно заказывать раннее размещение в гостинице (стоимость под запрос).
10:00-12:30 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная» - это погружение в легендарное прошлое и настоящее губернской столицы, знакомство с историческим центром города, древними белокаменными соборами и храмами, величественным комплексом Вологодского Кремля, живописной набережной реки Вологды, ансамблями деревянных особняков с «резными палисадами».
12:30-13:30 Посещение магазинов под брендом «Настоящий вологодский продукт», где можно приобрести знаменитое вологодское масло, мясные и молочные продукты, сладости, алкогольную продукцию из северных ягод и многое другое.
13:30 Обед.
14:30 Размещение в гостинице. Свободное время в городе.
17:40 Встреча с гидом у гостиницы. Трансфер на ужин.
18:00 Ужин в Пивном баре-музее «Заречный квартал 1840» с дегустацией пенных напитков от завода «Бавария». Бар-музей расположен в деревянном доме 19 века, в бывшем здании «приюта Благотворительного общества» г. Вологды, бережно и с любовью реставрированного стараниями Виктора Николаевича Чучина, уроженца г. Великиго Устюга, мецената, коллекционера, большого любителя старины и пива…
19:00 Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
Ночлег.
Тотьма. Интерактивная обзорная экскурсия по городу «В поисках клада черной лисы»
Завтрак в гостинице.
08:45 Встреча с гидом у гостиницы.
09:00 Переезд в г. Тотьму (200 км) с путевой информацией и санитарной остановкой.
12:00 Интерактивная обзорная экскурсия по городу «В поисках клада черной лисы».
Тотьма – провинциальный городок, населением не более 8 тысяч человек, уютно и привольно расположенный на берегу Сухоны – одной из красивейших рек Вологодской области. Город солеваров, купцов и мореходов, давший название архитектурному стилю – «Тотемское барокко», чьи картуши украшают храмы, подобные кораблям, устремленным ввысь…
15:00 Сытный обед «по-тотемски» и в дорогу…
15:45 Переезд в Великий Устюг (240 км).
19:15 Ужин в баре «Погребок».
Желающие могут принять пивную ванну за дополнительную плату в 5000 руб.
20:00 Размещение в коттеджах на Вотчине Деда Мороза.
Ночлег.
Обзорная экскурсия по Великому Устюгу с поездкой в Троице-Гледенский монастырь. Экскурсия на пивоваренный завод «Бавария». Завершение программы
Завтрак в ресторане «Снежинка» на Вотчине.
Освобождение номеров до 12:00.
Свободное время на Вотчине. По желанию, за дополнительную плату на месте возможно:
- Экскурсия по Тропе Сказок, которая стелется по всему лесу. Во время путешествия гостям предстоит навестить Бабу Ягу, разгадать загадки, проявить удаль молодецкую, сыграть в любимую игру Деда Мороза, обхитрить Соловья-Разбойника и узнать, где хранятся главные волшебные тайны.
- Экскурсия в Дом Деда Мороза. Построен он из дерева, два этажа и 12 волшебных комнат, ни одна на другую не похожа. В путешествие по Дому Деда Мороза гости отправятся со сказочными помощницами, которые расскажут обо всех живущих в нем чудесах.
- Эксклюзивная программа-встреча «Сказочки на лавочках»: Чудесная встреча с Дедом Морозом. Вы услышите любимую сказку Зимнего Волшебника, вспомните самых неожиданных героев русских сказок, а главное - сможете сочинить новую сказку, свою собственную!
12:15 Обед в ресторане «Снежинка».
13:00 Переезд в Великий Устюг (12 км) с вещами.
13:30 Обзорная экскурсия по городу с посещением действующего храма Прокопия Праведного, первого на Руси Христа ради юродивого, спасшего город от каменной тучи.
15:00 Экскурсия на пивоваренный завод «Бавария», основанный более века назад Людвигом Зебальтом и названый так в честь своей далекой родины. Все удается тем, кто верит в успех и готов всю свою жизнь посвятить любимому делу. Людвиг построил завод, варил пиво, соблюдая немецкий «Закон о чистоте пивоварения». И в наше время пиво «Бавария» пользуется неизменным успехом у любителей пенного напитка и славится далеко за пределами Вологодчины.
16:00 Посещение сувенирных магазинов («Северная чернь» и т. д.) и магазина пивных сувениров «Бочка», признанного лучшим магазином России по итогам 2023 года.
17:00 Трансфер на ж/д вокзал «Котлас Южный» в г. Котлас Архангельской области (70 км).
18:30 Прибытие на ж/д вокзал. Окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле Вологды на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение:
|2х местное
|1но местное
1 ночь – г. Вологда – апарт-отель «Вологодские берега» (заречная часть города)
2 ночь – г. Великий Утюг – гостиница на территории Вотчины Деда Мороза
|39050
|42200
1 ночь – г. Вологда – гостиница «Губерния» (центр города)
2 ночь – г. Великий Утюг – гостиница на территории Вотчины Деда Мороза
|38850
|42950
1 ночь – г. Вологда – гостиница «Спасская» (центр города)
2 ночь – г. Великий Утюг – гостиница на территории Вотчины Деда Мороза
|38350
|41250
Варианты проживания
Апартаменты «Вологодские Берега»
Апартаменты «Вологодские Берега» располагаются в Вологде, на набережной реки Вологда. Эти апартаменты находятся неподалёку от центра города. Рядом с апартаментами — Кремлёвская площадь, Музей кружев, Дом-музей Петра I, выставочный центр «Вологда на рубеже веков», комплексы «Вологодская ссылка» и «Мир забытых вещей», Музей «Литература. Искусство. Век ХХ», Дом-музей А. Ф. Можайского, музей «Семёнково», Скулябинская богадельня, Церковь Сретения Господня, Храм Богоявления.
На территории апарт-отеля имеется бесплатная парковка для гостей, детский городок, зона барбекю с мангалом под крышей и двумя беседками. В цокольном этаже первого корпуса работает фитнес клуб, посещение которого бесплатно для отдыхающих в апарт-отеле. В цоколе второго корпуса расположено кафе, где гости могут отведать завтраки от шеф-повара. К дополнительным услугам апарт-отеля относятся прачечная, гладильные услуги, индивидуальная регистрация заезда и отъезда, прокат велосипедов летом и лыж зимой, услуги индивидуального тренера и доставка еды в номер.
Для удобства гостей в номерах есть кухня с бытовой техникой и посудой, мини-бар, зона бесплатного Wi-Fi, телевизор c поддержкой IVI и халат. Оснащение зависит от выбранной категории номера. В каждом номере есть выставка фотографий конкретного района Вологодской области.
Губерния 3
Гостиница «Губерния» находится в городе Вологда. Вы можете поставить свой автомобиль на бесплатной парковке. Вы можете заселиться со своими домашними животными.
Гостиница располагает 16 номерами двух категорий: «стандарт» и «улучшенный». В числе дополнительных удобств – холодильник, телефон и телевизор. А в некоторых, гостей порадует наличие кондиционера.
Питание отдыхающих организовано в кафе гостиницы, где они могут насладиться завтраком, который уже включен в стоимость проживания. А также им предлагается общая гостиная-кухня для самостоятельного приготовления еды.
В шаговой доступности находятся супермаркет «Магнит», рынок «Центральный», ресторан «Верещагин», кафе «На Глинках». Путь до аэропорта займет у вас не более 20 минут езды.
Спасская 2
Вблизи центра Вологды находится комфортабельная гостиница «Спасская». В нескольких сотен метров располагаются такие достопримечательности как Дом Засецких, музей Забытых вещей, резной Палисад.
К услугам 196 номеров разных категорий, во всех есть телевизор, телефон, душ. В двухместных номерах также предусмотрены туалетные принадлежности, тапочки, полотенца. В номере категории «сюит» также оборудована сауна. Также в гостинице для проведения незабываемого отдыха есть бильярд, боулинг, бассейн, спа-центр.
На территории работает кафетерий, по утрам подается завтрак в качестве «шведский стол». Поблизости расположено много кафе и магазинов.
Гостиница предоставляет услуги по аренде оборудованного конференц-зала вместимостью до 100 человек.
Гостиница на территории Вотчины Деда Мороза
Гостиница "В вотчине Деда Мороза" расположена в 12 км от Великого Устюга.
В номерном фонде гостиницы насчитывается 29 комфортабельных номеров, все они поделены на некоторые категории. Все они очень комфортные и уютные и включают в себя просторные спальные места, необходимую мебель, а также обязательно оборудованы холодильником, телевизором и собственной ванной комнатой. Уборка осуществляется ежедневно.
Вкусно и сытно поесть можно прямо на местности. Здесь работают кафе и бар, в котором можно заказать напиток по вкусу.
Из ближайших достопримечательностей "Зимний сад". Расстояние до железнодорожного вокзала составляет примерно 11 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (1 ночь в гостинице в Вологде, 1 ночь в гостинице в Великом Устюге)
- Питание (2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина)
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты
- Транспортное обслуживание по маршруту
- Услуги сопровождающего
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Вологды и обратно из г. Котлас
- Ранее размещение в гостинице
- Питание, не указанное в программе
- Пивная ванна 5000 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.