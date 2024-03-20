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Авторский тур
5 дней
Мозаика Русского Севера. Обзорный тур по Вологодской области
Вологодская область, Череповец
22 мая
19 июня
24 июля
21 авг
от 63 550₽ за человека
Авторский тур
3 дня
17 мая
14 июня
12 июля
9 авг
от 39 600₽ за человека
скидка
13%
Авторский тур
3 дня
8 ноя
6 дек
от 4400038 350₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодняя сказка в Великом Устюге
г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция ...
1 янв
2 янв
3 янв
4 янв
от 27 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
Северная железная дорога, станция Котлас
3 янв
5 янв
7 янв
9 янв
от 22 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сплав по реке Сухона
Вологодская область, Великоустюгский муниципальный...
18 июля
25 июля
8 авг
15 авг
27 500₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
Зимняя сказка. Железнодорожный круиз
Россия, Москва
22 ноя
29 ноя
6 дек
13 дек
от 5700048 300₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа
г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция ...
1 янв
2 янв
3 янв
4 янв
от 20 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция ...
1 янв
2 янв
3 янв
4 янв
от 34 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Паломничество к Великоустюгским святым
Вологодская область, Великоустюгский муниципальный...
7 мая
21 мая
4 июня
18 июня
22 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
Северная железная дорога, станция Котлас
31 дек
от 22 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Святыни северной земли. Поездка в Великий Устюг
Вологодская область, Великоустюгский муниципальный...
6 мая
13 мая
20 мая
27 мая
13 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Великий Устюг: Свидание с детством
Вологодская область, Великоустюгский муниципальный...
6 мая
13 мая
20 мая
27 мая
18 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Каргополь, Сольвычегодск и Великий Устюг
Архангельская область, Няндома
2 мая
30 мая
20 июня
4 июля
36 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Групповой тур в Сольвычегодск и Великий Устюг: погружение в историю Русского Севера
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, изучая архитектурные памятники и уникальные ремесла Великого Устюга и Сольвычегодска
Архангельская область, Котлас
4 мая
1 июня
15 июня
6 июля
21 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
Архангельская область, Котлас
10 мая
7 июня
21 июня
12 июля
37 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В гости к Деду Морозу. Сборный тур в Великий Устюг
Россия, Северная железная дорога, станция Котлас
12 янв
19 янв
26 янв
2 фев
от 19 980₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В гости к Деду Морозу. Сокращенный тур
Россия, Северная железная дорога, станция Котлас
12 янв
19 янв
26 янв
2 фев
от 15 860₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Каргополь, Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
Архангельская область, Няндома
15 мая
19 июня
26 июня
3 июля
от 51 200₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Сольвычегодск, Великий Устюг, Тотьма, Каргополь и Соловецкие острова
Архангельская область, Няндома
2 июня
23 июня
28 июля
от 97 700₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Путешествие в сказку. Выходные в Великом Устюге
Вологодская область, Великоустюгский муниципальный...
6 мая
13 мая
20 мая
27 мая
12 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ННадежда25 февраля 2024Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!
- ННадежда25 февраля 2024Посетили с ребёнком тур Новогодняя сказка в Великом Устюге! Организация тура на высоте: интересно и взрослым, и детям! Размещались в гостинице на Валге: приличные номера, добродушный персонал, кафе с домашней кухней и выпечкой))
- ККирилл14 февраля 2024Тур хороший и интересный. Увидеть Дедушку Мороза и оказаться в сказке. Ребёнку и нам понравилось
- ААлексей18 января 2024Организаторы молодцы, утром встретили на вокзале, отвезли-привезли, водили за ручку, сами групповоды приветливые девушки, старались создать макисмально комфортные условия для всех. В конце отвезли к поезду.
- ДДиденко18 января 2024Организация тура очень хорошая. Все чётко и понятно. Особенно понравилось то, что при возникновении вопросов менеджеры сразу выходили на связь. Немного напрягало большое количество людей и скученность при посещении кафе в котором мы кушали, но с учётом каникул это можно понять. Еда была не ресторанная, конечно, но вполне приемлемая и голодным никто не остался. Организаторы откликались на любые возникающие вопросы и решали их. В целом осталось очень приятное впечатление от поездки.
- ДДиденко18 января 2024Тур очень понравился. Программа насыщенная, все мероприятия были хорошо скомпонованы. Наша внучка(7лет) осталась довольна, с удовольствием принимала участие в интерактивных мероприятиях. Всё аниматоры на высшем уровне!
- ООлеся17 января 2024Хочу поделиться впечатлениями о поездке в "Новогоднюю сказку" в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питание, номер в отеле - придраться не к чему! Самое главное - теплое, душевное отношение сопровождающего гида, Алёны, и радушное гостеприимство самого города и Вотчины Деда Мороза. Наша поездка обошлась без накладок, все по времени, организация очень ненавязчивая и размеренная! Описать Вотчину и самого Деда Мороза невозможно, необходимо приехать и почувствовать эту сказку! Я с огромным удовольствием рекомендую поездку с Большой Страной! Спасибо за то, что продлили нашу новогоднюю сказку!
- ННаталья17 января 2024Самое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. Особая благодарность за возможность смастерить, нарисовать, поиграть в старинные игры. Прикоснуться к народному творчеству. Организовано все на "пятерку" - трансфер, питание, экскурсии и мастер-классы. Даже сильный мороз в 35 градусов не подпортил впечатлений, а добавил. Спасибо всем организаторам и исполнителям зимней сказки!
- ИИрина17 января 2024Спасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители в Устюге выше всех похвал! Это была незабываемая волшебная сказка!
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу
Самые популярные туры в Великом Устюге
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 21
Сколько стоит тур в Великом Устюге в апреле 2024
Сейчас в Великом Устюге можно забронировать 21 тур от 12 500 ₽ до 97 700 ₽ со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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