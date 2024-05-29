Туры на автобусе в Великом Устюге

Найдено 21 тур в категории «На автобусе» в Великом Устюге, цены от 12 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сплав по реке Сухона
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сплав по реке Сухона
Начало: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный...
18 июля в 10:00
25 июля в 10:00
27 500 за человека
Святыни северной земли. Поездка в Великий Устюг
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Святыни северной земли. Поездка в Великий Устюг
Начало: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный...
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
13 800 за человека
Каргополь, Сольвычегодск и Великий Устюг
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Каргополь, Сольвычегодск и Великий Устюг
Начало: Архангельская область, Няндома
20 июня в 10:00
4 июля в 10:00
36 500 за человека
Сольвычегодск и Великий Устюг
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Групповой тур в Сольвычегодск и Великий Устюг: погружение в историю Русского Севера
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, изучая архитектурные памятники и уникальные ремесла Великого Устюга и Сольвычегодска
Начало: Архангельская область, Котлас
15 июня в 10:00
6 июля в 10:00
21 500 за человека
Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
Начало: Архангельская область, Котлас
21 июня в 10:00
12 июля в 10:00
37 400 за человека
Каргополь, Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Каргополь, Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
Начало: Архангельская область, Няндома
19 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 51 200 за человека
Сольвычегодск, Великий Устюг, Тотьма, Каргополь и Соловецкие острова
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Сольвычегодск, Великий Устюг, Тотьма, Каргополь и Соловецкие острова
Начало: Архангельская область, Няндома
23 июня в 10:00
28 июля в 10:00
от 97 700 за человека
Великий Устюг: Свидание с детством
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Великий Устюг: Свидание с детством
Начало: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный...
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
18 500 за человека
Путешествие в сказку. Выходные в Великом Устюге
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Путешествие в сказку. Выходные в Великом Устюге
Начало: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный...
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
12 500 за человека
Зимняя сказка. Железнодорожный круиз
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимняя сказка. Железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
22 ноя в 10:00
29 ноя в 10:00
от 5700048 300 за человека
Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка в Великом Устюге. Сокращенная программа
Начало: Г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция ...
9 ноя в 10:00
16 ноя в 10:00
от 20 700 за человека
Новогодняя сказка в Великом Устюге
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка в Великом Устюге
Начало: Г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция ...
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
от 27 800 за человека
Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
Начало: Г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция ...
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
от 34 900 за человека
Паломничество к Великоустюгским святым
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Паломничество к Великоустюгским святым
Начало: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный...
18 июня в 10:00
2 июля в 10:00
22 800 за человека
Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год в гостях у Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг
Начало: Северная железная дорога, станция Котлас
29 дек в 10:00
от 22 600 за человека
Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
Начало: Северная железная дорога, станция Котлас
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 22 600 за человека
В гости к Деду Морозу. Сборный тур в Великий Устюг
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
В гости к Деду Морозу. Сборный тур в Великий Устюг
Начало: Россия, Северная железная дорога, станция Котлас
2 авг в 10:00
9 авг в 10:00
от 18 360 за человека
В гости к Деду Морозу. Сокращенный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
В гости к Деду Морозу. Сокращенный тур
Начало: Россия, Северная железная дорога, станция Котлас
2 авг в 10:00
9 авг в 10:00
от 15 600 за человека
Мозаика Русского Севера. Обзорный тур по Вологодской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Мозаика Русского Севера. Обзорный тур по Вологодской области
Начало: Вологодская область, Череповец
19 июня в 10:00
24 июля в 10:00
от 63 550 за человека
Пенный тур по Вологодской области. 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Пенный тур по Вологодской области. 3 дня
Начало: Вологда
14 июня в 10:00
12 июля в 10:00
от 39 600 за человека
Пенный тур по Вологодской области. Весна-осень 3 дня
🚌 На автобусе
скидка
13%
Авторский тур
3 дня
Пенный тур по Вологодской области. Весна-осень 3 дня
Начало: Вологда
8 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 4400038 350 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Зимняя сказка. Железнодорожный круиз
    Организаторы делали всё возможное для нашего комфортного отдыха. Любые проблемы решались мгновенно на месте, но проблем как таковых не было. Очень все внимательные и вежливые. Это очень положительно сказалось на нашем отдыхе. Всем огромное спасибо. Мы были довольны всем.
  • Н
    Надежда
    25 февраля 2024
    Новогодняя сказка в Великом Устюге
    Посетили с ребёнком тур Новогодняя сказка в Великом Устюге! Организация тура на высоте: интересно и взрослым, и детям! Размещались в гостинице на Валге: приличные номера, добродушный персонал, кафе с домашней кухней и выпечкой))
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  • Н
    Надежда
    25 февраля 2024
    Святыни северной земли. Поездка в Великий Устюг
    Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!
    Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!
  • К
    Кирилл
    14 февраля 2024
    Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
    Тур хороший и интересный. Увидеть Дедушку Мороза и оказаться в сказке. Ребёнку и нам понравилось
  • А
    Алексей
    18 января 2024
    Святыни северной земли. Поездка в Великий Устюг
    Организаторы молодцы, утром встретили на вокзале, отвезли-привезли, водили за ручку, сами групповоды приветливые девушки, старались создать макисмально комфортные условия для всех. В конце отвезли к поезду.
  • Д
    Диденко
    18 января 2024
    Каргополь, Сольвычегодск и Великий Устюг
    Организация тура очень хорошая. Все чётко и понятно. Особенно понравилось то, что при возникновении вопросов менеджеры сразу выходили на связь.
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    Немного напрягало большое количество людей и скученность при посещении кафе в котором мы кушали, но с учётом каникул это можно понять. Еда была не ресторанная, конечно, но вполне приемлемая и голодным никто не остался. Организаторы откликались на любые возникающие вопросы и решали их. В целом осталось очень приятное впечатление от поездки.

  • Д
    Диденко
    18 января 2024
    Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
    Тур очень понравился. Программа насыщенная, все мероприятия были хорошо скомпонованы. Наша внучка(7лет) осталась довольна, с удовольствием принимала участие в интерактивных мероприятиях. Всё аниматоры на высшем уровне!
  • О
    Олеся
    17 января 2024
    Святыни северной земли. Поездка в Великий Устюг
    Хочу поделиться впечатлениями о поездке в "Новогоднюю сказку" в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питание, номер в отеле -
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    придраться не к чему! Самое главное - теплое, душевное отношение сопровождающего гида, Алёны, и радушное гостеприимство самого города и Вотчины Деда Мороза. Наша поездка обошлась без накладок, все по времени, организация очень ненавязчивая и размеренная! Описать Вотчину и самого Деда Мороза невозможно, необходимо приехать и почувствовать эту сказку! Я с огромным удовольствием рекомендую поездку с Большой Страной! Спасибо за то, что продлили нашу новогоднюю сказку!

    Хочу поделиться впечатлениями о поездке в &quot;Новогоднюю сказку&quot; в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питаниеХочу поделиться впечатлениями о поездке в &quot;Новогоднюю сказку&quot; в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питаниеХочу поделиться впечатлениями о поездке в &quot;Новогоднюю сказку&quot; в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питание
  • Н
    Наталья
    17 января 2024
    Каргополь, Сольвычегодск и Великий Устюг
    Самое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. Особая благодарность за возможность смастерить,
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    нарисовать, поиграть в старинные игры. Прикоснуться к народному творчеству. Организовано все на "пятерку" - трансфер, питание, экскурсии и мастер-классы. Даже сильный мороз в 35 градусов не подпортил впечатлений, а добавил. Спасибо всем организаторам и исполнителям зимней сказки!

    Самое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. ОсобаяСамое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. ОсобаяСамое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. Особая
  • И
    Ирина
    17 января 2024
    Каргополь, Сольвычегодск и Великий Устюг
    Спасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители в Устюге выше всех похвал! Это была незабываемая волшебная сказка!
    Спасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители в

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «На автобусе»

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