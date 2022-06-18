Путешествие в уездный город Вельск

Вельск - певучий и неспешный, размеренный и плавный

5
3 отзыва
Вельск – певучий и неспешный, размеренный и плавный, неторопливый и невозмутимый, как река, именем которой он назван.

Хотите увидеть рукотворные узоры расписных дел мастеров, резчиков и кузнецов? Лихо прокатиться в санях, запряженных орловским рысаками, и отведать удивительный дежень? Тогда приглашаем в уездный город Вельск – край подлинной истории, восхищающей природы и необыкновенно гостеприимных людей!
Путешествие в уездный город Вельск
Путешествие в уездный город Вельск
Путешествие в уездный город Вельск
Путешествие в уездный город Вельск
Путешествие в уездный город Вельск
Путешествие в уездный город Вельск
Путешествие в уездный город Вельск
Путешествие в уездный город Вельск
Путешествие в уездный город Вельск
Ближайшие даты:
1
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мая
11
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Что вас ожидает 🤩

Экскурсия «Заручевские кружева»
Экскурсия «Заручевские кружева»
Знакомство с архитектурой, посещение храма Иоанна Предтечи, подвесного моста «Любви и удачи», избы на курьих ножках
«Узорочье Поважья»
«Узорочье Поважья»
Экскурсия по центру традиционной народной культуры «Берендей», мастер-класс – создание сувенира в стилистике свободно-кистевых росписей Поважья
Экскурсия на коневодческий комплекс
Экскурсия на коневодческий комплекс
Посещение конюшен племенных Орловских рысаков, кормление лошадей, катание верхом или в санях на дорожках ипподрома

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. «Узорочье Поважья»

Прибытие поездом 042В из Москвы (прибытие в 11:24)

Трансфер в гостиницу. Вещи в камеру хранения.

Обзорная пешеходная экскурсия «Вельск – город расписной»

Обед «Важские кушания».

«Узорочье Поважья» – экскурсия по центру традиционной народной культуры «Берендей», мастер-класс – создание сувенира в стилистике свободно-кистевых росписей Поважья, посещение сувенирной лавки.

Заселение в номера.

Свободное время. Ужин самостоятельно.

2 день

Экскурсии «Заручевские кружева» и на Хорошевский коневодческий комплекс

Завтрак в ресторане отеля

«Здесь русский дух» – экскурсия на Хорошевский коневодческий комплекс (3 км от города). В программе экскурсия в музей Вельского коневодства, посещение конюшен племенных Орловских рысаков, кормление лошадей, катание верхом или в санях на дорожках ипподрома Хорошевского коневодческого комплекса)

«Обед ямщика» в бывшей земской станции

Экскурсия «Заручевские кружева» (5 км от города). В программе знакомство с архитектурой дер. Заручевская, посещение храма Иоанна Предтечи, подвесного моста «Любви и удачи», избы на курьих ножках)

Возвращение в г. Вельск после 18-00

Свободное время. Ужин самостоятельно.

3 день

Экскурсия в дер. Пежма. Литературно-творческий «Вечер старой доброй сказки»

Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения.

Экскурсия в дер. Пежма «Нет милей на свете края» (15 км от города). В программе: легенда старого родника, посещение Богоявленского храма XIX века, подъем на колокольню, театрализованное приветствие «Пежемская говоря», мастер-класс по обрядовой Пежемской кукле.

Обед «Пежемская вкуснятина» из блюд традиционной северной кухни.

Возвращение в г. Вельск.

Литературно-творческий «Вечер старой доброй сказки» в Центральной библиотеке: экскурсия в зал редкой книги, частный музей часов, чаепитие в визит-центре «Вельский гостинец».

Свободное время. Ужин самостоятельно.

Отправление поездом 041М в 20:29, прибытие в Москву в 09:27 следующего дня.

Проживание

Вельск – гостиницы «Юрьево подворье 3*» или «Отель на Ваге 3*» (2-х местные номера с удобствами, завтрак «континентальный»).

Стоимость тура – 18800 руб. /чел.

Доплата за одноместное размещение – 3000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание 2 ночи
  • Питание, указанное в программе тура (2 завтрака, 3 обеда)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты
  • Мастер-класс
  • Услуги гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Вельск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Экскурсии и услуги, указанные как «самостоятельно» или «за дополнительную плату»
Место начала и завершения?
Россия, Архангельская область, Вельск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
18 июня 2022
Спасибо организаторам
Ю
16 июня 2022
Все отлично!
А
15 июня 2022
Очень интересный и познавательный тур. Узнал много интересного про этот чудесный город.
Хочу поблагодарить гидов Наталья и Наталья. Очень интересные рассказы про достопримечательности города.
Уезжать не хотелось.
Многое ещё не успел посмотреть.
Планирую приехать ещё. Хотелось бы побольше узнать этот город.
Спасибо большое организаторам тура.
Советую посетить тур.
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