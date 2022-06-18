2 день

Экскурсии «Заручевские кружева» и на Хорошевский коневодческий комплекс

Завтрак в ресторане отеля

«Здесь русский дух» – экскурсия на Хорошевский коневодческий комплекс (3 км от города). В программе экскурсия в музей Вельского коневодства, посещение конюшен племенных Орловских рысаков, кормление лошадей, катание верхом или в санях на дорожках ипподрома Хорошевского коневодческого комплекса)

«Обед ямщика» в бывшей земской станции

Экскурсия «Заручевские кружева» (5 км от города). В программе знакомство с архитектурой дер. Заручевская, посещение храма Иоанна Предтечи, подвесного моста «Любви и удачи», избы на курьих ножках)

Возвращение в г. Вельск после 18-00

Свободное время. Ужин самостоятельно.