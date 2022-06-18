Прибытие поездом 042В из Москвы (прибытие в 11:24)
Трансфер в гостиницу. Вещи в камеру хранения.
Обзорная пешеходная экскурсия «Вельск – город расписной»
Обед «Важские кушания».
«Узорочье Поважья» – экскурсия по центру традиционной народной культуры «Берендей», мастер-класс – создание сувенира в стилистике свободно-кистевых росписей Поважья, посещение сувенирной лавки.
Заселение в номера.
Свободное время. Ужин самостоятельно.
Завтрак в ресторане отеля
«Здесь русский дух» – экскурсия на Хорошевский коневодческий комплекс (3 км от города). В программе экскурсия в музей Вельского коневодства, посещение конюшен племенных Орловских рысаков, кормление лошадей, катание верхом или в санях на дорожках ипподрома Хорошевского коневодческого комплекса)
«Обед ямщика» в бывшей земской станции
Экскурсия «Заручевские кружева» (5 км от города). В программе знакомство с архитектурой дер. Заручевская, посещение храма Иоанна Предтечи, подвесного моста «Любви и удачи», избы на курьих ножках)
Возвращение в г. Вельск после 18-00
Свободное время. Ужин самостоятельно.
Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения.
Экскурсия в дер. Пежма «Нет милей на свете края» (15 км от города). В программе: легенда старого родника, посещение Богоявленского храма XIX века, подъем на колокольню, театрализованное приветствие «Пежемская говоря», мастер-класс по обрядовой Пежемской кукле.
Обед «Пежемская вкуснятина» из блюд традиционной северной кухни.
Возвращение в г. Вельск.
Литературно-творческий «Вечер старой доброй сказки» в Центральной библиотеке: экскурсия в зал редкой книги, частный музей часов, чаепитие в визит-центре «Вельский гостинец».
Свободное время. Ужин самостоятельно.
Отправление поездом 041М в 20:29, прибытие в Москву в 09:27 следующего дня.
Вельск – гостиницы «Юрьево подворье 3*» или «Отель на Ваге 3*» (2-х местные номера с удобствами, завтрак «континентальный»).
Стоимость тура – 18800 руб. /чел.
Доплата за одноместное размещение – 3000 руб.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.