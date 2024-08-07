Архангельский уездный город Вельск

Вельск — тихий уездный город в Архангельской области, расположенный на берегу реки Ваги, являющийся отличным местом для знакомства с настоящей русской провинцией. Приглашаем окунуться в уютную атмосферу и удивительную природу, богатейшую историю и традиции.
5
3 отзыва
Архангельский уездный город Вельск
Архангельский уездный город Вельск
Архангельский уездный город Вельск
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Вельску. Центр традиционной народной культуры «Берендей». Вельская картинная галерея

11:24 Прибытие поездом из Москвы. Встреча на вокзале.

Трансфер в гостиницу. Заселение в гостиницу.

Обзорная пешеходная экскурсия по исторической части города «Вельск: непридуманные истории».

Обед «Важские кушания» в ресторане «Вагарден».

Экскурсия в музей домовых росписей Поважья и в Центр традиционной народной культуры «Берендей» с мастер-классом (создание сувенира на память в стилистике свободно-кистевых росписей Поважья).

Вельская картинная галерея. Музей фотоаппаратов «Свет и Тень».

Купеческий ужин в ресторане «Бульвар».

Свободное время.

Экскурсия по Вельску. Центр традиционной народной культуры «Берендей». Вельская картинная галереяЭкскурсия по Вельску. Центр традиционной народной культуры «Берендей». Вельская картинная галереяЭкскурсия по Вельску. Центр традиционной народной культуры «Берендей». Вельская картинная галереяЭкскурсия по Вельску. Центр традиционной народной культуры «Берендей». Вельская картинная галереяЭкскурсия по Вельску. Центр традиционной народной культуры «Берендей». Вельская картинная галерея
2 день

Хорошевский коневодческий комплекс. Экскурсия «Заручевские кружева». Село Пежма. Вельская центральная библиотека

Завтрак в гостинице.

«Здесь русский дух» — экскурсия на Хорошевский коневодческий комплекс (3 км от города).

Экскурсия в музей Вельского коневодства, посещение конюшен племенных орловских рысаков, кормление лошадей.

Катание верхом или в бричках по дорожкам ипподрома Хорошевского коневодческого комплекса.

Экскурсия «Заручевские кружева»: знакомство с архитектурой деревни Заручевская, посещение храма Иоанна Предтечи, подвесного моста «Любви и удачи».

Переезд в село Пежма.

Программа «Нет милей на свете края»: легенда старого родника, посещение Богоявленского храма, восхождение на колокольню, театрализованное приветствие «Пежемская говоря».

Мастер-класс по обрядовой Пежемской кукле.

Обед из блюд традиционной северной кухни «Пежемская вкуснятина».

Экскурсия в Вельске в частный музей часов Николая Кудрина.

Вечер в Вельской центральной библиотеке: зал редкой книги, визит-центр, мастер-класс по каллиграфии.

Ужин в ресторане «Юрьево подворье».

19:45 Трансфер на ж/д вокзал.

Хорошевский коневодческий комплекс. Экскурсия «Заручевские кружева». Село Пежма. Вельская центральная библиотекаХорошевский коневодческий комплекс. Экскурсия «Заручевские кружева». Село Пежма. Вельская центральная библиотекаХорошевский коневодческий комплекс. Экскурсия «Заручевские кружева». Село Пежма. Вельская центральная библиотекаХорошевский коневодческий комплекс. Экскурсия «Заручевские кружева». Село Пежма. Вельская центральная библиотека

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Юрьево подворье» 3*, номера стандарт.

Стоимость тура — 20 000 руб. /чел.

Доплата за одноместное размещение — 2000 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Юрьево Подворье» 3

1 ночь

К услугам гостей дизайн-отеля «Юрьево подворье» бесплатный Wi-Fi и оборудованные кондиционером номера с ярким декором. Завтрак подается ежедневно в ресторане, где также сервируют блюда интернациональной кухни.

Интерьеры отеля «Юрьево подворье» красочно оформлены цветочными узорами. В светлых номерах есть кабельное телевидение, кондиционер и тапочки, а также собственная ванная комната с бесплатными туалетными принадлежностями.

Отель разместился в традиционном деревянном здании, на 1 этаже которого работают бар и ресторан, сервирующие блюда традиционной русской, европейской и японской кухни. Имеется также бесплатная парковка и круглосуточная стойка регистрации.

Гостиница «Юрьево Подворье» 3Гостиница «Юрьево Подворье» 3Гостиница «Юрьево Подворье» 3Гостиница «Юрьево Подворье» 3Гостиница «Юрьево Подворье» 3Гостиница «Юрьево Подворье» 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице 1 ночь
  • Питание, указанное в программе: 1 завтрак, 2 обеда, 2 ужина
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание, включая входные билеты
  • Мастер-классы
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Вельска и обратно
  • Питание, экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
Место начала и завершения?
Россия, Архангельская область, Вельск
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какое питание в туре?

В стоимость тура включено питание: 1 завтрак, 2 обеда, 2 ужина.

По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
7 авг 2024
Отдельно стоит отметить гида - Марина действительно знает о чем говорит, с любовью раскрыла перед нами страницы истории, фольклора, традиций и природы Архангельска и его окрестностей. С удовольствием поехала бы ещё раз в эти места.
А
29 июл 2024
Особенная благодарность экскурсоводу Марине из Архагельска
К
18 июл 2024
Спасибо, все прекрасно организовано, без нареканий

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