Программа тура по дням
Экскурсия по Вельску. Центр традиционной народной культуры «Берендей». Вельская картинная галерея
11:24 Прибытие поездом из Москвы. Встреча на вокзале.
Трансфер в гостиницу. Заселение в гостиницу.
Обзорная пешеходная экскурсия по исторической части города «Вельск: непридуманные истории».
Обед «Важские кушания» в ресторане «Вагарден».
Экскурсия в музей домовых росписей Поважья и в Центр традиционной народной культуры «Берендей» с мастер-классом (создание сувенира на память в стилистике свободно-кистевых росписей Поважья).
Вельская картинная галерея. Музей фотоаппаратов «Свет и Тень».
Купеческий ужин в ресторане «Бульвар».
Свободное время.
Хорошевский коневодческий комплекс. Экскурсия «Заручевские кружева». Село Пежма. Вельская центральная библиотека
Завтрак в гостинице.
«Здесь русский дух» — экскурсия на Хорошевский коневодческий комплекс (3 км от города).
Экскурсия в музей Вельского коневодства, посещение конюшен племенных орловских рысаков, кормление лошадей.
Катание верхом или в бричках по дорожкам ипподрома Хорошевского коневодческого комплекса.
Экскурсия «Заручевские кружева»: знакомство с архитектурой деревни Заручевская, посещение храма Иоанна Предтечи, подвесного моста «Любви и удачи».
Переезд в село Пежма.
Программа «Нет милей на свете края»: легенда старого родника, посещение Богоявленского храма, восхождение на колокольню, театрализованное приветствие «Пежемская говоря».
Мастер-класс по обрядовой Пежемской кукле.
Обед из блюд традиционной северной кухни «Пежемская вкуснятина».
Экскурсия в Вельске в частный музей часов Николая Кудрина.
Вечер в Вельской центральной библиотеке: зал редкой книги, визит-центр, мастер-класс по каллиграфии.
Ужин в ресторане «Юрьево подворье».
19:45 Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Юрьево подворье» 3*, номера стандарт.
Стоимость тура — 20 000 руб. /чел.
Доплата за одноместное размещение — 2000 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Юрьево Подворье» 3
К услугам гостей дизайн-отеля «Юрьево подворье» бесплатный Wi-Fi и оборудованные кондиционером номера с ярким декором. Завтрак подается ежедневно в ресторане, где также сервируют блюда интернациональной кухни.
Интерьеры отеля «Юрьево подворье» красочно оформлены цветочными узорами. В светлых номерах есть кабельное телевидение, кондиционер и тапочки, а также собственная ванная комната с бесплатными туалетными принадлежностями.
Отель разместился в традиционном деревянном здании, на 1 этаже которого работают бар и ресторан, сервирующие блюда традиционной русской, европейской и японской кухни. Имеется также бесплатная парковка и круглосуточная стойка регистрации.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице 1 ночь
- Питание, указанное в программе: 1 завтрак, 2 обеда, 2 ужина
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание, включая входные билеты
- Мастер-классы
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Вельска и обратно
- Питание, экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какое питание в туре?
В стоимость тура включено питание: 1 завтрак, 2 обеда, 2 ужина.
По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.