Авторский тур
3 дня
Путешествие в уездный город Вельск
Начало: Россия, Архангельская область, Вельск
21 июня в 10:00
12 июля в 10:00
21 300₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Архангельский уездный город Вельск
Начало: Россия, Архангельская область, Вельск
22 июня в 10:00
20 июля в 10:00
20 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новый год в уездном городе Вельске
Начало: Россия, Архангельская область, Вельск
29 дек в 10:00
от 24 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр5 мая 2024Неожиданных проблем ни в заселении, ни в организации питания не возникало. Спасибо.
- ДДарья16 февраля 2024Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
- ББартева5 февраля 2024Организаторы приготовили этот тур безупречно. Нашим экскурсоводом была Марина Титова.
- ООльга18 января 2024Замечательный Новогодний тур. Я в восторге! Было очень уютно и весело, и даже мороз минус 32 нас не испугал. Пешие
- ООльга18 января 2024Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.
- ТТатьяна9 января 2024Замечательная программа. Вроде все просто, но настолько мило, интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Вельску в категории «На автобусе»
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Сколько стоит тур в Вельске в июне 2024
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