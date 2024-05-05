Туры на автобусе в Вельске

Найдено 3 тура в категории «На автобусе» в Вельске, цены от 20 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Путешествие в уездный город Вельск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Путешествие в уездный город Вельск
Начало: Россия, Архангельская область, Вельск
21 июня в 10:00
12 июля в 10:00
21 300 за человека
Архангельский уездный город Вельск
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Архангельский уездный город Вельск
Начало: Россия, Архангельская область, Вельск
22 июня в 10:00
20 июля в 10:00
20 000 за человека
Новый год в уездном городе Вельске
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новый год в уездном городе Вельске
Начало: Россия, Архангельская область, Вельск
29 дек в 10:00
от 24 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александр
    5 мая 2024
    Путешествие в уездный город Вельск
    Неожиданных проблем ни в заселении, ни в организации питания не возникало. Спасибо.
  • Д
    Дарья
    16 февраля 2024
    Путешествие в уездный город Вельск
    Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
  • Б
    Бартева
    5 февраля 2024
    Путешествие в уездный город Вельск
    Организаторы приготовили этот тур безупречно. Нашим экскурсоводом была Марина Титова.
  • О
    Ольга
    18 января 2024
    Новый год в уездном городе Вельске
    Замечательный Новогодний тур. Я в восторге! Было очень уютно и весело, и даже мороз минус 32 нас не испугал. Пешие
    читать дальше

    прогулки по уютным улочкам, забавные лавочки в сквере, весёлые расписные остановки и дома, очень интересный рассказ нашего гида Жанны Дементьевой. А ещё знакомство с удивительными людьми, весёлые мастер классы, уютный отель «Юрьево подворье», удобные теплые автомобили, которые нас сопровождали и вкуснейшие обеды, завтраки и ужины! А также знакомство с удивительными северными храмами и теплый прием в Ново Крылово, весёлое катание на ватрушках, удивительная северная природа. Большое спасибо организатору наших новогодних приключений Жанне Дементьевой и принимающей стороне, и всем, кто помогал в организации нашего отдыха!

    Замечательный Новогодний тур. Я в восторге! Было очень уютно и весело, и даже мороз минус 32
  • О
    Ольга
    18 января 2024
    Архангельский уездный город Вельск
    Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.
    Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом
  • Т
    Татьяна
    9 января 2024
    Новый год в уездном городе Вельске
    Замечательная программа. Вроде все просто, но настолько мило, интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Вельску в категории «На автобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Вельске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Путешествие в уездный город Вельск
  2. Архангельский уездный город Вельск
  3. Новый год в уездном городе Вельске
Сколько стоит тур в Вельске в июне 2024
Сейчас в Вельске в категории "На автобусе" можно забронировать 3 тура от 20 000 до 24 600. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Вельске на 2024 год на автобусе, 9 ⭐ отзывов, цены от 20000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам