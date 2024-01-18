Промчаться в санях, запряженных орловским рысаками? Тогда это предложение для вас — встречаем Новый год в уездном городе Вельске!
дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Вельск. Новый год
11:24 Прибытие в Вельск. Встреча на вокзале.
Рекомендуемый поезд из Москвы 042В (отправление 30.12.2023 в 21:50, прибытие 31.12.2023 в 11:24).
Трансфер в гостиницу «Юрьево подворье». Вещи в камеру хранения.
Пешеходная прогулка-знакомство с городом «Вельск: непридуманные истории».
Обед «Важские кушания» в ресторане «Вагарден».
Экскурсия и мастер-класс в Центре традиционной народной культуры «Берендей» — «Узорочье Поважья». Создание новогоднего сувенира на память — расписного шара в стилистике свободно-кистевых росписей Поважья). Посещение сувенирной лавки.
Возвращение в отель. Заселение.
Свободное время.
Ужин «Провожаем Старый год».
Свободное время для прогулки по городу, самостоятельное посещение праздничных объектов, покупка сувениров.
Подготовка к встрече Нового года.
Праздничный Новогодний банкет в ресторане гостиницы (заказывается и оплачивается дополнительно).
Экскурсия «Заручевские кружева». Зимний вечер в Центральной библиотеке
12:00 Обед в ресторане гостиницы
Экскурсия «Заручевские кружева» (авто + пешеходная прогулка): история и знакомство с деревней и архитектурой, посещение храма Иоанна Предтечи, удивительные легенды от сказочной ведуньи и возможность загадать новогоднее желание на подвесном мосту «Любви и удачи».
Возвращение в Вельск.
Зимний вечер за чашечкой иван-чая «Слова воздушные узоры» в Центральной библиотеке: экскурсия в зал редкой книги, мастер-класс по верховой набойке, запись аудиопослания «Оставь свой след» в настоящей аудио-капсуле.
Купеческий тематический ужин в ресторане «Бульвар».
Возвращение в отель. Свободное время.
Экскурсия в конный комплекс. Завершение тура
Завтрак в гостинице.
09:00 Экскурсия на Хорошевский коневодческий комплекс «Здесь русский дух»: посещение музея Вельского коневодства, конюшен племенных Орловских рысаков, кормление лошадей.
Катание верхом или на санях на русской тройке оплачивается дополнительно.
Посещение туристического комплекса «НовоКрылово» и знакомство с фермерским хозяйством. Зимние забавы: катание с самой длинной природной горки в Вельском районе.
Настоящий деревенский обед.
Возвращение в Вельск.
Знакомство с Вельской картинной галереей и посещение музея фотоаппаратов.
Ужин в ресторане «Юрьево Подворье».
19:30 Трансфер на вокзал.
Отправление поездом 041М в Москву в 20:13, прибытие в Москву 09:27.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Юрьево подворье» 3*, номера «стандарт» (завтрак «континентальный»).
Стоимость тура на 1 человека — 24 600 руб.
Доплата за одноместное размещение — 4 000 руб.
Дополнительное место (раскладушка) — 19 600 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Юрьево подворье» 3
К услугам гостей дизайн-отеля «Юрьево подворье» бесплатный Wi-Fi и оборудованные кондиционером номера с ярким декором. Завтрак подается ежедневно в ресторане, где также сервируют блюда интернациональной кухни.
Интерьеры отеля «Юрьево подворье» красочно оформлены цветочными узорами. В светлых номерах есть кабельное телевидение, кондиционер и тапочки, а также собственная ванная комната с бесплатными туалетными принадлежностями.
Отель разместился в традиционном деревянном здании, на 1 этаже которого работают бар и ресторан, сервирующие блюда традиционной русской, европейской и японской кухни. Имеется также бесплатная парковка и круглосуточная стойка регистрации.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице (2 ночи)
- Питание, указанное в программе (1 завтрак, 3 обеда, 3 ужина)
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
- Мастер-классы и входные билеты
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Вельска и обратно
- Новогодний праздничный банкет (оплачивается на месте, цена будет известна после 01.12) - от 3 000 руб
- Питание, экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
- Доплата за ранее прибытие
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Возможно ли приехать раньше?
Да, доплата за ранее прибытие для прибывающих 31 декабря поездами:
- 31.12 из Санкт-Петербурга в 03:41;
- 31.12 из Москвы в 04:23;
- 31.12 из Архангельска в 05:30.
Доплата при двухместном размещении — 3 300 руб /чел.
Доплата при одноместном размещении — 3 800 руб/чел.
В стоимость доплаты включено:встреча на вокзале, трансфер и раннее размещение в отеле с завтраком.
Какие вещи лучше взять с собой?
Программа предполагает продолжительное (до 2 часов) пребывание на открытом воздухе.
Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви.
Входят ли ж/д билеты в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какова стоимость Новогоднего банкета?
Стоимость банкета на 1 человека — от 3 000 руб.