Путешествие в уездный город Вельск

Групповой тур в Вельске
5
3 отзыва
Вельск – певучий и неспешный город. Вы увидите рукотворные узоры расписных дел мастеров, резчиков и кузнецов. Лихо прокатитесь в санях, запряженных орловскими рысаками, и отведаете удивительный дежень. Это все вы сможете сделать в крае подлинной истории и восхищающей природы.
Путешествие в уездный город Вельск
Путешествие в уездный город Вельск
Путешествие в уездный город Вельск
Ближайшие даты:
23
июн
14
июл
11
авг

Что вас ожидает:

Экскурсия «Заручевские кружева»
Экскурсия «Заручевские кружева»
Побываете в храме Иоанна Предтечи и на подвесном мосту «Любви и удачи»
Мастер-класс «Узорочье Поважья»
Мастер-класс «Узорочье Поважья»
Создадите новогодний расписной шар в стилистике свободно-кистевых росписей Поважья
Орловские рысаки
Орловские рысаки
Посетите конюшню, покормите лошадей, покатаетесь верхом или в санях на дорожках ипподрома

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Экскурсия по Вельску, экскурсия «Узорочье Поважья» с мастер-классом

11:25 Прибытие поездом 042В из Москвы.

Встреча на вокзале.

Трансфер в гостиницу. Вещи в камеру хранения.

Обзорная пешеходная экскурсия по исторической части города «Вельск: непридуманные истории».

Обед «Важские кушания» в ресторане «Вагарден».

Экскурсия «Узорочье Поважья» в Центр традиционной народной культуры «Берендей» с мастер-классом (создание новогоднего расписного шара в стилистике свободно-кистевых росписей Поважья), посещение сувенирной лавки.

Заселение в отель.

Свободное время для прогулки по городу, посещения объектов, покупки сувениров.

Ужин в ресторане отеля.

Встреча группы. Экскурсия по Вельску, экскурсия «Узорочье Поважья» с мастер-классомВстреча группы. Экскурсия по Вельску, экскурсия «Узорочье Поважья» с мастер-классомВстреча группы. Экскурсия по Вельску, экскурсия «Узорочье Поважья» с мастер-классомВстреча группы. Экскурсия по Вельску, экскурсия «Узорочье Поважья» с мастер-классом
2 день

Экскурсия на Хорошевский коневодческий комплекс и экскурсия «Заручевские кружева»

Завтрак в гостинице.

«Здесь русский дух» – экскурсия на Хорошевский коневодческий комплекс (3 км от города).

Экскурсия в музей Вельского коневодства, посещение конюшен племенных Орловских рысаков, кормление лошадей, катание верхом или в бричках по дорожкам ипподрома Хорошевского коневодческого комплекса.

По желанию за дополнительную плату – катание на Русской тройке.

Экскурсия «Заручевские кружева»: знакомство с архитектурой дер. Заручевская, посещение храма Иоанна Предтечи, подвесного моста «Любви и удачи», избы на курьих ножках. Мастер-класс в «Деревенской кузне».

Возвращение в Вельск.

«Обед ямщика» в кофейне «Троицкая».

Литературно-творческий «Вечер старой доброй сказки» в Центральной библиотеке: экскурсия в зал редкой книги, частный музей часов, мастер-класс по верховой набойке.

Купеческий ужин в ресторане «Бульвар».

Свободное время.

Экскурсия на Хорошевский коневодческий комплекс и экскурсия «Заручевские кружева»Экскурсия на Хорошевский коневодческий комплекс и экскурсия «Заручевские кружева»Экскурсия на Хорошевский коневодческий комплекс и экскурсия «Заручевские кружева»Экскурсия на Хорошевский коневодческий комплекс и экскурсия «Заручевские кружева»
3 день

Экскурсия в дер. Пежма. Литературно-творческий «Вечер старой доброй сказки»

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения.

Переезд в дер. Пежма (15 км от города).

Программа «Нет милей на свете края».

В программе: легенда старого родника, посещение Богоявленского храма, восхождение на колокольню, театрализованное приветствие «Пежемская говоря», мастер-класс по обрядовой Пежемской кукле.

Обед «Пежемская вкуснятина» из блюд традиционной северной кухни.

Трансфер в туристический комплекс «Новокрылово».

Экскурсия по комплексу, посещение частного производства «Наша ферма».

Возвращение в Вельск.

«Картины уездного города»: посещение Вельской картинной галереи.

Ужин в ресторане отеля.

19:30 Трансфер на вокзал.

Отправление в Москву в 20:29.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость на 1 человека, в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаСтоимость
Гостиница «Юрьево подворье 3*», стандарт

21 300

Гостиница «На Ваге 3*», стандарт

21 300

Доплата за одноместное размещение – 3 000 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Юрьево Подворье» 3

2 ночи

К услугам гостей дизайн-отеля "Юрьево подворье" бесплатный Wi-Fi и оборудованные кондиционером номера с ярким декором. Завтрак подается ежедневно в ресторане, где также сервируют блюда интернациональной кухни.

Интерьеры отеля "Юрьево подворье" красочно оформлены цветочными узорами. В светлых номерах есть кабельное телевидение, кондиционер и тапочки, а также собственная ванная комната с бесплатными туалетными принадлежностями.

Отель разместился в традиционном деревянном здании, на 1 этаже которого работают бар и ресторан, сервирующие блюда традиционной русской, европейской и японской кухни. Имеется также бесплатная парковка и круглосуточная стойка регистрации.

Гостиница «Юрьево Подворье» 3Гостиница «Юрьево Подворье» 3Гостиница «Юрьево Подворье» 3Гостиница «Юрьево Подворье» 3Гостиница «Юрьево Подворье» 3Гостиница «Юрьево Подворье» 3

Отель «На Ваге» 3

2 ночи

Отель «На Ваге» находится в Вельске. К услугам гостей бар и терраса. В комплексе открыт ресторан и круглосуточная стойка регистрации. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Организуется доставка еды и напитков в номер. В комплексе можно забронировать семейные номера.

В распоряжении гостей номера с кондиционером, письменным столом, сейфом, телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой с душем. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с холодильником и плитой. В номерах «Отеля на Ваге» предоставляются полотенца и постельное белье.

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Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице 2 ночи
  • Питание, указанное в программе тура (2 завтрака, 3 обеда, 3 ужина)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты
  • Мастер-класс
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Вельск и обратно
  • Питание, экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
Место начала и завершения?
Россия, Архангельская область, Вельск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Какое будет питание?

По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
16 фев 2024
Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
Б
5 фев 2024
Организаторы приготовили этот тур безупречно.
Нашим экскурсоводом была Марина Титова.
О
18 янв 2024
Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.
Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.

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