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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча группы. Экскурсия по Вельску, экскурсия «Узорочье Поважья» с мастер-классом
11:25 Прибытие поездом 042В из Москвы.
Встреча на вокзале.
Трансфер в гостиницу. Вещи в камеру хранения.
Обзорная пешеходная экскурсия по исторической части города «Вельск: непридуманные истории».
Обед «Важские кушания» в ресторане «Вагарден».
Экскурсия «Узорочье Поважья» в Центр традиционной народной культуры «Берендей» с мастер-классом (создание новогоднего расписного шара в стилистике свободно-кистевых росписей Поважья), посещение сувенирной лавки.
Заселение в отель.
Свободное время для прогулки по городу, посещения объектов, покупки сувениров.
Ужин в ресторане отеля.
Экскурсия на Хорошевский коневодческий комплекс и экскурсия «Заручевские кружева»
Завтрак в гостинице.
«Здесь русский дух» – экскурсия на Хорошевский коневодческий комплекс (3 км от города).
Экскурсия в музей Вельского коневодства, посещение конюшен племенных Орловских рысаков, кормление лошадей, катание верхом или в бричках по дорожкам ипподрома Хорошевского коневодческого комплекса.
По желанию за дополнительную плату – катание на Русской тройке.
Экскурсия «Заручевские кружева»: знакомство с архитектурой дер. Заручевская, посещение храма Иоанна Предтечи, подвесного моста «Любви и удачи», избы на курьих ножках. Мастер-класс в «Деревенской кузне».
Возвращение в Вельск.
«Обед ямщика» в кофейне «Троицкая».
Литературно-творческий «Вечер старой доброй сказки» в Центральной библиотеке: экскурсия в зал редкой книги, частный музей часов, мастер-класс по верховой набойке.
Купеческий ужин в ресторане «Бульвар».
Свободное время.
Экскурсия в дер. Пежма. Литературно-творческий «Вечер старой доброй сказки»
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения.
Переезд в дер. Пежма (15 км от города).
Программа «Нет милей на свете края».
В программе: легенда старого родника, посещение Богоявленского храма, восхождение на колокольню, театрализованное приветствие «Пежемская говоря», мастер-класс по обрядовой Пежемской кукле.
Обед «Пежемская вкуснятина» из блюд традиционной северной кухни.
Трансфер в туристический комплекс «Новокрылово».
Экскурсия по комплексу, посещение частного производства «Наша ферма».
Возвращение в Вельск.
«Картины уездного города»: посещение Вельской картинной галереи.
Ужин в ресторане отеля.
19:30 Трансфер на вокзал.
Отправление в Москву в 20:29.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость на 1 человека, в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Стоимость
|Гостиница «Юрьево подворье 3*», стандарт
21 300
|Гостиница «На Ваге 3*», стандарт
21 300
Доплата за одноместное размещение – 3 000 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Юрьево Подворье» 3
К услугам гостей дизайн-отеля "Юрьево подворье" бесплатный Wi-Fi и оборудованные кондиционером номера с ярким декором. Завтрак подается ежедневно в ресторане, где также сервируют блюда интернациональной кухни.
Интерьеры отеля "Юрьево подворье" красочно оформлены цветочными узорами. В светлых номерах есть кабельное телевидение, кондиционер и тапочки, а также собственная ванная комната с бесплатными туалетными принадлежностями.
Отель разместился в традиционном деревянном здании, на 1 этаже которого работают бар и ресторан, сервирующие блюда традиционной русской, европейской и японской кухни. Имеется также бесплатная парковка и круглосуточная стойка регистрации.
Отель «На Ваге» 3
Отель «На Ваге» находится в Вельске. К услугам гостей бар и терраса. В комплексе открыт ресторан и круглосуточная стойка регистрации. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Организуется доставка еды и напитков в номер. В комплексе можно забронировать семейные номера.
В распоряжении гостей номера с кондиционером, письменным столом, сейфом, телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой с душем. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с холодильником и плитой. В номерах «Отеля на Ваге» предоставляются полотенца и постельное белье.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице 2 ночи
- Питание, указанное в программе тура (2 завтрака, 3 обеда, 3 ужина)
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Входные билеты
- Мастер-класс
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Вельск и обратно
- Питание, экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.
Какое будет питание?
По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Нашим экскурсоводом была Марина Титова.