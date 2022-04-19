Притяжение Кавказа

Экскурсионный тур «Притяжение Кавказа» на 7 дней

5
3 отзыва
Притяжение Кавказа
Притяжение Кавказа
Притяжение Кавказа
Притяжение Кавказа
Притяжение Кавказа
Притяжение Кавказа
Притяжение Кавказа
Притяжение Кавказа
Притяжение Кавказа
Притяжение Кавказа
Притяжение Кавказа
Притяжение Кавказа
Притяжение Кавказа
Притяжение Кавказа
Притяжение Кавказа
Притяжение Кавказа
Притяжение Кавказа
Притяжение Кавказа
Притяжение Кавказа
Ближайшие даты:
11
июл
08
авг
18
сен
10
окт

Описание

Чтобы узнать все загадки республик Северного Кавказа, вам не хватит и двух недель, однако, мы постарались объединить их все в недельный тур. Неповторимые кавказские пейзажи будут сопровождать вас на протяжении всего тура, а такие разные, но одинаково гостеприимные местные жители покажут вам истинную любовь к родным местам и обязательно «влюбят» в них и вас.

Преимущества этого тура:

  • проживание в живописных местах – в окружении леса или на берегу озера;
  • возьмете кусочек Кавказа с собой – после этого тура у Вас останутся на память потрясающие снимки отдыха;
  • знакомство с горным туризмом – Вы приобретёте незаменимые в горах навыки и подготовитесь к маршрутам по Большому Кавказу;
  • увидеть красоту Кавказа собственными глазами – вас ждут чистейший горный воздух, родниковая вода, горные озёра и водопады, средневековые вайнахские крепости и башни, современные высотные комплексы и музеи.

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам

Завтрак. 

Сегодня вы отправитесь в горы для того, чтобы полюбоваться высокогорным озером Кезеной-Ам – настоящей жемчужиной республики.

Заезд в город Шали, где осенью 2019 года открыли новую мечеть «Гордость мусульман».

Мечеть занимает площадь более пяти гектаров в центре города, рядом с высотным комплексом "Шали-сити". 

Четыре минарета имеют высоту 63 метра, а центральный купол – более 40 метров. 

Территорию украшают 12 фонтанов в восточном стиле и мраморные беседки, в которых можно совершить омовение перед молитвой.

По пути вы проедете г. Аргун и узнаете о мечети имени Аймани Кадыровой. 

Затем сделаете остановку в селении Ведено, где увидите стены крепости, которой более 200 лет.

Обед в кафе в пути самостоятельно.

По асфальтированной дороге вы подниметесь около 24 километров к красивейшему перевалу Харами, находящемуся на высоте 2400 метров над уровнем моря. 

После остановки на перевале, где от увиденных красот закружится голова, вы начнете спуcк к озеру около 11 км.

Вы проедете аул Харачой – село незаурядное своим месторасположением и историей. 

Через него с незапамятных времен проходит дорога, связывающая Чечню и Дагестан. 

Аул очень живописен.

С этим местом связано легендарное имя Зелемхана Харачоевского – известного Абрека.

Раскинувшееся среди горных степей и скал озеро поражает своей красотой. 

Озеро расположено на высоте 1869 метров над уровнем моря. 

Озеро Кезеной-Ам по размерам и глубине можно поставить в один ряд с оз. Рица или Голубым озером в Кабардино-Балкарии. 

Небольшая экскурсия на руины древнего селения «Хой».

 В городище Хой древнего общества Чеберлой вы подниметесь на шестиэтажную боевую башню, увидите петроглифы, надгробные камни, арочные строения, которые встречаются только в здешних местах общества Чеберлой. 

Возвращение в Грозный, ужин самостоятельно.

2 день
Переезд в Северную Осетию. Экскурсия по столице республики

Завтрак. 

Выселение из отеля.

Переезд в столицу Осетии в компании гида. 

Владикавказ – один из крупнейших культурных, экономических и промышленных центров Северного Кавказа. 

У города богатое культурное и историческое наследие.

Обед с дегустацией национальной кухни, где вы попробуете настоящие осетинские пироги и осетинское пиво. 

Разнообразие начинок традиционных пирогов поражает воображение. 

Мастер-класс, где вас научат печь легендарные осетинские пироги.

Обзорная авто-пешая экскурсия, которая пройдет по центру, где сохранилось более 70 исторических и архитектурных памятников конца 19 – начала 20 в., набережной реки Терек, парку. 

Наличие большого количества разных храмов в этом городе особенно привлекает внимание.

Этническая и конфессиональная пестрота стала отличительной чертой Владикавказа задолго до обретения им статуса города. 

Посещение Национального музея республики Северная Осетия-Алания, открывшегося после масштабной реконструкции в сентябре 2020 года.

Размещение в отеле выбранной категории.

Любители гулять по улочкам старых городов оценят Владикавказ во время самостоятельной прогулки. 

Виды Главного Кавказского Хребта и горы Казбек являются украшением этого величественного города. 

До наших дней сохранились армянская церковь, немецкая лютеранская церковь, суннитская и шиитская мечети, две православные церкви, в том числе Храм Рождества Пресвятой Богородицы, чья история начинается с четырехугольной деревянной постройки, возведенной по указу Осетинской Духовной Консистории на Осетинской горке (позже в народе церковь станут называть «осетинской») в 1814-1815 годах.

Ужин самостоятельно.

3 день
Экскурсия в Куртатинское ущелье. Даргавс

Завтрак. 

Выезд в Кармадонское ущелье (второе название Геналдонское) — это ущелье, которое находится в Северной Осетии в Российской Федерации. 

По дну этого ущелья протекает река Геналдон. 

Здесь же располагается довольно большой ледник Колка. 

Вы увидите место трагедии 2002 года, случившейся по причине обрыва с ледника Колка.

Переезд на некрополь Даргавс – самый большой на Северном Кавказе архитектурный комплекс, состоящий примерно из сотни погребальных построек. 

Они относятся примерно к 16-18 векам. 

Удивительно, что некрополь все еще продолжает выполнять свою функцию, склепы все еще хранят в себе скелеты и множество мумифицированных умерших. 

Во время экскурсии вы увидите древний осетинский город – Цымити, который был основан в начале 14 века. 

Его основателем принято считать Цымыти – военачальника последнего аланского царя Ос-Багатара.

Цымити был крупным городом, торгово-экономическим центром Северной Осетии. 

Вы узнаете много интересного из истории этих мест, сможете осмотреть около трех десятков памятников архитектуры: склепов, боевых башен и руин жилых домов.

Обед в кафе национальной кухни (включен). 

Экскурсия включает посещение селения Верхний Фиагдон и Свято-Успенского мужского монастыря, самого высокогорного храма в России.

Вы посетите Дзивгисскую скальную крепость, построенную в XIII-XVI веках. 

Крепость почти сливается со скалой, и летом за деревьями ее можно не заметить. 

Вы также побываете в теснине Кадаргаван, где река прорезала в горном хребте стометровую щель. 

Свободное время. 

Рекомендуем вам посетить местный рынок, где изобилие экологически чистых продуктов поражает воображение.

Богатый ассортимент сыров различных сортов, мясные деликатесы, всевозможные специи, сладости, сухофрукты и фрукты не оставят равнодушным никого.

4 день
Переезд в Ингушетию, замковый комплекс Эрзи

Завтрак в отеле. 

Выселение из гостиницы. 

Встреча с гидом, выезд на программу по Ингушетии. 

Проезд через погранпост, проверка документов (для граждан СНГ и иностранцев проезд в погранзону возможен при оформлении за 45 дней погранпропусков). 

Жемчужиной Ингушетии по праву является Джейрахское ущелье

Здесь находятся 92 исторических памятника, в том числе знаменитые ингушские боевые башни.

Обед в отеле. 

Вы увидите родовую башню в селении Джейрах. 

Во время осмотра башни у вас будет прекрасная возможность пообщаться с местными жителями, узнав поближе этот гостеприимный народ.

В музее под открытым небом вам предстоит двухчасовая пешая прогулка к замковому комплексу Эрзи. 

В переводе с ингушского "эрзи" означает "орёл".

Эрзи – это прекрасно сохранившиеся девять башен на склоне горы над рекой Армхи. 

Башни и стены комплекса сложены из речных валунов и стоят без фундамента, непосредственно на скалах. 

Высота боевых башен достигает 25-30 метров, ширина стен у подножия – 6 метров. 

Историки датируют строительство боевых башен XV-XVII веком.

После насыщенной программы прибытие в отель «Армхи», отдых.

Ужин включен. 

Посещение оздоровительного комплекса (сауна, баня, бассейн) по желанию (включен в цену проживания один час на человека).

5 день
Экскурсия к башенным комплексам Эгикал, Вовнушки

Завтрак в отеле. 

Встреча с местным гидом.

Осмотр средневекового центра ИнгушетииЭгикал со смотровой площадки. 

Комплекс расположен в Таргимской котловине Джейрахского района у подножия горы Цей-Лоам. 

Считается, что он был культурным, политическим и экономическим центром Средневековья.

Продолжит программу посещение одного из самых ярких и экзотических башенных комплексов среди оборонительных строений древней Ингушетии. 

Памятник Вовнушки состоит из трех основных башен, две из которых стоят на вершине одной скалы, а одна – на противоположной скале.

Башни комплекса издалека привлекают к себе внимание, они расположены в живописном ущелье реки Гулой Хи на фоне впечатляющих скал и хребтов Кавказа. 

С Вовнушками связано множество легенд, которые вы услышите во время экскурсии.

Обед в пути (сух паек). 

После обеда знакомство с древнейшим христианским храмом России – Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией.

Дата сооружения этого храма в различных исследованиях «плавает» в рамках 700 лет, от VIII и до XIV века включительно. 

Тхаба-Ерды удивителен тем, что на протяжении веков являет собой материальный пример переплетения архитектурных и культурных традиций тысячелетней давности. 

Этот храм — своеобразное послание древних обитателей этих мест своим потомкам, редкое свидетельство существовавших на Северном Кавказе исторических связей.

После насыщенной программы возвращение в отель «Армхи», ужин включен.

6 день
Прощание с Северным Кавказом. Отъезд

Завтрак в отеле. 

Выселение до 12. 

Свободное время на курорте.

Выезд в новую столицу республики Ингушетия – Магас. 

По пути вы увидите родовую башню в селении Джейрах.

Магас – молодой город, строящийся специально для того, чтобы стать столицей. 

Интерес гостей города вызывают остановки общественного транспорта, оснащенные теплым полом, солнечными батареями, кондиционером, скамейками с подогревом и обдувом ног. 

На них даже имеется кофейный автомат, телевизор и электронная библиотека!

Обед с нац кухней самостоятельно. 

Также одной из достопримечательностей города является аллея «Матери России», посвящённая всем женщинам-матерям. 

Деревья на ней были высажены от каждого субъекта Российской Федерации.

Вы посетите арку "Аланские ворота" – символ столицы Ингушетии, её древней и героической истории. 

Она представляет собой две боковые и одну центральную башни высотой 15 метров.

С древних времён ингушские тейпы строили свои родовые башни. 

Родовая башня являлась надёжным домом, защитой и олицетворением единства всего рода.

Посещение 100-метровой Башни Согласия с подъемом на смотровую площадку.

Группой трансфер в аэропорт Владикавказ (Беслан) к рейсам после 19 часов.

Проживание

Тур предусматривает 2-хместное размещение в гостиницах.

Доплата за одноместное размещение – 13 000 рублей.

Стоимость программы на доп. месте для ребенка с 10 лет до 12 лет – от 45 600 рублей, с 12 лет и взрослые – от 47 400 рублей.

Скидка на основные места для детей с 10 до 12 лет – 5 %.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги по программе, включая групповые трансферы аэропорт (ж/д вокзал) Грозный – отель – аэропорт (ж/д вокзал) Владикавказ
  • 2-х местное размещение в отелях по маршруту
  • Услуги местных гидов
  • Входные билеты в парки, музеи
  • Эко-сборы
  • Питание, указанное в программе (завтраки в отелях, 5 обедов, в том числе сух паек, 2 ужина в отеле Армхи, мастер-класс)
  • Питание персонала на маршруте
  • Вода 0,5 л. /чел
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Грозный и обратно из г. Владикавказа
  • Индивидуальные трансферы
  • Питание не указанное в программе (ужины, 3 обеда)
  • Спиртные напитки
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
г. Грозный
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Необходимо взять с собой то, что вы обычно одеваете для пеших прогулок и отдыха.

На случай прохладной погоды, особенно по вечерам, советуем взять:

  • теплую кофту,
  • непродуваемую и непромокаемую куртку,
  • 2 пары обуви: пара легкой спортивной обуви и пара непромокаемой обуви (кроссовки);
  • рубашки/кофты с длинными и короткими рукавами и легкие брюки,
  • солнцезащитные очки,
  • купальник (он понадобится на минеральных источниках),
  • сланцы,
  • кепку для защиты головы от солнца.

Во время прогулок в республиках Чечня и Ингушетия мужчинам лучше надевать брюки или штаны, а рубашки-майки – с рукавами, для женщин желательно платье ниже колен. Что касается посещения мечети, там для женщин имеются в наличии специальные платья. Девушкам желательно иметь платки и длинные юбки, верх должен быть с закрытыми плечами, надевать шорты не рекомендуется (как и появляться на улицах в слишком открытой одежде).

Посещение бассейна возможно только при наличии шапочки для плавания. Приобрести шапочку за плату можно у сотрудника бассейна.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Необходим ли пропуск в туре?

Маршрут проходит в пограничной зоне. Заезд на территорию Джейрахского ущелья через пограничный пункт с предоставлением паспорта. Без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан, в том числе граждан стран СНГ, необходимо оформление пограничного пропуска, подача документов за 45 дней до даты заезда.

Для Вашего удобства мы сами оформим и вышлем заполненное ходатайство в соответствующие пограничные органы. Для этого присылайте свои данные (копию паспорта, визы в РФ (при наличии), адрес прописки, контактный номер телефона).

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
D
19 апр 2022
Интересный тур, гостеприимные люди, красивая природа. Гиды Хамзат(Чеченская республика), Елена (Северная Осетия), Батыр (Республика Ингушетия) мастера своего дела, отвечают на все вопросы, с воодушевлением рассказывают о родных местах и местных обычаях.
О
13 окт 2021
Путешествие было прекрасным. Все очень понравилось. Гиды доброжелательные и внимательные. Большое спасибо.
Т
16 июня 2022
Спасибо за тур!

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