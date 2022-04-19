Чтобы узнать все загадки республик Северного Кавказа, вам не хватит и двух недель, однако, мы постарались объединить их все в недельный тур. Неповторимые кавказские пейзажи будут сопровождать вас на протяжении всего тура, а такие разные, но одинаково гостеприимные местные жители покажут вам истинную любовь к родным местам и обязательно «влюбят» в них и вас.

Программа тура по дням

1 день Экскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам

Завтрак. Сегодня вы отправитесь в горы для того, чтобы полюбоваться высокогорным озером Кезеной-Ам – настоящей жемчужиной республики. Заезд в город Шали, где осенью 2019 года открыли новую мечеть «Гордость мусульман». Мечеть занимает площадь более пяти гектаров в центре города, рядом с высотным комплексом "Шали-сити". Четыре минарета имеют высоту 63 метра, а центральный купол – более 40 метров. Территорию украшают 12 фонтанов в восточном стиле и мраморные беседки, в которых можно совершить омовение перед молитвой. По пути вы проедете г. Аргун и узнаете о мечети имени Аймани Кадыровой. Затем сделаете остановку в селении Ведено, где увидите стены крепости, которой более 200 лет. Обед в кафе в пути самостоятельно. По асфальтированной дороге вы подниметесь около 24 километров к красивейшему перевалу Харами, находящемуся на высоте 2400 метров над уровнем моря. После остановки на перевале, где от увиденных красот закружится голова, вы начнете спуcк к озеру около 11 км. Вы проедете аул Харачой – село незаурядное своим месторасположением и историей. Через него с незапамятных времен проходит дорога, связывающая Чечню и Дагестан. Аул очень живописен. С этим местом связано легендарное имя Зелемхана Харачоевского – известного Абрека. Раскинувшееся среди горных степей и скал озеро поражает своей красотой. Озеро расположено на высоте 1869 метров над уровнем моря. Озеро Кезеной-Ам по размерам и глубине можно поставить в один ряд с оз. Рица или Голубым озером в Кабардино-Балкарии. Небольшая экскурсия на руины древнего селения «Хой». В городище Хой древнего общества Чеберлой вы подниметесь на шестиэтажную боевую башню, увидите петроглифы, надгробные камни, арочные строения, которые встречаются только в здешних местах общества Чеберлой. Возвращение в Грозный, ужин самостоятельно.

2 день Переезд в Северную Осетию. Экскурсия по столице республики

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в столицу Осетии в компании гида. Владикавказ – один из крупнейших культурных, экономических и промышленных центров Северного Кавказа. У города богатое культурное и историческое наследие. Обед с дегустацией национальной кухни, где вы попробуете настоящие осетинские пироги и осетинское пиво. Разнообразие начинок традиционных пирогов поражает воображение. Мастер-класс, где вас научат печь легендарные осетинские пироги. Обзорная авто-пешая экскурсия, которая пройдет по центру, где сохранилось более 70 исторических и архитектурных памятников конца 19 – начала 20 в., набережной реки Терек, парку. Наличие большого количества разных храмов в этом городе особенно привлекает внимание. Этническая и конфессиональная пестрота стала отличительной чертой Владикавказа задолго до обретения им статуса города. Посещение Национального музея республики Северная Осетия-Алания, открывшегося после масштабной реконструкции в сентябре 2020 года. Размещение в отеле выбранной категории. Любители гулять по улочкам старых городов оценят Владикавказ во время самостоятельной прогулки. Виды Главного Кавказского Хребта и горы Казбек являются украшением этого величественного города. До наших дней сохранились армянская церковь, немецкая лютеранская церковь, суннитская и шиитская мечети, две православные церкви, в том числе Храм Рождества Пресвятой Богородицы, чья история начинается с четырехугольной деревянной постройки, возведенной по указу Осетинской Духовной Консистории на Осетинской горке (позже в народе церковь станут называть «осетинской») в 1814-1815 годах. Ужин самостоятельно.

3 день Экскурсия в Куртатинское ущелье. Даргавс

Завтрак. Выезд в Кармадонское ущелье (второе название Геналдонское) — это ущелье, которое находится в Северной Осетии в Российской Федерации. По дну этого ущелья протекает река Геналдон. Здесь же располагается довольно большой ледник Колка. Вы увидите место трагедии 2002 года, случившейся по причине обрыва с ледника Колка. Переезд на некрополь Даргавс – самый большой на Северном Кавказе архитектурный комплекс, состоящий примерно из сотни погребальных построек. Они относятся примерно к 16-18 векам. Удивительно, что некрополь все еще продолжает выполнять свою функцию, склепы все еще хранят в себе скелеты и множество мумифицированных умерших. Во время экскурсии вы увидите древний осетинский город – Цымити, который был основан в начале 14 века. Его основателем принято считать Цымыти – военачальника последнего аланского царя Ос-Багатара. Цымити был крупным городом, торгово-экономическим центром Северной Осетии. Вы узнаете много интересного из истории этих мест, сможете осмотреть около трех десятков памятников архитектуры: склепов, боевых башен и руин жилых домов. Обед в кафе национальной кухни (включен). Экскурсия включает посещение селения Верхний Фиагдон и Свято-Успенского мужского монастыря, самого высокогорного храма в России. Вы посетите Дзивгисскую скальную крепость, построенную в XIII-XVI веках. Крепость почти сливается со скалой, и летом за деревьями ее можно не заметить. Вы также побываете в теснине Кадаргаван, где река прорезала в горном хребте стометровую щель. Свободное время. Рекомендуем вам посетить местный рынок, где изобилие экологически чистых продуктов поражает воображение. Богатый ассортимент сыров различных сортов, мясные деликатесы, всевозможные специи, сладости, сухофрукты и фрукты не оставят равнодушным никого.

4 день Переезд в Ингушетию, замковый комплекс Эрзи

Завтрак в отеле. Выселение из гостиницы. Встреча с гидом, выезд на программу по Ингушетии. Проезд через погранпост, проверка документов (для граждан СНГ и иностранцев проезд в погранзону возможен при оформлении за 45 дней погранпропусков). Жемчужиной Ингушетии по праву является Джейрахское ущелье. Здесь находятся 92 исторических памятника, в том числе знаменитые ингушские боевые башни. Обед в отеле. Вы увидите родовую башню в селении Джейрах. Во время осмотра башни у вас будет прекрасная возможность пообщаться с местными жителями, узнав поближе этот гостеприимный народ. В музее под открытым небом вам предстоит двухчасовая пешая прогулка к замковому комплексу Эрзи. В переводе с ингушского "эрзи" означает "орёл". Эрзи – это прекрасно сохранившиеся девять башен на склоне горы над рекой Армхи. Башни и стены комплекса сложены из речных валунов и стоят без фундамента, непосредственно на скалах. Высота боевых башен достигает 25-30 метров, ширина стен у подножия – 6 метров. Историки датируют строительство боевых башен XV-XVII веком. После насыщенной программы прибытие в отель «Армхи», отдых. Ужин включен. Посещение оздоровительного комплекса (сауна, баня, бассейн) по желанию (включен в цену проживания один час на человека).

5 день Экскурсия к башенным комплексам Эгикал, Вовнушки

Завтрак в отеле. Встреча с местным гидом. Осмотр средневекового центра Ингушетии – Эгикал со смотровой площадки. Комплекс расположен в Таргимской котловине Джейрахского района у подножия горы Цей-Лоам. Считается, что он был культурным, политическим и экономическим центром Средневековья. Продолжит программу посещение одного из самых ярких и экзотических башенных комплексов среди оборонительных строений древней Ингушетии. Памятник Вовнушки состоит из трех основных башен, две из которых стоят на вершине одной скалы, а одна – на противоположной скале. Башни комплекса издалека привлекают к себе внимание, они расположены в живописном ущелье реки Гулой Хи на фоне впечатляющих скал и хребтов Кавказа. С Вовнушками связано множество легенд, которые вы услышите во время экскурсии. Обед в пути (сух паек). После обеда знакомство с древнейшим христианским храмом России – Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией. Дата сооружения этого храма в различных исследованиях «плавает» в рамках 700 лет, от VIII и до XIV века включительно. Тхаба-Ерды удивителен тем, что на протяжении веков являет собой материальный пример переплетения архитектурных и культурных традиций тысячелетней давности. Этот храм — своеобразное послание древних обитателей этих мест своим потомкам, редкое свидетельство существовавших на Северном Кавказе исторических связей. После насыщенной программы возвращение в отель «Армхи», ужин включен.

6 день Прощание с Северным Кавказом. Отъезд