Чтобы узнать все загадки республик Северного Кавказа, вам не хватит и двух недель, однако, мы постарались объединить их все в недельный тур. Неповторимые кавказские пейзажи будут сопровождать вас на протяжении всего тура, а такие разные, но одинаково гостеприимные местные жители покажут вам истинную любовь к родным местам и обязательно «влюбят» в них и вас.
Преимущества этого тура:
Завтрак.
Сегодня вы отправитесь в горы для того, чтобы полюбоваться высокогорным озером Кезеной-Ам – настоящей жемчужиной республики.
Заезд в город Шали, где осенью 2019 года открыли новую мечеть «Гордость мусульман».
Мечеть занимает площадь более пяти гектаров в центре города, рядом с высотным комплексом "Шали-сити".
Четыре минарета имеют высоту 63 метра, а центральный купол – более 40 метров.
Территорию украшают 12 фонтанов в восточном стиле и мраморные беседки, в которых можно совершить омовение перед молитвой.
По пути вы проедете г. Аргун и узнаете о мечети имени Аймани Кадыровой.
Затем сделаете остановку в селении Ведено, где увидите стены крепости, которой более 200 лет.
Обед в кафе в пути самостоятельно.
По асфальтированной дороге вы подниметесь около 24 километров к красивейшему перевалу Харами, находящемуся на высоте 2400 метров над уровнем моря.
После остановки на перевале, где от увиденных красот закружится голова, вы начнете спуcк к озеру около 11 км.
Вы проедете аул Харачой – село незаурядное своим месторасположением и историей.
Через него с незапамятных времен проходит дорога, связывающая Чечню и Дагестан.
Аул очень живописен.
С этим местом связано легендарное имя Зелемхана Харачоевского – известного Абрека.
Раскинувшееся среди горных степей и скал озеро поражает своей красотой.
Озеро расположено на высоте 1869 метров над уровнем моря.
Озеро Кезеной-Ам по размерам и глубине можно поставить в один ряд с оз. Рица или Голубым озером в Кабардино-Балкарии.
Небольшая экскурсия на руины древнего селения «Хой».
В городище Хой древнего общества Чеберлой вы подниметесь на шестиэтажную боевую башню, увидите петроглифы, надгробные камни, арочные строения, которые встречаются только в здешних местах общества Чеберлой.
Возвращение в Грозный, ужин самостоятельно.
Завтрак.
Выселение из отеля.
Переезд в столицу Осетии в компании гида.
Владикавказ – один из крупнейших культурных, экономических и промышленных центров Северного Кавказа.
У города богатое культурное и историческое наследие.
Обед с дегустацией национальной кухни, где вы попробуете настоящие осетинские пироги и осетинское пиво.
Разнообразие начинок традиционных пирогов поражает воображение.
Мастер-класс, где вас научат печь легендарные осетинские пироги.
Обзорная авто-пешая экскурсия, которая пройдет по центру, где сохранилось более 70 исторических и архитектурных памятников конца 19 – начала 20 в., набережной реки Терек, парку.
Наличие большого количества разных храмов в этом городе особенно привлекает внимание.
Этническая и конфессиональная пестрота стала отличительной чертой Владикавказа задолго до обретения им статуса города.
Посещение Национального музея республики Северная Осетия-Алания, открывшегося после масштабной реконструкции в сентябре 2020 года.
Размещение в отеле выбранной категории.
Любители гулять по улочкам старых городов оценят Владикавказ во время самостоятельной прогулки.
Виды Главного Кавказского Хребта и горы Казбек являются украшением этого величественного города.
До наших дней сохранились армянская церковь, немецкая лютеранская церковь, суннитская и шиитская мечети, две православные церкви, в том числе Храм Рождества Пресвятой Богородицы, чья история начинается с четырехугольной деревянной постройки, возведенной по указу Осетинской Духовной Консистории на Осетинской горке (позже в народе церковь станут называть «осетинской») в 1814-1815 годах.
Ужин самостоятельно.
Завтрак.
Выезд в Кармадонское ущелье (второе название Геналдонское) — это ущелье, которое находится в Северной Осетии в Российской Федерации.
По дну этого ущелья протекает река Геналдон.
Здесь же располагается довольно большой ледник Колка.
Вы увидите место трагедии 2002 года, случившейся по причине обрыва с ледника Колка.
Переезд на некрополь Даргавс – самый большой на Северном Кавказе архитектурный комплекс, состоящий примерно из сотни погребальных построек.
Они относятся примерно к 16-18 векам.
Удивительно, что некрополь все еще продолжает выполнять свою функцию, склепы все еще хранят в себе скелеты и множество мумифицированных умерших.
Во время экскурсии вы увидите древний осетинский город – Цымити, который был основан в начале 14 века.
Его основателем принято считать Цымыти – военачальника последнего аланского царя Ос-Багатара.
Цымити был крупным городом, торгово-экономическим центром Северной Осетии.
Вы узнаете много интересного из истории этих мест, сможете осмотреть около трех десятков памятников архитектуры: склепов, боевых башен и руин жилых домов.
Обед в кафе национальной кухни (включен).
Экскурсия включает посещение селения Верхний Фиагдон и Свято-Успенского мужского монастыря, самого высокогорного храма в России.
Вы посетите Дзивгисскую скальную крепость, построенную в XIII-XVI веках.
Крепость почти сливается со скалой, и летом за деревьями ее можно не заметить.
Вы также побываете в теснине Кадаргаван, где река прорезала в горном хребте стометровую щель.
Свободное время.
Рекомендуем вам посетить местный рынок, где изобилие экологически чистых продуктов поражает воображение.
Богатый ассортимент сыров различных сортов, мясные деликатесы, всевозможные специи, сладости, сухофрукты и фрукты не оставят равнодушным никого.
Завтрак в отеле.
Выселение из гостиницы.
Встреча с гидом, выезд на программу по Ингушетии.
Проезд через погранпост, проверка документов (для граждан СНГ и иностранцев проезд в погранзону возможен при оформлении за 45 дней погранпропусков).
Жемчужиной Ингушетии по праву является Джейрахское ущелье.
Здесь находятся 92 исторических памятника, в том числе знаменитые ингушские боевые башни.
Обед в отеле.
Вы увидите родовую башню в селении Джейрах.
Во время осмотра башни у вас будет прекрасная возможность пообщаться с местными жителями, узнав поближе этот гостеприимный народ.
В музее под открытым небом вам предстоит двухчасовая пешая прогулка к замковому комплексу Эрзи.
В переводе с ингушского "эрзи" означает "орёл".
Эрзи – это прекрасно сохранившиеся девять башен на склоне горы над рекой Армхи.
Башни и стены комплекса сложены из речных валунов и стоят без фундамента, непосредственно на скалах.
Высота боевых башен достигает 25-30 метров, ширина стен у подножия – 6 метров.
Историки датируют строительство боевых башен XV-XVII веком.
После насыщенной программы прибытие в отель «Армхи», отдых.
Ужин включен.
Посещение оздоровительного комплекса (сауна, баня, бассейн) по желанию (включен в цену проживания один час на человека).
Завтрак в отеле.
Встреча с местным гидом.
Осмотр средневекового центра Ингушетии – Эгикал со смотровой площадки.
Комплекс расположен в Таргимской котловине Джейрахского района у подножия горы Цей-Лоам.
Считается, что он был культурным, политическим и экономическим центром Средневековья.
Продолжит программу посещение одного из самых ярких и экзотических башенных комплексов среди оборонительных строений древней Ингушетии.
Памятник Вовнушки состоит из трех основных башен, две из которых стоят на вершине одной скалы, а одна – на противоположной скале.
Башни комплекса издалека привлекают к себе внимание, они расположены в живописном ущелье реки Гулой Хи на фоне впечатляющих скал и хребтов Кавказа.
С Вовнушками связано множество легенд, которые вы услышите во время экскурсии.
Обед в пути (сух паек).
После обеда знакомство с древнейшим христианским храмом России – Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией.
Дата сооружения этого храма в различных исследованиях «плавает» в рамках 700 лет, от VIII и до XIV века включительно.
Тхаба-Ерды удивителен тем, что на протяжении веков являет собой материальный пример переплетения архитектурных и культурных традиций тысячелетней давности.
Этот храм — своеобразное послание древних обитателей этих мест своим потомкам, редкое свидетельство существовавших на Северном Кавказе исторических связей.
После насыщенной программы возвращение в отель «Армхи», ужин включен.
Завтрак в отеле.
Выселение до 12.
Свободное время на курорте.
Выезд в новую столицу республики Ингушетия – Магас.
По пути вы увидите родовую башню в селении Джейрах.
Магас – молодой город, строящийся специально для того, чтобы стать столицей.
Интерес гостей города вызывают остановки общественного транспорта, оснащенные теплым полом, солнечными батареями, кондиционером, скамейками с подогревом и обдувом ног.
На них даже имеется кофейный автомат, телевизор и электронная библиотека!
Обед с нац кухней самостоятельно.
Также одной из достопримечательностей города является аллея «Матери России», посвящённая всем женщинам-матерям.
Деревья на ней были высажены от каждого субъекта Российской Федерации.
Вы посетите арку "Аланские ворота" – символ столицы Ингушетии, её древней и героической истории.
Она представляет собой две боковые и одну центральную башни высотой 15 метров.
С древних времён ингушские тейпы строили свои родовые башни.
Родовая башня являлась надёжным домом, защитой и олицетворением единства всего рода.
Посещение 100-метровой Башни Согласия с подъемом на смотровую площадку.
Группой трансфер в аэропорт Владикавказ (Беслан) к рейсам после 19 часов.
Тур предусматривает 2-хместное размещение в гостиницах.
Доплата за одноместное размещение – 13 000 рублей.
Стоимость программы на доп. месте для ребенка с 10 лет до 12 лет – от 45 600 рублей, с 12 лет и взрослые – от 47 400 рублей.
Скидка на основные места для детей с 10 до 12 лет – 5 %.
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Необходимо взять с собой то, что вы обычно одеваете для пеших прогулок и отдыха.
На случай прохладной погоды, особенно по вечерам, советуем взять:
Во время прогулок в республиках Чечня и Ингушетия мужчинам лучше надевать брюки или штаны, а рубашки-майки – с рукавами, для женщин желательно платье ниже колен. Что касается посещения мечети, там для женщин имеются в наличии специальные платья. Девушкам желательно иметь платки и длинные юбки, верх должен быть с закрытыми плечами, надевать шорты не рекомендуется (как и появляться на улицах в слишком открытой одежде).
Посещение бассейна возможно только при наличии шапочки для плавания. Приобрести шапочку за плату можно у сотрудника бассейна.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Маршрут проходит в пограничной зоне. Заезд на территорию Джейрахского ущелья через пограничный пункт с предоставлением паспорта. Без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан, в том числе граждан стран СНГ, необходимо оформление пограничного пропуска, подача документов за 45 дней до даты заезда.
Для Вашего удобства мы сами оформим и вышлем заполненное ходатайство в соответствующие пограничные органы. Для этого присылайте свои данные (копию паспорта, визы в РФ (при наличии), адрес прописки, контактный номер телефона).
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».