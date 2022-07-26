Это был мой первый тур и я так рада что выбрала именно его!!!!

У меня был современный номер с видом на горы, просто неописуемое чувство когда ты утром можешь выпить кружечку кофе с видом на горы, очень спокойное место никакого шума дороги, только пение птиц. Питание в гостинице без лишних излишеств, но все питательно и вкусно. На территории есть баня, можно записаться на массаж. На фуникулере подняться до ресторана с шикарной национальной кухней и видом. В день приезда встретились с организаторами, нас проиструкировали по всем дням пребывания.

В день заезда немного отдохнули после дороги и встретились с организаторами, нам рассказали всю программу.

На следующий день была экскурсия в Осетию, уникальная природа и история, посетили много интересных мест. После экскурсии мы приехали в один из лучших ресторанов Владикавказа, приветливый персонал уже нас ждал. Большая территория, вкусная национальная кухня нам даже разожгли камин, вообщем атмосфера просто космос. Далее была обзорная экскурсия по Владикавказу, честно не очень понимала зачем она, но гид настолько интересно рассказывала про историю города, время пролетели незаметно, посетили древнюю мечеть с очень интересной историей.

Далее мы посвятили день Ингушетии, гид Рамзан выше всяких похвал. Богатая история республики меня поразила, проехали по всем историческим местам, пообедали в уютном доме местных жителей.

Рядом возле отеля находиться Ляжгинский водопад, находиться он 1310 м над уровнем море, можно подняться к нему самостоятельно тропинке в горах, вид завораживает.

Я в восторге от этой поездки.