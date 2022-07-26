Релакс-тур на Кавказ

Этот тур мы предлагаем тем, кто хочет 5 дней отдохнуть и насладиться природой Ингушетии

5
3 отзыва
Этот тур мы предлагаем тем, кто хочет 5 дней отдохнуть и насладиться природой Ингушетии, впечатлиться историей с лучшими гидами Кавказа! Проживание в сосновом бору в горах, в отеле с бассейном с видом на горы придадут бодрости, наполнят энергией и здоровьем, помогут перезагрузиться духовно!
Релакс-тур на Кавказ
Релакс-тур на Кавказ
Релакс-тур на Кавказ
Релакс-тур на Кавказ
Релакс-тур на Кавказ
Релакс-тур на Кавказ
Релакс-тур на Кавказ
Релакс-тур на Кавказ
Релакс-тур на Кавказ
Релакс-тур на Кавказ
Релакс-тур на Кавказ
Релакс-тур на Кавказ
Релакс-тур на Кавказ
Релакс-тур на Кавказ
Релакс-тур на Кавказ
Релакс-тур на Кавказ
Релакс-тур на Кавказ
Релакс-тур на Кавказ
Релакс-тур на Кавказ
Релакс-тур на Кавказ
Релакс-тур на Кавказ
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Сочная Кавказская кухня
Сочная Кавказская кухня
Попробуем вкуснейшие национальные ингушские и осетинские блюда
Качели над пропастью
Качели над пропастью
Сделаем красивые фотографии на качелях над пропастью
Кармадонское ущелье
Кармадонское ущелье
Побываем на мемориале Сергея Бодрова в Кармадонском ущелье
Отдых на курорте Армхи
Отдых на курорте Армхи
Целый день посвятим отдыху, развлечениям и оздоровлению на свой вкус
Знаменитые башни Вовнушки
Знаменитые башни Вовнушки
Увидим комплекс, ставший победителем конкурса «7 чудес России»

Программа тура по дням

1 день

Магас. Мастер-класс национального танца. Башня Согласия

Встреча группы в аэропорту г. Беслан "Владикавказ".

Трансфер до Магаса.

Обед в ресторане «Панорама».

Мастер-класс национального танца.

Это не просто изящное и виртуозное исполнение, но и выражение традиций, характера народа.

Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.

Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.

Групповой трансфер до Джейраха.

Заселение в гостиницу «Армхи».

Ужин (за доп. плату).

Магас. Мастер-класс национального танца. Башня СогласияМагас. Мастер-класс национального танца. Башня СогласияМагас. Мастер-класс национального танца. Башня СогласияМагас. Мастер-класс национального танца. Башня Согласия
2 день

Экскурсия по горной Ингушетии

Завтрак в отеле.

Выезд в горную часть.

Экскурсия по горной Ингушетии.

Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии.

Башенный комплекс "Эрзи" – один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии.

Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.

Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.

13:00 Обед в этническом кафе"Легенды Гор".

Вы попробуете национальные ингушские блюда.

Продолжение экскурсии.

Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском.

Эгикал – крупнейшее башенное селение в горной Ингушетии, Таргим относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках.

Башенный комплекс "Хамхи" – башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.

Древний христианский храм Тхаба-Ерды.

Этот старинный храм был возведен примерно в VIII ст. Существуют сведения, что приказ о строительстве храма отдала царица Тамара.

Заезд к знаменитым башням Вовнушки – победитель конкурса «7 чудес России».

Башенный комплекс "Эгикал", который является колыбелью нации, где находятся самые древние постройки и захоронения XII-XVII века.

Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых – не только под землей, но и в наземных склепах.

Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.

Ужин (за доп. плату).

Экскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной Ингушетии
3 день

Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии

Завтрак в отеле.

Выезд в Осетию.

Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии.

Даргавс или как по-другому его называют – «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.

Столь мрачное название Даргавс получил из-за древнего некрополя 14-18 вв., находящегося в километре от заброшенного селения.

Одно из удивительных, до сих пор не разгаданных открытий – найденные в некоторых старых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола.

Учёные до сих пор ломают голову над столь необычной находкой.

Место гибели Сергея Бодрова – Кармадонское ущелье.

Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.

Фиагдонское ущелье.

Здесь прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами ревет Фиагдон.

Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса).

Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья.

А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами – старинной башне Курта и Тага.

Обед в ресторане Тагардон, который находится в Алагирском районе, расположенном на левом берегу реки Фиагдон.

Экскурсия по городу Владикавказ.

Мастер-класс по приготовлению "уалибахов" – осетинских пирогов, история которых насчитывает несколько столетий (по желанию).

Возвращение в Армхи.

Ужин (за доп. плату).

Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам ОсетииОбзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам ОсетииОбзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам ОсетииОбзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам ОсетииОбзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии
4 день

Свободный день на курорте «Армхи»

Завтрак в отеле.

Свободный день в ЛОК "Армхи".

На курорте «Армхи» работает верёвочный городок «Маугли».

Это новый вид активного отдыха для малышей и взрослых (за доп. плату).

Бассейны – одна из обязательных процедур оздоровления в санатории (за доп. плату)

Конные и велосипедные прогулки по горам (за доп. плату)

Лестница здоровья.

На территории отеля работает мед центр "Синай", где можно получить реабилитацию по многим направлениям. (за доп. плату)

Обед/Ужин.

Свободный день на курорте «Армхи»Свободный день на курорте «Армхи»Свободный день на курорте «Армхи»Свободный день на курорте «Армхи»Свободный день на курорте «Армхи»
5 день

Отъезд

Завтрак в отеле.

Выезд с вещами.

Групповой трансфер до аэропорта/жд.

Прощание с группой (фото на память, обмен контактами).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Армхи».

Доплата за одноместное размещение – 5 700 рублей.

Варианты проживания

Гостиница «Армхи»

4 ночи

К услугам гостей ресторан, общий лаундж и сад. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут посетить открытый бассейн. На территории отеля работает круглосуточная стойка регистрации и пункт обмена валют. Гости могут готовить на общей кухне.

Каждый номер выходит на балкон с видом на город. Во всех номерах отеля «Армхи Ингушетия - Все» в распоряжении гостей собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

Ежедневно в отеле сервируют континентальный завтрак.

В этом 3-звездочном отеле можно посетить сауну. На территории отеля обустроена детская игровая площадка. Гости отеля могут сыграть партию в бильярд. Этот район пользуется популярностью среди любителей пеших прогулок и лыжного спорта.

Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по программе
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание (полупансион)
  • Экскурсии
  • Походы
  • Фотосессия
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Беслан и обратно
  • Питание, не указанное в программе или указанное за дополнительную плату
  • Дополнительные услуги и развлечения на курорте Армхи
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, аэропорт Владикавказ (Беслан)
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
26 июля 2022
Отличный тур! Замечательные гиды от принимающей стороны в Ингушетии и Осетии. Советую всем!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Владислав!

Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)
Ю
16 мая 2022
Это был мой первый тур и я так рада что выбрала именно его!!!!
У меня был современный номер с видом на горы, просто неописуемое чувство когда ты утром можешь выпить кружечку кофе с видом на горы, очень спокойное место никакого шума дороги, только пение птиц. Питание в гостинице без лишних излишеств, но все питательно и вкусно. На территории есть баня, можно записаться на массаж. На фуникулере подняться до ресторана с шикарной национальной кухней и видом. В день приезда встретились с организаторами, нас проиструкировали по всем дням пребывания.
В день заезда немного отдохнули после дороги и встретились с организаторами, нам рассказали всю программу.
На следующий день была экскурсия в Осетию, уникальная природа и история, посетили много интересных мест. После экскурсии мы приехали в один из лучших ресторанов Владикавказа, приветливый персонал уже нас ждал. Большая территория, вкусная национальная кухня нам даже разожгли камин, вообщем атмосфера просто космос. Далее была обзорная экскурсия по Владикавказу, честно не очень понимала зачем она, но гид настолько интересно рассказывала про историю города, время пролетели незаметно, посетили древнюю мечеть с очень интересной историей.
Далее мы посвятили день Ингушетии, гид Рамзан выше всяких похвал. Богатая история республики меня поразила, проехали по всем историческим местам, пообедали в уютном доме местных жителей.
Рядом возле отеля находиться Ляжгинский водопад, находиться он 1310 м над уровнем море, можно подняться к нему самостоятельно тропинке в горах, вид завораживает.
Я в восторге от этой поездки.
Ю
11 мая 2022
Это был мой первый тур и я так рада что выбрала именно его!!!!
У меня был современный номер с видом на горы, просто неописуемое чувство когда ты утром можешь выпить кружечку кофе с видом на горы, очень спокойное место никакого шума дороги, только пение птиц. Питание в гостинице без лишних излишеств, но все питательно и вкусно. На территории есть баня, можно записаться на массаж. На фуникулере подняться до ресторана с шикарной национальной кухней и видом. В день приезда встретились с организаторами, нас проиструкировали по всем дням пребывания.
В день заезда немного отдохнули после дороги и встретились с организаторами, нам рассказали всю программу.
На следующий день была экскурсия в Осетию, уникальная природа и история, посетили много интересных мест. После экскурсии мы приехали в один из лучших ресторанов Владикавказа, приветливый персонал уже нас ждал. Большая территория, вкусная национальная кухня нам даже разожгли камин, вообщем атмосфера просто космос. Далее была обзорная экскурсия по Владикавказу, честно не очень понимала зачем она, но гид настолько интересно рассказывала про историю города, время пролетели незаметно, посетили древнюю мечеть с очень интересной историей.
Далее мы посвятили день Ингушетии, гид Рамзан выше всяких похвал. Богатая история республики меня поразила, проехали по всем историческим местам, пообедали в уютном доме местных жителей.
Рядом возле отеля находиться Ляжгинский водопад, находиться он 1310 м над уровнем море, можно подняться к нему самостоятельно тропинке в горах, вид завораживает.
Я в восторге от этой поездки.

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