Встреча группы в аэропорту г. Беслан "Владикавказ".
Трансфер до Магаса.
Обед в ресторане «Панорама».
Мастер-класс национального танца.
Это не просто изящное и виртуозное исполнение, но и выражение традиций, характера народа.
Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.
Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.
Групповой трансфер до Джейраха.
Заселение в гостиницу «Армхи».
Ужин (за доп. плату).
Завтрак в отеле.
Выезд в горную часть.
Экскурсия по горной Ингушетии.
Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии.
Башенный комплекс "Эрзи" – один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии.
Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.
Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.
13:00 Обед в этническом кафе"Легенды Гор".
Вы попробуете национальные ингушские блюда.
Продолжение экскурсии.
Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском.
Эгикал – крупнейшее башенное селение в горной Ингушетии, Таргим относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках.
Башенный комплекс "Хамхи" – башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
Древний христианский храм Тхаба-Ерды.
Этот старинный храм был возведен примерно в VIII ст. Существуют сведения, что приказ о строительстве храма отдала царица Тамара.
Заезд к знаменитым башням Вовнушки – победитель конкурса «7 чудес России».
Башенный комплекс "Эгикал", который является колыбелью нации, где находятся самые древние постройки и захоронения XII-XVII века.
Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых – не только под землей, но и в наземных склепах.
Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.
Ужин (за доп. плату).
Завтрак в отеле.
Выезд в Осетию.
Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии.
Даргавс или как по-другому его называют – «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.
Столь мрачное название Даргавс получил из-за древнего некрополя 14-18 вв., находящегося в километре от заброшенного селения.
Одно из удивительных, до сих пор не разгаданных открытий – найденные в некоторых старых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола.
Учёные до сих пор ломают голову над столь необычной находкой.
Место гибели Сергея Бодрова – Кармадонское ущелье.
Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.
Фиагдонское ущелье.
Здесь прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами ревет Фиагдон.
Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса).
Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья.
А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами – старинной башне Курта и Тага.
Обед в ресторане Тагардон, который находится в Алагирском районе, расположенном на левом берегу реки Фиагдон.
Экскурсия по городу Владикавказ.
Мастер-класс по приготовлению "уалибахов" – осетинских пирогов, история которых насчитывает несколько столетий (по желанию).
Возвращение в Армхи.
Ужин (за доп. плату).
Завтрак в отеле.
Свободный день в ЛОК "Армхи".
На курорте «Армхи» работает верёвочный городок «Маугли».
Это новый вид активного отдыха для малышей и взрослых (за доп. плату).
Бассейны – одна из обязательных процедур оздоровления в санатории (за доп. плату)
Конные и велосипедные прогулки по горам (за доп. плату)
Лестница здоровья.
На территории отеля работает мед центр "Синай", где можно получить реабилитацию по многим направлениям. (за доп. плату)
Обед/Ужин.
Завтрак в отеле.
Выезд с вещами.
Групповой трансфер до аэропорта/жд.
Прощание с группой (фото на память, обмен контактами).
Тур предусматривает проживание в гостинице «Армхи».
Доплата за одноместное размещение – 5 700 рублей.
К услугам гостей ресторан, общий лаундж и сад. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут посетить открытый бассейн. На территории отеля работает круглосуточная стойка регистрации и пункт обмена валют. Гости могут готовить на общей кухне.
Каждый номер выходит на балкон с видом на город. Во всех номерах отеля «Армхи Ингушетия - Все» в распоряжении гостей собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
Ежедневно в отеле сервируют континентальный завтрак.
В этом 3-звездочном отеле можно посетить сауну. На территории отеля обустроена детская игровая площадка. Гости отеля могут сыграть партию в бильярд. Этот район пользуется популярностью среди любителей пеших прогулок и лыжного спорта.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».