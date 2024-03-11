апр
апр
мая
мая
мая
мая
июн
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, экскурсия по равнинной части Ингушетии
Встреча группы в аэропорту г. Беслан «Владикавказ».
Групповой трансфер с 13:00-14:00.
13:00 Обед в ресторане «Лучи».
14:30 Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.
Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.
Заселение в апартаментах в Армхи или отель «Джейрах».
Питание: обед. Завтрак и ужин самостоятельно.
Экскурсия по горной Ингушетии
Завтрак.
Выезд в горную часть.
Экскурсия по горной Ингушетии.
Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии.
Башенный комплекс «Эрзи» – один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии.
Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.
Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.
Обед.
Продолжение экскурсии.
Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском.
Эгикал – крупнейшее башенное селение в горной Ингушетии, Таргим относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках.
Башенный комплекс «Хамхи» – башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
Древний христианский храм Тхаба-Ерды.
Этот старинный храм был возведен примерно в VIII ст. Существуют сведения, что приказ о строительстве храма отдала царица Тамара.
Заезд к знаменитым башням Вовнушки – победитель конкурса «7 чудес России».
18:00 Ужин (за доп. плату).
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Обзорная экскурсия по Осетии
Завтрак в отеле.
Выезд в Осетию.
Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии.
Даргавс или как по-другому его называют – «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.
Место гибели Сергея Бодрова – Кармадонское ущелье.
Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.
Фиагдонское ущелье.
Здесь прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами ревет Фиагдон.
Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса).
Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья.
А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами – старинной башне Курта и Тага.
Обед в кафе "Папа Жора" (за доп. плату).
Экскурсия по городу Владикавказ.
Заселение в отель «Царское» (или равноценная замена).
Ужин (за доп. плату).
Питание: завтрак. Обед и ужин самостоятельно.
Экскурсия по Верхней Балкарии
7:30 Завтрак в отеле.
8:30 Выезд в Верхнюю Балкарию, где вы посетите:
Шато-Эркен.
Это удивительный замок, построенный в стиле Средневековья, который красуется посреди искусственного водоема.
Шато-Эркен прекрасно выписывается в местные пейзажи с видом на величественный Эльбрус и окружен живописным садово-парковым комплексом
13:30 Обед (за доп. плату).
Голубые озера –одно из самых таинственных мест на земле.
Черекское ущелье.
Это гордость и жемчужина Кабардино-Балкарской республики.
Из семи вершин с высотой более пяти тысяч метров, находящихся на Кавказе, пять расположены в Черекском районе.
Аушигерский термальный источник с уникальным составом воды и температурой около 50С. (за дополнительную плату).
Возвращение в отель.
Ужин (за дополнительную плату).
Питание: завтрак. Обед и ужин самостоятельно.
Отъезд
Завтрак.
Свободное время до вылета. Самостоятельно можно погулять по Владикавказу.
Дегустация вина в частной винодельне у Константиана Дзаитова. (за доп. плату, при группе от 10 человек) или мастер-класс по приготовлению уалибахов (за доп. плату, при группе от 10 человек).
Трансфер до аэропорта (за доп. плату) Яндекс Такси (отель – аэропорт «Владикавказ» 500-600 руб.).
Питание: завтрак. Обед и ужин самостоятельно.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:
Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)
36000
Стоимость тура при одноместном размещении (single)
43000
Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
32500
В случаи отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение.
Варианты проживания
Апартаменты
Апартаменты в горной Ингушетии в 5 минутах от ЛОК «Армхи».
Джейрах
Гостевой дом «Джейрах» с прямым выходом к лыжным трассам расположен в селе Джейрах. Гости могут отдохнуть в саду и на террасе. Предоставляется бесплатная частная парковка. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.
В числе удобств шкаф для одежды. Из некоторых номеров гостевого дома «Джейрах» открывается вид на реку. В каждом номере имеется чайник. В распоряжении гостей каждого номера собственная ванная комната с феном и постельное белье.
Царское
Мини-гостиница «Царское» расположена во Владикавказе, в 2,1 км от Республиканского стадиона «Спартак» и в 2,6 км от Владикавказа. Мини-гостиница находится примерно в 5,7 км от Карцы, в 6,1 км от станции Орджоникидзе и в 6,6 км от Западного Орджоникидзе. Расстояние до Октябрьского составляет 8,6 км, а до Камбилеевского — 10 км.
В номерах мини-гостиницы есть шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и тапочками.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Питание по программе: завтраки, 2 обеда
- Экскурсионный трансфер
- Групповой трансфер от аэропорта до апартаментов
- Экскурсии с гидом
- Проживание в апартаментах в горной Ингушетии
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно
- Медицинская страховка
- Трансфер до аэропорта
- Дегустация вина в частной винодельне у Константиана Дзаитова
- Мастер-класс по приготовлению уалибахов
- Питание, не включенное в основную стоимость
- Входные билеты (Эрзи, Даргавс, Шато-Эркен, Аушигерский термальный источник)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть особенности организации тура в период Рамадана?
Месяц Рамадан в 2024 году будет проходить с 11 марта по 9 апреля. В этот период не будут проводиться массовые развлекательные мероприятия, а также не все точки питания будут работать (преимущественно в горах). Просим туристов отнестись с понимаем и придерживаться правил нахождения в мусульманских республиках.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо большое за отличный культурно-туристическо-духовный маршрут! Впечатлений и эмоций, приятной усталости и мясного послевкусия через край!