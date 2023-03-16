Знакомство с Владикавказом

3 день

Кармадонская «кругосветка» и знаменитые Мидаграбинские водопады

Завтрак в отеле, выезд на экскурсию.

Посещение села Кобан и красивейшего небольшого водопада «Фырыдон», пешая прогулка в течение 20-30 минут.

Гизельдонская ГЭС – старейшая на Кавказе.

Древнее селение Хуссар Хинцаг.

Наскальное сооружение «Башня Кровника».

Село Даргавс.

Даргавский некрополь – крупнейший некрополь на Кавказе.

Мидаграбинские водопады.

Знаменитая долина водопадов, один из которых считается самым высоким в Европе (Мидаграбинская долина находится в пограничной зоне, въезд строго по паспорту).

Переезд через Даргавский перевал в Кармадонское ущелье, село Кармадон, заброшенные корпуса некогда знаменитого Кармадонского санатория.

Проезд через красивейшее Кармадонское ущелье, где сошёл ледник Колка, мемориальная доска С. Бодрова.

Остатки старых тоннелей.