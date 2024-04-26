Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
47 500₽ за человека
Что посмотреть во Владикавказе на экскурсиях?
Владикавказ богат на культурные и природные достопримечательности, это и множество элегантных особняков в историческом центре города и знаменитый проспект Мира и мечеть Мухтарова словно сошедшая из страниц сказки, а окружающая природа с её ущельями, водопадами и озерами поразит любого путешественника
Местные экскурсоводы
Владикавказ и его окрестности полны сказочных мест, но исследовать их самостоятельно довольно тяжело, как правило дороги здесь довольно сложны из-за горной местности. Поэтому самым правильным решением будет отправиться на изучение достопримечательностей с организованными экскурсиями, которые вы можете выбрать в нашем каталоге. Всё что потребуется от вас заказать подходящую, а всю остальную работу возьмёт на себя гид
Профессионально организованный и проведенный тур по Грузии командой Фест тур. Все продуманно до мелочей. К каждому участнику тура индивидуальный подход. На протяжении всего тура группу сопровождал сотрудник Фест тура. Высокопрофессиональный гид по всему маршруту. Транспортное обслуживание было организовано без единой задержки. Рекомендую Фест тур как надежную и профессиональную компанию.
Всё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился ко всей группе и не давали скучать группе. Координатор отвечала на все возникающие вопросы и интересовалась какие эмоции оставлял прошедший день. Помогла решить вопрос с дополнительным днем проживания в отеле поскольку мы с мужем захотели немного продлить отдых.
Питание и проживание всё продумано и предусмотрено.
Организаторам - огромная благодарность! Прекрасные экскурсии, интересные и хорошо организованные. Отдых прошел без накладок и без задержек, на высоком уровне. Гостиницы комфортные, все отлично. Единственная просьба - к гидам в Чечне и Дагестане - немного отвлеченной отсебятины, разбавляющей скучный обязательный текст, не помешает))
Всем привет!
Обращались семьей, выбирали тут на 4 дня!
Волшебно! восхитительно!!
Мы всем советуем!
Отличная организация, отношение, забота!
Работа, знание экскурсоводов это нечто. Они с такой любовью и страстью к своей республике, городу, каждой травиночке, камешку относятся! Что незаметно и ты уже хочешь остаться здесь ты!!!
Экскурсоводам огромное спасибо: Давид, Мурат и молодая, красивая и изящная девушка с длинными и слегка кудрявыми волосами и очень красивым именем (извините, оно сложное, не запомнили) золото-специалисты!
Все продумано на «отлично» от и до!
Учитывая, что в эту сумму входят:
-отличный в центре города отель с завтраком(рядом прачечная)
-супер экскурсии, ещё и с обедом
Остаётся время на погулять, расслабиться. Экскурсоводы подробно ответят с советами о том, куда съездить и что посетить отдельно.
Осетия стала моей любовью и мечтой уехать туда!
Прекрасно! Волшебно!
Ездили в апреле (попали на +24-30)
Очень понравились экскурсии, все экскурсоводы с любовью делились с нами интересной информацией, Спасибо!
Аланский вечер- просто «бомба»!!! Шикарный угощения! Национальный ансамбль, тамада и солисты большие молодцы!))
Немного «-«: в автобусе и микроавтобусах было душно, т. к. что-то с кондиционерами, а на улице было +29’С,
Были в Осетии с 11 по 14 апреля. С погодой очень повезло, в дни, когда выезжали на экскурсии, было солнце и 20 градусов. По Дигории ездили с замечательным гидом Людмилой. Очень интересно и очень красиво. Сопровождал водитель Ахшар, ему отдельное спасибо. По долинам и ущельям нас сопровождала Анна. Большое ей спасибо. Очень интересно. Посетили в Цейском ущелье древнее святилище, потрясающее, волшебное место в сказочном лесу.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу
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