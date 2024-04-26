Всё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился ко всей группе и не давали скучать группе. Координатор отвечала на все возникающие вопросы и интересовалась какие эмоции оставлял прошедший день. Помогла решить вопрос с дополнительным днем проживания в отеле поскольку мы с мужем захотели немного продлить отдых. Питание и проживание всё продумано и предусмотрено.

Е Елизавета

Всем привет! Обращались семьей, выбирали тут на 4 дня! Волшебно! восхитительно!! Мы всем советуем! Отличная организация, отношение, забота! Работа, знание экскурсоводов это нечто. Они с такой любовью и страстью к своей республике, городу, каждой травиночке, камешку относятся! Что незаметно и ты уже хочешь остаться здесь ты!!! Экскурсоводам огромное спасибо: Давид, Мурат и молодая, красивая и изящная девушка с длинными и слегка кудрявыми волосами и очень красивым именем (извините, оно сложное, не запомнили) золото-специалисты! Все продумано на «отлично» от и до! Учитывая, что в эту сумму входят: -отличный в центре города отель с завтраком(рядом прачечная) -супер экскурсии, ещё и с обедом Остаётся время на погулять, расслабиться. Экскурсоводы подробно ответят с советами о том, куда съездить и что посетить отдельно. Осетия стала моей любовью и мечтой уехать туда! Прекрасно! Волшебно! Ездили в апреле (попали на +24-30)