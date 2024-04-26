Авторские туры во Владикавказе

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
В мамины ручки! Оздоровительный тур в Ингушетию
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
В мамины ручки! Оздоровительный тур в Ингушетию
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
17 мая
21 июня
5 июля
16 авг
58 000 за человека
Вино, любовь, история: путешествие по весенней Грузии
Авторский тур
6 дней
Вино, любовь, история: путешествие по весенней Грузии
Погулять по романтичному Сигнахи, посетить частную винодельню и попробовать шоти
Аэропорт Владикавказа, до 12:00
66 500 за человека
Покорение Казбека со стороны Северной Осетии
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
Покорение Казбека со стороны Северной Осетии
Совершить восхождение на «пятитысячник» Кавказа и расслабиться в горячих природных ваннах
Владикавказ
6 июля
3 авг
46 000 за человека
Экскурсионный тур по Чечне и Северной Осетии
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Экскурсионный тур по Чечне и Северной Осетии
Экскурсионный тур «Экскурсионный тур по Чечне и Северной Осетии» на 3 дня
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Сегодня
3 мая
4 мая
7 мая
38 900 за человека
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
Посетить высокогорные сёла, прокатиться с ветерком и прогуляться по столице
Аэропорт Владикавказа, 12:00
3 мая
4 мая
7 мая
10 мая
42 900 за человека
Мартовский трип: загадки ущелий Северной Осетии и очарование грузинских улочек
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Мартовский трип: загадки ущелий Северной Осетии и очарование грузинских улочек
Познакомиться с двумя регионами, встретить рассвет у Казбека и надышаться горным воздухом
Владикавказ, 13:00
3 мар
17 мар
55 000 за человека
Встречи с чудесами Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Встречи с чудесами Кавказа
г. Пятигорск
6 мая
20 мая
10 июня
24 июня
от 56 300 за человека
Самые романтичные места в горах: лавочки и качели Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Самые романтичные места в горах: лавочки и качели Северной Осетии
Загадать желание на «лавочке счастья» и пронестись на горных качелях
Аэропорт Владикавказа, 13 или 14 часов (с учетом а...
3 мая
4 мая
7 мая
9 мая
34 900 за человека
Майские праздники в Осетии: вершины, ущелья и затерянные в горах селения
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Майские праздники в Осетии: вершины, ущелья и затерянные в горах селения
Осмотреть древние башни и Город мёртвых, взлететь над пропастью на качелях и посетить Беслан
аэропорт Владикавказа, время зависит от вашего рей...
58 500 за человека
Индивидуальный трип: перезагрузка в Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный трип: перезагрузка в Северной Осетии
Подняться на Сказский ледник, посидеть на «лавочке счастья» и расслабиться в термальных бассейнах
Владикавказ, аэропорт, с 13:00 до 14:00
16 мая
1 июня
10 июля
105 000 за человека
Гастротур с джипингом по Северной Осетии
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Гастротур с джипингом по Северной Осетии
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Сегодня
2 мая
4 мая
7 мая
44 900 за человека
Авторский тур - Осетия, Ингушетия, Чечня
Авторский тур
1.5 день
Авторский тур - Осетия, Ингушетия, Чечня
Владикавказ, Магас, Грозный - по запросу
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
52 000 за всё до 4 чел.
Уехать в горы, чтобы прийти к себе: йога и медитации в Ингушетии
Авторский тур
5 дней
Уехать в горы, чтобы прийти к себе: йога и медитации в Ингушетии
Попрактиковаться с тренерами в энергетически сильных местах и почувствовать единение с природой
Владикавказ, аэропорт, до 15:00
17 мая
27 мая
24 июня
19 июля
41 500 за человека
Кавказ. Катаемся, впечатляемся, объедаемся
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кавказ. Катаемся, впечатляемся, объедаемся
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
3 мая
9 мая
17 мая
24 мая
от 49 000 за человека
Вип-тур по Северной Осетии: лучшие места с комфортом и невероятными видами
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
Вип-тур по Северной Осетии: лучшие места с комфортом и невероятными видами
Насладиться осетинскими пирогами и местным вином и покататься на джипах в горах
Аэропорт или ж/д Владикавказа, до 14:00
2 мая
4 мая
6 мая
9 мая
54 900 за человека
Притяжение Кавказа на Рождество
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Притяжение Кавказа на Рождество
г. Грозный
3 янв
53 000 за человека
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
Проникнуться самобытностью горцев, услышать местные легенды и посетить три столицы
Аэропорт Владикавказа или Магаса, с 13:00 до 14:00
3 мая
9 мая
17 мая
24 мая
49 000 за человека
Встречи с чудесами Кавказа. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Встречи с чудесами Кавказа. Сокращенная программа
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
6 мая
20 мая
10 июня
24 июня
от 46 050 за человека
Загадочные древности Кавказа: Северная Осетия и Ингушетия
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Загадочные древности Кавказа: Северная Осетия и Ингушетия
Погулять по аулам-призракам и заглянуть в древние родовые башни
Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, че...
4 мая
9 мая
11 мая
16 мая
38 900 за человека
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
Побывать в Кавказской Швейцарии, устроить пикник у водопадов и научиться народным танцам
Владикавказ, аэропорт, 14:00
13 июня
15 авг
10 окт
50 600 за человека
Грузинские покатушки: Гудаури, Тбилиси и Северная Осетия
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Грузинские покатушки: Гудаури, Тбилиси и Северная Осетия
Покорить снежные склоны, увидеть «город мёртвых» и расслабиться в серных банях
Владикавказ, 10:00
2 дек
16 дек
60 000 за человека
Выходные в Дигории
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Выходные в Дигории
Погулять по эко-тропам заповедной Алании и прокатиться с ветерком по Дигорскому ущелью
Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
18 мая
25 мая
1 июня
8 июня
24 900 за человека
Осетинский уикенд в горах на джипах
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Осетинский уикенд в горах на джипах
Промчаться по осетинским ущельям на внедорожнике и насладиться свежестью горного воздуха
Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
4 мая
11 мая
18 мая
25 мая
23 900 за человека
Кемпинг в горах Алании
Авторский тур
1 день 8 часов
Кемпинг в горах Алании
улица Барбашова 46
Завтра
2 мая
3 мая
12 мая
25 000 за человека
Горная Ингушетия и знакомство со столицей республики
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Горная Ингушетия и знакомство со столицей республики
Рассмотреть старинные башни на фоне неприступных гор и погулять по Магасу
Владикавказ, аэропорт, 13:00
Завтра
3 мая
7 мая
9 мая
29 500 за человека
Осетия и Ингушетия. В гости к горцам на 5 дней
🛣 Джиппинг
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Осетия и Ингушетия. В гости к горцам на 5 дней
Республика Северная Осетия - Алания, Правобережный...
46 900 за человека
Тур-знакомство: Привет, Алания
Авторский тур
3 дня
Тур-знакомство: Привет, Алания
Владикавказ, я заберу вас из отеля
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
42 000 за человека
Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
Пожить в сосновом бору в окружении гор и посетить достопримечательности двух республик
Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
Завтра
3 мая
7 мая
9 мая
45 000 за человека
Фотосессия и 3 экскурсии в Северной Осетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Фотосессия и 3 экскурсии в Северной Осетии
Республика Северная Осетия - Алания, Правобережный...
15 мая
18 мая
22 мая
25 мая
43 900 за человека
Северная Осетия: максимальное разнообразие впечатлений
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Северная Осетия: максимальное разнообразие впечатлений
Насладиться горными пейзажами и узнать тайны Даргавса
Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, до 13:00
2 мая
4 мая
6 мая
9 мая
49 900 за человека
Привет, Алания! Экспресс тур по Осетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Привет, Алания! Экспресс тур по Осетии
Владикавказ
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
от 14 350 за человека
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
Укрепить здоровье в целебных источниках и полюбоваться пейзажами Ингушетии и Северной Осетии
Владикавказ, аэропорт, 13:00
3 мая
17 мая
31 мая
11 июня
58 000 за человека
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
скидка
3%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
5 мая
12 мая
19 мая
26 мая
от 5067849 158 за человека
В гостях у осетин
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
В гостях у осетин
Пожить в осетинском доме и насладиться местной едой и горами
Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
11 мая
14 мая
17 мая
18 мая
33 900 за человека
Релакс в горах Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Релакс в горах Северной Осетии
Совместить полезные процедуры с увлекательными экскурсиями
Аэропорт Владикавказа, 13:00
4 мая
8 мая
11 мая
15 мая
49 900 за человека
По ущельям Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
По ущельям Северной Осетии
Погулять по живописным горам, исследовать древние крепости и искупаться в термальных источниках
Аэропорт «Владикавказ» (г. Беслан), 14:00
1 ноя
34 200 за человека
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 9 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 9 дней
г. Махачкала
Завтра
8 мая
15 мая
22 мая
от 58 290 за человека
Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
Вдохновиться видами Кавказского хребта, водопадов и цветочных лугов, совершая ежедневные треккинги
на ж/д вокзале «Минеральные Воды» в 12:00 и в аэро...
14 июля
21 июля
28 июля
11 авг
55 900 за человека
Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
3 мая
6 мая
10 мая
13 мая
от 26 400 за человека
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Побродить среди ингушских башен, познакомиться с мечетями Чечни и насладиться бирюзой реки Сулак
Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа с 13:00 д...
7 мая
17 мая
11 июня
1 ноя
69 000 за человека
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
Прогуляться по узким горным ущельям и попасть в Город мертвых
Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, пя...
3 мая
4 мая
7 мая
9 мая
29 900 за человека
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
Попробовать осетинские блюда и испытать острые ощущения от езды по горам
Аэропорт Владикавказа, 13:00
2 мая
4 мая
7 мая
9 мая
46 900 за человека
Осетинское гостеприимство и башни Ингушетии
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Осетинское гостеприимство и башни Ингушетии
Вдоволь насладиться настоящими осетинскими пирогами и познакомиться с традициями горных народов
Аэропорт Владикавказа или ж. - д. вокзал
11 мая
14 мая
17 мая
18 мая
38 900 за человека
По горным тропам и улицам Владикавказа: 3 дня в Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
По горным тропам и улицам Владикавказа: 3 дня в Северной Осетии
Погулять по уютной столице, искупаться в горячих источниках и полюбоваться горами
Владикавказ, аэропорт, время - по договорённости. ...
17 мая
12 июня
19 июля
9 авг
37 000 за человека
Отдых с видом на Казбек
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Отдых с видом на Казбек
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
47 500 за человека

Что посмотреть во Владикавказе на экскурсиях?

Владикавказ богат на культурные и природные достопримечательности, это и множество элегантных особняков в историческом центре города и знаменитый проспект Мира и мечеть Мухтарова словно сошедшая из страниц сказки, а окружающая природа с её ущельями, водопадами и озерами поразит любого путешественника

Местные экскурсоводы

Владикавказ и его окрестности полны сказочных мест, но исследовать их самостоятельно довольно тяжело, как правило дороги здесь довольно сложны из-за горной местности. Поэтому самым правильным решением будет отправиться на изучение достопримечательностей с организованными экскурсиями, которые вы можете выбрать в нашем каталоге. Всё что потребуется от вас заказать подходящую, а всю остальную работу возьмёт на себя гид

Последние отзывы на туры

  • Л
    Людмила
    26 апреля 2024
    В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
    Профессионально организованный и проведенный тур по Грузии командой Фест тур. Все продуманно до мелочей. К каждому участнику тура индивидуальный подход. На протяжении всего тура группу сопровождал сотрудник Фест тура. Высокопрофессиональный гид по всему маршруту. Транспортное обслуживание было организовано без единой задержки. Рекомендую Фест тур как надежную и профессиональную компанию.
  • Е
    Евгения
    26 апреля 2024
    Тур на выходные. Открой Ингушетию за 3 дня
    Всё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился ко всей группе и не давали скучать группе. Координатор отвечала на все возникающие вопросы и интересовалась какие эмоции оставлял прошедший день. Помогла решить вопрос с дополнительным днем проживания в отеле поскольку мы с мужем захотели немного продлить отдых. Питание и проживание всё продумано и предусмотрено.
    Всё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился коВсё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился коВсё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился коВсё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился коВсё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился ко
  • Л
    Людмила
    26 апреля 2024
    4 республики и 1001 впечатление! Осенне-зимний экспресс-тур по Кавказу
    Организаторам - огромная благодарность! Прекрасные экскурсии, интересные и хорошо организованные. Отдых прошел без накладок и без задержек, на высоком уровне. Гостиницы комфортные, все отлично. Единственная просьба - к гидам в Чечне и Дагестане - немного отвлеченной отсебятины, разбавляющей скучный обязательный текст, не помешает))
  • Е
    Елизавета
    25 апреля 2024
    Выходные в Осетии
    Всем привет! Обращались семьей, выбирали тут на 4 дня! Волшебно! восхитительно!! Мы всем советуем! Отличная организация, отношение, забота! Работа, знание экскурсоводов это нечто. Они с такой любовью и страстью к своей республике, городу, каждой травиночке, камешку относятся! Что незаметно и ты уже хочешь остаться здесь ты!!! Экскурсоводам огромное спасибо: Давид, Мурат и молодая, красивая и изящная девушка с длинными и слегка кудрявыми волосами и очень красивым именем (извините, оно сложное, не запомнили) золото-специалисты! Все продумано на «отлично» от и до! Учитывая, что в эту сумму входят: -отличный в центре города отель с завтраком(рядом прачечная) -супер экскурсии, ещё и с обедом Остаётся время на погулять, расслабиться. Экскурсоводы подробно ответят с советами о том, куда съездить и что посетить отдельно. Осетия стала моей любовью и мечтой уехать туда! Прекрасно! Волшебно! Ездили в апреле (попали на +24-30)
    Всем привет!
  • Е
    Елизавета
    25 апреля 2024
    Самые гостеприимные горы России
    Отличная организация, отношение, забота! Предусмотрено все!!!
    Отличная организация, отношение, забота! Предусмотрено все!!!
  • С
    Светлана
    24 апреля 2024
    В горах мое сердце
    Всё понравилось. Спасибо
  • Л
    Людмила
    24 апреля 2024
    Осетия стала ближе
    Очень понравились экскурсии, все экскурсоводы с любовью делились с нами интересной информацией, Спасибо! Аланский вечер- просто «бомба»!!! Шикарный угощения! Национальный ансамбль, тамада и солисты большие молодцы!)) Немного «-«: в автобусе и микроавтобусах было душно, т. к. что-то с кондиционерами, а на улице было +29’С,
    Очень понравились экскурсии, все экскурсоводы с любовью делились с нами интересной информацией, Спасибо!Очень понравились экскурсии, все экскурсоводы с любовью делились с нами интересной информацией, Спасибо!Очень понравились экскурсии, все экскурсоводы с любовью делились с нами интересной информацией, Спасибо!Очень понравились экскурсии, все экскурсоводы с любовью делились с нами интересной информацией, Спасибо!Очень понравились экскурсии, все экскурсоводы с любовью делились с нами интересной информацией, Спасибо!Очень понравились экскурсии, все экскурсоводы с любовью делились с нами интересной информацией, Спасибо!Очень понравились экскурсии, все экскурсоводы с любовью делились с нами интересной информацией, Спасибо!Очень понравились экскурсии, все экскурсоводы с любовью делились с нами интересной информацией, Спасибо!Очень понравились экскурсии, все экскурсоводы с любовью делились с нами интересной информацией, Спасибо!Очень понравились экскурсии, все экскурсоводы с любовью делились с нами интересной информацией, Спасибо!
  • Е
    Елена
    24 апреля 2024
    Осетия стала ближе
    Все было на высшем уровне!!!
    Все было на высшем уровне!!!
  • С
    Светлана
    17 апреля 2024
    Осетия стала ближе
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    Светлана
    17 апреля 2024
    Загадочная Осетия
    Были в Осетии с 11 по 14 апреля. С погодой очень повезло, в дни, когда выезжали на экскурсии, было солнце и 20 градусов. По Дигории ездили с замечательным гидом Людмилой. Очень интересно и очень красиво. Сопровождал водитель Ахшар, ему отдельное спасибо. По долинам и ущельям нас сопровождала Анна. Большое ей спасибо. Очень интересно. Посетили в Цейском ущелье древнее святилище, потрясающее, волшебное место в сказочном лесу.
    Были в Осетии с 11 по 14 апреля. С погодой очень повезло, в дни, когда выезжалиБыли в Осетии с 11 по 14 апреля. С погодой очень повезло, в дни, когда выезжалиБыли в Осетии с 11 по 14 апреля. С погодой очень повезло, в дни, когда выезжалиБыли в Осетии с 11 по 14 апреля. С погодой очень повезло, в дни, когда выезжалиБыли в Осетии с 11 по 14 апреля. С погодой очень повезло, в дни, когда выезжалиБыли в Осетии с 11 по 14 апреля. С погодой очень повезло, в дни, когда выезжалиБыли в Осетии с 11 по 14 апреля. С погодой очень повезло, в дни, когда выезжалиБыли в Осетии с 11 по 14 апреля. С погодой очень повезло, в дни, когда выезжали

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу

Самые популярные туры во Владикавказе
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. В мамины ручки! Оздоровительный тур в Ингушетию
  2. Вино, любовь, история: путешествие по весенней Грузии
  3. Покорение Казбека со стороны Северной Осетии
  4. Экскурсионный тур по Чечне и Северной Осетии
  5. Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
Что посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Эгикал
  4. Вовнушки
  5. Город мертвых
  6. Башня Согласия
  7. Источники Бирагзанг
  8. Джейрахское ущелье
  9. Храм Тхаба-Ерды
  10. Фиагдон
Сколько стоит тур во Владикавказе в апреле 2024
Сейчас во Владикавказе можно забронировать 141 тур от 14 240 ₽ до 145 000 ₽ со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 313 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Планируете посещение Владикавказа? Найдите туры по городу и его окрестностям, открывайте новые места даже зимой! У нас вы можете купить тур во Владикавказе по доступным ценам. Изучите отзывы, узнайте стоимость туров на 2024 год и забронируйте самые интересные предложения. С нами вы узнаете, куда поехать из Владикавказа на тур и какие достопримечательности посетить
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