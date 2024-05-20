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Авторский тур
6 дней
Величие гор Ингушетии
Начало: г. Назрань
17 июня в 10:00
2 сен в 10:00
от 54 800₽ за человека
скидка
3%
Авторский тур
4 дня
Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 5000048 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
Попробовать осетинские блюда и испытать острые ощущения от езды по горам
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Осетинское приключение в горах на джипах
Промчаться по осетинским ущельям на внедорожнике и насладиться свежестью горного воздуха
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
23 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Осетия и Ингушетия. В гости к горцам на 5 дней
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Правобережный...
46 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гастротур с джипингом по Северной Осетии
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Сегодня в 10:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
Посетить высокогорные сёла, прокатиться с ветерком и прогуляться по столице
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
42 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда20 мая 2024Отличный тур, только положительные впечатления! За короткое время посмотрела великолепную природу Осетии, древнюю архитектуру, побывала почти во всех временах года.
- ИИрина6 мая 2024Очень впечатляющий тур! За такое короткое время увидели и узнали столько нового и интересного. Природа бесподобна. Древние архитектуры - завораживают. Гиды - настоящие профессионалы. В следующем году поедем ещё!
- ЗЗлата5 мая 2024Северная Осетия не забываемая! Очень красиво. Казалось бы горы - камни и камни, но они неповторимы, величественны, могучи! Очень интересная
- ААнтошина22 февраля 2024Шедевры Северной ОсетииОрганизация тура на высшем уровне, все чётко.
- ААлла12 сентября 2023Величие гор Ингушетии отличный тур для тех, кто устал от городской суеты и хотел бы воссоединится с природой, подышать свежим
- ООлеся29 июня 2023Тур Величие гор Ингушетии. Первый раз была в Ингушетии, много раз видела на картинках башни Ингушетии и захотелось их увидеть
- ИИрина24 сентября 2022Перед туром немного волновалась, что еду на Кавказ: всё же разница в культуре… Но как же я была не права!
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Джип-туры»
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