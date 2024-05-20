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воздухом, снять телесную тяжесть после офисного кресла. Вы будете много ходить, смотреть и слушать тишину. Не пугайтесь продвинутого уровня, можно всегда найти альтернативу. Тур подойдёт для тех, кто ищет новые впечатления и любит путешествовать, место не изъезженное. Мы с подругой поехали в начале сентября (нам повезло и было тепло), но вообще гид нам говорил что к концу сентября уже выпадает первый снег, так что лучше ехать летом. Отдельно хотелось бы выразить благодарность нашему гиду Висхану. Это человек с большим сердцем, очень гостеприимный и эрудированный человек.