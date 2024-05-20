Джип-туры во Владикавказе

Найдено 7 туров в категории «Джип-туры» во Владикавказе, цены от 23 900 ₽, скидки до 3%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Величие гор Ингушетии
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Величие гор Ингушетии
Начало: г. Назрань
17 июня в 10:00
2 сен в 10:00
от 54 800 за человека
Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
🛣 Джиппинг
скидка
3%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 5000048 500 за человека
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
Попробовать осетинские блюда и испытать острые ощущения от езды по горам
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
49 900 за человека
Осетинское приключение в горах на джипах
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Осетинское приключение в горах на джипах
Промчаться по осетинским ущельям на внедорожнике и насладиться свежестью горного воздуха
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
23 900 за человека
Осетия и Ингушетия. В гости к горцам на 5 дней
🛣 Джиппинг
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Осетия и Ингушетия. В гости к горцам на 5 дней
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Правобережный...
46 900 за человека
Гастротур с джипингом по Северной Осетии
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
Гастротур с джипингом по Северной Осетии
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Сегодня в 10:00
44 900 за человека
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
Посетить высокогорные сёла, прокатиться с ветерком и прогуляться по столице
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
42 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    20 мая 2024
    Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
    Отличный тур, только положительные впечатления! За короткое время посмотрела великолепную природу Осетии, древнюю архитектуру, побывала почти во всех временах года.
    Отличный тур, только положительные впечатления! За короткое время посмотрела великолепную природу Осетии, древнюю архитектуру, побывала почтиОтличный тур, только положительные впечатления! За короткое время посмотрела великолепную природу Осетии, древнюю архитектуру, побывала почтиОтличный тур, только положительные впечатления! За короткое время посмотрела великолепную природу Осетии, древнюю архитектуру, побывала почтиОтличный тур, только положительные впечатления! За короткое время посмотрела великолепную природу Осетии, древнюю архитектуру, побывала почтиОтличный тур, только положительные впечатления! За короткое время посмотрела великолепную природу Осетии, древнюю архитектуру, побывала почтиОтличный тур, только положительные впечатления! За короткое время посмотрела великолепную природу Осетии, древнюю архитектуру, побывала почтиОтличный тур, только положительные впечатления! За короткое время посмотрела великолепную природу Осетии, древнюю архитектуру, побывала почти
  • И
    Ирина
    6 мая 2024
    Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
    Очень впечатляющий тур! За такое короткое время увидели и узнали столько нового и интересного. Природа бесподобна. Древние архитектуры - завораживают. Гиды - настоящие профессионалы. В следующем году поедем ещё!
  • З
    Злата
    5 мая 2024
    Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
    Северная Осетия не забываемая! Очень красиво. Казалось бы горы - камни и камни, но они неповторимы, величественны, могучи! Очень интересная
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    история, обычаи. Поездка насыщенная, посетили много ущелий, каждое из которых со своими особенностями, своей историей и своей неповторимой красотой. Всем рекомендую - не пожалеете. Восторг!

    Северная Осетия не забываемая! Очень красиво. Казалось бы горы - камни и камни, но они неповторимыСеверная Осетия не забываемая! Очень красиво. Казалось бы горы - камни и камни, но они неповторимыСеверная Осетия не забываемая! Очень красиво. Казалось бы горы - камни и камни, но они неповторимыСеверная Осетия не забываемая! Очень красиво. Казалось бы горы - камни и камни, но они неповторимыСеверная Осетия не забываемая! Очень красиво. Казалось бы горы - камни и камни, но они неповторимыСеверная Осетия не забываемая! Очень красиво. Казалось бы горы - камни и камни, но они неповторимыСеверная Осетия не забываемая! Очень красиво. Казалось бы горы - камни и камни, но они неповторимыСеверная Осетия не забываемая! Очень красиво. Казалось бы горы - камни и камни, но они неповторимыСеверная Осетия не забываемая! Очень красиво. Казалось бы горы - камни и камни, но они неповторимы
  • А
    Антошина
    22 февраля 2024
    Шедевры Северной Осетии
    Организация тура на высшем уровне, все чётко.
  • А
    Алла
    12 сентября 2023
    Величие гор Ингушетии
    Величие гор Ингушетии отличный тур для тех, кто устал от городской суеты и хотел бы воссоединится с природой, подышать свежим
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    воздухом, снять телесную тяжесть после офисного кресла. Вы будете много ходить, смотреть и слушать тишину. Не пугайтесь продвинутого уровня, можно всегда найти альтернативу. Тур подойдёт для тех, кто ищет новые впечатления и любит путешествовать, место не изъезженное. Мы с подругой поехали в начале сентября (нам повезло и было тепло), но вообще гид нам говорил что к концу сентября уже выпадает первый снег, так что лучше ехать летом. Отдельно хотелось бы выразить благодарность нашему гиду Висхану. Это человек с большим сердцем, очень гостеприимный и эрудированный человек.

    Величие гор Ингушетии отличный тур для тех, кто устал от городской суеты и хотел бы воссоединитсяВеличие гор Ингушетии отличный тур для тех, кто устал от городской суеты и хотел бы воссоединитсяВеличие гор Ингушетии отличный тур для тех, кто устал от городской суеты и хотел бы воссоединитсяВеличие гор Ингушетии отличный тур для тех, кто устал от городской суеты и хотел бы воссоединитсяВеличие гор Ингушетии отличный тур для тех, кто устал от городской суеты и хотел бы воссоединитсяВеличие гор Ингушетии отличный тур для тех, кто устал от городской суеты и хотел бы воссоединитсяВеличие гор Ингушетии отличный тур для тех, кто устал от городской суеты и хотел бы воссоединитсяВеличие гор Ингушетии отличный тур для тех, кто устал от городской суеты и хотел бы воссоединитсяВеличие гор Ингушетии отличный тур для тех, кто устал от городской суеты и хотел бы воссоединитсяВеличие гор Ингушетии отличный тур для тех, кто устал от городской суеты и хотел бы воссоединится
  • О
    Олеся
    29 июня 2023
    Величие гор Ингушетии
    Тур Величие гор Ингушетии. Первый раз была в Ингушетии, много раз видела на картинках башни Ингушетии и захотелось их увидеть
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    воочию. Организация тура была на высоте- всё чётко и понятно, комфортное перемещение и проживание- вид на горы с балкона и щебетание ласточек, питание разнообразное и вкусное. Была поражена величием башен и красотой гор, увидели самые красивые места и достопримечательности. Отдельно хотелось сказать про гида - Батыра Мальсагова (нам очень повезло!), его рассказы, основанные на знании истории, культуры и обычаев дают представление о жизни и традициях в Ингушетии, о которых раньше не знала. Было очень интересно и профессионально!!!

  • И
    Ирина
    24 сентября 2022
    Величие гор Ингушетии
    Перед туром немного волновалась, что еду на Кавказ: всё же разница в культуре… Но как же я была не права!
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    Когда на маршруте встречали местных - все приветливые. Насчет программы - это просто 5 с плюсом! Вовнушки оставили неизгладимое впечатление - к просмотру обязательно! Рады, что всё же смогли попасть на Столовую гору - погода позволила)) Армхи - отдельное спасибо! Вежливость и приветливость персонала, чистота и вкуснота нас покорили. Обязательно отправим сюда родителей на санаторно-курортное лечение.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Джип-туры»

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  6. Город мертвых
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  8. Сказский ледник
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Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Джип-туры" можно забронировать 7 авторских туров от 23 900 до 54 800 со скидкой до 3%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самый интересный из 7 туров во Владикавказе на 2024 год по теме «Джип-туры», 6 ⭐ отзывов, цены от 23900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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