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Авторский тур
6 дней
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
Подняться на внедорожнике к горному храму и исследовать грузинскую столицу
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00
«Затем позавтракаем а отеле, сядем на джипы и помчим на гору к храму Гергети, расположенному на высоте 2170 метров»
8 июля в 14:00
12 авг в 14:00
59 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
Начало: Владикавказ или аэропорт в Беслане
11 июня в 19:00
12 июня в 09:00
16 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Величие гор Ингушетии
Начало: г. Назрань
«9:00— выезд на джипах по маршруту «Цей-лоамский перевал — Эгикал — Вовнушки — храм Тхаба-ерды — Пялинг — Ний»»
17 июня в 10:00
2 сен в 10:00
от 54 800₽ за человека
скидка
3%
Авторский тур
4 дня
Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«Путешествие совершим на джипах уютной группой до 8 человек, а в стоимость тура уже включено питание «все включено»»
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 5000048 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
Попробовать осетинские блюда и испытать острые ощущения от езды по горам
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
«Взбодримся от езды на джипах по горам, а погрузиться в местную атмосферу помогут рассказы гидов об истории края и традициях осетинского народа»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Осетинское приключение в горах на джипах
Промчаться по осетинским ущельям на внедорожнике и насладиться свежестью горного воздуха
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
«Мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Владикавказа, сядем на внедорожники и сразу помчимся в горы»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
23 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вип-тур по Северной Осетии: лучшие места с комфортом и невероятными видами
Насладиться осетинскими пирогами и местным вином и покататься на джипах в горах
Начало: Аэропорт или ж/д Владикавказа, до 14:00
«Мы выбрали лучшие места Владикавказа с отличным сервисом: будем жить в четырехзвездочной гостинице в центре города, расслабляться в целебных термах, наслаждаться национальной кухней и каждый день путешествовать по горам на внедорожниках»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
59 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Осетия и Ингушетия. В гости к горцам на 5 дней
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Правобережный...
«Откройте для себя две живописные республики Северного Кавказа в нашем захватывающем путешествии на джипах»
46 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гастротур с джипингом по Северной Осетии
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«Завтракаем в отеле и выезжаем на джипах на экскурсию»
Сегодня в 10:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
Посетить высокогорные сёла, прокатиться с ветерком и прогуляться по столице
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
«Насытившись вкусным обедом, отправляемся заряжаться адреналином и красотой: размещаемся в джипах и мчим в Кармадонское ущелье»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
42 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда20 мая 2024Отличный тур, только положительные впечатления! За короткое время посмотрела великолепную природу Осетии, древнюю архитектуру, побывала почти во всех временах года.
- ИИрина6 мая 2024Очень впечатляющий тур! За такое короткое время увидели и узнали столько нового и интересного. Природа бесподобна. Древние архитектуры - завораживают. Гиды - настоящие профессионалы. В следующем году поедем ещё!
- ЗЗлата5 мая 2024Северная Осетия не забываемая! Очень красиво. Казалось бы горы - камни и камни, но они неповторимы, величественны, могучи! Очень интересная
- ЛЛюдмила26 апреля 2024Профессионально организованный и проведенный тур по Грузии командой Фест тур. Все продуманно до мелочей. К каждому участнику тура индивидуальный подход.
- ААнтошина22 февраля 2024Шедевры Северной ОсетииОрганизация тура на высшем уровне, все чётко.
- ННаталья19 сентября 2023Очень крутой тур! Грузия прекрасна! Локации очень хорошие (кроме национального обеда. Слишком далеко сидели и нечего не увидели) Организация: Великолепный гид-Ирина! Она
- NNataliia18 сентября 2023Ребята молодцы!!!
- ААлла12 сентября 2023Величие гор Ингушетии отличный тур для тех, кто устал от городской суеты и хотел бы воссоединится с природой, подышать свежим
- ООлеся29 июня 2023Тур Величие гор Ингушетии. Первый раз была в Ингушетии, много раз видела на картинках башни Ингушетии и захотелось их увидеть
- ФФанис12 февраля 2023Здравствуйте мы с супругой посетители экскурсию в ту самую Северную Осетия-Алания, это было не вероятно, больше всего запомнилось это цейское
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Джиппинг»
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