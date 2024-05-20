Покататься на джипах во Владикавказе

Найдено 13 туров в категории «Джиппинг» во Владикавказе, цены от 16 000 ₽, скидки до 3%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
Подняться на внедорожнике к горному храму и исследовать грузинскую столицу
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00
«Затем позавтракаем а отеле, сядем на джипы и помчим на гору к храму Гергети, расположенному на высоте 2170 метров»
8 июля в 14:00
12 авг в 14:00
59 900 за человека
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
Начало: Владикавказ или аэропорт в Беслане
11 июня в 19:00
12 июня в 09:00
16 000 за человека
Величие гор Ингушетии
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Величие гор Ингушетии
Начало: г. Назрань
«9:00— выезд на джипах по маршруту «Цей-лоамский перевал — Эгикал — Вовнушки — храм Тхаба-ерды — Пялинг — Ний»»
17 июня в 10:00
2 сен в 10:00
от 54 800 за человека
Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
🛣 Джиппинг
скидка
3%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«Путешествие совершим на джипах уютной группой до 8 человек, а в стоимость тура уже включено питание «все включено»»
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 5000048 500 за человека
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
Попробовать осетинские блюда и испытать острые ощущения от езды по горам
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
«Взбодримся от езды на джипах по горам, а погрузиться в местную атмосферу помогут рассказы гидов об истории края и традициях осетинского народа»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
49 900 за человека
Осетинское приключение в горах на джипах
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Осетинское приключение в горах на джипах
Промчаться по осетинским ущельям на внедорожнике и насладиться свежестью горного воздуха
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
«Мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Владикавказа, сядем на внедорожники и сразу помчимся в горы»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
23 900 за человека
Вип-тур по Северной Осетии: лучшие места с комфортом и невероятными видами
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
Вип-тур по Северной Осетии: лучшие места с комфортом и невероятными видами
Насладиться осетинскими пирогами и местным вином и покататься на джипах в горах
Начало: Аэропорт или ж/д Владикавказа, до 14:00
«Мы выбрали лучшие места Владикавказа с отличным сервисом: будем жить в четырехзвездочной гостинице в центре города, расслабляться в целебных термах, наслаждаться национальной кухней и каждый день путешествовать по горам на внедорожниках»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
59 900 за человека
Осетия и Ингушетия. В гости к горцам на 5 дней
🛣 Джиппинг
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Осетия и Ингушетия. В гости к горцам на 5 дней
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Правобережный...
«Откройте для себя две живописные республики Северного Кавказа в нашем захватывающем путешествии на джипах»
46 900 за человека
Гастротур с джипингом по Северной Осетии
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
Гастротур с джипингом по Северной Осетии
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«Завтракаем в отеле и выезжаем на джипах на экскурсию»
Сегодня в 10:00
44 900 за человека
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
Посетить высокогорные сёла, прокатиться с ветерком и прогуляться по столице
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
«Насытившись вкусным обедом, отправляемся заряжаться адреналином и красотой: размещаемся в джипах и мчим в Кармадонское ущелье»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
42 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    20 мая 2024
    Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
    Отличный тур, только положительные впечатления! За короткое время посмотрела великолепную природу Осетии, древнюю архитектуру, побывала почти во всех временах года.
    Отличный тур, только положительные впечатления! За короткое время посмотрела великолепную природу Осетии, древнюю архитектуру, побывала почтиОтличный тур, только положительные впечатления! За короткое время посмотрела великолепную природу Осетии, древнюю архитектуру, побывала почтиОтличный тур, только положительные впечатления! За короткое время посмотрела великолепную природу Осетии, древнюю архитектуру, побывала почтиОтличный тур, только положительные впечатления! За короткое время посмотрела великолепную природу Осетии, древнюю архитектуру, побывала почтиОтличный тур, только положительные впечатления! За короткое время посмотрела великолепную природу Осетии, древнюю архитектуру, побывала почтиОтличный тур, только положительные впечатления! За короткое время посмотрела великолепную природу Осетии, древнюю архитектуру, побывала почтиОтличный тур, только положительные впечатления! За короткое время посмотрела великолепную природу Осетии, древнюю архитектуру, побывала почти
  • И
    Ирина
    6 мая 2024
    Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
    Очень впечатляющий тур! За такое короткое время увидели и узнали столько нового и интересного. Природа бесподобна. Древние архитектуры - завораживают. Гиды - настоящие профессионалы. В следующем году поедем ещё!
  • З
    Злата
    5 мая 2024
    Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
    Северная Осетия не забываемая! Очень красиво. Казалось бы горы - камни и камни, но они неповторимы, величественны, могучи! Очень интересная
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    история, обычаи. Поездка насыщенная, посетили много ущелий, каждое из которых со своими особенностями, своей историей и своей неповторимой красотой. Всем рекомендую - не пожалеете. Восторг!

    Северная Осетия не забываемая! Очень красиво. Казалось бы горы - камни и камни, но они неповторимыСеверная Осетия не забываемая! Очень красиво. Казалось бы горы - камни и камни, но они неповторимыСеверная Осетия не забываемая! Очень красиво. Казалось бы горы - камни и камни, но они неповторимыСеверная Осетия не забываемая! Очень красиво. Казалось бы горы - камни и камни, но они неповторимыСеверная Осетия не забываемая! Очень красиво. Казалось бы горы - камни и камни, но они неповторимыСеверная Осетия не забываемая! Очень красиво. Казалось бы горы - камни и камни, но они неповторимыСеверная Осетия не забываемая! Очень красиво. Казалось бы горы - камни и камни, но они неповторимыСеверная Осетия не забываемая! Очень красиво. Казалось бы горы - камни и камни, но они неповторимыСеверная Осетия не забываемая! Очень красиво. Казалось бы горы - камни и камни, но они неповторимы
  • Л
    Людмила
    26 апреля 2024
    В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
    Профессионально организованный и проведенный тур по Грузии командой Фест тур. Все продуманно до мелочей. К каждому участнику тура индивидуальный подход.
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    На протяжении всего тура группу сопровождал сотрудник Фест тура. Высокопрофессиональный гид по всему маршруту. Транспортное обслуживание было организовано без единой задержки. Рекомендую Фест тур как надежную и профессиональную компанию.

  • А
    Антошина
    22 февраля 2024
    Шедевры Северной Осетии
    Организация тура на высшем уровне, все чётко.
  • Н
    Наталья
    19 сентября 2023
    В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
    Очень крутой тур! Грузия прекрасна! Локации очень хорошие (кроме национального обеда. Слишком далеко сидели и нечего не увидели) Организация: Великолепный гид-Ирина! Она
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    безумно добрый и открытый человек. А рассказывает то как! Многие мимо шли и останавливались ее послушать. Отвела на лютые вопросы и подсказывала что где можно купить дешевле. Динар-тоже молодец! Всем помогал и старался что бы всем было комфортно. Так же хочу сказать отдельное спасибо: за то что не бросили в трудную минуту! Локации: очень много мест мы посетили, расслабляется было некогда. Конечно местами хотелось просто сесть и любоваться на эту красоту! Но нужно было ехать на другое еще более красивое место. Проживание: очень хорошие отели. Все для удобство и комфорта было. Питание: не то что бы +, но и не -. Было не удобны общие счета, все замучились сочетать за себя. Лучше организовывать общие столы и кто что хочет поесть. Из того что хотелось бы предложить: сделать один свободный день, что бы каждый его себе сам спланировал. Так как это был первый их тур в Грузию: Я верю что ребята все подправят и след тур будет безупречный!)

    Очень крутой тур!Очень крутой тур!Очень крутой тур!Очень крутой тур!Очень крутой тур!Очень крутой тур!Очень крутой тур!Очень крутой тур!
  • N
    Nataliia
    18 сентября 2023
    В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
    Ребята молодцы!!!
  • А
    Алла
    12 сентября 2023
    Величие гор Ингушетии
    Величие гор Ингушетии отличный тур для тех, кто устал от городской суеты и хотел бы воссоединится с природой, подышать свежим
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    воздухом, снять телесную тяжесть после офисного кресла. Вы будете много ходить, смотреть и слушать тишину. Не пугайтесь продвинутого уровня, можно всегда найти альтернативу. Тур подойдёт для тех, кто ищет новые впечатления и любит путешествовать, место не изъезженное. Мы с подругой поехали в начале сентября (нам повезло и было тепло), но вообще гид нам говорил что к концу сентября уже выпадает первый снег, так что лучше ехать летом. Отдельно хотелось бы выразить благодарность нашему гиду Висхану. Это человек с большим сердцем, очень гостеприимный и эрудированный человек.

    Величие гор Ингушетии отличный тур для тех, кто устал от городской суеты и хотел бы воссоединитсяВеличие гор Ингушетии отличный тур для тех, кто устал от городской суеты и хотел бы воссоединитсяВеличие гор Ингушетии отличный тур для тех, кто устал от городской суеты и хотел бы воссоединитсяВеличие гор Ингушетии отличный тур для тех, кто устал от городской суеты и хотел бы воссоединитсяВеличие гор Ингушетии отличный тур для тех, кто устал от городской суеты и хотел бы воссоединитсяВеличие гор Ингушетии отличный тур для тех, кто устал от городской суеты и хотел бы воссоединитсяВеличие гор Ингушетии отличный тур для тех, кто устал от городской суеты и хотел бы воссоединитсяВеличие гор Ингушетии отличный тур для тех, кто устал от городской суеты и хотел бы воссоединитсяВеличие гор Ингушетии отличный тур для тех, кто устал от городской суеты и хотел бы воссоединитсяВеличие гор Ингушетии отличный тур для тех, кто устал от городской суеты и хотел бы воссоединится
  • О
    Олеся
    29 июня 2023
    Величие гор Ингушетии
    Тур Величие гор Ингушетии. Первый раз была в Ингушетии, много раз видела на картинках башни Ингушетии и захотелось их увидеть
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    воочию. Организация тура была на высоте- всё чётко и понятно, комфортное перемещение и проживание- вид на горы с балкона и щебетание ласточек, питание разнообразное и вкусное. Была поражена величием башен и красотой гор, увидели самые красивые места и достопримечательности. Отдельно хотелось сказать про гида - Батыра Мальсагова (нам очень повезло!), его рассказы, основанные на знании истории, культуры и обычаев дают представление о жизни и традициях в Ингушетии, о которых раньше не знала. Было очень интересно и профессионально!!!

  • Ф
    Фанис
    12 февраля 2023
    «Та самая Северная Осетия»: джип-тур
    Здравствуйте мы с супругой посетители экскурсию в ту самую Северную Осетия-Алания, это было не вероятно, больше всего запомнилось это цейское
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    ущелье, этим отзывом не передать то что чувствовали тогда и сейчас, ну скажу что это был восторг, Водитель он же гид, он же фотограф, человек на все руки мастер, хотелось бы отдельно поблагодарить, так же спасибо сайту "Спутник" за полученную возможность получить эмоции на год вперёд. 😇😇😇

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Джиппинг»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 10
  1. В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
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  3. Величие гор Ингушетии
  4. Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
  5. Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Джиппинг" можно забронировать 13 авторских туров от 16 000 до 59 900 со скидкой до 3%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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