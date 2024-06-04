А Анна Рождественские каникулы в Осетии Очень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораны.

А Анна Кавказ стал ближе Очень интересный тур, можно посетить сразу 3 республики. Действительно интересные места, даже если ты много чего видел раньше.

Ю Юлия Яблоко Нартов. Зимний тур в Осетию и Горную Дигорию читать дальше лишь достаточно сообщать о предпочтениях на кухню. Связь прекрасная везде. Было красиво, комфортно и интересно. Путешествие удалось! С благодарностью желаю всей команде и спутникам счастья) Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего

М Марина Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии Большое спасибо организаторам, мы долго выбирали, долго сомневались и долго оплачивали. Приносим свои извинения. Благодарим за терпение и понимание.)))

Е Евгения 5 счастливых дней на Кавказе Все организовано хорошо.

М Марина Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии В конце мая брали тур. Интересный и познавательный тур. Все понравилось. Есть свободное время.

Н Надежда Рождественские каникулы в Осетии Спасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городу Владикавказу. Гид Стелла в Махачкале достойна всяческих похвал!

А Анастасия Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии Приятно удивилась уровню организованности!

Н Надежда Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии Тур интересный. Гиды хорошие. Впечатлений море!