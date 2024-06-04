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Авторский тур
5 дней
Релакс в горах Северной Осетии
Совместить полезные процедуры с увлекательными экскурсиями
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Экстрим и горы Северной Осетии: полёты, источники Бирагзанг и ущелья
Полетать на параплане или планере в горах и узнать все об осетинских пирогах
Начало: Владикавказ - аэропорт или ж/д вокзал, до 13 часов
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
Искупаться в горячих источниках и исследовать древние башни
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, ср...
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
Прикоснуться к тайнам прошлого, полюбоваться Эльбрусом и проверить, омолаживает ли горячий источник
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
11 июня в 12:00
14 июня в 12:00
36 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Йога-тур в Ингушетии
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
11 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 41 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Кавказ. Катаемся, впечатляемся, объедаемся
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 49 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Релакс-тур на Кавказ
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, аэроп...
11 июня в 10:00
21 июня в 10:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
5 счастливых дней на Кавказе
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 36 000₽ за человека
скидка
3%
Авторский тур
5 дней
Кавказ стал ближе
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 4310041 807₽ за человека
скидка
3%
Авторский тур
5 дней
Осетия стала ближе
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 3802536 885₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Встречи с чудесами Кавказа. Сокращенная программа
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 46 050₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Средь гор высоких и могучих
Начало: Россия, Чеченская Республика, Грозный
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 27 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 26 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В гости к аланам
Начало: Владикавказ
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 27 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Яблоко Нартов. Осетия и Горная Дигория
Начало: Владикавказ
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 24 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Активный отдых в Осетии
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 21 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Прогулки в горах Осетии и Ингушетии
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 26 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
12 июня в 10:00
7 сен в 10:00
от 102 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Притяжение Кавказа на Рождество
Начало: г. Грозный
1 янв в 10:00
53 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние каникулы в Осетии
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
28 дек в 10:00
от 61 463₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождественские каникулы в Осетии
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
1 янв в 10:00
62 663₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Средь гор высоких и могучих. Зимний тур
Начало: г. Грозный
4 дек в 10:00
11 дек в 10:00
от 26 195₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
29 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 26 250₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В гости к аланам. Зимний тур
Начало: Владикавказ
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от 26 720₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Яблоко Нартов. Зимний тур в Осетию и Горную Дигорию
Начало: Владикавказ
7 мар в 10:00
14 мар в 10:00
от 24 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ в мае
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
от 102 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
Пожить в сосновом бору в окружении гор и посетить достопримечательности двух республик
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Уехать в горы, чтобы прийти к себе: йога и медитации в Ингушетии
Попрактиковаться с тренерами в энергетически сильных местах и почувствовать единение с природой
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 15:00
24 июня в 13:00
19 июля в 13:00
41 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
Проникнуться самобытностью горцев, услышать местные легенды и посетить три столицы
Начало: Аэропорт Владикавказа или Магаса, с 13:00 до 14:00
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
49 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Отдых с видом на Казбек
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
47 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Осетия и Ингушетия. В гости к горцам на 5 дней
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Правобережный...
46 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, древности и высокогорные селения
Приготовить осетинский пирог, полюбоваться пейзажами Дигории и отыскать в горах рыцарский замок
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
43 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна4 июня 2024Очень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораны.
- ААнна4 июня 2024Очень интересный тур, можно посетить сразу 3 республики. Действительно интересные места, даже если ты много чего видел раньше.
- ЮЮлия31 мая 2024Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего
- ММарина30 мая 2024Большое спасибо организаторам, мы долго выбирали, долго сомневались и долго оплачивали. Приносим свои извинения. Благодарим за терпение и понимание.)))
- ЕЕвгения30 мая 2024Все организовано хорошо.
- ММарина30 мая 2024В конце мая брали тур. Интересный и познавательный тур. Все понравилось. Есть свободное время.
- ННадежда29 мая 2024Спасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городу Владикавказу. Гид Стелла в Махачкале достойна всяческих похвал!
- ААнастасия29 мая 2024Приятно удивилась уровню организованности!
- ННадежда29 мая 2024Тур интересный. Гиды хорошие. Впечатлений море!
- ТТатьяна29 мая 2024Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «5-дневные туры»
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