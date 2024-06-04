Авторские 5-дневные туры во Владикавказ

Найдено 32 тура в категории «5-дневные туры» во Владикавказе, цены от 21 900 ₽, скидки до 3%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Релакс в горах Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Релакс в горах Северной Осетии
Совместить полезные процедуры с увлекательными экскурсиями
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900 за человека
Экстрим и горы Северной Осетии: полёты, источники Бирагзанг и ущелья
🚗 На машине
🪂 На параплане
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Экстрим и горы Северной Осетии: полёты, источники Бирагзанг и ущелья
Полетать на параплане или планере в горах и узнать все об осетинских пирогах
Начало: Владикавказ - аэропорт или ж/д вокзал, до 13 часов
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
49 900 за человека
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
Искупаться в горячих источниках и исследовать древние башни
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, ср...
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900 за человека
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
9 отзывов
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
Прикоснуться к тайнам прошлого, полюбоваться Эльбрусом и проверить, омолаживает ли горячий источник
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
11 июня в 12:00
14 июня в 12:00
36 000 за человека
Йога-тур в Ингушетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Йога-тур в Ингушетии
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
11 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 41 500 за человека
Кавказ. Катаемся, впечатляемся, объедаемся
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кавказ. Катаемся, впечатляемся, объедаемся
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 49 000 за человека
Релакс-тур на Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Релакс-тур на Кавказ
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, аэроп...
11 июня в 10:00
21 июня в 10:00
45 000 за человека
5 счастливых дней на Кавказе
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
5 счастливых дней на Кавказе
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 36 000 за человека
Кавказ стал ближе
🚌 На автобусе
скидка
3%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кавказ стал ближе
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 4310041 807 за человека
Осетия стала ближе
🚌 На автобусе
скидка
3%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Осетия стала ближе
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 3802536 885 за человека
Встречи с чудесами Кавказа. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Встречи с чудесами Кавказа. Сокращенная программа
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 46 050 за человека
Средь гор высоких и могучих
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Средь гор высоких и могучих
Начало: Россия, Чеченская Республика, Грозный
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 27 700 за человека
Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 26 400 за человека
В гости к аланам
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
В гости к аланам
Начало: Владикавказ
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 27 300 за человека
Яблоко Нартов. Осетия и Горная Дигория
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Яблоко Нартов. Осетия и Горная Дигория
Начало: Владикавказ
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 24 600 за человека
Активный отдых в Осетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Активный отдых в Осетии
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 21 900 за человека
Прогулки в горах Осетии и Ингушетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Прогулки в горах Осетии и Ингушетии
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 26 400 за человека
Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
12 июня в 10:00
7 сен в 10:00
от 102 000 за человека
Притяжение Кавказа на Рождество
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Притяжение Кавказа на Рождество
Начало: г. Грозный
1 янв в 10:00
53 000 за человека
Новогодние каникулы в Осетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Осетии
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
28 дек в 10:00
от 61 463 за человека
Рождественские каникулы в Осетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождественские каникулы в Осетии
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
1 янв в 10:00
62 663 за человека
Средь гор высоких и могучих. Зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Средь гор высоких и могучих. Зимний тур
Начало: г. Грозный
4 дек в 10:00
11 дек в 10:00
от 26 195 за человека
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
29 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 26 250 за человека
В гости к аланам. Зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
В гости к аланам. Зимний тур
Начало: Владикавказ
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от 26 720 за человека
Яблоко Нартов. Зимний тур в Осетию и Горную Дигорию
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Яблоко Нартов. Зимний тур в Осетию и Горную Дигорию
Начало: Владикавказ
7 мар в 10:00
14 мар в 10:00
от 24 600 за человека
Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ в мае
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ в мае
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
от 102 000 за человека
Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
Пожить в сосновом бору в окружении гор и посетить достопримечательности двух республик
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
45 000 за человека
Уехать в горы, чтобы прийти к себе: йога и медитации в Ингушетии
Авторский тур
5 дней
Уехать в горы, чтобы прийти к себе: йога и медитации в Ингушетии
Попрактиковаться с тренерами в энергетически сильных местах и почувствовать единение с природой
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 15:00
24 июня в 13:00
19 июля в 13:00
41 500 за человека
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
Проникнуться самобытностью горцев, услышать местные легенды и посетить три столицы
Начало: Аэропорт Владикавказа или Магаса, с 13:00 до 14:00
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
49 000 за человека
Отдых с видом на Казбек
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Отдых с видом на Казбек
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
47 500 за человека
Осетия и Ингушетия. В гости к горцам на 5 дней
🛣 Джиппинг
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Осетия и Ингушетия. В гости к горцам на 5 дней
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Правобережный...
46 900 за человека
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, древности и высокогорные селения
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, древности и высокогорные селения
Приготовить осетинский пирог, полюбоваться пейзажами Дигории и отыскать в горах рыцарский замок
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
43 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Рождественские каникулы в Осетии
    Очень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораны.
    Очень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораныОчень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораныОчень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораныОчень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораныОчень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораны
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Кавказ стал ближе
    Очень интересный тур, можно посетить сразу 3 республики. Действительно интересные места, даже если ты много чего видел раньше.
    Очень интересный тур, можно посетить сразу 3 республики. Действительно интересные места, даже если ты много чего видел раньшеОчень интересный тур, можно посетить сразу 3 республики. Действительно интересные места, даже если ты много чего видел раньшеОчень интересный тур, можно посетить сразу 3 республики. Действительно интересные места, даже если ты много чего видел раньшеОчень интересный тур, можно посетить сразу 3 республики. Действительно интересные места, даже если ты много чего видел раньшеОчень интересный тур, можно посетить сразу 3 республики. Действительно интересные места, даже если ты много чего видел раньше
  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Яблоко Нартов. Зимний тур в Осетию и Горную Дигорию
    Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего
    читать дальше

    лишь достаточно сообщать о предпочтениях на кухню. Связь прекрасная везде. Было красиво, комфортно и интересно. Путешествие удалось! С благодарностью желаю всей команде и спутникам счастья)

  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
    Большое спасибо организаторам, мы долго выбирали, долго сомневались и долго оплачивали. Приносим свои извинения. Благодарим за терпение и понимание.)))
  • Е
    Евгения
    30 мая 2024
    5 счастливых дней на Кавказе
    Все организовано хорошо.
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
    В конце мая брали тур. Интересный и познавательный тур. Все понравилось. Есть свободное время.
  • Н
    Надежда
    29 мая 2024
    Рождественские каникулы в Осетии
    Спасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городу Владикавказу. Гид Стелла в Махачкале достойна всяческих похвал!
    Спасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городуСпасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городуСпасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городуСпасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городуСпасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городуСпасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городуСпасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городуСпасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городуСпасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городуСпасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городу
  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
    Приятно удивилась уровню организованности!
  • Н
    Надежда
    29 мая 2024
    Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
    Тур интересный. Гиды хорошие. Впечатлений море!
    Тур интересный. Гиды хорошие. Впечатлений море!Тур интересный. Гиды хорошие. Впечатлений море!Тур интересный. Гиды хорошие. Впечатлений море!Тур интересный. Гиды хорошие. Впечатлений море!Тур интересный. Гиды хорошие. Впечатлений море!Тур интересный. Гиды хорошие. Впечатлений море!Тур интересный. Гиды хорошие. Впечатлений море!Тур интересный. Гиды хорошие. Впечатлений море!
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Притяжение Кавказа на Рождество
    Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «5-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 32
  1. Релакс в горах Северной Осетии
  2. Экстрим и горы Северной Осетии: полёты, источники Бирагзанг и ущелья
  3. Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
  4. 3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
  5. Йога-тур в Ингушетии
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "5-дневные туры" можно забронировать 32 тура от 21 900 до 102 000 со скидкой до 3%. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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