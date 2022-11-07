3 день

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа

Начало 09:00. Продолжительность 8-9 часов, 180 км.

Программа дня: Джейрахское ущелье – Эрзи – Цейлоамский перевал – древний Эгикал – башенный комплекс Таргим – Вовнушки – храм Тхаба-Ерды.

Захватывающее путешествие в Джейрахское ущелье Ингушетии, историко-архитектурный и природный музей–заповедник, в «страну башен и легенд».

Неповторимые по красоте пейзажи, прекрасные виды на северные склоны Главного Кавказского хребта, минеральные источники, чистейшие воды горных рек и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы – выдающиеся образцы каменного зодчества.

Путешествие пройдет по самому популярному маршруту через Дарьяльское ущелье.

Пересекая Терек, мы направляемся в Джейрах и оказываемся у одного из крупнейших средневековых башенных комплексов.

Ингушетия изобилует башнями, но именно в Эрзи их больше всех.

Раскроем секреты строительства и расположения средневековых оборонительных сооружений.

С высоты Цей-Лоамского горного перевала откроются великолепные виды заснеженной вершины Казбека и со смотровой площадки можно сделать потрясающие фото.

Далее направляемся в Таргимскую котловину – сердце горной Ингушетии.

Край, окутанный легендами и преданиями предков, погрузит в таинственную атмосферу родовых башенных комплексов.

Обед-ланч (Вкл. в стоимость): Чапильг (национальная лепешка с творогом) + Свежий салат + Чай травяной или кофе.

Древний Эгикал — крупнейший башенный комплекс в Таргимской котловине.

Сотни построек некогда могущественного селения рассыпаны по западному склону Цей-Лоамского хребта.

Совсем недалеко, остановка у башенного комплекса Таргим.

Четыре высоких башни, подтверждают, что в давние времена здесь было четыре замка влиятельных ингушских династий.

Башни Вовнушки – один из самых ярких памятников средневековой архитектуры Ингушетии, признаны финалистом конкурса «Семь чудес России»!

История сказочных башен овеяна самыми удивительными легендами и преданиями.

Знакомство с древнейшим христианским храмом России – Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией.

Построенный еще в VIII веке, изначально был языческий. В XII веке на фундаменте этой постройки была возведена уже христианская церковь.

Обед/Пикник (Вкл. в стоимость).

ВАЖНО: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.

19:00-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата) по вторникам.