Прибытие во Владикавказ.
Размещение в гостиницах.
16:00 Обзорная экскурсия по Владикавказу – знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.
Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах.
Услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили.
Познакомиться с местным менталитетом и узнать городские секреты!
18:30 Ужин блюдами национальной осетинской кухни. (Доп. плата).
Начало 08:30. Продолжительность 8 часов, 120 км.
Программа дня: Кармадон – Даргавс – Город мертвых – Башня Курта и Тага – селение Цмити – Свято-Успенский Аланский мужской монастырь – Куртатинское ущелье – Кадаргаванский каньон – скальная крепость Дзивгис.
Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии.
До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения.
Кадаргаванский каньон.
Уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Скальная крепость Дзивгис. Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком.
Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов.
Вдалеке на склоне можно отчетливо рассмотреть древнее селение Цмити. Территория буквально усыпана десятками объектов культурного наследия.
Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
17:00 Прибытие во Владикавказ.
19:00-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата, бронировать заранее).
Начало 09:00. Продолжительность 8-9 часов, 180 км.
Программа дня: Джейрахское ущелье – Эрзи – Цейлоамский перевал – древний Эгикал – башенный комплекс Таргим – Вовнушки – храм Тхаба-Ерды.
Захватывающее путешествие в Джейрахское ущелье Ингушетии, историко-архитектурный и природный музей–заповедник, в «страну башен и легенд».
Неповторимые по красоте пейзажи, прекрасные виды на северные склоны Главного Кавказского хребта, минеральные источники, чистейшие воды горных рек и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы – выдающиеся образцы каменного зодчества.
Путешествие пройдет по самому популярному маршруту через Дарьяльское ущелье.
Пересекая Терек, мы направляемся в Джейрах и оказываемся у одного из крупнейших средневековых башенных комплексов.
Ингушетия изобилует башнями, но именно в Эрзи их больше всех.
Раскроем секреты строительства и расположения средневековых оборонительных сооружений.
С высоты Цей-Лоамского горного перевала откроются великолепные виды заснеженной вершины Казбека и со смотровой площадки можно сделать потрясающие фото.
Далее направляемся в Таргимскую котловину – сердце горной Ингушетии.
Край, окутанный легендами и преданиями предков, погрузит в таинственную атмосферу родовых башенных комплексов.
Обед-ланч (Вкл. в стоимость): Чапильг (национальная лепешка с творогом) + Свежий салат + Чай травяной или кофе.
Древний Эгикал — крупнейший башенный комплекс в Таргимской котловине.
Сотни построек некогда могущественного селения рассыпаны по западному склону Цей-Лоамского хребта.
Совсем недалеко, остановка у башенного комплекса Таргим.
Четыре высоких башни, подтверждают, что в давние времена здесь было четыре замка влиятельных ингушских династий.
Башни Вовнушки – один из самых ярких памятников средневековой архитектуры Ингушетии, признаны финалистом конкурса «Семь чудес России»!
История сказочных башен овеяна самыми удивительными легендами и преданиями.
Знакомство с древнейшим христианским храмом России – Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией.
Построенный еще в VIII веке, изначально был языческий. В XII веке на фундаменте этой постройки была возведена уже христианская церковь.
Обед/Пикник (Вкл. в стоимость).
ВАЖНО: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.
19:00-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата) по вторникам.
Начало 08:30. Продолжительность 8 часов, 207 км.
Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи – Цейское ущелье – канатная дорога к Сказскому леднику – аул Нар – смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС – обелиск братьям Газдановым.
Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает необычайная скульптурная композиция.
Это Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии.
Это место является дзуаром – святым местом.
Скульптура крепится к скале и весит 28 тонн!
Святилище и наскальный монумент Уастырджи.
В осетинской традиции Георгий Победоносец носит имя Уастырджи, который также является одним из главных героев Нартского эпоса. Уастырджи –покровитель мужчин, путников и воинов.
Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.
По дороге увидим пещеру и святилище Сау Барага (Черного всадника).
Место и сам образ Черного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые нам предстоит узнать.
Военно-Осетинская дорога с древнейших времен играла важную роль в связях севера и юга Кавказа.
В Касарской теснине сохранились остатки древней аланской таможенной заставы «Зылын дуар» (с осетинского — Кривая дверь).
С Транскама повернем к Цейскому ущелью или Цейской подкове.
Жемчужина Осетии: здесь Вам не равнина, здесь воздух другой!
Ущелье многие столетия является священным для осетин - тут располагаются самые знаковые места поклонения, места силы.
В Цейском ущелье находится одно из самых известных исторических и культовых сооружений – древнеаланское святилище Реком.
Все Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.
Гора Монах – неподвижный и суровый хранитель Цея.
По легенде монах решил отловить тура с золотыми рогами и преподнести его рога в дар Уастырджи, но слово не сдержал и был обращен в камень.
Обед пикник-ланч (вкл. в стоимость).
На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии.
Двигаясь дальше по Транскаму вглубь горной Осетии направляемся к высокогорному аулу Нар – родина Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка.
Зарамагская ГЭС — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция.
Лучшие смотровые площадки позволят любоваться красотой природы и голубой гладью водохранилища в обрамлении горных вершин.
На обратном пути послушаем рассказ про Нузальскую часовню, памятник истории и архитектуры средневековой Алании, открывший нам еще не все свои секреты.
По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым в селении Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.
Возвращение во Владикавказ к 17:00.
Начало 08:00. Продолжительность 9 часов, 315 км.
Программа дня: переезд в Чегемское ущелье – Чегемские водопады – Баксанское ущелье – поляна Нарзанов – поляна Азау (2300 м над уровнем моря).
Обед и ужин – самостоятельно (Доп. плата).
Размещение на поляне Азау/Чегет: Туркомплекс.
Новогодние заезды 30.12.2022 и 02.01.2023 альтернативное размещение в Нальчике
09:00 Экскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м. – переезд в Минеральные Воды (187 км).
Эльбрус – визитная карточка Северного Кавказа и место, где мы завершаем наше увлекательное путешествие!
Обед – самостоятельно (Доп. плата).
14:00 Групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.
Тур предусматривает размещение в отелях/туркомплексах во Владикавказе/поляне Азау или Чегет.
Стоимость тура за номер для заездов (заезды с 07.04.2022 по 30.08.2022):
|Размещение
|Категория номера
Dbl
Двухм-ое
Twin
Двухм-ое
Single
Одном-ое
Triple*
Трех-ое
DBL+СH
2вз+1реб
Breakfast
Завтрак
|Кадгарон Отель 3* - Туркомплекс
|стандарт
|56110
|56110
|37665
|84165
|80445
|Шв. стол
|Гостиница Владикавказ 3* - Туркомплекс
|комфорт
|62310
|62310
|42935
|91605
|88815
|Шв. стол
|Отель Планета Люкс 3* - Туркомплекс
|стандарт
|62310
|62310
|40765
|91605
|88815
|Шв. стол
|полулюкс
|65410
|65410
|47275
|95325
|92535
|Шв. стол
Стоимость тура за номер для заездов с 01.09.2022:
|Размещение
|Категория номера
Dbl
Двухм-ое
Twin
Двухм-ое
Single
Одном-ое
Triple*
Трех-ое
DBL+СH
2вз+1реб
Breakfast
Завтрак
|Кадгарон Отель 3* - Туркомплекс
|стандарт
|59830
|59830
|39525
|88815
|86955
|Шв. стол
|Гостиница Владикавказ 2* - Туркомплекс
|бюджет
|56110
|56110
|37665
|84165
|-
|Шв. стол
|Гостиница Владикавказ 3* - Туркомплекс
|стандарт
|64170
|64170
|45105
|94395
|90675
|Шв. стол
|Отель Планета Люкс 3* - Туркомплекс
|стандарт
|64170
|64170
|41075
|92535
|88815
|Шв. стол
|полулюкс
|67890
|67890
|49135
|98115
|93465
|Шв. стол
|DoubleTree by Hilton 4* - Туркомплекс
|стандарт
|95170
|95170
|65565
|133455
|123225
|Шв. стол
* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
Отель "Кадгарон" находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. До Музея Владикавказа - 10 минут ходьбы.
Номера в отеле «Кадгарон» располагают кабельным телевидением и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.
В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса.
Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.
Отель "Владикавказ" расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля «Владикавказ» предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол».
В оздоровительном центре отеля «Владикавказ» есть хаммам и сауна.
Отель "Планета Люкс" расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
DoubleTree by Hilton Vladikavkaz Расположен в самом центре города Владикавказ с панорамным видом на горы и набережную реки Терек. Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал. Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха.
Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе "Шведский стол".
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица – российский рубль.
В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.
В обедах пикниках блюда готовятся для всех, меню под запросы туристов не меняется. Если у туриста диета или он вегетарианец, то вопрос решается с гидами на месте. Возможна самостоятельная покупка еды
Стоимость доп. экскурсий: