Зимние краски Кавказа

Вас ждут экскурсии по программе Северная Осетия

5
3 отзыва
Вас ждут экскурсии по программе Северная Осетия – Ингушетия – Кабардино-Балкария с профессиональными гидами и квалифицированными водителями.

Мы окунемся в первозданный мир гор, каньонов, озер, рек и водопадов, а также прикоснемся к древнейшим культовым и религиозным строениям.
Зимние краски Кавказа
Зимние краски Кавказа
Зимние краски Кавказа
Зимние краски Кавказа
Зимние краски Кавказа
Зимние краски Кавказа
Зимние краски Кавказа
Зимние краски Кавказа
Зимние краски Кавказа
Зимние краски Кавказа
Зимние краски Кавказа
Зимние краски Кавказа
Зимние краски Кавказа
Зимние краски Кавказа
Зимние краски Кавказа
Зимние краски Кавказа
Зимние краски Кавказа
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Что вас ожидает 🤩

Ингушетия
Ингушетия
Горная часть республики, а также мемориалы и средневековый комплекс оборонно-сторожевых башен – никого не оставят равнодушным
Величественный Эльбрус
Величественный Эльбрус
Увидим красавец Эльбрус во всем его великолепии
Восхитительная природа
Восхитительная природа
Темнохвойные леса, бурные реки, водопады и горы создают неповторимую красоту этой местности

Программа тура по дням

1 день

Прибытие во Владикавказ

Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

16:00 Обзорная экскурсия по Владикавказу – знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.

Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах.

Услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили.

Познакомиться с местным менталитетом и узнать городские секреты!

18:30 Ужин блюдами национальной осетинской кухни. (Доп. плата).

Прибытие во Владикавказ
2 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Начало 08:30. Продолжительность 8 часов, 120 км.

Программа дня: Кармадон – Даргавс – Город мертвых – Башня Курта и Тага – селение Цмити – Свято-Успенский Аланский мужской монастырь – Куртатинское ущелье – Кадаргаванский каньон – скальная крепость Дзивгис.

Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии.

До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения.

Кадаргаванский каньон.

Уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Скальная крепость Дзивгис. Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком.

Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов.

Вдалеке на склоне можно отчетливо рассмотреть древнее селение Цмити. Территория буквально усыпана десятками объектов культурного наследия.

Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

17:00 Прибытие во Владикавказ.

19:00-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата, бронировать заранее).

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
3 день

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа

Начало 09:00. Продолжительность 8-9 часов, 180 км.

Программа дня: Джейрахское ущелье – Эрзи – Цейлоамский перевал – древний Эгикал – башенный комплекс Таргим – Вовнушки – храм Тхаба-Ерды.

Захватывающее путешествие в Джейрахское ущелье Ингушетии, историко-архитектурный и природный музей–заповедник, в «страну башен и легенд».

Неповторимые по красоте пейзажи, прекрасные виды на северные склоны Главного Кавказского хребта, минеральные источники, чистейшие воды горных рек и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы – выдающиеся образцы каменного зодчества.

Путешествие пройдет по самому популярному маршруту через Дарьяльское ущелье.

Пересекая Терек, мы направляемся в Джейрах и оказываемся у одного из крупнейших средневековых башенных комплексов.

Ингушетия изобилует башнями, но именно в Эрзи их больше всех.

Раскроем секреты строительства и расположения средневековых оборонительных сооружений.

С высоты Цей-Лоамского горного перевала откроются великолепные виды заснеженной вершины Казбека и со смотровой площадки можно сделать потрясающие фото.

Далее направляемся в Таргимскую котловину – сердце горной Ингушетии.

Край, окутанный легендами и преданиями предков, погрузит в таинственную атмосферу родовых башенных комплексов.

Обед-ланч (Вкл. в стоимость): Чапильг (национальная лепешка с творогом) + Свежий салат + Чай травяной или кофе.

Древний Эгикал — крупнейший башенный комплекс в Таргимской котловине.

Сотни построек некогда могущественного селения рассыпаны по западному склону Цей-Лоамского хребта.

Совсем недалеко, остановка у башенного комплекса Таргим.

Четыре высоких башни, подтверждают, что в давние времена здесь было четыре замка влиятельных ингушских династий.

Башни Вовнушки – один из самых ярких памятников средневековой архитектуры Ингушетии, признаны финалистом конкурса «Семь чудес России»!

История сказочных башен овеяна самыми удивительными легендами и преданиями.

Знакомство с древнейшим христианским храмом России – Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией.

Построенный еще в VIII веке, изначально был языческий. В XII веке на фундаменте этой постройки была возведена уже христианская церковь.

Обед/Пикник (Вкл. в стоимость).

ВАЖНО: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.

19:00-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата) по вторникам.

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа
4 день

Алагирское ущелье - Цей - аул Нар

Начало 08:30. Продолжительность 8 часов, 207 км.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи – Цейское ущелье – канатная дорога к Сказскому леднику – аул Нар – смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС – обелиск братьям Газдановым.

Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает необычайная скульптурная композиция.

Это Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии.

Это место является дзуаром – святым местом.

Скульптура крепится к скале и весит 28 тонн!

Святилище и наскальный монумент Уастырджи.

В осетинской традиции Георгий Победоносец носит имя Уастырджи, который также является одним из главных героев Нартского эпоса. Уастырджи –покровитель мужчин, путников и воинов.

Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.

По дороге увидим пещеру и святилище Сау Барага (Черного всадника).

Место и сам образ Черного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые нам предстоит узнать.

Военно-Осетинская дорога с древнейших времен играла важную роль в связях севера и юга Кавказа.

В Касарской теснине сохранились остатки древней аланской таможенной заставы «Зылын дуар» (с осетинского — Кривая дверь).

С Транскама повернем к Цейскому ущелью или Цейской подкове.

Жемчужина Осетии: здесь Вам не равнина, здесь воздух другой!

Ущелье многие столетия является священным для осетин - тут располагаются самые знаковые места поклонения, места силы.

В Цейском ущелье находится одно из самых известных исторических и культовых сооружений – древнеаланское святилище Реком.

Все Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.

Гора Монах – неподвижный и суровый хранитель Цея.

По легенде монах решил отловить тура с золотыми рогами и преподнести его рога в дар Уастырджи, но слово не сдержал и был обращен в камень.

Обед пикник-ланч (вкл. в стоимость).

На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии.

Двигаясь дальше по Транскаму вглубь горной Осетии направляемся к высокогорному аулу Нар – родина Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка.

Зарамагская ГЭС — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция.

Лучшие смотровые площадки позволят любоваться красотой природы и голубой гладью водохранилища в обрамлении горных вершин.

На обратном пути послушаем рассказ про Нузальскую часовню, памятник истории и архитектуры средневековой Алании, открывший нам еще не все свои секреты.

По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым в селении Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Алагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул Нар
5 день

Владикавказ - Чегемское ущелье. Поляна Азау и Чегет

Начало 08:00. Продолжительность 9 часов, 315 км.

Программа дня: переезд в Чегемское ущелье – Чегемские водопады – Баксанское ущелье – поляна Нарзанов – поляна Азау (2300 м над уровнем моря).

Обед и ужин – самостоятельно (Доп. плата).

Размещение на поляне Азау/Чегет: Туркомплекс.

Новогодние заезды 30.12.2022 и 02.01.2023 альтернативное размещение в Нальчике

Владикавказ - Чегемское ущелье. Поляна Азау и ЧегетВладикавказ - Чегемское ущелье. Поляна Азау и ЧегетВладикавказ - Чегемское ущелье. Поляна Азау и ЧегетВладикавказ - Чегемское ущелье. Поляна Азау и ЧегетВладикавказ - Чегемское ущелье. Поляна Азау и Чегет
6 день

Подъем на канатке на Эльбрус

09:00 Экскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м. – переезд в Минеральные Воды (187 км).

Эльбрус – визитная карточка Северного Кавказа и место, где мы завершаем наше увлекательное путешествие!

Обед – самостоятельно (Доп. плата).

14:00 Групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Подъем на канатке на ЭльбрусПодъем на канатке на ЭльбрусПодъем на канатке на ЭльбрусПодъем на канатке на Эльбрус

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях/туркомплексах во Владикавказе/поляне Азау или Чегет.

Стоимость тура за номер для заездов (заезды с 07.04.2022 по 30.08.2022):

РазмещениеКатегория номера

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одном-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

Breakfast

Завтрак

Кадгарон Отель 3* - Туркомплексстандарт5611056110376658416580445Шв. стол
Гостиница Владикавказ 3* - Туркомплекскомфорт6231062310429359160588815Шв. стол
Отель Планета Люкс 3* - Туркомплексстандарт6231062310407659160588815Шв. стол
полулюкс6541065410472759532592535Шв. стол

Стоимость тура за номер для заездов с 01.09.2022:

РазмещениеКатегория номера

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одном-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

Breakfast

Завтрак

Кадгарон Отель 3* - Туркомплексстандарт5983059830395258881586955Шв. стол
Гостиница Владикавказ 2* - Туркомплексбюджет56110561103766584165-Шв. стол
Гостиница Владикавказ 3* - Туркомплексстандарт6417064170451059439590675Шв. стол
Отель Планета Люкс 3* - Туркомплексстандарт6417064170410759253588815Шв. стол
полулюкс6789067890491359811593465Шв. стол
DoubleTree by Hilton 4* - Туркомплексстандарт951709517065565133455123225Шв. стол

* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

Варианты проживания

Кадгарон Отель 3*

4 ночи

Отель "Кадгарон" находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. До Музея Владикавказа - 10 минут ходьбы.

Номера в отеле «Кадгарон» располагают кабельным телевидением и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.

В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса.

Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.

Кадгарон Отель 3*Кадгарон Отель 3*Кадгарон Отель 3*Кадгарон Отель 3*Кадгарон Отель 3*Кадгарон Отель 3*

Владикавказ 3*

4 ночи

Отель "Владикавказ" расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля «Владикавказ» предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол».

В оздоровительном центре отеля «Владикавказ» есть хаммам и сауна.

Владикавказ 3*Владикавказ 3*Владикавказ 3*Владикавказ 3*

Планета Люкс 3*

4 ночи

Отель "Планета Люкс" расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Планета Люкс 3*Планета Люкс 3*Планета Люкс 3*Планета Люкс 3*Планета Люкс 3*Планета Люкс 3*

Отель DoubleTree by Hilton 4*

4 ночи

DoubleTree by Hilton Vladikavkaz Расположен в самом центре города Владикавказ с панорамным видом на горы и набережную реки Терек. Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал. Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха.

Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе "Шведский стол".

Отель DoubleTree by Hilton 4*Отель DoubleTree by Hilton 4*Отель DoubleTree by Hilton 4*

Туркомплекс на поляне Азау / Чегет

1 ночь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день по прибытии ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
  • Групповой трансфер с поляны Азау/Чегет в аэропорт и ж/д вокзал Минеральные Воды по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе/поляне Азау или Чегет (на новогодние заезды 30.12 и 02.01 размещение в Нальчике)
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 3 обеда/пикник-ланч по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказа и обратно из г. Минеральные Воды
  • Питание, не указанное в программе
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа и Минеральных Вод, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание.
  • АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (1900 руб. взрослый, 1600 руб. ребенок до 18 лет, 700 руб. детское меню до 8 лет)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица – российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:

  • Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также в Дагестане проводятся на туристических автобусах, как большей, так и меньшей ёмкости:
    • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52;
    • малотоннажные по вместимости автобусы типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места;
  • В горных районах Кавказа: Осетия, Чечня, Ингушетия и в Дагестане экскурсии проводятся на малотоннажных по вместимости автобусах типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Как питаться тем, у кого диета?

В обедах пикниках блюда готовятся для всех, меню под запросы туристов не меняется. Если у туриста диета или он вегетарианец, то вопрос решается с гидами на месте. Возможна самостоятельная покупка еды

Какова стоимость дополнительных экскурсий?

Стоимость доп. экскурсий:

  • билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье – 400 руб.;
  • билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау – ст. Мир – 1600 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
7 ноя 2022
Все отлично
Е
7 ноя 2022
Только что вернулись из тура Легенды Горцев, впечатления не передать даде- Лучше гор, могут быть только горы!!! До сих пор не верится, что все это видели своими глазами! Организация четкая, всё вовремя, все вводные на следующий день присылаются в чат, распределение по небольшим группам на комфортабельных микроавтобусах, гиды местные с горящими глазами с уповением рассказывают про свой родной край и историю! Порадовало то, что стараются договариться между собой, чтобы не толпится на локациях всем одновременно и дать возможность насладиться видами и сделать красивые фотографии без толпы! Конечно это только ознакомление с регионом, уже хочется вернуться обратно и более детально проехать маршруты, посетить башенные комплексы в Ингушетии, погулять среди башен, поехать на термальные источники! Так что желаем дальнейшего развития, разработки новых интересных маршрутов, а мы обязательно вернемся!
И
6 ноя 2022
Все четко, всегда находятся на связи.

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23 ноя
26 ноя
30 ноя
3 дек
43 900 за 1 человека
Жемчужины Северной Осетии: Дигорское ущелье и Верхний Згид
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Тимур
Тимур
Нет отзывов
Жемчужины Северной Осетии: Дигорское ущелье и Верхний Згид
Не упустите возможность побывать в двух самых высокогорных селах Северной Осетии за один день
Владикавказ, место пребывания туристов
Завтра
21 ноя
22 ноя
23 ноя
100008 000 за всё до 4 чел.
Загадочные древности Кавказа: Северная Осетия и Ингушетия
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Загадочные древности Кавказа: Северная Осетия и Ингушетия
Погулять по аулам-призракам и заглянуть в древние родовые башни
Аэропорт Беслана, либо Ж/Д вокзал Владикавказа, че...
24 ноя
26 ноя
1 дек
3 дек
31 900 за 1 человека
Северная Осетия по максимуму
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Роланд
Роланд
5
156 отзывов
Северная Осетия по максимуму
Посетить самые интересные и живописные места горного края на авто-пешеходной экскурсии
г. ВЛАДИКАВКАЗ. Заберем непосредственно с места ва...
Сегодня
Завтра
21 ноя
22 ноя
10 000 за всё до 4 чел.
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александра
Александра
4.9
27 отзывов
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
Город мертвых Даргавс, Кармадонское ущелье и Суаргомский перевал на автомобильной экскурсии
у вашего отеля
Завтра
21 ноя
22 ноя
23 ноя
6 500 за всё до 4 чел.
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