Туры в Ингушетию из Владикавказа

Найдено 10 туров в категории «Ингушетия» во Владикавказе, цены от 16 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экспресс Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Экспресс Кавказ
Начало: г. Владикавказ
11 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 34 000 за человека
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам
Начало: г. Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 65 950 за человека
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 9 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 9 дней
Начало: г. Махачкала
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 58 290 за человека
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Начало: Владикавказ
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 32 100 за человека
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
Начало: г. Махачкала
15 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 53 400 за человека
На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
24 ноя в 10:00
8 дек в 10:00
от 39 658 за человека
Зимние краски Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Зимние краски Кавказа
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
28 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 32 400 за человека
Трёхдневный тур по Осетии и Ингушетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
2.5 дня
Трёхдневный тур по Осетии и Ингушетии
Начало: Улица Коцоева, 75, Владикавказ
Расписание: По пятницам в 14:00
14 июня в 14:00
21 июня в 14:00
16 900 за человека
Авторский тур - Осетия, Ингушетия, Чечня
Авторский тур
1.5 день
Авторский тур - Осетия, Ингушетия, Чечня
Начало: Владикавказ, Магас, Грозный - по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
52 000 за всё до 4 чел.
Горячие ванны и Верхний Кармадон: путешествие с ночевкой
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
Горячие ванны и Верхний Кармадон: путешествие с ночевкой
Начало: Проспект Коста, 174, Владикавказ
Расписание: См. календарь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
    Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего
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    лишь достаточно сообщать о предпочтениях на кухню. Связь прекрасная везде. Было красиво, комфортно и интересно. Путешествие удалось! С благодарностью желаю всей команде и спутникам счастья)

  • М
    Марина
    30 мая 2024
    На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
    Большое спасибо организаторам, мы долго выбирали, долго сомневались и долго оплачивали. Приносим свои извинения. Благодарим за терпение и понимание.)))
  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
    Приятно удивилась уровню организованности!
  • В
    Вера
    29 апреля 2024
    Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
    Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур. Прекрасный тур. Рекомендую. Благодарю замечательных гидов Беллу, Рустама,Магомеда которые с такой любовью и гордостью рассказывали
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    нам о своём крае. Рустам показал локацию, где чувствуешь себя полностью свободной от всего наедине с природой. Успехов тебе Рустам. Благодарю водителей Сергея и Валеру. Благодарю местных жителей за прекрасные и душевные обеды. У нас собралась замечательная группа. Благодарю всех с кем мы наслаждались красотой Северной Осетии и Горной Ингушетии. Аланский вечер прошёл замечательно. Всём огромная, благодарность.

  • М
    Маргарита
    11 апреля 2024
    Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
    Очень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательно.
    Очень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательноОчень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательноОчень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательноОчень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательноОчень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательноОчень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательноОчень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательноОчень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательноОчень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательноОчень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательно
  • К
    Колосова
    17 января 2024
    Зимние краски Кавказа
    Большое спасибо турфирме «Большая Страна». Понравилась организация всего тура: трансфер, отели (Гостиница Владикавказ -отличная). Никаких накладок. Всё чётко. Комфортные микроавтобусы.
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    Великолепные гиды: все ребята молодые, начитанные, грамотные. Экскурсии очень глубокие,с погружением в историю, этнос, культуру региона. Особое спасибо Зарине и Симзар! Видно, что гиды очень любят свой край! Понравились все экскурсии по Северной Осетии и на Эльбрус. Брали Аланский вечер-очень интересно. И, конечно, вкусно. Влюбились в Кавказ!!! Особенно в Северную Осетию. Рекомендуем путешествовать по Кавказу с турфирмой Большая Страна. Вернёмся обязательно!!

    Большое спасибо турфирме «Большая Страна». Понравилась организация всего тура: трансфер, отели (Гостиница Владикавказ -отличная). Никаких накладокБольшое спасибо турфирме «Большая Страна». Понравилась организация всего тура: трансфер, отели (Гостиница Владикавказ -отличная). Никаких накладокБольшое спасибо турфирме «Большая Страна». Понравилась организация всего тура: трансфер, отели (Гостиница Владикавказ -отличная). Никаких накладокБольшое спасибо турфирме «Большая Страна». Понравилась организация всего тура: трансфер, отели (Гостиница Владикавказ -отличная). Никаких накладокБольшое спасибо турфирме «Большая Страна». Понравилась организация всего тура: трансфер, отели (Гостиница Владикавказ -отличная). Никаких накладокБольшое спасибо турфирме «Большая Страна». Понравилась организация всего тура: трансфер, отели (Гостиница Владикавказ -отличная). Никаких накладокБольшое спасибо турфирме «Большая Страна». Понравилась организация всего тура: трансфер, отели (Гостиница Владикавказ -отличная). Никаких накладокБольшое спасибо турфирме «Большая Страна». Понравилась организация всего тура: трансфер, отели (Гостиница Владикавказ -отличная). Никаких накладокБольшое спасибо турфирме «Большая Страна». Понравилась организация всего тура: трансфер, отели (Гостиница Владикавказ -отличная). Никаких накладок
  • С
    Светлана
    9 января 2024
    Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
    Всё понравилось!
  • С
    Сергей
    9 октября 2023
    Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 9 дней
    Тур в целом насыщенный и информативный. Красивые локации. Интересная информация от гидов. Разочаровал сервис в дагестане. Гостиница заявлена на три
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    звезды. В реальности можно оценить только на одну с трудом. Вид вместо побережья на неубранный мусор. Vi-Fi отсутствовал, завтраки слабые. В сравнении с гостиницами в Грозном и Владикавказе гостиница "Океан" значительно проигрывает. Необходимо откорректировать информацию о локациях в рекламном проспекте в связи с прекращением услуг по катерам на водохранилище Сулакского каньона.

  • Г
    Галина
    20 сентября 2023
    Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 9 дней
    Добрый день, Поездка незабываемая. Полна ВОСТОРГА. Рада, что воспользовалась Вашими услугам. Понравилась организация тура, все экскурсии строго по график и
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    времени. Все локации отмеченные в туре. посетили. Гиды доброжелательны, помогают советами и рекомендациями, какую одежду подготовит на следующий день. были нашими няньками на протяжении всего тура. Проживание в гостиницах соответствует. Чисто, опрятно. смена белья регулярная. Питание тоже в духе национальных традиций. Продукты свежие. без нитратов и добавок, натуральные. Красота гор Кавказа, ущелий Дагестана, уют города Грозного и радушие жителе ВОСХИЩАЕТ Спасибо. Молодцы. В этой поездке я поняла. что мы все жители БОЛЬШОЙ СТРАНЫ!!!!

  • Г
    Галина
    3 сентября 2023
    Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 9 дней
    Ожидания полностью оправдались!)) Чудесные гид и водитель. Потрясные локации (но хотелось бы их чуть больше). Хорошие номера, отличная еда. Все было супер от начала и до конца.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Ингушетия»

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  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Ингушетия" можно забронировать 10 авторских туров от 16 900 до 65 950. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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