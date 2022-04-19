Неповторимые пейзажи будут сопровождать вас на протяжении всего путешествия, а такие разные, но одинаково гостеприимные местные жители покажут вам любовь к родным местам.
Это путешествие запомнится вам идеальной гладью озера Кезеной-Ам, сияющим миллионами огней гордым городом Грозным; древними башенными комплексами Ингушетии (Эгикал, Вовнушки, Эрзи), величественным Владикавказом и живописным Куртатинским ущельем.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия по г. Грозному
Встреча в аэропорту столицы Чеченской республики — города Грозного или на ж/д вокзале.
Рекомендуем время прибытия до 14:00.
14:00 Групповой трансфер в Грозный.
*Размещение в отелях возможно только после экскурсионной программы.
Обед.
Во время пешеходной экскурсии вы посетите: Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, а также первому Президенту Чеченской Республики Ахмату Кадырову; сквер Журналистов; площадь Дружбы народов; проспект Путина; бульвар М. Эсамбаева, где познакомитесь с историей и архитектурой барского дома — наследием столицы Чечни, уникальное сооружение — мечеть «Сердце Чечни»: наружные и внутренние стены отделаны редчайшим мрамором — травертином, а интерьер обильно декорирован белым мрамором, который добывают на острове Мармара Адасы в Мраморном море. Вы также увидите казачью церковь Архангела Михаила (1868 год).
Посещение высотного комплекса «Грозный-Сити»: панорамная площадка позволяет полюбоваться городскими окрестностями с высоты 33 этажа (в часы работы).
Трансфер в гостиницу.
Размещение в отеле Эдельвейс 4*.
Ужин (самостоятельно).
Рекомендуемые рестораны, кафе Грозного:
Grill House Грозный- пр. Эсамбаева, 9 Жижиг & Galnash – пр. Путина, 5 Прайм Тайм - ул. Лорсанова, 25А
Patio Pizza – ул. Полярников, 49 – есть и национальная кухня, очень вкусно и недалеко от отеля «Городок». Ресторан отеля «Городок» – ул. Назарбаева, 122
Ресторан “Купол” - единственный в своем роде ресторан в форме стеклянного купола на всем Северном Кавказе, находящийся на высоте 32 этажа. Уютная планировка, стильный интерьер с элементами этнического орнамента и национальными башнями, приятная музыка помогут вам на время забыть обо всех проблемах и насладиться изысками интернациональной кухни.
Экскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам, г. Аргун и Шали
Завтрак в отеле.
Встреча с местным гидом.
Путешествие с экскурсией к высокогорному озеру Кезеной-Ам.
Озеро Кезеной-Ам по размерам и глубине можно поставить в один ряд с оз. Рица в Абхазии или Голубым озером в Кабардино-Балкарии.
Оно расположено на высоте 1869 м над уровнем моря.
Береговая линия составляет 10 км, глубина — 76 метров, общая площадь водной глади — 4 кв. км.
Озеро находится на территории сразу двух республик.
Вода в озере холодная, летом температура на поверхности не поднимается выше 17-18 градусов по Цельсию.
Остановка в с. Ведено, где вы увидите стены крепости, возраст которой — более 200 лет.
На местном рынке можно купить лепешки, лаваш, фрукты по сезону, домашний сыр, мед.
Обед в кафе в пути — самостоятельно.
Подъем на транспорте (около 24 км) к перевалу Харами (2400 м над уровнем моря).
После остановки на перевале, где от увиденных красот закружится голова, начнется спуск к озеру (около 11 км) на транспорте.
Далее ваш путь пройдёт через аул Харачой — село, известное своим месторасположением и историей.
Через него с незапамятных времен проходит дорога, связывающая Чечню и Дагестан.
С этим местом связано легендарное имя Зелемхана Харачоевского — известного Абрека.
Далее вы посетите руины древнего селения «Хой», где увидите шестиэтажную боевую башню, петроглифы, надгробные камни, арочные строения, которые встречаются только в здешних местах общества Чеберлой.
Заезд в город Шали, где осенью 2019 года открыли новую мечеть «Гордость мусульман».
Мечеть занимает площадь более пяти гектаров в центре города, рядом с высотным комплексом «Шали-Сити».
Четыре минарета возвышаются на 63 метра, высота же центрального купола составляет более 40 метров.
Территорию украшают 12 фонтанов в восточном стиле и мраморные беседки, в которых можно совершить омовение перед молитвой.
Посещение г. Аргуна и мечети им. Аймани Кадыровой — первой мечети на территории России, построенной в стиле хай-тек.
Днем, в зависимости от погоды, своды мечети меняют свой цвет от светло-серого до бирюзово-синего.
Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами.
Возвращение в Грозный.
Свободное время в городе.
Ужин (самостоятельно).
Переезд в Северную Осетию. Экскурсия по столице республики
Завтрак.
Выселение из отеля.
Переезд в столицу Северной Осетии - Алании - Владикавказ.
Владикавказ — один из крупнейших культурных, экономических и промышленных центров Северного Кавказа.
Обзорная авто-пешая экскурсия по центру города, где сохранилось более 70 исторических и архитектурных памятников конца XIX — начала XX вв., набережной реки Терек, парку.
Столицу украшают виды Главного Кавказского Хребта и горы Казбек.
До наших дней сохранились армянская церковь, немецкая лютеранская церковь, суннитская и шиитская мечети, две православные церкви, в том числе Храм Рождества Пресвятой Богородицы.
Обед с блюдами национальной кухни (включен).
Размещение в отеле Владикавказ 3*.
17:00 Выезд от отеля на термальные источники «Бирагзанг» в горах под открытым небом (без гида).
На территории находится 3 бассейна: основной 35-38°C, малый горячий 40-43°C, малый холодный 5-15°C).
Купание - 1 час (доплата за входные билеты от 300 руб/чел).
Термальный родник бьет с глубины более 2000 метров.
Купание в нем помогает успешно лечить различные болезни желудочно-кишечного тракта; кожные и суставные заболевания; гинекологические проблемы; сердечно-сосудистые и неврологические болезни.
Не рекомендуется посещение бассейна в период обострения заболеваний.
Возвращение во Владикавказ.
Ужин (самостоятельно).
Экскурсия к башенным комплексам Эгикал, Вовнушки, храму Тхаба-Ерды
Важно! Маршрут проходит в приграничной территории. Гражданам стран СНГ необходимо заблаговременно оформить пограничный пропуск: подача документов производится за 45 дней до предполагаемого путешествия.
Завтрак в отеле.
Встреча с местным гидом.
Выезд в горную Ингушетию.
Осмотр средневекового центра Ингушетии — Эгикал (со смотровой площадки).
По мнению историков, комплекс был культурным, политическим и экономическим центром Средневековья.
Посещение башенного комплекса Вовнушки — он состоит из трех основных башен, две из которых стоят на вершине одной скалы, третья — на противоположной скале.
Башни комплекса привлекают к себе внимание издалека, они расположены в живописном ущелье реки Гулой Хи на фоне впечатляющих скал и хребтов Кавказа.
Обед в пути (сух. паек).
Знакомство с древнейшим христианским храмом России — Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией.
Дату сооружения этого храма историки оценивают неоднозначно: рамки дискуссии составляют 700 лет, от VIII и до XIV века включительно.
Тхаба-Ерды удивителен тем, что на протяжении веков являет собой материальный пример переплетения архитектурных и культурных традиций тысячелетней давности.
Возвращение в отель.
Ужин (самостоятельно).
Алагирское ущелье. Древние селения и достопримечательности Алагира
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в отеле.
Отправление на экскурсию на транспорте повышенной проходимости.
Алагирское ущелье является своеобразными воротами в Закавказье.
В древние времена ущелье играло роль крепости – осетины строили в этой местности фортификационные сооружения, бастионы, замки, сторожевые башни.
Все, кто едет из Владикавказа в Алагир, на подъезде к селу Дзуарикау неизменно притормаживают – здесь у горной реки Фиагдон, над серой скалой, соприкасаясь крыльями, застыли в вечном полете семь белых журавлей.
Монумент посвящен братьям Газдановым, которые один за другим ушли в годы Великой Отечественной войны на фронт и в родное осетинское село уже не вернулись.
Следующая наша остановка - храм “Собор Вознесения господня в Алагире “ (1851 г.), построенный в византийском стиле из местного материала – розовато-серого туфа.
Еще одно интересное для посещения место - Аланский Богоявленский Женский монастырь.
Первые сестры обосновались в Алагире в мае 2002 года – в недостроенном доме в триста квадратных метров на двадцати сотках необработанной земли.
Сейчас же на территории монастыря есть храм, гостиница, отдельный корпус под монастырские мастерские, большая монастырская трапезная, сестринский корпус и Реабилитационный центр для детей, пострадавших в терактах и боевых действиях.
В 8 км от города Алагир перед въездом в ущелье вас встретит монумент Святого Уастырджи, самого почитаемого в Осетии.
Расположен он прямо в скале, на высоте 22 м над поверхностью земли и весит 28 тонн.
В этот день вас также ждет посещение столицы древнего Алагира – селения Верхний Мизур (XVI век), прозванного так за внушительные размеры – оно раскинулось на нескольких склонах у подножия Скалистого хребта.
Достопримечательностью селения, помимо размеров, остатков башен, склепов и цыртов, считается церковь архангела Михаила, которую в 1890 году построила фамилия Марзоевых.
Обед.
После обеда мы отправимся в старейшие высокогорные поселения 13 века Урсдонского ущелья — Цамад, Дагом и Донисар.
Перед нами предстанут невероятные плато и поляны с потрясающим видом на Кавказский хребет.
Возможно, вам повстречаются табуны диких лошадей.
И, конечно, здесь вы в полной мере испытаете медитативное состояние «тишины в горах», ради которого сюда возвращаются снова и снова.
Возвращение во Владикавказ.
Свободное время.
Ужин (самостоятельно).
Горная Осетия - Кармадонское и Куртатинское ущелья. Окончание программы
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров (вещи берем с собой).
Выезд в Кармадонское ущелье (второе название — Геналдонское).
По дну этого ущелья протекает река Геналдон.
Здесь же располагается довольно большой ледник Колка - место трагедии, случившейся с Сергеем Бодровым в 2002 году.
Поднимаемся чуть выше и мы уже в Куртатинском ущелье - одном из живописнейших в Северной Осетии (имеет протяженность более 50 км).
Ущелье образовалось в результате прорыва рекой Фиагдон скальных массивов.
Остановка на фотосессию в теснине Кадаргаван, где река прорезала в горном хребте стометровую щель.
Посещение Дзивгисской скальной крепости - комплекса оборонительных сооружений, построенных в XIII-XVI веках, и башен братьев Куртаг и Тага.
Со смотровой площадки башни открываются шикарные виды горной панорамы.
Знакомство с историей родовых замков осетин.
Сегодня мы узнаем, откуда берет начало генеалогия более ста фамилий Северной Осетии.
Жемчужина Куртатинского ущелья - селение Цымыти, расположенное в верховьях Куртатинского ущелья.
Живописные виды, склепы, башни с петроглифами - все это нас ждет здесь.
Экскурсия продолжится посещением селения Верхний Фиагдон и Свято-Успенского мужского монастыря - самого высокогорного храма в России.
Обед с блюдами национальной кухни, где мы также сможем понаблюдать и узнать, как же делаются настоящие осетинские пироги.
Трансфер в аэропорт г. Владикавказ к рейсам после 20:00.
Проживание
Тур предусматривает 2-хместное размещение в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Двухместное
|Одноместное
|Доп. кровать взрослый
Грозный – «Эдельвейс» 4*;
Владикавказ – «Владикавказ» 3*
(или аналогичного уровня)
|75 000
|89 800
|70 500
Варианты проживания
Владикавказ или аналогичного уровня
Отель «Владикавказ» расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля «Владикавказ» предоставляются полотенца и постельное белье.
Эдельвейс или аналогичного уровня
Отель «Edelweiss Grozny Hotel (Эдельвейс Грозный)» располагается в Грозном. Этот отель находится неподалёку от центра города.
Скоротать вечер или приятно провести время перед сном в уютной атмосфере можно в баре. Попробовать новые блюда и отдохнуть можно в ресторане. Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Гостям также доступны следующие услуги: массажный кабинет.
Любителям спорта подготовили тренажёрный зал. Доступная среда: работает лифт. Дополнительно: прачечная, химчистка и банкомат.
В номере гостей ждут халат и тапочки. Оснащение зависит от выбранной категории номера.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги по программе, включая групповые трансферы «аэропорт (ж/д вокзал) Грозный - отель - аэропорт / ж/д вокзал Владикавказ»
- Размещение г. Грозный - отель «Эдельвейс» 4* или аналогичного уровня с завтраком, 2 ночи
- Размещение г. Владикавказ - отель «Владикавказ» 3* или аналогичного уровня c завтраком, 3 ночи
- Услуги местных гидов
- Входные билеты в парки, музеи
- Эко-сборы
- Питание, указанное в программе (завтраки в отелях, 5 обедов, в том числе сух паек)
- Вода 0,5 л. /чел
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Грозный и обратно из г. Владикавказа
- Доплата за индивидуальный трансфер аэропорт Грозного - отель - 1000 рублей за машину
- Индивидуальные трансферы
- Питание, не указанное в программе (ужины, 1 обед)
- Спиртные напитки
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Необходимо взять с собой то, что вы обычно одеваете для пеших прогулок и отдыха.
На случай прохладной погоды, особенно по вечерам, советуем взять:
- теплую кофту,
- непродуваемую и непромокаемую куртку,
- 2 пары обуви: пара легкой спортивной обуви и пара непромокаемой обуви (кроссовки);
- рубашки/кофты с длинными и короткими рукавами и легкие брюки,
- солнцезащитные очки,
- купальник (он понадобится на минеральных источниках),
- сланцы,
- кепку для защиты головы от солнца.
Во время прогулок в республиках Чечня и Ингушетия мужчинам лучше надевать брюки или штаны, а рубашки-майки – с рукавами, для женщин желательно платье ниже колен. Что касается посещения мечети, там для женщин имеются в наличии специальные платья. Девушкам желательно иметь платки и длинные юбки, верх должен быть с закрытыми плечами, надевать шорты не рекомендуется (как и появляться на улицах в слишком открытой одежде).
Посещение бассейна возможно только при наличии шапочки для плавания. Приобрести шапочку за плату можно у сотрудника бассейна.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Необходим ли пропуск в туре?
Маршрут проходит в пограничной зоне. Заезд на территорию Джейрахского ущелья через пограничный пункт с предоставлением паспорта. Без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан, в том числе граждан стран СНГ, необходимо оформление пограничного пропуска, подача документов за 45 дней до даты заезда.
Для Вашего удобства мы сами оформим и вышлем заполненное ходатайство в соответствующие пограничные органы. Для этого присылайте свои данные (копию паспорта, визы в РФ (при наличии), адрес прописки, контактный номер телефона).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.