2 день

Экскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам, г. Аргун и Шали

Завтрак в отеле.

Встреча с местным гидом.

Путешествие с экскурсией к высокогорному озеру Кезеной-Ам.

Озеро Кезеной-Ам по размерам и глубине можно поставить в один ряд с оз. Рица в Абхазии или Голубым озером в Кабардино-Балкарии.

Оно расположено на высоте 1869 м над уровнем моря.

Береговая линия составляет 10 км, глубина — 76 метров, общая площадь водной глади — 4 кв. км.

Озеро находится на территории сразу двух республик.

Вода в озере холодная, летом температура на поверхности не поднимается выше 17-18 градусов по Цельсию.

Остановка в с. Ведено, где вы увидите стены крепости, возраст которой — более 200 лет.

На местном рынке можно купить лепешки, лаваш, фрукты по сезону, домашний сыр, мед.

Обед в кафе в пути — самостоятельно.

Подъем на транспорте (около 24 км) к перевалу Харами (2400 м над уровнем моря).

После остановки на перевале, где от увиденных красот закружится голова, начнется спуск к озеру (около 11 км) на транспорте.

Далее ваш путь пройдёт через аул Харачой — село, известное своим месторасположением и историей.

Через него с незапамятных времен проходит дорога, связывающая Чечню и Дагестан.

С этим местом связано легендарное имя Зелемхана Харачоевского — известного Абрека.

Далее вы посетите руины древнего селения «Хой», где увидите шестиэтажную боевую башню, петроглифы, надгробные камни, арочные строения, которые встречаются только в здешних местах общества Чеберлой.

Заезд в город Шали, где осенью 2019 года открыли новую мечеть «Гордость мусульман».

Мечеть занимает площадь более пяти гектаров в центре города, рядом с высотным комплексом «Шали-Сити».

Четыре минарета возвышаются на 63 метра, высота же центрального купола составляет более 40 метров.

Территорию украшают 12 фонтанов в восточном стиле и мраморные беседки, в которых можно совершить омовение перед молитвой.

Посещение г. Аргуна и мечети им. Аймани Кадыровой — первой мечети на территории России, построенной в стиле хай-тек.

Днем, в зависимости от погоды, своды мечети меняют свой цвет от светло-серого до бирюзово-синего.

Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами.

Возвращение в Грозный.

Свободное время в городе.

Ужин (самостоятельно).