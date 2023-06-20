1 день

Прибытие. Пятигорск и Железноводск

Приезд в г. Пятигорск.

Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.

Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.

Встреча в холе гостиницы с представителем.

Экскурсия по г. Пятигорску с посещением лермонтовских мест (отправление от входа в гостиницу): озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, Лермонтовские ванны, парк «Цветник», грот Дианы, Ресторация, место дуэли Лермонтова,

подъем на г. Машук на канатной дороге (за доп. плату).

Экскурсия в «зеленую жемчужину» КМВ — Железноводск.

Возвращение\размещение в отеле г. Пятигорск.

Свободное время.

Питание за доп. плату: завтрак, обед и ужин.