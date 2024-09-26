Тур «Родные люди» — это уникальное путешествие по Осетии, с полным погружением в ее культуру и традиции.
Вы посетите не только популярные места республики, но и малоизвестные локации, что позволит увидеть Осетию с новой стороны.
Вы посетите не только популярные места республики, но и малоизвестные локации, что позволит увидеть Осетию с новой стороны.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Что вас ожидает: Тур «Родные люди» рассчитан на 2-3 человек. Экскурсанты постоянно находятся в сопровождении гида. Для вас — комфортное проживание в центре Владикавказа, 2-хразовое питание (завтраки и обеды), услуги гида и шеф-повара на всех локациях. День 1. Прибытие и знакомство с Владикавказом • Прибытие в аэропорт: Беслан, Магас, Минеральные Воды, Грозный. Встречаем вас и заселяем в комфортабельное жильё в центре Владикавказа.
• Прогулка по городу с гидом:
- Лютеранская Кирха — архитектурное наследие, знакомство с влиянием европейской культуры на регион.
- Театр Вахтангова — культурный центр города, значимость театра в жизни осетинского народа.
- Музей РСО-Алании — глубокое погружение в историю и традиции Осетии, от древних времён до современности.
Проспект Мира — центральная улица, отражающая городскую жизнь и дух Владикавказа. День 2. Уникальное путешествие Завтрак и уникальное путешествие Кобанское ущелье Перевал Кахтисар Кармадонское ущелье Место гибели Бодрова Дзивгисская Крепость Обед: Горский пикник с местными деликатесами. Аланский мужской монастырь Минеральные источники Хилак Водопад Горная Карца (Кольцо) пеший маршрут Возвращение во Владикавказ. (свободное время) День 3. Горная Дигория • Завтрак и посещение горной Дигории по маршруту:.
Проспект Мира — центральная улица, отражающая городскую жизнь и дух Владикавказа. День 2. Уникальное путешествие Завтрак и уникальное путешествие Кобанское ущелье Перевал Кахтисар Кармадонское ущелье Место гибели Бодрова Дзивгисская Крепость Обед: Горский пикник с местными деликатесами. Аланский мужской монастырь Минеральные источники Хилак Водопад Горная Карца (Кольцо) пеший маршрут Возвращение во Владикавказ. (свободное время) День 3. Горная Дигория • Завтрак и посещение горной Дигории по маршруту:.
— Проспект Мира — центральная улица, отражающая городскую жизнь и дух Владикавказа. День 2. Уникальное путешествие Завтрак и уникальное путешествие Кобанское ущелье Перевал Кахтисар Кармадонское ущелье Место гибели Бодрова Дзивгисская Крепость Обед: Горский пикник с местными деликатесами. Аланский мужской монастырь Минеральные источники Хилак Водопад Горная Карца (Кольцо) пеший маршрут Возвращение во Владикавказ. (свободное время) День 3. Горная Дигория • Завтрак и посещение горной Дигории по маршруту:
- Каньон Ахсинта — природная красота и её влияние на культуру региона.
- Святилище и памятник покровителю — религиозные традиции и их роль в жизни осетин.
- Качели над рекой Урух — местные аттракционы и виды, символы традиционной и современной Осетии.
- Задалеская Нана — музей и его значение в спасении людей, культурные аспекты.
- Селение Мацута — арт-объект «Стрелы нарта Сослана», знакомство с мифологией и легендами Осетии.
- Водопад «Три сестры» — природное чудо и его место в культурных преданиях.
- Обед: на природе, блюда на костре.
- Возвращение во Владикавказ. День 4. Алагирское ущелье и трпнсфер в аэропорт Завтрак и уникальное путешествие Алагирское ущелье и сероводородные источники Памятник Уа́стырджи Реком древнее святилище Осетии Канатка к леднику Сказка (по желанию не включена в стоимость) Зарамагское водохранилище Древний город Лисри Поздний обед во Владикавказе Сборы и трансфер в аэропорт (вечерний рейс) *Мы готовы адаптировать маршрут и программу тура под ваши предпочтения. Наслаждайтесь путешествием в уютной атмосфере, полной впечатлений и великолепных вкусов.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лютеранская Кирха
- Театр Вахтангова
- Музей РСО-Алании
- Проспект Мира
- Дарьяльское ущелье
- Перевал Суагдом
- Старая Саниба
- Кармадон
- Даргавский некрополь
- Мидаграбинские водопады
- Аланский мужской монастырь
- Каньон Ахсинта
- Святилище и памятник покровителю
- Качели над рекой Урух
- Задалеская Нана
- Арт-объект «Стрелы нарта Сослана»
- Водопад «Три сестры»
Что включено
- Услуги гида
- Проживание в апартаментах в центре Владикавказа
- Двухразовое питание (завтраки и обеды)
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Ужины
Место начала и завершения?
Аэропорт Владикавказа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Мы готовы адаптировать маршрут и программу тура под ваши предпочтения. Наслаждайтесь путешествием в уютной атмосфере
- Полной впечатлений и великолепных вкусов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Владикавказа
Похожие туры из Владикавказа
5 дней
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, древности и высокогорные селения
Приготовить осетинский пирог, полюбоваться пейзажами Дигории и отыскать в горах рыцарский замок
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
23 сен в 10:00
30 сен в 10:00
43 000₽ за человека
4 дня
Кавказ зовёт: путешествие по Северной Осетии и Чечне
Исследовать ущелья Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть
Начало: Аэропорт Беслана либо ж/д вокзал Владикавказа, до ...
19 сен в 08:00
21 сен в 08:00
44 900₽ за человека
5 дней
Путешествие в горы Северной Осетии: живописные ущелья, ледник и экстремальные развлечения по желанию
Побывать в городе мёртвых, вдоволь наесться осетинских пирогов и искупаться в горячих источниках
Начало: Владикавказ, аэропорт или ж/д вокзал, до 13 часов
21 сен в 08:00
25 сен в 08:00
49 900₽ за человека