Что вас ожидает: Тур «Родные люди» рассчитан на 2-3 человек. Экскурсанты постоянно находятся в сопровождении гида. Для вас — комфортное проживание в центре Владикавказа, 2-хразовое питание (завтраки и обеды), услуги гида и шеф-повара на всех локациях. День 1. Прибытие и знакомство с Владикавказом • Прибытие в аэропорт: Беслан, Магас, Минеральные Воды, Грозный. Встречаем вас и заселяем в комфортабельное жильё в центре Владикавказа.

• Прогулка по городу с гидом:

Лютеранская Кирха — архитектурное наследие, знакомство с влиянием европейской культуры на регион.

Театр Вахтангова — культурный центр города, значимость театра в жизни осетинского народа.

Музей РСО-Алании — глубокое погружение в историю и традиции Осетии, от древних времён до современности.

Проспект Мира — центральная улица, отражающая городскую жизнь и дух Владикавказа. День 2. Уникальное путешествие Завтрак и уникальное путешествие Кобанское ущелье Перевал Кахтисар Кармадонское ущелье Место гибели Бодрова Дзивгисская Крепость Обед: Горский пикник с местными деликатесами. Аланский мужской монастырь Минеральные источники Хилак Водопад Горная Карца (Кольцо) пеший маршрут Возвращение во Владикавказ. (свободное время) День 3. Горная Дигория • Завтрак и посещение горной Дигории по маршруту:.

Проспект Мира — центральная улица, отражающая городскую жизнь и дух Владикавказа. День 2. Уникальное путешествие Завтрак и уникальное путешествие Кобанское ущелье Перевал Кахтисар Кармадонское ущелье Место гибели Бодрова Дзивгисская Крепость Обед: Горский пикник с местными деликатесами. Аланский мужской монастырь Минеральные источники Хилак Водопад Горная Карца (Кольцо) пеший маршрут Возвращение во Владикавказ. (свободное время) День 3. Горная Дигория • Завтрак и посещение горной Дигории по маршруту:.

— Проспект Мира — центральная улица, отражающая городскую жизнь и дух Владикавказа. День 2. Уникальное путешествие Завтрак и уникальное путешествие Кобанское ущелье Перевал Кахтисар Кармадонское ущелье Место гибели Бодрова Дзивгисская Крепость Обед: Горский пикник с местными деликатесами. Аланский мужской монастырь Минеральные источники Хилак Водопад Горная Карца (Кольцо) пеший маршрут Возвращение во Владикавказ. (свободное время) День 3. Горная Дигория • Завтрак и посещение горной Дигории по маршруту: