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Авторский тур
3 дня
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
Начало: Владикавказ или аэропорт в Беслане
11 июня в 19:00
12 июня в 09:00
16 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
4 ярких впечатления от Северного Кавказа с Южным горячим сердцем
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 49 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Великолепие гор, кавказская кухня и тёплая компания
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 51 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Кавказ. Катаемся, впечатляемся, объедаемся
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 49 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Больше, чем путешествие на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 48 400₽ за человека
Авторский тур
9 дней
К гордым красотам Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 55 300₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Кавказ - погружение в историю и традиции
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 49 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Три республики Кавказа
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
25 июня в 10:00
22 июля в 10:00
от 37 500₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
Авторский тур - Осетия, Ингушетия, Чечня
Начало: Владикавказ, Магас, Грозный - по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
52 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгения30 мая 2024Удовлетворена.
- ААлексей28 мая 2024Принимающая сторона были на высоте по организации приёма, размещения и подбору гидов. Впервые столкнулись с тем, что не группа подстраивается под программу тура, а туроператор подстраивается под возможности и желания туристов.
- ННаталия28 февраля 2024Добрый вечер, принимающая сторона и наши дорогие сопутешествинники! Спасибо большое за отличный культурно-туристическо-духовный маршрут! Впечатлений и эмоций, приятной усталости и мясного
- ТТатьяна28 февраля 2024Наш первый отдых в этом году прошел на ура❤️ огромное вам спасибо, мне и нашей семье все очень понравилось😍Хочу пожелать в Новом Году здоровья, исполнения мечт, реализации планов❤️Полетели дальше.
- ТТатьяна24 января 2024Природа Кавказа обворожительна. Кавказские горы прекрасны в любое время года. Еда на Кавказе натуральная, чистая, вкусная. В мегаполисах мы уже забыли,
- ИИрина18 января 2024Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
- ННаталия9 января 2024Мой тур был со 2.01-07.01, очень понравился! Приятные радушные сотрудники принимающей стороны, безумно вкусная домашняя кухня в Ингушетии. Гиды каждый интересен по своему. Буду ездить с вами и рекомендовать! Спасибо.
- ФФадеева3 октября 2023Путешествовала в сентябре 2023 года - Пятигорск, Кисловодск, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. В восторге. Очень красивое время в горах, просто дух захватывает. Каждый день - праздник, не похожий на предыдущий.
- ЕЕлена27 сентября 2023В сентябре с помощью "Большой страны" нам с дочкой удалось прекрасно отдохнуть на Кавказе. Тур " К гордым красотам Кавказа". Все
- ААнна22 августа 2023Очень понравился тур!!! Гид - Оксана очень приятная женщина. Было очень комфортно общаться! Также хотелось отметить подбор экскурсоводов - все были
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Город мертвых»
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