Туры в город Мертвых из Хургады

Найдено 9 туров в категории «Город мертвых» во Владикавказе, цены от 16 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
Начало: Владикавказ или аэропорт в Беслане
11 июня в 19:00
12 июня в 09:00
16 000 за человека
4 ярких впечатления от Северного Кавказа с Южным горячим сердцем
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
4 ярких впечатления от Северного Кавказа с Южным горячим сердцем
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 49 900 за человека
Великолепие гор, кавказская кухня и тёплая компания
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Великолепие гор, кавказская кухня и тёплая компания
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 51 000 за человека
Кавказ. Катаемся, впечатляемся, объедаемся
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кавказ. Катаемся, впечатляемся, объедаемся
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 49 000 за человека
Больше, чем путешествие на Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Больше, чем путешествие на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 48 400 за человека
К гордым красотам Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
К гордым красотам Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 55 300 за человека
Кавказ - погружение в историю и традиции
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Кавказ - погружение в историю и традиции
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 49 800 за человека
Три республики Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Три республики Кавказа
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
25 июня в 10:00
22 июля в 10:00
от 37 500 за человека
Авторский тур - Осетия, Ингушетия, Чечня
Авторский тур
1.5 день
Авторский тур - Осетия, Ингушетия, Чечня
Начало: Владикавказ, Магас, Грозный - по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
52 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгения
    30 мая 2024
    Великолепие гор, кавказская кухня и тёплая компания
    Удовлетворена.
  • А
    Алексей
    28 мая 2024
    4 ярких впечатления от Северного Кавказа с Южным горячим сердцем
    Принимающая сторона были на высоте по организации приёма, размещения и подбору гидов. Впервые столкнулись с тем, что не группа подстраивается под программу тура, а туроператор подстраивается под возможности и желания туристов.
  • Н
    Наталия
    28 февраля 2024
    4 ярких впечатления от Северного Кавказа с Южным горячим сердцем
    Добрый вечер, принимающая сторона и наши дорогие сопутешествинники! Спасибо большое за отличный культурно-туристическо-духовный маршрут! Впечатлений и эмоций, приятной усталости и мясного
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    послевкусия через край! Дорогой коллектив принимающей стороны, все было супер! Вы замечательные организаторы и прекрасные люди💖💖💖. Дальнейших вам успехов! Всем участникам удачи и новых открытий 🦋

  • Т
    Татьяна
    28 февраля 2024
    Кавказ. Катаемся, впечатляемся, объедаемся
    Наш первый отдых в этом году прошел на ура❤️ огромное вам спасибо, мне и нашей семье все очень понравилось😍Хочу пожелать в Новом Году здоровья, исполнения мечт, реализации планов❤️Полетели дальше.
  • Т
    Татьяна
    24 января 2024
    Кавказ. Катаемся, впечатляемся, объедаемся
    Природа Кавказа обворожительна. Кавказские горы прекрасны в любое время года. Еда на Кавказе натуральная, чистая, вкусная. В мегаполисах мы уже забыли,
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    что это такое… Тур объемный, но не было ощущения загнанной лошади, все проходило довольно размеренно, никто никого не гнал, все посмотрели и при этом везде успели. Единственное, что можно посоветовать, так это более тщательно подойти к организации экскурсии по Грозному, особенно если она выпадает на пятницу. Здесь очень важен четкий тайминг, т. к. религиозные особенности региона накладывают некоторые ограничения на время работы/доступа туристов на объекты по ходу экскурсии по городу - мы были в Грозном в пятницу, и как результат, женщины не смогли попасть ни в одну из 3 посещенных мечетей.

  • И
    Ирина
    18 января 2024
    Три республики Кавказа
    Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
  • Н
    Наталия
    9 января 2024
    4 ярких впечатления от Северного Кавказа с Южным горячим сердцем
    Мой тур был со 2.01-07.01, очень понравился! Приятные радушные сотрудники принимающей стороны, безумно вкусная домашняя кухня в Ингушетии. Гиды каждый интересен по своему. Буду ездить с вами и рекомендовать! Спасибо.
  • Ф
    Фадеева
    3 октября 2023
    Больше, чем путешествие на Кавказ
    Путешествовала в сентябре 2023 года - Пятигорск, Кисловодск, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. В восторге. Очень красивое время в горах, просто дух захватывает. Каждый день - праздник, не похожий на предыдущий.
    Путешествовала в сентябре 2023 года - Пятигорск, Кисловодск, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. В восторге. ОченьПутешествовала в сентябре 2023 года - Пятигорск, Кисловодск, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. В восторге. ОченьПутешествовала в сентябре 2023 года - Пятигорск, Кисловодск, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. В восторге. ОченьПутешествовала в сентябре 2023 года - Пятигорск, Кисловодск, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. В восторге. ОченьПутешествовала в сентябре 2023 года - Пятигорск, Кисловодск, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. В восторге. ОченьПутешествовала в сентябре 2023 года - Пятигорск, Кисловодск, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. В восторге. ОченьПутешествовала в сентябре 2023 года - Пятигорск, Кисловодск, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. В восторге. ОченьПутешествовала в сентябре 2023 года - Пятигорск, Кисловодск, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. В восторге. Очень
  • Е
    Елена
    27 сентября 2023
    К гордым красотам Кавказа
    В сентябре с помощью "Большой страны" нам с дочкой удалось прекрасно отдохнуть на Кавказе. Тур " К гордым красотам Кавказа". Все
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    было на высшем уровне! Начиная от работы менеджеров агентства, встречающей стороны и работы гидов - все было удобно и легко. В Мин. водах нас встретила представитель Елена. Провела прекрасную экскурсию по Пятигорску. Также хочется отметить гида по Ингушетии - Тамерлана. Легко и интересно рассказывал историю своего региона, обычаи. Очень запомнился! По Дигории нас провела гид Анна, по Чечне - гид Аса, или Аза (могу неправильно написать, прошу прощения). Именно эти гиды оставили незабываемые впечатления. Водители были прекрасными. Все сложные горные повороты проходили аккуратно. Также хочу отметить прекрасное питание в гостинице Владикавказа "Планета Люкс" - очень большое разнообразие еды, я бы 6* поставила только за завтраки. В других гостиницах завтраки были гораздо скромнее, но все прилично. Единственный …. экскурсия по Чечне была очень долгой (безусловно, очень интересно), но чего хотелось бы- хотя бы минут 30-40 свободного времени в Грозном… прогуляться по центру города самостоятельно… выпить чай/кофе… т. к. дорога долгая, но на это не было времени. Все понимаю, гид говорила что рассказывать и показывать можно ещё очень много… а у нас временные рамки… (учитывая это, может стоит выезжать на экскурсию раньше, чтобы успеть перед обратной дорогой что то самостоятельно)

  • А
    Анна
    22 августа 2023
    Три республики Кавказа
    Очень понравился тур!!! Гид - Оксана очень приятная женщина. Было очень комфортно общаться! Также хотелось отметить подбор экскурсоводов - все были
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    замечательными людьми, которые рассказывали с любовью о своих краях! Ещё хотелось отметить, что группы состоят из небольшого числа, что удобно. И самое приятное, даже немного удивило это, что дают большое количество свободного времени, которого хватает на личное изучение местности, пофотографироваться!!! С организационной точки зрения никаких минусов!

    Очень понравился тур!!! Гид - Оксана очень приятная женщина. Было очень комфортно общаться!Очень понравился тур!!! Гид - Оксана очень приятная женщина. Было очень комфортно общаться!Очень понравился тур!!! Гид - Оксана очень приятная женщина. Было очень комфортно общаться!Очень понравился тур!!! Гид - Оксана очень приятная женщина. Было очень комфортно общаться!Очень понравился тур!!! Гид - Оксана очень приятная женщина. Было очень комфортно общаться!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Город мертвых»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
  1. «Та самая Северная Осетия»: джип-тур
  2. 4 ярких впечатления от Северного Кавказа с Южным горячим сердцем
  3. Великолепие гор, кавказская кухня и тёплая компания
  4. Кавказ. Катаемся, впечатляемся, объедаемся
  5. Больше, чем путешествие на Кавказ
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  8. Сказский ледник
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Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Город мертвых" можно забронировать 9 авторских туров от 16 000 до 55 300. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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